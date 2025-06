Inleiding

Uiterlijk en aansluitingen

Van voren bekeken lijkt de S95C sterk op de S90C en S95B van vorig jaar. De tv heeft dunne zwarte bezels, met een titaniumkleurige buitenrand. Rechtsonder het beeld prijkt een langwerpige druppel met daarop het Samsung-logo waar de infraroodontvanger voor de afstandsbediening en een statusled achter schuil gaan. Een van onze kritiekpunten op de eerste QD-oledtelevisies van vorig jaar, was dat deze beeldpanelen van deze apparaten invallend licht grijzig refelecteren, zodra er omgevingslicht op het scherm valt, is zwart dus niet écht zwart meer. Wie had gehoopt dat dit probleem bij de nieuwe generatie panelen opgelost zou zijn, moeten we teleurstellen: ook de S95C heeft hier nog altijd mee te kampen. Het paneel lijkt wel íets beter ontspiegeld dan de S90C en S95B van vorig jaar, maar zelfs met de tv's direct naast elkaar is dat verschil maar beperkt zichtbaar. Wat vooral opvalt, is dat reflecties nu een neutralere tint hebben, waar relfecties bij de S90C en S95B een licht paarsige kleurzweem hebben. De S95C staat op een massieve, platte voet van metaal die naar achteren omhoog buigt en overgaat in een evenzo brede nek. Achter op die nek kun je de meegeleverde One Connect Box monteren met een korte kabel, al heb je dan eigenlijk geen voordeel van de losse module met alle aansluitingen: je zit dan alsnog met alle kabels direct achter de tv. Er wordt gelukkig ook een lange kabel voor de One Connect Box meegeleverd, zodat je deze bijvoorbeeld uit het zicht in een audiomeubel kunt wegwerken, zodat er geen kluwe aan kabels achter de tv ontstaat. Omdat alle logica in die externe box is ondergebracht, is het scherm van de S95C erg dun, over de gehele oppervlakte elf millimeter dun om precies te zijn. De achterzijde van de tv ziet er ook erg fraai uit. De gehele achterkant is plat, en voorzien van een verticaal golfpatroon dat alleen onderbroken wordt door de aansluiting van de kabel voor de One Connect Box en door zes ronde woofers die onderdeel uitmaken van het luidsprekersysteem. Alle aansluitingen voor externe apparatuur zijn dus ondergebracht in de One Connect Box. Deze beschikt over vier HDMI 2.1-aansluitingen die allemaal 4k-144Hz-hdr aankunnen met FreeSync Premium Pro, waarvan HDMI 3 is toegewezen voor eventueel (e)ARC gebruik met een soundbar of receiver. De tv biedt daarnaast ondersteuning voor auto low latency, waarbij het apparaat automatisch naar de gamemodus met een lage inputlag schakelt op het moment dat er een signaal wordt ontvangen dat door de bron is geflagd als gamecontent. Er is verder plek voor een CI+-module en de drie aanwezige tuners zijn aan te sluiten op satelliet, kabel of de ether met DVB-T2, DVB-C en DVB-S2. USB-randapparatuur kan worden aangesloten op de drie aansluitingen en ook een optische digitale audio-uitgang ontbreekt niet. De tv beschikt verder over een lanpoort en kan uiteraard ook draadloos verbinding maken met het thuisnetwerk via wifi en met andere apparaten via bluetooth.

