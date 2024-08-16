Sinds de eerste QD-oledmonitor in 2022 in de winkels verscheen, is het aanbod van dit soort schermen snel toegenomen. Inmiddels staan er 32 verkrijgbare producten in de Pricewatch, variërend van 49"-superwides tot 32"-4k-monitors. Onlangs kwamen ook de eerste kleinere QD-oledschermen met een 27"-diagonaal en de populaire wqhd-resolutie (2560x1440 pixels) uit. Zo hebben we eerder al de Gigabyte Aorus FO27Q3 getest. Net als vrijwel alle QD-oledschermen heeft die een glanzende afwerking, wat natuurlijk niet voor alle gebruiksscenario's optimaal is. Schermen die gebruikmaken van het concurrerende woledpaneel van LG, zijn juist vrijwel allemaal mat.

Samsung brengt deze zomer de Odyssey OLED G6 G60SD en Odyssey OLED G8 G80SD uit, de eerste QD-oledmonitors met een matte afwerking. Dat juist deze fabrikant ze uitbrengt, is niet gek, want de QD-oledpanelen worden binnen het Samsung-concern gefabriceerd. Voorlopig lijkt Samsung de matte panelen voor zichzelf te houden; tot nu toe is er geen enkele andere matte QD-oledmonitor aangekondigd.

Samsung Odyssey OLED G60SD

In deze review bespreken we de Odyssey OLED G6 G60SD, de kleinere van de twee QD-oledschermen. Die heeft net als de genoemde Gigabyte-monitor een 27"-diagonaal, wqhd-resolutie en 360Hz-refreshrate. De Odyssey G80SD is een 32"-4k-monitor met 240Hz-refreshrate. De kleine G60SD is momenteel stukken breder verkrijgbaar en van de adviesprijs van 899 euro is twee maanden na introductie al 200 euro afgegaan. Daarmee is de G60SD goedkoper dan het gros van de (27"-)oledmonitors die in de Benelux verkrijgbaar zijn, QD-oled of woled.

Design en aansluitingen

Het design van de Odyssey OLED G6 G60SD lijkt erg veel op dat van de eerdere oledschermen in Samsungs gamingserie, bijvoorbeeld de Odyssey OLED G8 (34BG850) en Odyssey OLED G9 (49G95SC). Dat ziet er naar mijn idee strakker en futuristischer uit dan oledmonitors van veel andere merken, omdat Samsung de monitor erg dun heeft gemaakt en niet heeft voorzien van allerlei tierlantijnen, zoals hoekige 'uitlaten' en glimmende logo's. De merknaam staat bij de G60SD alleen op een lipje aan de onderkant van het vierzijdig 'randloos' vormgegeven paneel. Het scherm wordt passief gekoeld door middel van een soort heatpipe die achter het paneel zit.

De zilvergrijze achterkant van het Odyssey-gamingscherm heeft een vloeiende belijning, met in het midden de lichtring rondom het bevestigingspunt van de voet, een vast kenmerk van alle luxere monitors in de serie. Eventueel kan de ring meekleuren met het beeld, iets wat Samsung 'CoreSync' noemt, maar je kunt uiteraard ook een vaste kleur of lichteffect instellen. Heel fel zijn de lampjes niet, dus van voren is het alleen zichtbaar in een vrij donkere ruimte.

Aan de bovenkant en zijkanten is de achterzijde zo te voelen gemaakt van aluminium, waarbij het plastic middenstuk rondom de aansluitingen een goede poging doet om ook op metaal te lijken. De grijs-met-zwarte voet heeft een stevige plak metaal als basis, maar de verticale staander is weer van plastic. De bevestiging tussen poot en paneel voelt bij de G60SD gelukkig wat steviger aan dan bij eerdere schermen, die soms wat speling vertoonden. Hij heeft alle verstelmogelijkheden die je je kunt wensen: 12 centimeter in hoogte op en neer, kantelen, van links naar rechts draaien en roteren naar portretstand.

Wat de voet niet heeft, is een uitsparing om de kabels netjes door weg te leiden; die moeten via een clipje langs de poot worden geleid. Het fraaie design van de G60SD wordt toch al verstoord door de stekkers die recht achter uit het scherm steken. Op het scherm zitten een fullsize-DisplayPort 1.4-ingang en twee HDMI 2.1-poorten met 40Gbit/s-bandbreedte. Ze zijn allemaal geschikt voor de volledige 2560x1440 pixels bij 360Hz, met behulp van display stream compression. Vreemd genoeg slikt het scherm echter geen 4k bij 120Hz, wat niet zo handig is als je ook een moderne console hebt. De G60SD heeft verder een 3,5mm-hoofdtelefoonpoort en een USB3.1-hub met maar twee poorten, waarmee je dus effectief één poort op je pc omzet in twee poorten op het scherm. Een USB-C-ingang heeft de monitor niet. Veel 4k-QD-oledschermen van 32" hebben die poort wel, geschikt voor DisplayPort en stroomleverantie naar een laptop, maar bij 27"-1440p-schermen is zo'n voorziening minder gebruikelijk.

