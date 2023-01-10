'Samsung en Sony leverden in 2022 naar schatting 440.000 QD-oledtelevisies'

Onderzoeksbureau Omdia zegt dat Samsung en Sony gedurende 2022 in totaal 440.000 Qd-oledtelevisies hebben geleverd. Het leeuwendeel is afkomstig van Samsung. Het Koreaanse bedrijf kwam met de S95B en Sony introduceerde de A95K.

Het is niet duidelijk welk deel van de 440.000 televisies afkomstig is van Samsung. Oorspronkelijk zou er een doel van 600.000 stuks zijn gesteld, maar Samsung is volgens Omdia niet boven de 400.000 geleverde QD-oledtelevisies uitgekomen. Het aantal oledtelevisies op basis van woledpanelen van LG Display dat vorig jaar werd geleverd ligt een stuk hoger en kwam volgens het onderzoeksbureau uit op ruim 6 miljoen.

Omdia laat een grafiek zien die duidelijk maakt dat er een behoorlijk verschil was tussen de leveringen van Sony en Samsung. Volgens het onderzoekbureau was er sprake van een flinke prijsdaling die gevolgen had voor de leveringen van de S95B, maar ook betekende dat de A95K minder werd geleverd. Ook zou Samsung minder miniledtelevisies hebben verkocht door de in prijs gedaalde QD-oledtelevisies.

QD-oledtelevisies

In de loop van de 2022 werd de yield rate van de QD-oledpanelen een stuk beter; volgens het onderzoeksbureau kon de consumptie de panelenproductie niet bijhouden. Had Samsung Electronics niet alle panelen ingezet voor televisies, was Samsung Display met te veel panelen blijven zitten. Dat gecombineerd met de gestelde volumedoelstellingen betekende dat Samsung de S95B voor relatief gunstige prijzen in de markt kon zetten.

Voor het huidige jaar heeft Samsung een interne doelstelling voor de levering van een miljoen QD-oled-tv's, stelt Omdia. Het bedrijf zou zijn beoogde leveringen van miniled-tv's niet hebben veranderd. Dit jaar zullen er waarschijnlijk een stuk meer QD-oledtelevisies op de markt komen, mede door de productie-uitbreidingen bij Samsung Display, maar vooral ook omdat er meer televisiefabrikanten bij zullen komen. Zo gaat het Chinese TCL ook QD-oled-tv's introduceren. Naar verwachting zal dat ook gelden voor Sharp en zal TP Vision Philips-tv's op basis van QD-oledpanelen uitbrengen.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 10-01-2023 18:19 20

10-01-2023 • 18:19

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Reacties (20)

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8mile13 10 januari 2023 18:46
TCL heeft al aangegeven dat hun CES QD OLED claims een vergissing waren..dus geen TCL QD OLEDs in 2023.
dmantione
@8mile1310 januari 2023 21:23
Ja, en het bijzondere is eigenlijk dat ze een RGB-OLED presenteerden, zodat ook deze techniek weer in beeld komt. Of die TV ook daadwerkelijk in de winkels zal liggen natuurlijk een volgende vraag, maar desondanks is het een goede zaak als er nog meer keus komt voor panelen dan LG en Samsung.
Astennu 10 januari 2023 19:32
Opzich niet gek dat Samsung beter verkoopt. Die zijn een stuk goedkoper en ze hebben overall ook wat meer naams bekendheid.
Sony gaat voor meer premium en creators intend. En die doelgroep is maar klein. Ik kan het zelf wel erg waarderen ik vind de A90J die ik heb een geweldig toestel. Maar verder ken ik amper mensen die de meerprijs tov de LG zouden willen betalen. Dat zal met Samsung niet anders zijn. 1000 euro op zo'n bedrag is veel geld.
Renegade666 @Astennu10 januari 2023 19:59
De A90J is geen QD-OLED, maar een WOLED (niet dat dat slecht btw).

