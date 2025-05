TP Vision toont oled-tv's met Ambilight Plus en nieuw Titan OS met streaming ads

TP Vision brengt drie nieuwe televisies uit, waaronder twee high-end oled+-modellen. Het bedrijf gaat ook een aantal modellen voorzien van het nieuwe besturingssysteem Titan OS. Dat krijgt videoadvertenties in streams, die niet uit te zetten zijn.

TP Vision brengt de Philips Oled+959 en de goedkopere Oled+909 uit. Dat zijn twee Ambilight-modellen met een META-oledpaneel met micro lens array-technologie, dat vorig jaar ook al in het 908-model werd gebruikt. Nu gaat het om een tweede generatie META 2.0-paneel, dat een helderheid van 3000cd/m² kan halen. Het verschil tussen de Oled+959 en 909 zit onder andere in de manier waarop ze Ambilight inzetten; waar het 909-model een standaard Ambilight-verlichting aan vier kanten heeft, krijgt het Oled+959-model een nieuwe technologie die door TP Vision Ambilight Plus wordt genoemd. Daarbij belooft TP Vision dat er door het gebruik van lensjes over de Ambilight-leds een dynamischer sfeerbeeld op de muur achter de tv kan worden weergegeven.

Beide modellen hebben verder een achtste generatie P5-AI-processor, maar bij het duurdere 959-model zit daar ook de Ambient Intelligence V3-technologie. Ook het geluidssysteem is anders. In het topmodel zit een 5.1.2-geluidssysteem van 102W van Bowers & Wilkins, maar in het 909-model gaat het om een 3.1-geluidssysteem van 81W van dezelfde fabrikant. De Oled+959 komt in het derde kwartaal van dit jaar uit; de Oled+909 komt al in juni beschikbaar. Voor beide modellen zijn de prijzen nog niet bekend.

TP Vision brengt nog een oledtelevisie uit: de Oled809. Dit is een midrangemodel dat in maten van 42", 48", 55", 65" en 77" te koop zal zijn. De 809-modellen hebben een OLED-EX-paneel van LG Display, met een piekhelderheid van 1300cd/m². De tv's hebben ondersteuning voor 144Hz-vrr en een 70W-2.1-geluidssysteem. Alle oledtelevisies maken, net als vorig jaar, gebruik van Google TV als smart-tv-platform.

Led-lcd-modellen

TP Vision komt verder met een nieuw miniledmodel, de PML9009, die als marketingnaam The Xtra meekrijgt. Die komt uit in vier maten van 55" tot 85". De PML 9009 heeft een paneel met een verversingssnelheid van 144Hz dat 98 procent van het DCI-WCG-kleurenspectrum kan weergeven en een maximale helderheid van 1000cd/m² heeft. Tot slot brengt het bedrijf een nieuwe versie van The One uit, die als typenummer PUS8909 meekrijgt. Dit moet weer een betaalbare allrounder worden, met een 144Hz-lcd-paneel tussen de 43" en 75". De PUS8909 heeft ook Ambilight-ondersteuning aan drie kanten.

Titan OS

TP Vision voorziet de nieuwe versies van The One en The Extra van een nieuw besturingssysteem genaamd Titan OS. Titan OS S.L. is een nieuw, onafhankelijk bedrijf dat vanuit Spanje geleid wordt door Jacinto Roca, die hiervoor onder andere ceo was van Rakuten TV. In het leiderschapsteam zitten verder Rick Fens en Daan van Baars, die beiden tot begin deze maand voor TP Vision werkten. Hoewel Titan OS als een nieuw bedrijf geïntroduceerd wordt, waarmee TP Vision nu als eerste partij een overeenkomst heeft gesloten, zijn er dus duidelijke lijnen tussen beide bedrijven.

Titan OS wordt nadrukkelijk op de markt gezet als alternatief voor Google TV. Het moet televisiefabrikanten meer controle over hun tv's geven en, in tegenstelling tot Google TV, de mogelijkheid bieden om aan advertenties te verdienen.

Vorig jaar was dat ook de reden dat TP Vision op het 2023-model van The Extra het Philips Smart TV-platform introduceerde als echte tegenhanger van Google TV. Dat Philips Smart TV-branded platform verdwijnt nu en in de plaats daarvan komt Titan OS. Desgevraagd liet TP Vision ons weten dat Titan OS echt een compleet nieuw systeem is, al lijken de interface en de daarin gebruikte iconen sterk op het Philips Smart TV-platform.

Opvallend aan Titan OS is dat bedrijven daarin kunnen adverteren met niet alleen aanbevelingen op basis van gebruikersgedrag, maar ook door 'Instream ads' te tonen die worden afgespeeld tijdens het kijken van gratis streamingdiensten. Dat is vergelijkbaar met midroll-ads op YouTube. Consumenten kunnen zich afmelden voor tracking in de streams, maar niet voor de streams zelf.