Aspyr maakt Star Wars: Knights of the Old Republic Remake - update

Sony heeft tijdens zijn PlayStation Showcase 2021 een remake van Star Wars: Knights of the Old Republic aangekondigd. Die wordt gemaakt door Aspyr Media en de consoleversie is een tijdelijke exclusive voor de PlayStation 5. De game komt ook naar de pc.

De remake van Star Wars: Knights of the Old Republic is een samenwerking tussen Lucasfilm Games, Aspyr en PlayStation, blijkt uit de korte aankondiging. Meer dan een naam en de partijen die eraan werken is niet bekendgemaakt. Er gingen al lange tijd geruchten over de komst van een remake van de Star Wars-game. In april zei gamejournalist Jason Schreier al dat Aspyr daar aan zou werken.

Ryan Treadwell, lead producer bij Aspyr Media, benadrukt dat het om een remake gaat die van de grond af aan opnieuw wordt opgebouwd. De studio wil het originele verhaal behouden, maar grafisch wordt de game volledig vernieuwd. De producent zegt dat het nog wel even zal duren voordat er meer getoond gaat worden van het project.

Het is het grootste project van de studio tot nu toe. Eerder maakte Aspyr al wel remasters van oude Star Wars-games, maar een dergelijke remake heeft de studio nog niet gemaakt. Volgens Treadwll is Aspyr daarom flink gegroeid en zijn er veel ervaren ontwikkelaars aangetrokken, waaronder ontwikkelaars die aan de originele Kotor-games hebben gewerkt.

Op het PlayStation-blog staat dat de game een console exclusive is voor de PlayStation 5 bij de release. De game komt ook naar de pc en kan na het aflopen van de exclusiviteitsafspraak op andere consoles verschijnen.

De Star Wars: Knights of the Old Republic-games zijn singleplayer-rpg's. Het eerste deel verscheen in 2003 en werd gemaakt door BioWare. Deel twee, met de titel The Sith Lords, verscheen in 2005 en werd ontwikkeld door Obsidian Entertainment. BioWare werkte aan een derde deel, maar dat project is geschrapt.

Update: Lucasfilm Games meldt dat de game ook naar de pc komt.

PlayStation Showcase 2021

Sony toont donderdagavond nieuwe PlayStation-games en meer details van eerder aangekondigde games in zijn PlayStation Showcase. De livestream duurt ongeveer 45 minuten. Tweakers doet verslag van de aankondigingen.