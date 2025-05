De afgelopen maanden hebben we in ons testlab bijna alle nieuwe televisies uit de topklasse voorbij zien komen. Na de superheldere Sony Bravia XR A95L en Panasonic MZW2004 was onlangs de Philips OLED+908 van TP Vision aan de beurt. Ook dit is weer een absoluut topmodel. Net als de eerdergenoemde Panasonic is de tv uitgerust met een mla-oledpaneel. Daarmee laat het apparaat wat helderheid betreft, in elk geval op papier, alle eerdere oledmodellen van Philips achter zich. Maar hoe verhoudt het zich tot de luxemodellen van andere fabrikanten? Kan de 908 de concurrentie aan met de Sony A95L, de Samsung S95C, de LG G3 en de Panasonic MZW2004?

Op voorhand lijken de vlaggenschepen van Sony en Samsung wat te hoog gegrepen, althans, voor zover het om piekhelderheid en kleurvolume gaat. De Sony en Samsung gebruiken QD-oledtechnologie voor meer helderheid in combinatie met vollere kleuren in het lichtere bereik. De LG G3 en Panasonic MZW2004 moeten het zonder een quantumdotfilter stellen, maar hebben in plaats daarvan een woledpaneel met mla. Mla, wat staat voor micro lens array, is een laag met talloze microlensjes voor het schermpaneel. Deze minuscule lensjes bundelen het licht zodat dat zoveel mogelijk naar de ogen van de kijker wordt gestuurd en er minder licht verloren gaat. Dit levert ook een hogere piekhelderheid op, maar net niet zo hoog als bij oledtelevisies met een QD-filter.

Daar komt bij dat woledpanelen, zoals in de 908, wit licht uitsturen dat vervolgens wordt gefilterd om de beoogde kleuren op het scherm te toveren. Dit werkt net iets minder efficiënt dan bij QD-oledpanelen; die maken juist gebruik van blauwe subpixels met rode en groene quantumdotfilters, die het blauwe licht omzetten in rood en groen licht. Hierdoor behalen QD-oledtelevisies in theorie een groter kleurvolume, terwijl bij hoge helderheid meer kleurverzadiging mogelijk is.

Voor een eerlijke vergelijking moeten we deze tv dus primair afzetten tegen de LG G3 en de Panasonic MZW2004. We verwachten niet dat de tv helderder zal stralen dan Sony’s XR A95L, maar die tv is dan ook met gemak 1000 euro duurder. Aan de andere kant heeft deze Philips met zijn Ambilight-systeem iets wat je bij geen van de genoemde concurrenten zult aantreffen. Op het moment van schrijven stond de door ons geteste 65"-versie van de Philips 908 voor zo'n 2400 euro in de Pricewatch.