Hier al bijna 6 jaar een Panasonic OLED. wil graag wel wat groters, marja de beurs laat het niet altijd toe :(
Astennu @Renegade66610 januari 2023 20:17
Dat zeg ik ook negens. Ik vergelijk de A90J prijzen immers ook met LG ipv Samsung. Het was meer dat de prijs verschillen tussen een Sony en LG toen ook +- 1000 euro was. En dat is nu bij Samsung en Sony ook weer het geval.
Ja daarom is QD Oled voor mij ook geen optie en een grote downgrade. Ik heb een 83" ik ga zeker niet meer terug naar 65 of 77".

Ondanks dat QD OLED zeker mooi is is het nog niet perfect. BV de color tint die je kan zien als je overdag kijkt en er donkere content weergegeven wordt.

Ik ben wel benieuwd of ze dat in de toekomst verder kunnen verbeteren. Qua helderheid en color volume is het wel de betere technologie. LG heeft die witte subpixel te veel nodig om hoge helderheid te halen. En dat zie je wel bij explosies. In die situaties gaf mijn 75X940E een mooier beeld en was die ook een stuk feller. De A90J komt qua highlights wel overeen qua helderheid alleen color volume is dan minder. De A9G die ik hier voor geprobeerd heb overal een stuk minder fel. En als je dan van een TV komt die 1200nits highligts kan en 500 ntis full field is dat wel een stap achteruit. QD OLED en WRGB + MLA maken dat goed hightlights zijn dan in ieder geval een issue meer. Maar full field blijft met 250 en 209 nits dan nog ver achter (waar mijn A90J 190nits kan halen en de A9G iets van 170).

Overal is de A90J wel een fijnere en mooiere TV dan de 940E maar ik mis de impact van dat toestel soms nog een beetje (bij de A9G iedere actief film wel).

Long story short ik ben heel benieuwd naar Gen3 QD OLED panelen hopelijk ook in 85" en groter.
En ben ook benieuwd waar LG na MLA mee gaat komen. En natuurlijk Microled. Echter zijn die TV's nog steeds veel te duur.

[Reactie gewijzigd door Astennu op 23 juli 2024 14:16]

kiang @Astennu11 januari 2023 07:46
Klopt, mensen kijken dan ook vaak niet verder dan het formaat en als ze niet helemaal dom zijn de beeldtechniek.

Persoonlijk koos ik voor een Sony (A80J) boven een equivalent LG toestel met hetzelfde paneek vanwege:
  • De betere beeld processing
  • AndroidTV heeft een VEEL beter app aanbod dan WebOS: elk streamingplatform is er beschikbaar, elke game streaming app is er, wil je buitenlands aanbod? Je VPN aanbieder heeft een app. Wil je sideloaden? Kan ook.
  • Als ik AndroidTV neit meer wil gebruiken (omdat het EOL is of omdat ik naar een ander platform wil overstappen op een setop box): Sony heeft een 'domme' modus waarbij het AndroidTV systeem volledig wordt uitgeschakeld.
Ik weet dat smartTV op tweakers nogal met argusogen bekeken wordt, maar ik vind het heerlijk om alles nu gewoon alles ingebouwd zit. Ook heb ik het voordeel dat de upscaling van video door de sony-processor gebeurd, dat zou niet zo zijn met een externe anroidtv box omdat die het beeld al moet upscalen voor het naar de tv wordt gestuurd.

Ik gebruik een TV ook 7+ jaar, dus die 200 euro meerprijs vond ik geen probleem.

[Reactie gewijzigd door kiang op 23 juli 2024 14:16]

Verwijderd 10 januari 2023 18:29
Hopenlijk binnenkort ook wat groter dan 65"
tacticusa @Verwijderd10 januari 2023 18:35
Dit jaar zal hij ook in 77' verkrijgbaar zijn
bron: review: Samsung QD-oled en qled 2023 - Extra heldere oleds en qleds met hoger...
Littlemarc @tacticusa10 januari 2023 21:17
Ik baal vreselijk dat ook samsung voor 77 inch is gegaan en niet 75 inch. Wegens een specifieke reden kan ik een 77 inch niet kwijt maar 75 wel.

