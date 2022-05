Disney toont eerste trailer van Star Wars-serie The Book of Boba Fett

Disney toont een eerste trailer van The Book of Boba Fett, een spin-off van Star Wars-serie The Mandalorian. De serie over premiejager Boba Fett is vanaf 29 december te zien op streamingplatform Disney+.

The Book of Boba Fett draait om de belevenissen van de gelijknamige premiejager en huurling Fennec Shand. Die personages kwamen in het tweede seizoen van The Mandalorian al deels aan bod. In de aftiteling van de laatste aflevering van die serie werd al aangekondigd dat The Book of Boba Fett er zou komen.

Disney toont nu een eerste trailer van de serie die vanaf 29 december te zien is op streamingdienst Disney+. Het is niet duidelijk of alle afleveringen tegelijkertijd online staan, of dat er per week een episode wordt uitgebracht. Dat laatste deed Disney met de eerdere series over the Mandalorian.

Er is ook een derde seizoen van The Mandalorian in de maak. Het filmen daarvan is in oktober gestart en de serie zal eind 2022 op Disney+ te zien zijn. De eerste twee seizoenen verschenen respectievelijk eind 2019 en eind 2020.