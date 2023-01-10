'Samsung en Sony leverden in 2022 naar schatting 440.000 QD-oledtelevisies'

Onderzoeksbureau Omdia zegt dat Samsung en Sony gedurende 2022 in totaal 440.000 Qd-oledtelevisies hebben geleverd. Het leeuwendeel is afkomstig van Samsung. Het Koreaanse bedrijf kwam met de S95B en Sony introduceerde de A95K.

Het is niet duidelijk welk deel van de 440.000 televisies afkomstig is van Samsung. Oorspronkelijk zou er een doel van 600.000 stuks zijn gesteld, maar Samsung is volgens Omdia niet boven de 400.000 geleverde QD-oledtelevisies uitgekomen. Het aantal oledtelevisies op basis van woledpanelen van LG Display dat vorig jaar werd geleverd ligt een stuk hoger en kwam volgens het onderzoeksbureau uit op ruim 6 miljoen.

Omdia laat een grafiek zien die duidelijk maakt dat er een behoorlijk verschil was tussen de leveringen van Sony en Samsung. Volgens het onderzoekbureau was er sprake van een flinke prijsdaling die gevolgen had voor de leveringen van de S95B, maar ook betekende dat de A95K minder werd geleverd. Ook zou Samsung minder miniledtelevisies hebben verkocht door de in prijs gedaalde QD-oledtelevisies.

In de loop van de 2022 werd de yield rate van de QD-oledpanelen een stuk beter; volgens het onderzoeksbureau kon de consumptie de panelenproductie niet bijhouden. Had Samsung Electronics niet alle panelen ingezet voor televisies, was Samsung Display met te veel panelen blijven zitten. Dat gecombineerd met de gestelde volumedoelstellingen betekende dat Samsung de S95B voor relatief gunstige prijzen in de markt kon zetten.

Voor het huidige jaar heeft Samsung een interne doelstelling voor de levering van een miljoen QD-oled-tv's, stelt Omdia. Het bedrijf zou zijn beoogde leveringen van miniled-tv's niet hebben veranderd. Dit jaar zullen er waarschijnlijk een stuk meer QD-oledtelevisies op de markt komen, mede door de productie-uitbreidingen bij Samsung Display, maar vooral ook omdat er meer televisiefabrikanten bij zullen komen. Zo gaat het Chinese TCL ook QD-oled-tv's introduceren. Naar verwachting zal dat ook gelden voor Sharp en zal TP Vision Philips-tv's op basis van QD-oledpanelen uitbrengen.