Smart-tv en gamefuncties

De S95C maakt gebruik van Tizen als smart-tv-systeem. De look-and-feel en werking hiervan zijn bij dit model (vrijwel) identiek aan de modellen van vorig jaar; Samsung heeft geen grote veranderingen doorgevoerd. Wat we over Tizen schreven in onze review van de S90C, geldt ook voor de S95C: er is af en toe een hikje merkbaar, maar het opstarten van apps gaat vlot en over het algemeen voelt Tizen op de S90C lekker responsief. Net als de afgelopen jaren geldt dat Samsung apps biedt voor alle grote internationale en Nederlandse streamingdiensten en indien gewenst kun je Samsungs stemassistent Bixby gebruiken om spraakgestuurd te zoeken en commando's uit te voeren. De ingebouwde mediaspeler kan overweg met de meeste gangbare audio- en videoformaten inclusief Dolby Atmos, maar ondersteuning voor DTS-geluid en Dolby Vision HDR ontbreken. De grootste verandering die Samsung heeft doorgevoerd is dat de S90C een SmartThings-hub ingebouwd heeft, wat betekent dat het apparaat nu ook over Zigbee en Tread-radio's beschikt, en dienst kan doen als hub binnen een smarthome. Houd er wel rekening mee dat het energieverbruik van de tv in stand-by omhoog gaat van minder dan 1W naar ongeveer 6W als je de SmartThings-hub inschakelt: het deel van de tv dat deze functionaliteit biedt, blijft altijd ingeschakeld. Afstandsbediening Samsung levert zijn high-end televisies de afgelopen jaren met een compacte afstandsbediening met een ingebouwde accu en zonnepaneel aan de achterzijde, waarmee de afstandsbediening opgeladen kan worden. Het betreft een afstandsbediening met een beperkt aantal knoppen, een keuze waar ik persoonlijk maar slecht aan kan wennen, omdat de numerieke toetsen, maar bijvoorbeeld ook toegang tot het instellingenmenu, niet direct beschikbaar is. Gamefuncties De gamingfuncties en prestaties van de S95C zijn gelijk aan die van de S90C. Dat betekent dat de tv dus niet alleen vier HDMI 2.1-poorten heeft met ondersteuning voor 120Hz, vrr en allm, maar dat de tv ook ondersteuning biedt voor 144Hz-vrr. De S95C beschikt verder over de versie 3.0 van Samsungs Game Bar-menu. Het menu dat onder in beeld verschijnt, laat je presets voor verschillende gametypes kiezen, waarbij het beeld steeds iets anders wordt afgesteld. Daarnaast krijg je in één oogopslag info over resolutie, framesnelheid, hdr en vrr. Nieuw voor 2023 zijn opties om in te zoomen op een deel van het beeld om zo een eventuele onscreenminimap groter weer te geven en het is mogelijk om dat deel van het scherm te mirroren naar een ander apparaat, zoals een tablet. Daarnaast heeft Samsung de optie toegevoegd om een 'virtueel richtpunt' in beeld weer te geven, ofwel een crosshair die over het inkomende beeldsignaal heen wordt gelegd. Inputlag Voor snelle games is het belangrijk dat er zo min mogelijk vertraging zit tussen het uitvoeren van een actie en het moment dat je die op het scherm ziet. De lage 'inputlag', het tijdsverschil tussen het moment dat een signaal via HDMI de tv binnenkomt en daadwerkelijk wordt getoond, is dus daarom belangrijk bij gaming. Wij meten de inputlag met een Leo Bodnar-inputlagtester die closed loop de vertraging meet waarmee televisies HDMI-signalen weergeven. We doen dat in 1080p60-, 1080p120- en 4k-60-beeldmodi. De S90C scoort in alle drie deze tests zeer goed en identiek aan de S90C en S95B, met als beste resultaat een vertraging van 5ms in de 1080p120-modus. Ook bij 60Hz-signalen is de inputlag met 9ms uitstekend.

Energiegebruik en geluid

Wij testen het energiegebruik van tv's in de beeldstand die de nauwkeurigste kleurweergave oplevert, zowel bij een gemeten helderheid van 120cd/m² om 's avonds tv-kijken in een gedimde ruimte na te bootsen, als bij 250cd/m², wat een realistische helderheid is voor overdag. We voeren deze metingen uit met een schaakbordpatroon dat voor de helft zwart en voor de helft wit is. De S95B van vorig jaar scoorde in deze test niet goed en de S90C bleek bij onze test, om onduidelijke redenen, nog iets minder zuinig. Het nieuwe QD-oledpaneel van de Samsung S95C lijkt echter een stuk efficiënter met energie om te springen, in beide tests is de S95C namelijk zuiniger dan andere 55"-QD-oleds die we van Samsung getest hebben. In vergelijking met televisies met een LG-oledpaneel blijft QD-oled echter relatief onzuinig en het verschil met led-lcd-televisies is nog groter. Geluid De S95C maakt gebruik van Samsungs OTS+-geluidssysteem, waarbij meerdere luidsprekers moeten zorgen voor een ruimtelijk geluid. In het geval van de S95C gaat het volgens Samsung om een 4.2.2-systeem. Optisch zijn alleen acht grote, platte drivers aan de achterkant van de tv zichtbaar die moeten zorgen voor basweergave. Helaas lijkt dat niet te lukken, want de weergave van lage tonen laat bij deze tv te wensen over. Dat is gezien de extreem dunne behuizing geen verrassing, maar wel een punt om rekening mee te houden. Middentonen en ook het hoge bereik zijn wel prima verzorgd, waardoor spraak goed verstaanbaar is en muziek zonder bas heel redelijk klinkt, maar de geluidskwaliteit van de S95C blijft achter bij wat je van een tv in deze prijsklasse mag verwachten.

