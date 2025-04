In deze review bekijken we het nieuwe vlaggenschip van Sony: de Bravia XR A95L, de tweede tv van de Japanse fabrikant met een QD-oledpaneel. Hoewel Sony de tv in het voorjaar van 2023 aankondigde, hebben we lang moeten wachten tot het toestel daadwerkelijk te koop was. Dat komt vooral omdat Sony een compleet nieuwe chip voor de beeldverwerking gebruikt.

Sony brengt sinds 2022 oledtelevisies uit met woledpanelen van LG Display en met QD-oledpanelen van Samsung Display. Die laatste worden gebruikt in de duurste productserie. In 2022 was dat de Bravia XR A95K (review). Zijn opvolger luistert dus naar de naam Sony Bravia XR A95L. Sony heeft het uiterlijk van de tv op de schop gegooid, gebruikt een tweede generatie QD-oledpaneel, heeft de interface aangepast en maakt gebruik van de nieuwe Pentonic 1000-chip van MediaTek. Wat gelijk is gebleven, is de prijsstelling. Die is, zoals we van Sony gewend zijn, fors. De grootste variant, met een 77"-scherm, kost op het moment van schrijven net geen 5700 euro. Voor de 65"-versie, die wij testen, schommelt de laagste prijs de afgelopen tijden tussen de 3200 en 3900 euro. De kleinere 55"-variant is met vanafprijzen tussen de 3000 en 3300 euro relatief duurder.

Dat Sony tv's met een QD-oledpaneel boven in de line-up positioneert, boven zijn modellen met een woledpaneel, komt omdat QD-oled twee (potentiële) voordelen heeft. Anders dan bij woledschermen, die witte oledsubpixels met daarvoor rode, groene en blauwe kleurfilters gebruiken, bestaan QD-oledpanelen uit blauwe subpixels, waarbij elke pixel uit drie van die blauwe oledsubpixels is opgebouwd. Een van die drie oleds stuurt ongefilterd blauw licht uit; de andere twee zijn voorzien van een quantumdotlaag die het blauwe licht omzet in rood en groen licht. Het voordeel hiervan is dat de omzetting van licht door quantumdots efficiënt gebeurt en pure primaire kleuren oplevert, terwijl de kleurfilters bij woledpanelen juist vrij inefficiënt zijn en veel licht wegnemen. Het tweede voordeel is dat QD-oledschermen ook wat helderder zijn dan hun woledtegenhangers.

De eerder door ons geteste QD-oledtelevisies, zoals de Sony A95K uit 2022 en de nieuwere Samsung S95C, boden spectaculaire beeldkwaliteit. Sony belooft met de nieuwe A95L weer een stap vooruit te maken en laat doorschemeren dat dit wel eens de helderste oledtelevisie tot nu toe kan zijn.