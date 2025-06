Samsung toont S95C-QD-oled-tv van 77" met prijs van 4499 dollar

Samsung Electronics heeft de 77"-versie van de dit jaar uit te brengen S95C gedurende enige tijd getoond op zijn Amerikaanse website. Deze nieuwste QD-oled-tv met One Connect Box wordt weergegeven met een prijs van 4499 dollar.

Op de Amerikaanse Samsung-site wordt de 77"-versie van de S95C weergegeven als er een filter voor de nieuwste televisies wordt ingesteld. Als er vervolgens wordt doorgeklikt, verschijnt er geen nadere informatie over dit specifieke model en volgt een melding dat de pagina niet beschikbaar is. De 77"-versie is het enige formaat van de S95C dat wordt weergegeven. Daardoor is onduidelijk wat de dollarprijzen voor de 55"- en 65"-versie worden.

De S95C wordt het hoogst gepositioneerde model van QD-oledtelevisies dat Samsung dit jaar op de markt brengt. Deze heeft een andere ontwerp dan de voorganger, de S95B, die vorig jaar uitkwam. Het nieuwe model beschikt namelijk over een One Connect Box, een extern kastje met daarin de voeding en alle aansluitingen, die met één dunne kabel met het scherm van de televisie verbonden is.

Verder krijgt de S95C de beschikking over een tweede generatie QD-oledpaneel. Dat moet volgens televisiereviewer Vincent Teoh van HDTVtest leiden tot een helderheid die na kalibratie en bij niet al te afwijkende kleurtemperaturen uitkomt op zo'n 1300cd/m², terwijl de S95B op ongeveer 1000cd/m² uitkwam. Tijdens de CES toonde Samsung de S95B en S95C naast elkaar en toen bleek dat de nieuwe televisie in de highlights merkbaar helderder is dan zijn voorganger.

Samsung komt dit jaar ook met een directer ogende opvolger van de S95B: de S90C. Dit model krijgt geen One Connect Box. Het is nog onduidelijk of de S90C ook het nieuwste paneel krijgt, al ligt dat wel in de lijn der verwachting. Duidelijk is wel dat ook dit 2023-model naast een 55"- en een 65"- ook een 77"-versie krijgt. Vorig jaar kwam Samsungs S95B alleen nog uit in diagonalen van 55 en 65 inch.

Terugkijken: een preview vanaf de CES-beursvloer over de QD-oled-tv's die Samsung in 2023 uitbrengt