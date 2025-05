Samsung boekt iets minder verlies in chipsector door groeiende vraag AI-chips

Samsung Electronics heeft zijn kwartaalcijfers bekendgemaakt. De winst van het bedrijf daalde voor het tweede kwartaal op rij met 95 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt volgens Samsung voornamelijk door de verliesmakende chipsector, al is er door de groeiende vraag naar AI-chips wel iets minder verlies geboekt in deze divisie.

Samsungs Device Solution-divisie, die verantwoordelijk is voor de productie van chips, boekte het afgelopen kwartaal 4.36 biljoen won, of omgerekend 3,1 miljard euro, verlies, laat Samsung weten. In het tweede kwartaal van 2023 werd er nog omgerekend 7,1 miljard euro winst geboekt in deze sector. De verliezen komen volgens Samsung niet onverwachts, want er zou vanuit consumenten door de aanhoudende economische onzekerheid nog steeds weinig vraag zijn naar chips. Overigens werd er wel wat minder verlies geboekt dan de 4,58 biljoen won van het vorige kwartaal. Dat komt volgens Samsung door een groeiende vraag naar geheugenchips voor AI-servers.

Samsung zegt dat de vraag naar chips vanaf de tweede helft van het jaar weer geleidelijk zal herstellen. Toch blijft het bedrijf de eerder aangekondigde productieverlagingen van geheugenchips in stand houden, omdat de groeiende vraag volgens Samsung op korte termijn grotendeels afkomstig zal zijn van datacenterchips voor kunstmatige intelligentie, aldus Reuters.

In het huidige kwartaal boekte Samsung 0,67 biljoen won winst, wat omgerekend ongeveer 476,96 miljoen euro is. Dat is ongeveer 40 miljoen euro meer dan het vorige kwartaal. Toen meldde Samsung de laagste winst sinds 2009. Het bedrijf boekte verder een omzet van omgerekend 42,7 miljard euro, hetgeen 6 procent lager is dan de omzet van het eerste kwartaal van 2023.