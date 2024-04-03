Saber Interactive: ontwikkeling KotOR-remake verloopt goed

Matthew Karch, de ceo van Saber Interactive, heeft tijdens een interview met IGN aangegeven dat alles goed gaat met de ontwikkeling van de Star Wars: Knights of the Old Republic-remake. Het is echter nog niet duidelijk wanneer de game op de markt zal komen.

Karch bevestigde aan IGN dat Saber Interactive de ontwikkeling van de game op zich heeft genomen. "De game is levend en wel", klinkt het. "We zijn ook vastbesloten om de verwachtingen van de consumenten te overtreffen", aldus de ceo. De man trad verder niet in detail over een eventuele releasedatum.

Saber Interactive is in maart 2024 verkocht door Embracer Group. De Amerikaanse ontwikkelstudio nam toen ook de ontwikkeling van Star Wars: Knights of the Old Republic-remake definitief over van Aspyr. Aspyr claimde in 2022 nog dat de game in datzelfde jaar zou uitkomen, maar volgens enkele anonieme ontwikkelaars van het bedrijf was 2025 een realistischere streefdatum. De ontwikkeling van het spel werd volgens Bloomberg in 2022 gepauzeerd na interne problemen bij Aspyr. De studio keek toen naar verluidt naar nieuwe mogelijkheden en een van die mogelijkheden was het inschakelen van Saber Interactive.