Paneel en beeldverwerking

De S95C is de eerste televisie die gebruikmaakt van het verbeterde 2023-oledpaneel van Samsung Display. De efficiëntie van de blauwe oleds is hierbij verhoogd, waardoor de helderheid van de tv in het geheel toeneemt. QD-oledschermen gebruiken namelijk alleen blauwe oleds, waarbij een deel van de subpixels voorzien is van quantumdots die het blauwe licht omzetten in groen en rood licht. Hoe die verbetering van de oleds precies tot stand is gekomen, maakt Samsung Display helaas niet duidelijk. Er wordt gesproken over HyperEfficieny EL-materiaal dat verantwoordelijk zou zijn voor de verbeterede helderheid. Het zou hierbij gaan om de toepassing van deuterium, een materiaal dat LG Display sinds vorig jaar ook gebruikt in zijn OLED.EX en in de nieuwe META-oledpanelen met mla. De pixelstructuur van de nieuwe panelen is identiek aan die van de QD-oleds van vorig jaar. Dat betekent dus dat alle pixels bestaan uit drie subpixels die in driehoeksvorm gepositioneerd zijn. Het gaat hierbij om rode, groene en blauwe subpixels, in tegenstelling tot LG's woledschermen zijn er dus geen extra witte subpixels die gebruikt worden om de helderheid te boosten. Het voordeel hiervan is dat kleuren tegelijkertijd helder én gesatureerd kunnen zijn; het nadeel is dat RGB-oled minder energiezuinig is. Ik schreef er eerder in deze review al over, maar helaas heeft ook het nieuwe QD-oledpaneel de ongelukkige eigenschap dat het grijzig oplicht bij invallend omgevingslicht. Het nadeel hiervan is dat de zwartwaarde hierdoor feitelijk omhoog gaat zodra er licht op het scherm valt. In hoeverre dit écht een probleem is, hangt af van jouw situatie. In ons testlab hadden we de S95C direct naast LG's G3 staan en met de kunstverlichting van ons testlab ingeschakeld, was duidelijk zichtbaar dat het beeld van de S95C minder zwart is. Daar moeten we bij zeggen dat dit minder opvalt zodra er beeld op het scherm zichtbaar is. Kijk je in het donker, dan is zwart uiteraard wel écht zwart, in tegenstelling tot bij led-lcd-schermen. De kijkhoeken van de S95C zijn ook verbluffend goed. Net als bij de QD-oleds van vorig jaar treedt er geen zichtbare kleurverandering op als je de tv van opzij bekijkt en ook het contrast neemt nauwelijks af. Beeldverwerking De S95C maakt gebruik van exact dezelfde processor als de S90C, en de beeldverwerking is dan ook identiek. Dit betekent dus ook dat de S95C ook geen Dolby Vision ondersteunt, HLG, HDR10 en HDR10+ worden wel ondersteund. Nieuw voor 2023 is eigenlijk alleen de toevoeging van een Active HDR Tone Mapping-optie. Deze functie, die standaard uitgeschakeld is, zorgt ervoor dat hdr-beelden in het geheel helderder worden weergegeven. We hebben het dan niet over een hogere piekhelderheid, maar juist over de middentonen die opgekrikt worden. Dat zorgt voor helderder beeld, wat fijn kan zijn als je overdag naar relatief donker gemasterde hdr-beelden kijkt. De beeldverwerking van de S95C is verder gewoon prima. Motioncompensation werkt naar behoren, al zullen puristen deze functie ongetwijfeld uitschakelen, waarbij de S95C zowel 24p-, 50p- als 60p-beeldmateriaal altijd netjes juddervrij weergeeft. In vergelijking met bijvoorbeeld Sony, Panasonic en LG biedt Samsung nog altijd minder mogelijkheden om het beeld te finetunen op het gebied van motioncompensation, ruisonderdrukking en debanding. Helderheid, contrast, scherpte, kleur en tint zijn uiteraard aan te passen, waarbij gezegd moet worden dat de helderheidsinstelling bij Samsung echt de maximale helderheid regelt, en dus niet het zwartniveau bepaalt, zoals bij de meeste televisies het geval is. Vooral in sdr-modus kun je daar je voordeel mee doen: stel je de helderheid hoger in, dan krijg je daadwerkelijk een helderder beeld.

