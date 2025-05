TP Vision brengt dit jaar vier oledtelevisies uit onder de Philips-merknaam. Van die vier zijn de Philips OLED759, het instapmodel met Titan OS in plaats van Google TV, en de midrange Philips OLED809 alvast uitgebracht. De high-end OLED+909 en OLED+959 worden pas na de zomer verwacht. De Philips 809 hebben we inmiddels uitgebreid kunnen testen voor deze review.

Deze oled-tv is de opvolger van de Philips OLED808 van vorig jaar en is voorzien van een nieuw OLED EX-paneel van LG. De tv moet het zonder LG’s extra heldere microlenstechniek 'mla' stellen, want die reserveert TP Vision voor de 9xx-modellen die later dit jaar verschijnen. Wel zou het nieuwe woledpaneel hogere (piek)helderheden leveren dan zijn voorganger. Evenals die voorganger heeft de 809 wel ‘gewoon’ Google TV als smartplatform.

Net als onder meer Samsung en LG heeft TP Vision zijn duurdere Ambilight-tv’s dit jaar uitgebreid met een 144Hz-modus voor pc-gamers. Verder beschikt het nieuwe model over dezelfde Pentonic 1000-processor als zijn voorganger. Uiteraard beschikt de tv ook over Ambilight, de sfeervolle verlichting aan de achterzijde die meekleurt met wat je op het scherm ziet.

De 809 is verkrijgbaar met schermdiagonalen van 42”, 48”, 55”, 65” en 77”. De vanafprijzen variëren van 1287 euro voor het kleinste model tot 3999 euro voor de grootste uitvoering. De door ons geteste 65"-variant, de Philips 65OLED809, kost op het moment van schrijven minimaal 2098 euro.

Op basis van de specificaties verwachten we dat de 809 vooral de concurrentiestrijd aan zal binden met de LG C4. De Philips is de duurste van dit duo. De 55”-versie van de C4 kost minimaal 1338 euro, terwijl de Philips 55OLED809 vooralsnog niet voor minder dan 1748 euro te koop is. Die prijs zal in de komende maanden nog wel zakken, maar bij de huidige prijsverhoudingen moet TP Visions nieuwste oledmodel van goeden huize komen om de C4 te verslaan. Op de komende pagina's kun je lezen of dat gelukt is.