Samsung Odyssey OLED G60SD

In tegenstelling tot bijna alle QD-oledschermen heeft de Samsung Odyssey OLED G6 (G60SD) een matte afwerking, die reflecties effectief tegengaat en minder invloed heeft op de beeldkwaliteit dan bij woledschermen. De gamingmonitor biedt een 360Hz-refreshrate, waarmee de scherpte van bewegend beeld nipt hoger kan zijn dan bij de 240Hz-woledschermen; de responstijden zijn uitmuntend. Uniformiteit en kijkhoeken zijn zeer goed, de kleurafstelling voor zowel standaard sRGB-content als hdr-materiaal is dat ook, hoewel Samsung geen AdobeRGB-modus heeft toegevoegd. De piekhelderheid is in lijn met die van eerdere QD-oledschermen. Helaas heeft het dunne scherm beperkte aansluitingen. Andere nadelen zijn het relatief hoge energiegebruik en Samsungs mindere garantie op inbranden. Dat kan een reden zijn om de aantrekkelijk geprijsde monitor te laten staan.
Sinds de eerste QD-oledmonitor in 2022 in de winkels verscheen, is het aanbod van dit soort schermen snel toegenomen. Inmiddels staan er 32 verkrijgbare producten in de Pricewatch, variërend van 49"-superwides tot 32"-4k-monitors. Onlangs kwamen ook de eerste kleinere QD-oledschermen met een 27"-diagonaal en de populaire wqhd-resolutie (2560x1440 pixels) uit. Zo hebben we eerder al de Gigabyte Aorus FO27Q3 getest. Net als vrijwel alle QD-oledschermen heeft die een glanzende afwerking, wat natuurlijk niet voor alle gebruiksscenario's optimaal is. Schermen die gebruikmaken van het concurrerende woledpaneel van LG, zijn juist vrijwel allemaal mat.
Samsung brengt deze zomer de Odyssey OLED G6 G60SD en Odyssey OLED G8 G80SD uit, de eerste QD-oledmonitors met een matte afwerking. Dat juist deze fabrikant ze uitbrengt, is niet gek, want de QD-oledpanelen worden binnen het Samsung-concern gefabriceerd. Voorlopig lijkt Samsung de matte panelen voor zichzelf te houden; tot nu toe is er geen enkele andere matte QD-oledmonitor aangekondigd.
In deze review bespreken we de Odyssey OLED G6 G60SD, de kleinere van de twee QD-oledschermen. Die heeft net als de genoemde Gigabyte-monitor een 27"-diagonaal, wqhd-resolutie en 360Hz-refreshrate. De Odyssey G80SD is een 32"-4k-monitor met 240Hz-refreshrate. De kleine G60SD is momenteel stukken breder verkrijgbaar en van de adviesprijs van 899 euro is twee maanden na introductie al 200 euro afgegaan. Daarmee is de G60SD goedkoper dan het gros van de (27"-)oledmonitors die in de Benelux verkrijgbaar zijn, QD-oled of woled.
Design en aansluitingen
Het design van de Odyssey OLED G6 G60SD lijkt erg veel op dat van de eerdere oledschermen in Samsungs gamingserie, bijvoorbeeld de Odyssey OLED G8 (34BG850) en Odyssey OLED G9 (49G95SC). Dat ziet er naar mijn idee strakker en futuristischer uit dan oledmonitors van veel andere merken, omdat Samsung de monitor erg dun heeft gemaakt en niet heeft voorzien van allerlei tierlantijnen, zoals hoekige 'uitlaten' en glimmende logo's. De merknaam staat bij de G60SD alleen op een lipje aan de onderkant van het vierzijdig 'randloos' vormgegeven paneel. Het scherm wordt passief gekoeld door middel van een soort heatpipe die achter het paneel zit.
De zilvergrijze achterkant van het Odyssey-gamingscherm heeft een vloeiende belijning, met in het midden de lichtring rondom het bevestigingspunt van de voet, een vast kenmerk van alle luxere monitors in de serie. Eventueel kan de ring meekleuren met het beeld, iets wat Samsung 'CoreSync' noemt, maar je kunt uiteraard ook een vaste kleur of lichteffect instellen. Heel fel zijn de lampjes niet, dus van voren is het alleen zichtbaar in een vrij donkere ruimte.