Metingen en hdr

We hebben de beeldkwaliteit van de Samsung S95C gemeten met Portrait Displays Calman Color Calibration-software in combinatie met onze SpectraCal C6-colorimeter en Jeti-spectrofotometer en een VideoForge Pro-signaalgenerator. Voor tests met een pc als beeldbron gebruiken we een Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3-videokaart. We voeren hierbij met sdr- en hdr-signalen een serie grijs- en kleurmetingen uit om zo de kleurtemperatuur, de grijs- en kleurfouten, de helderheid en het contrast te bepalen. We testen bij elke tv welke beeldmodus de nauwkeurigste weergave oplevert en voeren de metingen in die modus uit. We testen voor zowel onze sdr- als hdr-metingen vooraf welke beeldpreset het nauwkeurigste grijsverloop levert en kiezen die preset om de rest van onze tests uit te voeren. We geven alle televisies een eerlijke kans door alle (AI-)beeldoptimalisaties uit te schakelen, omdat deze de meetresultaten alleen maar verstoren. Opties zoals Dynamic Contrast en Live Colour zorgen voor een intensere kleurbeleving, maar ook voor verzadigingsfouten. We meten de kleurechtheid in ΔE2000 en ΔE ITP, waarbij ΔE2000 de norm is die al decennia wordt gebruikt om een indicatie te geven van beeldprestaties. ΔE geeft aan hoeverre de gemeten waarde afwijkt van de verwachte waarde, en voor ΔE2000 geldt als vuistregel dat waarden lager dan 3 als zeer goed en lager dan 1 als perfect worden gezien. ΔE2000 heeft echter beperkingen bij hdr, waardoor vaak onrealistisch lage (dus goede) scores worden behaald, terwijl de beeldfouten wel goed zichtbaar kunnen zijn. ΔE ITP lost dit op en weegt de kleurafwijking ook anders, waardoor kleuren die we snel herkennen als goed of fout, zoals huidtinten en planten, meer invloed hebben op de score dan bijvoorbeeld neonkleuren. De resultaten van ΔE2000 en ΔE ITP zijn hierdoor niet onderling met elkaar vergelijkbaar. Sdr-weergave De helderheid staat zowel in de Film- als in de Filmmaker-modus ingesteld op 36 op een schaal die tot 50 loopt, wat een maximale sdr-helderheid oplevert van ongeveer 260cd/m², waarmee de S95C aanzienlijk helderder is dan de S90C die met dezelfde instellingen blijft steken op 165cd/m². Indien gewenst, kun je die helderheid echter gemakkelijk opschroeven door de 'helderheid' te verhogen naar de maximale waarde van 50. Kies je bij de optie voor 'maximale helderheid' bovendien voor de maximale stand, dan neemt de maximale helderheid in de Filmstand bij sdr-weergave af tot ruim 570cd/m². Voor de nauwkeurigste kleurweergave is het echter aan te raden om 'maximale helderheid' in de middelste stand te laten staan, wat resulteert in een maximale sdr-helderheid van ruim 400cd/m². De meest high-end televisies laten tegenwoordig een vrijwel perfecte sdr-weergave zien wanneer we ze in de Film- of Filmmaker-modus instellen. Dit resulteert in Delta E2000-waarden die bij een tienpuntsgrijsverloop en de uitgebreidere colorcheckertest gemiddeld niet boven de zichtbare grens van drie uitkomen. De S95C doet het uitstekend in de colorcheckertest, met een gemiddelde Delta E2000 van 0,9. Ook de tests die specifiek kijken naar het grijsverloop en de weergave van gesatureerde primaire en secondaire kleuren, laten met respectievelijk Delta E2000-scores van 0,7 en 1,0 ook vrijwel perfecte waarden noteren. Ons testexemplaar van de S95C doet het daarmee nog net wat