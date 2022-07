Bloomberg: Star Wars Knights of the Old Republic Remake voorlopig uitgesteld

Star Wars Knights of the Old Republic Remake is naar verluidt voor onbepaalde tijd uitgesteld. Gamestudio Aspyr zou intern met problemen kampen en de beoogde releasedatum van 2022 bij lange na niet kunnen halen. De studio heeft officieel nog niets laten weten.

De remake van de rpg uit 2003 is in ontwikkeling bij de Texaanse studio Aspyr Media, waar volgens bronnen van Bloomberg interne problemen heersen. Het spel zou drie jaar in ontwikkeling zijn en werd eind juni als demo, ofwel vertical slice, getoond aan Lucasfilm en Sony. Medewerkers kregen daaropvolgend te horen dat de demo niet overeenkwam met de wensen van de studio. Een week daarna werden designdirector Brad Prince en artdirector Jason Minor volgens de bronnen plotseling ontslagen.

Medewerkers van Aspyr zouden de indruk hebben gekregen dat de ontwikkeling van de game goed op weg was, maar later bleek dat er een onevenredig deel van het budget in de demo geïnvesteerd was en dat het ontwikkelproces in de huidige vorm niet houdbaar was. Aspyr beloofde werknemers en de vermelde partners dat Star Wars Knights of the Old Republic Remake nog in 2022 zou uitkomen. Volgens anonieme ontwikkelaars bij het bedrijf is een realistisch releasedoel eerder 2025.

Voorlopig is de ontwikkeling van Star Wars Knights of the Old Republic Remake gepauzeerd, terwijl Aspyr volgens de bronnen naar 'nieuwe contracten en ontwikkelmogelijkheden' kijkt. Een van die mogelijkheden is het inschakelen van Saber Interactive, een andere Amerikaanse studio die onder hetzelfde moederbedrijf, Embracer Group, valt. Saber Interactive hielp tot dusver alleen mee met het project, maar zou de remake mogelijk helemaal op zich kunnen nemen.