Samsung heeft een compleet nieuwe machines en fabricage proces opgezet hiervoor dus echt vervelend dat het niet 75 wordt anders had ik meteen deze gekocht komend jaar.

Er komt wel een mled scherm van 76 inch die ik misschien kwijt kan en zal misschien die kopen maar die zal wel vreselijk duur zijn en mijn voornemen voor 2023 was meer te sparen…ah well 😀
lowlow @Littlemarc10 januari 2023 23:26
Moest je die kast maar wat groter gebouwd hebben Marc
g4wx3 @lowlow11 januari 2023 00:24
Little Marc...
Verwijderd @tacticusa10 januari 2023 18:40
Bedankt! Deze had ik even gemist.
sh1nigami @Verwijderd10 januari 2023 18:33
En oprolbaar of zo want je moet em alsnog vaak door de voordeur naar binnen tillen
Clubbtraxx @sh1nigami10 januari 2023 18:53
Jij hebt wel een hele lage deur dan...
Dauthi 10 januari 2023 22:13
Dan had StoptheFOMO op youtube toch gelijk.
Ongeveer een half miljoen panelen geproduceerd met ditto marketing campagne, namelijk geen.
De S95 stond blijkbaar niet eens op de vloer in de winkels van bestbuy, maar achterin.

Het was tenslotte ook geen flagship model van Samsung de S95B. Er zat ook geen connectbox bij.
Hamoudi1995 10 januari 2023 22:19
Jammer voor Sony, met de telefoon divisie gaat het ook helemaal fout.
Ze missen goede marketing en prijzen zijn erg hoog, waardoor veel mensen afhaken.
Echt een gemiste kans voor Sony, vind het een geweldig merk.
Uiteraard Samsung ook.
machiel 11 januari 2023 08:47
Op zich best aardig dat ze in het eerste jaar al 10% marktaandeel hebben in de OLED markt. Als Philips ook mee gaat doen zal die 1 miljoen wel haalbaar zijn.
hijlko.roosjen 11 januari 2023 10:19
Ik heb nu nog een full HD 40 inch Samsung uit 2008 met nog steeds prachtig beeld en zal nog wel eens toekomen aan een nwe. OLED of microled zou prachtig zijn maar omdat mijn woning niet al te groot is, zou 48inch een max zijn. Mijn kinderen hebben allemaal 55 inch en dat is bij mijn ene dochter prima omdat ze er niet heel dichtbij zitten maar bij de ander zitten ze er toch wel erg dichtbij en dan oogt het toch wel erg groot. Jammer genoeg beginnen ze doorgaans met grote maten en is het maar de vraag of ze überhaupt met 48 of 42 inch komen. Android TV heeeft toch wel mijn voorkeur maar de specs van een Panasonic OLED trekken mij ook wel (veel HDR ondersteuning). Mijn Nokia Streaming Box 8010 kan ik gelukkig blijven gebruiken als een app niet uit de store van het desbetreffende merk geïnstalleerd kan worden.
Eur 11 januari 2023 10:32
Misschien dat dit de prijs gaat drukken voor vooral de grotere schermen. Verschil bij LG tussen een 65 en 77" is behoorlijk groot. Terwijl er tussen de 77 en 83 het verschil kleiner is.
chiel_78 11 januari 2023 00:34
Voor mij nooit meer een Sony. Mijn tv heeft 3 jaar aan updates nodig gehad voor hdmi-cec de tv niet liet crashen en audio na standby nog in sync liep. Heb hem regelmatig bijna weggedaan daardoor en toen kwam opeens de verlossende update.

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