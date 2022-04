Samsung S95B QD-oled-tv vanaf 6 mei verkrijgbaar voor 2499 of 3399 euro

Samsungs eerste QD-oled-tv, de S95B, is online verschenen voor preorder. De tv wordt 6 mei verstuurd en is in zowel Nederland als België te krijgen. Er is een 55"-variant voor 2499 euro en een 65"-variant voor 3399 euro. De 4k-tv werd in maart aangekondigd.

De Samsung S95B is de eerste QD-oled van het merk en is vanaf nu te krijgen in de webshop van Samsung en vanaf 6 mei bij de meeste elektronicawinkels. De tv's zijn voorzien van een scherm met een resolutie van 3840x2160 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. QD-oled-tv's zijn gebaseerd op subpixels van blauwe oleds, die deels voorzien zijn van groene en rode quantumdotfilters. Volgens Samsung is de kleurweergave daardoor beter dan bij andere oled-tv's.

De oled-tv ondersteunt de HDR10+-standaard voor dynamische metadata, maar niet Dolby Vision. De S95B maakt gebruik van Samsungs Motion Xcelerator Turbo+ om vertragingen en blur tegen te gaan. De tv is voorzien van een Neural Quantum Processor voor 4k-upscaling en draait op Tizen-software met ingebouwde ondersteuning voor Google Assistant en Amazon Alexa. De tv is voorzien van Q-Symphony-geluid met Dolby Atmos. De preorder komt met een gratis Dolby Atmos Q700B-soundbar of een gratis 32"-The Frame-televisie, voor wie de televisie voor 1 mei bestelt. Verschillende elektronicawinkels hebben dezelfde actie.

De tv heeft vier HDMI-aansluitingen, een ethernetpoort, twee USB-uitgangen, een CI-slot, een optische audiopoort, rf-in en ondersteunt Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, eARC en Anynet+. De tv wordt standaard geleverd met voet, maar kan ook aan de muur bevestigd worden met een 300x200-Vesamount of Slim Fit Wall-mount. De tv is niet energiezuinig: zij krijgt energieklasse G mee. Het 55"-model verbruikt tussen de 109W en 310W en het 65"-model tussen de 132W en 360W aan energie. Het 55"-scherm is 122,5 bij 70,9cm, het 65"-scherm is 144,4 bij 83,2cm en de tv is 3,99cm dik.