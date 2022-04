AMD start leveringen Ryzen Pro 6000-processors voor laptops

AMD start vandaag met de verkoop van zijn Ryzen Pro 6000-processors voor laptops. Die werden al aangekondigd op de CES in januari. HP en Lenovo zijn de eerste laptopfabrikanten die de nieuwe cpu's toepassen in hun modellen.

Net als de Ryzen 6000-processors voor consumenten maken de nieuwe Ryzen Pro-chips gebruik van Zen 3+-cores voor het cpu-gedeelte en de RDNA2-architectuur voor de geïntegreerde gpu. Zen 3+ moet vooral wat zuiniger zijn, mede door de ingebruikname van een geoptimaliseerd productieproces van TSMC, terwijl RDNA2 een enorme stap in gpu-prestaties betekent ten opzichte van de tot nu toe toegepaste igpu's op basis van de vijf jaar oude Vega-architectuur.

Onder de noemer AMD Pro beschikken de processors in de Ryzen Pro-serie over diverse extra beveiligingsfuncties op software-, firmware- en hardwareniveau. Daarnaast kunnen de laptops op afstand beheerd worden en blijven de processors gegarandeerd twee jaar lang verkrijgbaar. Nieuw is de integratie van een securityprocessor die voldoet aan de Microsoft Pluton-standaard, die een FIPS 140-3-certificatie van het tweede niveau moet kunnen doorstaan. Ook Intel en Qualcomm werken aan processors met Pluton, maar AMD heeft dus als eerste een product op de markt.

Lenovo past de nieuwe chips onder meer toe in zijn ThinkPad Z-laptops, die beschikbaar komen in 13"- en 16"-varianten. Als onderdeel van wat AMD zijn 'beste samenwerking met een laptopfabrikant ooit' noemt, bevat deze serie onder meer een custom Ryzen 7 Pro 6860Z-processor, die volledig 'power-optimized' zou zijn voor deze specifieke laptops. Verder beschikt de ThinkPad Z onder meer over een full-hd-webcam, een oled-scherm en een touchpad dat werkt met haptische feedback.

HP komt met een hele reeks aan EliteBook G9-laptops in formaten van 13, 14 en 16 inch. Vooral de accuduur van deze laptops zou erg goed moeten zijn, wat AMD kracht bijzet door te wijzen op het resultaat van een EliteBook 865 G9-laptop in de MobileMark 2018-database. Uitgerust met een Ryzen 7 Pro 6850U hield die notebook het ruim 26 uur uit op een acculading.

Naast de Ryzen Pro 6000-processors introduceert AMD ook een drietal nieuwe modellen in de 5000U-serie, met iets hogere kloksnelheden dan het bestaande aanbod. Effectief gaat het om de Pro-versies van de refreshes die AMD begin dit jaar ook voor de consumentenmarkt uitbracht.

Cores / threads Kloksnelheid

base / boost Architectuur Cache

(L2+L3) Tdp ( ctdp ) Ryzen 9 Pro 6950H 8 / 16 3,3 / 4,9GHz Zen 3+ 20MB 45W Ryzen 9 Pro 6950HS 8 / 16 3,3 / 4,9GHz Zen 3+ 20MB 35W Ryzen 7 Pro 6850H 8 / 16 3,2 / 4,7GHz Zen 3+ 20MB 45W Ryzen 7 Pro 6850HS 8 / 16 3,2 / 4,7GHz Zen 3+ 20MB 35W Ryzen 5 Pro 6650H 6 / 12 3,3 / 4,5GHz Zen 3+ 19MB 45W Ryzen 5 Pro 6650HS 6 / 12 3,3 / 4,5GHz Zen 3+ 19MB 35W Ryzen 7 Pro 6850U 8 / 16 2,7 / 4,7GHz Zen 3+ 20MB 28W (15-30W) Ryzen 5 Pro 6650U 6 / 12 2,9 / 4,5GHz Zen 3+ 19MB 28W (15-30W) Ryzen 7 Pro 5875U 8 / 16 2,0 / 4,5GHz Zen 3 20MB 15W (10-25W) Ryzen 5 Pro 5675U 6 / 12 2,3 / 4,3GHz Zen 3 19MB 15W (10-25W) Ryzen 3 Pro 5475U 4 / 8 2,7 / 4,1GHz Zen 3 10MB 15W (10-25W)

Alle nieuwe Ryzen Pro-processors in de Ryzen 6000- en 5000-series