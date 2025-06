Samsung draait laagste winst in acht jaar door dalende vraag chips en telefoons

Samsung draaide afgelopen kwartaal ongeveer 69 procent minder winst dan een jaar eerder. Dat meldt het bedrijf bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Samsung wijt dat aan een dalende vraag naar pc's, smartphones en geheugen.

Samsung draaide afgelopen kwartaal een omzet van omgerekend 52,77 miljard euro, een daling van 8 procent ten opzichte van een jaar geleden. De nettowinst van het bedrijf daalde naar omgerekend 3,23 miljard euro. Daarmee draaide het bedrijf ongeveer 69 procent minder winst dan in dezelfde periode in 2021 en had het bedrijf zijn slechtste kwartaal sinds 2014, zoals eerder al werd verwacht. Voor het hele jaar 2022 draaide Samsung een recordomzet van 226,38 miljard euro en een winst van 32,49 miljard euro.

De chipproductiedivisie van het bedrijf noteerde vorig kwartaal een omzet van omgerekend 15 miljard euro en een nettowinst van 202 miljoen euro. Volgens Reuters is dat de laagste winst die Samsungs chipdivisie draaide sinds het eerste kwartaal van 2009. Samsung wijt deze daling onder meer aan dalende vraag, terwijl klanten hun bestaande voorraden opmaken en daarom minder chips inkopen. Onder meer de vraag naar geheugenchips en pc-hardware daalden. Het bedrijf verwacht dat de gevolgen van de economische achteruitgang voorlopig aanhouden. Tegelijk blijft Samsung investeren in zijn chipdivisie. De fabrikant zegt dat kapitaaluitgaven ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar blijven.

Samsung zegt daarnaast dat de vraag naar smartphones zwak is. Die divisie van het bedrijf noteerde dan ook een daling in omzet en winst ten opzichte van een kwartaal eerder. De impact van de dalende verkoop van goedkopere telefoons was volgens Samsung groter dan eerder verwacht, terwijl de omzet uit flagships het beter deden ten opzichte van de marktverwachtingen. De smartphonedivisie en netwerktak van Samsung draaide in het laatste kwartaal van 2022 een omzet van 22,39 miljard euro. De winst bedroeg daarbij 1,27 miljard euro. Komend jaar verwacht Samsung eveneens dat de vraag op de smartphonemarkt zal krimpen.

De Display-divisie van het bedrijf zag verder een dalende vraag naar smartphoneschermen. Het bedrijfsdeel dat grote schermen maakt, bijvoorbeeld voor televisies, zag zijn verlies juist dalen vanwege een toenemende verkoop van QD-oledpanelen. Samsung zegt ook dat zijn 'lcd-voorraad volledig op is'. Het bedrijf stopte eerder al met het produceren van lcd's, om zich te richten op quantumdot en QD-oled.