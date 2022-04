Winst Samsung stijgt 51 procent mede door hoge vraag naar geheugenchips

Samsung heeft in het afgelopen kwartaal een operationele winst van 10,5 miljard euro gemaakt. Dat is een toename van 51 procent ten opzichte van een jaar eerder. Volgens de techgigant komt dat door de toenemende vraag naar geheugenchips en goede verkopen van de S22 Ultra.

Samsung schrijft dat het in het eerste kwartaal van 2022 een totaalomzet van 58 miljard euro heeft gerealiseerd. Daarvan is ongeveer 20 miljard afkomstig van Samsungs geheugendivisie, die zowel dram als nandflash produceert. Het techbedrijf schrijft dat de vraag naar geheugenchips voor servers een recordhoogte heeft bereikt en dat ook de omzet uit consumentenchips is gestegen. Daarnaast daalden de geheugenprijzen minder dan analisten hadden voorspeld.

In totaal boekte Samsungs geheugendivisie een winst van 6,3 miljard euro. Ook de vraag bij Samsung Foundry, de chipproductietak van het bedrijf, lag volgens Samsung hoog. Het bedrijf verwacht dat de chiptekorten tot in de tweede helft van dit jaar kunnen doorzetten. Samsung benadrukt verder de aanstaande komst van zijn 3nm-procedé met gate-all-aroundtransistors. Die staat officieel op de roadmap voor de eerste helft van 2022, hoewel er onlangs ook berichten rondgingen dat de planning vertraging kan oplopen door tegenvallende yields.

De smartphonedivisie van Samsung haalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 24,2 miljard euro en een winst van ruim 2,8 miljard euro. Volgens de fabrikant lag dat lager dan in het voorgaande kwartaal en in het eerste kwartaal van 2021, mede vanwege de seizoensgevoeligheid van smartphones en 'geopolitieke onzekerheden'. De Galaxy S22 Ultra en meer betaalbare 5G-smartphones deden het volgens Samsung wel goed.

Verder draaide Samsung Display 5,9 miljard euro omzet en 814 miljoen euro winst. De techgigant meldt onder meer een stijging van de inkomsten uit smartphoneschermen. Het bedrijf zegt daarnaast dat zijn 'QD-schermen' goed zijn ontvangen. In het afgelopen kwartaal introduceerde het bedrijf zijn eerste QD-oledpanelen en de eerste Samsung-televisies met een dergelijk scherm verschijnen in mei. Samsung bevestigt daarbij dat het de QD-oledontwikkeling doorzet en onder andere met vouwbare varianten wil komen, onder meer voor de EV-markt. Eerder gingen daarover al geruchten rond.