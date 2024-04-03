Saber Interactive: ontwikkeling KotOR-remake verloopt goed

Matthew Karch, de ceo van Saber Interactive, heeft tijdens een interview met IGN aangegeven dat alles goed gaat met de ontwikkeling van de Star Wars: Knights of the Old Republic-remake. Het is echter nog niet duidelijk wanneer de game op de markt zal komen.

Karch bevestigde aan IGN dat Saber Interactive de ontwikkeling van de game op zich heeft genomen. "De game is levend en wel", klinkt het. "We zijn ook vastbesloten om de verwachtingen van de consumenten te overtreffen", aldus de ceo. De man trad verder niet in detail over een eventuele releasedatum.

Saber Interactive is in maart 2024 verkocht door Embracer Group. De Amerikaanse ontwikkelstudio nam toen ook de ontwikkeling van Star Wars: Knights of the Old Republic-remake definitief over van Aspyr. Aspyr claimde in 2022 nog dat de game in datzelfde jaar zou uitkomen, maar volgens enkele anonieme ontwikkelaars van het bedrijf was 2025 een realistischere streefdatum. De ontwikkeling van het spel werd volgens Bloomberg in 2022 gepauzeerd na interne problemen bij Aspyr. De studio keek toen naar verluidt naar nieuwe mogelijkheden en een van die mogelijkheden was het inschakelen van Saber Interactive.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 03-04-2024 21:29 22

03-04-2024 • 21:29

22

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Star Wars: Knights of the Old Republic

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

geen prijs bekend

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Reacties (22)

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MeMoRy 3 april 2024 21:48
Ik heb KOTOR een paar maanden geleden nog eens geprobeerd, omdat ik er goede herinneringen aan had.
Had ik beter niet kunnen doen... "It didn't age well", laten we maar zeggen. Zones zijn maar klein en er gebeurd eigelijk niet zo veel
Ik hoop dat de remake het echt naar deze tijd brengt. Maar ja, cinematic trailer zegt niets. Wachten op gameplay beelden.
(En tot het naar PC komt)
JBVisual @MeMoRy3 april 2024 22:28
De remake van “dead space” vond ik wel goed gelukt dus ik heb het idee dat gelukkig niet elke remake een cashgrap is. Met wat moeite kunnen ze hier een prima game van maken.

Edit: typo

[Reactie gewijzigd door JBVisual op 22 juli 2024 16:43]

Fordox @MeMoRy3 april 2024 22:38
Ik heb een aantal jaar geleden op mobile KOTOR nog eens gespeeld, en voor mobile was het eigenlijk een prima game.
Je kan zien dat het spel nooit echt af was, vooral deel 2. Maar verder dan dat, de lore en plot is hetgene waarvoor je speelt. En die is ronduit steengoed.
PrimusIP @MeMoRy3 april 2024 22:50
Toen ik het redelijk wat jaren geleden speelde was het al oud.
Een jaar geleden heb ik hem opnieuw gekocht voor de Switch. Ik had er eigenlijk nog steeds best plezier aan. Het verhaal is best leuk, als rpg gebruikt het een d&d systeem en het is een soort van turn based (als je wilt). Al met al voor mij leuk genoeg en eens wat anders dan een hoop andere games.
venqwish @MeMoRy3 april 2024 22:57
Ik ga het toch een keer proberen gezien de remake lang op zich laat wachten, letterlijk op dit moment ben ik deze Steam thread aan het overlopen om mods en community fixes te installeren! Hopelijk kom ik zo niet in hetzelfde schuitje als jou terecht :D

Het is alweer enkele jaren geleden dat ik een playthrough heb gedaan op de tablet, en dat heeft me echt gesmaakt. De lore en storytelling blijven ijzersterk, ook zoveel jaren later.