Geen Tizen, maar een klassiek menu

Samsung voorziet schijnbaar lukraak sommige van zijn gamingmonitors van het Tizen-OS. Zelfs van de prijs of de serienaam is dat niet af te leiden. Waar de Odyssey OLED G6 G60SD nog de traditionele cyaanblauwe osd heeft, beschikt de oudere en half zo dure lcd-monitor Odyssey G6 (G65B) over Tizen. Dat brengt niet alleen ingebouwde streamingapps met zich mee, maar ook een afstandsbediening, de optie om bluetoothapparaten te koppelen, het draadloos kunnen verbinden met Samsung-smartphones en het automatisch updaten van de firmware. Dat de G60SD dat alles moet missen, is jammer, maar monitorfuncties als het wisselen van input of het wijzigen van beeldopties zijn via de klassieke osd veel sneller bereikbaar dan via het voor die doeleinden nogal omslachtige Tizen. De bediening verloopt bij de G60SD via een joystickje achter op het scherm, rechts van het midden naast de aansluitingen. De firmware van dit scherm kan via USB worden geüpdatet.

Het menu van de G60SD bevat verschillende beeldmodi, kleurruimte-, gamma- en kleurtemperatuurinstellingen. Het kleurruimtemenu biedt helaas geen optie voor AdobeRGB, net zoals bij andere Samsung-monitors. Er zijn alleen Auto (sRGB), Normal (Display P3) en Native (het volledige kleurbereik van het scherm, dat niet overeenkomt met een bepaalde kleurruimte). De G60SD heeft verder de voor een gamingmonitor gebruikelijke mogelijkheden om een richtkruis over het beeld te zetten en om de schaduwen wat op te helderen, zodat je vijanden in donkere spelomgevingen sneller kunt ontdekken. Net als andere recente Odyssey-schermen heeft de G60SD een selectie aan kleurenblindheidpresets gericht op verschillende afwijkingen in kleurwaarneming, van rood-groen tot blauw-geel. Andere gamingschermen hebben dat niet of niet zo uitgebreid.

Matter, maar niet zwarter

In het matte paneel van de Odyssey OLED G6 G60SD zijn geen scherpe reflecties te zien. Lichtbronnen die in het scherm weerkaatsen, worden nog net wat effectiever verstrooid dan bij een concurrerend 27"-woledscherm dat ik naast de G60SD bekeek. Wat ik ook heel prettig vind aan de matte coating van de G60SD, is dat hij niet zo'n negatieve invloed heeft op het beeld als de nogal zware antiglarecoating op de meeste woledpanelen. Ik doel dan op het 'glinsterende' effect dat je vooral op effen kleuren goed kunt zien, omdat het schermoppervlak ook het licht van het paneel zelf een beetje verstrooit. Bij de G60SD zie ik dat effect bijna niet, in ieder geval niet meer dan op een modale 'semiglossy' ips-monitor.

De Odyssey OLED G6 (G60SD) rechts naast de woledmonitor LG UltraGear 27GS95QE-B

Een opvallend nadeel van QD-oledschermen wordt door de matte coating niet opgelost; ook bij de G60SD ziet het schermoppervlak er overdag een beetje grijzig uit en neemt het een paarsige tint aan. Het schermoppervlak van de matte woledmonitor blijft bij invallend licht zwarter, zoals je op de vergelijkende foto's kunt zien. Daarmee ziet het beeld van het QD-oledscherm er in een lichte ruimte minder contrastrijk uit. Wat uiteraard ook niet wordt verholpen met de andere coating, is de ongebruikelijke driehoekige subpixelindeling van het QD-oledpaneel. Die leidt ertoe dat er soms gekleurde paarse en groene randjes te zien zijn, vooral aan de boven- en onderkant van contrastrijke overgangen. In tekst is die colorfringing vooral te zien bij witte tekst op een donkere ondergrond. Woledschermen hebben van dit effect geen last.

Inbranden kan bij een QD-oledscherm een risico zijn bij weergave van stilstaande beelden. Waar andere merken veel 'anti-inbrandopties' geven in de osd, biedt de G60SD er maar twee: een functie voor 'logoherkenning', die belooft statische delen van het beeld te herkennen en dimmen, en een Pixel Cleaning-optie, die belooft om retentie ongedaan te maken. De 'screensaver', waarbij het scherm na een paar minuten inactiviteit veel donkerder wordt, lijkt niet uitschakelbaar. Hetzelfde geldt voor de pixelshift-functie, waarbij het actieve beeld steeds een stukje over het scherm wordt verplaatst. Er vallen aan de randen geen delen weg, omdat het paneel eigenlijk iets meer dan 2560x1440 pixels heeft.

