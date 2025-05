Oledtelevisies staan bekend om hun pikzwarte zwartweergave en zelden overtroffen kleurreproductie. Dat lichtbronnen binnen en buiten de kijkruimte al snel hinderlijke spiegelingen opleveren, nemen we voor lief. Overdag gaan de gordijnen dicht en ‘s avonds dimmen we de lampen. Met Samsungs nieuwste QD-oledtopmodel, de Samsung S95D, hoeft dat hopelijk niet meer. Als eerste oled-tv beschikt deze over een mat scherm dat helpt reflecties in beeld tot een minimum te beperken.

Samsung zegt ook de piekhelderheid met zo’n 20 procent te hebben opgeschroefd ten opzichte van de voorganger van afgelopen jaar: de Samsung S95C. We zijn benieuwd hoe de tv zich op dit vlak kan meten met de eveneens nieuwe LG G4, die we op het moment van schrijven nog uitgebreid aan het testen zijn in ons testlab. De oledtopmodellen van andere fabrikanten laten nog even op zich wachten, dus de strijd om wie de felste heeft, gaat voorlopig tussen LG en Samsung.

Verder lijkt de tv in veel opzichten op Samsungs topmodel van vorig jaar. Zo zijn ook ditmaal alle aansluitingen ondergebracht in een externe One Connect Box, die je met slechts één kabel met de tv verbindt.

Wel zijn de adviesprijzen van de S95D over de hele linie 100 euro hoger dan de introductieprijs van de S95C vorig jaar. Gedurende de kleine maand dat de tv verkrijgbaar is, zijn de daadwerkelijke prijzen echter al een stuk gezakt. De Samsung S95D is te koop in 55, 65 en 77 inch met vanafprijzen van 2399 tot 4149 euro, afhankelijk van de schermdiagonaal. Ons geteste 55”-model is daarmee pakweg 100 euro duurder dan de net zo grote LG OLED55G45LW, die het overigens zonder mat scherm moet stellen.