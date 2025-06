TP Vision kondigt Philips-oled-tv met micro-lens array aan

Tv-maker TP Vision heeft zijn eerste oled-tv met micro-lens array aangekondigd. De nieuwe beeldschermtechnologie zit ook in nieuwe tv's van LG en Panasonic en komt van LG Display. De techniek moet een hogere helderheid en een lager stroomverbruik mogelijk maken.

Het gaat om de OLED+908, zegt TP Vision. De tv komt in varianten met 4k-schermen van 55", 65" en 77" en komt door de toevoeging van mla tot een maximale helderheid van 2100 candela per vierkante meter, zo claimt de fabrikant. Dat is hoger dan eerdere tv's van het merk. Hoe groot het verschil in stroomverbruik op lagere helderheden is, zegt de fabrikant niet. Een mla-paneel moet het stroomverbruik terugdringen.

Mla voegt een extra laag aan die panelen toe, waarmee het interne verstrooiing van licht binnen het substraat van het paneel tegengaat en een groter deel van het licht daadwerkelijk richting de kijker wordt uitgestraald. Dat betekent bij gelijke elektrische input dus meer lichtopbrengst, terwijl de kijkhoek van de schermen er niet onder te lijden heeft.

De tv krijgt ook een P5 AI-processor mee die een lichtsensor aanstuurt om de kleurtemperatuur van de kamer te meten en het beeld en Ambilight op aan te passen. De tv draait op Google TV OS en komt in het najaar uit voor een nog onbekende prijs.

Er komt ook een goedkopere versie in de vorm van de OLED808, die geen mla-scherm heeft en daardoor tot een maximale helderheid van 1000 candela per vierkante meter komt bij de varianten met 55", 65" en 77". Er komen ook een 42"- en een 48"-variant, maar hoe helder die kunnen, zegt de fabrikant niet. De kleinste versie van 42" krijgt ook minder krachtige luidsprekers, namelijk 50W in plaats van 70W. De OLED808 komt in mei uit voor nog onbekende prijzen. Later in het jaar komt er ook nog een OLED708, maar daarover zegt de fabrikant niets.