Andere fabrikanten van oledmonitors hebben hun garantievoorwaarden in het afgelopen jaar verbeterd, waarmee drie jaar garantie op inbranden ongeacht het gebruik normaal is geworden. Samsung geeft helaas niet zoveel zekerheid. De fabrieksgarantie duurt slechts twee jaar en hoewel burn-in bij 'normaal gebruik' onder de garantie valt, stelt Samsung ook dat die garantie vervalt bij 'commercieel gebruik, misbruik of verkeerd gebruik', zonder te specificeren wat met dat laatste wordt bedoeld.

Update: In een reactie op dit artikel zegt Samsung: "Indien er een burn-in plaatsvindt binnen de periode van de fabrieksgarantie en bij normaal gebruik volgens de gebruiksinstructies, valt deze schade onder de garantievoorwaarden." Gevraagd wat "normaal gebruik" precies betekent, stelt de fabrikant: "Gebreken die buiten “normaal gebruik” vallen zijn gebreken ontstaan door commercieel/professioneel gebruik, waarbij wij in ieder geval tot 8 uur aaneengesloten gebruik als “normaal gebruik” accepteren."

Verpakking De Samsung Odyssey OLED G6 G60SD wordt geleverd in een relatief compacte, kartonnen doos met witte opdruk. De inhoud wordt op zijn plek gehouden door piepschuim, waarbij de kabels en voeding ter bescherming in plastic zakjes zijn verpakt. Rondom het scherm zit het gebruikelijke foamzakje, waarbij een beschermfolie op het krasgevoelige paneel is geplakt. Dat zien we we vaker bij QD-oledschermen, maar niet bij de meeste lcd-monitors.

Testmethode en testveld

We meten helderheid, contrast en kleurweergave met behulp van een Spectracal C6-colorimeter, die we profileren met behulp van een JETI Spectraval 1501 Hires-spectroradiometer. De metingen worden uitgevoerd met behulp van Portrait Displays Calman Color Calibration-software. Over de testprocedure lees je meer in deze .plan. We meten het scherm eerst door zoals het uit de doos komt, waarbij we de helderheid voor kleurmetingen afstellen op een waarde die de 150cd/m² zo dicht mogelijk benadert. We stellen het scherm vervolgens in voor kleurruimtes als sRGB en, indien relevant, Display P3 en AdobeRGB. Daarbij doen we zo nodig aanpassingen aan gamma en kleurtemperatuur. De instellingen die we hebben gebruikt, vind je in de tabel hieronder. In dit artikel staan alleen de metingen waarbij het scherm is ingesteld voor sRGB en Display P3. De overige scores vind je op de productpagina.

De hdr-meting voeren we uit met dezelfde software en meetapparatuur en een VideoForge Pro-patroongenerator. Voor de responstijdmeting gebruiken we een fotosensor en de LeCroy WaveRunner 6100-oscilloscoop. De inputlag meten we met een Leo Bodnar-tester. Om de kijkhoeken te bepalen, meten we onder een hoek van 45 graden de resterende helderheid en de kleurverandering ten opzichte van een loodrechte meting. Voor de uniformiteitsmeting kijken we naar de verhouding tussen de helderheid op vijftien meetpunten, gemeten op een volledig wit en een volledig zwart scherm. Ook bepalen we de relatieve kleurverschillen langs de randen ten opzichte van het midden. Tot slot meten we het energiegebruik van de monitor, zowel op de maximale helderheid als op een vaste helderheid van 150cd/m².

Standaardweergave SRGB Display P3 Beeldmodus Eco, Color Space: Native Eco, Color Space: Auto Eco, Color Space: Normal Kleurtemperatuurinstelling Warm1 Warm1 Warm1 Gamma-instelling 0 0, Black Equalizer 7 0, Black Equalizer 7 Helderheid instelbaar? Ja Ja Ja

Het testveld in deze review bestaat behalve uit de Samsung Odyssey OLED G6 G60SD uit eerder geteste oledmonitors met wqhd-resolutie. Dat zijn bijvoorbeeld de Gigabyte Aorus FO27Q3 met glimmend 360Hz-QD-oledpaneel, plus 240Hz-woledschermen als de LG UltraGear OLED 27GS95QE-B en Cooler Master Tempest GZ2711. De laatste is nog wat goedkoper dan de G60SD.

In de grafiekset staan verder enkele lcd-monitors, waarvan de meeste nog veel goedkoper zijn dan de GZ2711. Neem bijvoorbeeld de AOC Q27G3XMN uit onze recente head-to-head van betaalbare miniledschermen, die slechts zo'n 400 euro kost. In bepaalde grafieken vind je ook de Samsung Odyssey G7 (27G75T) terug. Dit gekromde 240Hz-scherm stamt al uit 2020, maar voor een lcd-monitor met VA-paneel is hij ook naar huidige maatstaven nog vrij snel. Omdat we hem hebben getest volgens een oudere testprocedure, komt hij niet terug in de kleurmetingen. De genoemde Odyssey G6 (G65B) is in feite dit scherm, maar dan met Tizen.