beter dan de S90C die wij testen, en is vrijwel gelijk aan de LG G3 die nog iets lagere afwijkingen toont. Hdr-weergave Wij zijn natuurlijk vooral benieuwd naar de hdr-weergave van de S95C, want daar moet het verbeterde QD-oledpaneel het grootste verschil maken met de S90C en de S95B. En dat blijkt interdaad het geval. In Filmmaker-modus, met kloppende kleuren dus, behaalt de S95C een piekhelderheid van ruim 1240cd/m² bij meting van een 5 procent groot wit vlak op een zwarte achtergrond. Dat is aanzienlijk hoger dan de 960cd/m² die de S90C bij diezelfde meting realiseert, maar wat minder dan de LG G3 die nog 100cd/m² hoger scoort. Net als bij alle andere oleds neemt de helderheid af naar mate een groter deel van het scherm helder verlicht moet worden en als we de fullscreenhelderheid meten, zien we een ander beeld. De S95C is dan met iets meer dan 250cd/m² de helderste oled die wij tot nu toe gemeten hebben. De kleurafwijkingen bij hdr-weergave zijn ook goed. Het grijsverloop is nagenoeg perfect en de colorcheckertest laat zien dat kleurweergave van de S95C in hdr-modus ook prima in orde is. Helderheidsverlaging Om het oledpaneel tegen inbranden te beschermen, verlaagt de S95C de maximale helderheid wanneer er langere tijd statische content wordt weergeven. Bij een meting met een 5 procent groot wit vlak in hdr-modus zien we dat de tv de helderheid vrij snel verlaagt van ongeveer 1250cd/m² naar minder dan 100cd/m² over een periode van ongeveer zeven minuten, waarna de helderheid stabiliseert. Helaas treedt dit mechanisme soms ook in werking tijdens erg donkere scènes, waarbij de tv weinig beweging herkent. Dekking DCI-P3-kleurruimte en kleurvolume Samsung Display belooft dat zijn QD-oledschermen de DCI-P3-kleurruimte geheel afdekken en dat blijkt inderdaad het geval: de tv beslaat met de kleurmodus ingesteld op DCI-P3 99,6 procent van het P3-kleurbereik. Sinds kort meten we ook het totale kleurvolume dat televisies kunnen weergeven. Behalve metingen van maximale X- en Y-coördinaten van de primaire en secondaire kleuren, meten we hierbij ook hoe de helderheid en verzadiging van kleuren is bij verschillende intensiteiten. Idealiter moet de maximale verzadige helderheid van alle kleuren namelijk een vaste relatie hebben tot de maximale helderheid van wit. In het geval van de S95C zien we dat de dekking van de DCI-P3-kleurruimte volgens de L*a*b*-methode 104 procent bedraagt, wat uitstekend is. Wij hebben deze meting ook uitgevoerd op de LG G3, die de maximale helderheid verhoogt met een extra witte subpixel. Het resultaat hiervan is dat de maximale, volledig verzadigde helderheid van kleuren hierdoor achterblijft ten opzichte van wit, met als resultaat een gemeten kleurvolume van 67 procent. Dat klinkt als een enorm verschil, maar in de praktijk zie je dat niet zo terug, is onze ervaring. We hebben de S95 en LG G3 in ons testlab uitgebreid naast elkaar bekeken met een veelheid aan verschillende sdr- en hdr-beelden. Bij weergave van zeer verzadigde kleuren is soms zichtbaar dat de Samsung hier een licht voordeel heeft, maar de verschillen zijn heel klein. Tegelijkertijd geldt dat het helderheidsvoordeel dat de G3 heeft, in de praktijk ook maar beperkt zichtbaar is. Alleen bij de weergave van zeer heldere highlights lijkt de G3 voor het oog wat helderder, maar de verschillen zijn ook hier heel klein.

Conclusie