In elk geval, als de remake er komt.. de ontwikkeling heeft geen geweldige track record.. hoop ik dat ze niet te hard afwijken van het bronmateriaal. Please geen train wreck zoals The Witcher serie bvb. Die schrik heb ik nog steeds bij FF7 (rebirth nog niet kunnen spelen).
Saph @MeMoRy4 april 2024 11:27
Ik vind hem verrassend goed spelen op iPad, maar het voelt inderdaad wel gedateerd aan. Als de remake voor een schappelijke prijs in de virtuele schappen komt te liggen overweeg het nog wel.
bigbadbull @MeMoRy4 april 2024 11:40
klopt, en als het goed gedaan is dan staat deze echt wel op mijn verlanglijstje.
is een van de games dat ik af en toe nog eens wil spelen, maar zoals je al zei : "It didn't age well"
Davaretta 4 april 2024 01:30
KOTOR in BG3 stijl zou geweldig zijn, zolang ze het verhaal en de personages maar niet teveel 'updaten'.
Thermomet3r @Davaretta4 april 2024 08:09
Ik ben ook bang voor het feit dat ze het verhaal van KOTOR "vernieuwen" en het steengoede verhaal, wat misschien vandaag de dag minder uniek is, niet gaan overhaulen om toch een "uniek" verhaal te krijgen.
Anonymoussaurus 3 april 2024 21:32
Geen woord over Jurassic Park: Survival? Daar kijk ik nog het meest naar uit samen met The Lost Wild.
Saph @Anonymoussaurus4 april 2024 11:29
Logisch want het artikel gaat over KotOR en niet de studio in het algemeen.
erhan12 3 april 2024 21:36
Hoop dat het waar is.
Cid Highwind 3 april 2024 23:09
PlayStation only? Klinkt als een slechte business case wanneer het gros van je klandizie zich op een ander platform bevindt.
Finraziel
@Cid Highwind3 april 2024 23:18
Concludeer je dat nou alleen maar omdat er Sony staat in de (jarenoude) teaser trailer?
Voor zover ik zie is hij aangekondigd voor Playstation en pc, en mensen lijken er vanuit te gaan dat hij later nog naar Xbox kan komen.
Cid Highwind @Finraziel3 april 2024 23:49
Er is niks in het bericht en de gelinkte video die me iets anders doet vermoeden nee. Als daar een update over zou zijn was het linken van een actuele trailer of het vermelden van de beoogde platforms wellicht een goede toevoeging geweest.
Finraziel
@Cid Highwind4 april 2024 07:18
Maar er staat helemaal niks in het bericht over waar de game op uitkomt en zoals ik zei die video is twee jaar oud (van voordat de boel overgenomen werd). Bovendien komt het vaker voor dat games aangekondigd worden op een event van Sony of Microsoft waarbij de trailer ook alleen hun console benoemt maar dat betekent niet automatisch dat de game ook alleen daarop uitkomt. Je moet daar zelf ook een beetje kritisch in zijn.
Cid Highwind @Finraziel4 april 2024 13:20
Op sommige platforms zie je niet de volledige titel van de video, waardoor het jaartal wegvalt. Ik ga er wel van uit dat de redactie de meest relevante trailer of video gelinkt heeft, en daarin was dus enkel sprake van Playstation.

En nee, je gaat niet bij ieder artikel terug naar de bron, of op zoek naar andere bronnen, om het werk van de redactie op correctheid én volledigheid te verifiëren. Dus een beetje begrip voor een wellicht niet volledig correcte conclusie is wel op z'n plaats.

Techradar meldt overigens dat er sprake zou zijn van een timed exclusive: https://www.techradar.com...f-the-old-republic-remake

Ik ben benieuwd of Sony daar bij nader inzien, gezien het succes van Helldivers 2, nog van af durft te wijken.
Finraziel
@Cid Highwind4 april 2024 13:56
Ik ben het met je eens dat je niet altijd de redactie hoeft te controleren, dat doe ik ook niet... Maar je concludeert iets waar helemaal niks over in het artikel stond. Zelfs in de gelinkte video staat er niks over. Er staat alleen maar dat hij naar Playstation komt, niet dat het exclusief is.
Maar goed, maakt ook niet uit, ik vond het alleen vreemd hoe je tot die conclusie kwam :)
Hulleman @Cid Highwind4 april 2024 11:54
Als het een exclusive is, ga er dan maar vanuit dat Sony genoeg betaalt voor een goede business case voor een third party ontwikkelaar.
Cristan 4 april 2024 09:56
Als je studio zo heet moet het ook wel goed komen natuurlijk :*) 🤡
bigbadbull @Cristan4 april 2024 11:41
ze hebben helaas wel het licht niet gezien ;)
rbr320 4 april 2024 14:23
Spijtig om te lezen dat het niet zo goed gaat met Aspyr. In de tijd dat Steam for Linux al wel een ding was maar Proton nog niet, was Aspyr een van de studio's die een paar mooie ports heeft gedaan van Windows games naar Linux. Ik heb met name erg genoten van de Borderlands games die ze naar Linux hebben geport.

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