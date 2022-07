Nieuwe AMD Software-driver maakt Noise Suppression en RSR op laptops mogelijk

AMD brengt de gpu-driver Adrenalin Edition 22.7.1 uit met de nieuwe functie Noise Suppression. Hiermee worden tijdens online gesprekken eventuele achtergrondgeluiden eruit gefilterd. De driver introduceert ook hybride gpu-ondersteuning voor RSR en OpenGL-prestatieverbeteringen.

Noise Suppression maakt volgens AMD gebruik van een deeplearningalgoritme om achtergrondgeluid tijdens gesprekken en online games te verwijderen. De functie is beschikbaar in AMD Software: Adrenalin Edition 22.7.1 onder het Audio & Video-tabblad. Hier kunnen gebruikers Noise Suppression inschakelen voor de audio-input of -output van hun systeem. Vervolgens moet in het bronprogramma, bijvoorbeeld een game, Discord of Microsoft Teams, het audioapparaat AMD Streaming Audio Device gekozen worden. Noise Suppression werkt op alle systemen met ten minste een Ryzen 5000-serie-cpu of tenminste een Radeon RX 6000-serie-gpu.

Verder introduceert de driverupdate een prestatieverbetering voor games op basis van de OpenGL-api. Dit moet bijvoorbeeld voor Minecraft aanzienlijke prestatiewinsten opleveren. De OpenGL-optimalisatie zorgt in de game van Mojang voor een framerate die tot tussen de 89 en 92 procent hoger is dan voorheen, gekeken naar de Fabulous-preset in 4k-resolutie. AMD noemt geen andere voorbeelden van de beloofde prestatiewinsten. De gedateerde OpenGL-driver is naar verluidt nu grotendeels vervangen met een api die zijn oorsprong vindt in het GPUOpen-project; door middel van een Platform Abstraction Layer zou de driverupdate geïmplementeerd kunnen worden, al heeft AMD dit officieel niet bevestigd.

Versie 22.7.1 van AMD's software brengt daarnaast de Radeon Super Resolution-upscalingtechnologie naar hybride laptopsystemen met een discrete Radeon RX 5000- en 6000-serie-gpu en een geïntegreerde grafische kaart die samenwerken. RSR is nu ook te gebruiken in combinatie met een borderless fullscreenvenster.

AMD Noise Suppression in de instellingen van AMD Software. Afbeeldingen via AMD

Update, 12.25 uur: De systeemvereisten voor de nieuwe driverupdate werden foutief als 'tenminste RX 5000' aangeduid. Dit werd verward met de Ryzen 5000-serie. Het artikel bevat nu de juiste vereisten, met dank aan nzall.