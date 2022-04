'Intel Alder Lake-HX-cpu krijgt ondersteuning voor vPro en 5GHz-boostclock'

Drie van de aanstaande Intel Alder Lake-HX-cpu's voor laptops krijgen ondersteuning voor vPro en de i9-varianten krijgen een 5GHz-boostclock. Dat blijkt uit gelekte specs van de cpu in de nieuwe generatie Dell Precision 7770- en 7670-laptops. De specs bevestigen eerdere geruchten.

Dat schrijft de Chinese techsite ITHome. Het grootse deel van de specs van de Intel Alder Lake-HX-laptopchips waren al online verschenen op Geekbench, maar de nieuwe informatie bevestigt de specs en geeft meer details. Zo krijgen drie varianten ondersteuning voor vPro, technologie gericht op remotemanagement en beveiligde werkomgevingen. De i9-varianten krijgen boostclocksnelheden tot 5GHz.

De Dell Precision 7770 en 7670 kunnen worden uitgerust met i5-, i7- en i9-varianten van de Alder Lake-HX-chips. Deze nieuwere Alder Lake-cpu's hebben meer cores en threads dan de huidige generatie. Huidige Alder Lake-laptopmodellen hebben maximaal 14 cores en 20 threads. Volgens ITHome wordt de Dell geleverd met een van de cpu's uit de onderstaande tabel.

Processor Cores/threads Boostkloksnelheid vPro? i5-12600HX 12C/16T Tot 4,6GHz Ja i7-12800HX 16C/24T Tot 4,8GHz Nee i7-12850HX 16C/24T Tot 4,8GHz Ja i9-12900HX 16C/24T Tot 5GHz Nee i9-12950HX 16C/24T Tot 5GHz Ja

De Alder Lake-HX-processors komen met acht Performance-cores en acht Efficiency-cores. Dat zijn meer cores dan de bestaande Alder Lake-H-laptopprocessors, die maximaal met zes P-cores en acht E-cores geleverd worden. De nieuwe HX-chips krijgen dan ook een hogere tdp van 55W. De lijst met Alder Lake-HX-cpu's is niet even lang als in eerdere leaks gezegd werd, maar dat betekent niet dat er niet meer HX-processors zijn. Mogelijk kiest Dell simpelweg voor deze vijf configuraties.