Aan de bovenkant en zijkanten is de achterzijde zo te voelen gemaakt van aluminium, waarbij het plastic middenstuk rondom de aansluitingen een goede poging doet om ook op metaal te lijken. De grijs-met-zwarte voet heeft een stevige plak metaal als basis, maar de verticale staander is weer van plastic. De bevestiging tussen poot en paneel voelt bij de G60SD gelukkig wat steviger aan dan bij eerdere schermen, die soms wat speling vertoonden. Hij heeft alle verstelmogelijkheden die je je kunt wensen: 12 centimeter in hoogte op en neer, kantelen, van links naar rechts draaien en roteren naar portretstand.
Wat de voet niet heeft, is een uitsparing om de kabels netjes door weg te leiden; die moeten via een clipje langs de poot worden geleid. Het fraaie design van de G60SD wordt toch al verstoord door de stekkers die recht achter uit het scherm steken. Op het scherm zitten een fullsize-DisplayPort 1.4-ingang en twee HDMI 2.1-poorten met 40Gbit/s-bandbreedte. Ze zijn allemaal geschikt voor de volledige 2560x1440 pixels bij 360Hz, met behulp van display stream compression. Vreemd genoeg slikt het scherm echter geen 4k bij 120Hz, wat niet zo handig is als je ook een moderne console hebt. De G60SD heeft verder een 3,5mm-hoofdtelefoonpoort en een USB3.1-hub met maar twee poorten, waarmee je dus effectief één poort op je pc omzet in twee poorten op het scherm. Een USB-C-ingang heeft de monitor niet. Veel 4k-QD-oledschermen van 32" hebben die poort wel, geschikt voor DisplayPort en stroomleverantie naar een laptop, maar bij 27"-1440p-schermen is zo'n voorziening minder gebruikelijk.
Geen Tizen, maar een klassiek menu
Samsung voorziet schijnbaar lukraak sommige van zijn gamingmonitors van het Tizen-OS. Zelfs van de prijs of de serienaam is dat niet af te leiden. Waar de Odyssey OLED G6 G60SD nog de traditionele cyaanblauwe osd heeft, beschikt de oudere en half zo dure lcd-monitor Odyssey G6 (G65B) over Tizen. Dat brengt niet alleen ingebouwde streamingapps met zich mee, maar ook een afstandsbediening, de optie om bluetoothapparaten te koppelen, het draadloos kunnen verbinden met Samsung-smartphones en het automatisch updaten van de firmware. Dat de G60SD dat alles moet missen, is jammer, maar monitorfuncties als het wisselen van input of het wijzigen van beeldopties zijn via de klassieke osd veel sneller bereikbaar dan via het voor die doeleinden nogal omslachtige Tizen. De bediening verloopt bij de G60SD via een joystickje achter op het scherm, rechts van het midden naast de aansluitingen. De firmware van dit scherm kan via USB worden geüpdatet.
Het menu van de G60SD bevat verschillende beeldmodi, kleurruimte-, gamma- en kleurtemperatuurinstellingen. Het kleurruimtemenu biedt helaas geen optie voor AdobeRGB, net zoals bij andere Samsung-monitors. Er zijn alleen Auto (sRGB), Normal (Display P3) en Native (het volledige kleurbereik van het scherm, dat niet overeenkomt met een bepaalde kleurruimte). De G60SD heeft verder de voor een gamingmonitor gebruikelijke mogelijkheden om een richtkruis over het beeld te zetten en om de schaduwen wat op te helderen, zodat je vijanden in donkere spelomgevingen sneller kunt ontdekken. Net als andere recente Odyssey-schermen heeft de G60SD een selectie aan kleurenblindheidpresets gericht op verschillende afwijkingen in kleurwaarneming, van rood-groen tot blauw-geel. Andere gamingschermen hebben dat niet of niet zo uitgebreid.
Matter, maar niet zwarter
In het matte paneel van de Odyssey OLED G6 G60SD zijn geen scherpe reflecties te zien. Lichtbronnen die in het scherm weerkaatsen, worden nog net wat effectiever verstrooid dan bij een concurrerend 27"-woledscherm dat ik naast de G60SD bekeek. Wat ik ook heel prettig vind aan de matte coating van de G60SD, is dat hij niet zo'n negatieve invloed heeft op het beeld als de nogal zware antiglarecoating op de meeste woledpanelen. Ik doel dan op het 'glinsterende' effect dat je vooral op effen kleuren goed kunt zien, omdat het schermoppervlak ook het licht van het paneel zelf een beetje verstrooit. Bij de G60SD zie ik dat effect bijna niet, in ieder geval niet meer dan op een modale 'semiglossy' ips-monitor.
De Odyssey OLED G6 (G60SD) rechts naast de woledmonitor LG UltraGear 27GS95QE-B
Een opvallend nadeel van QD-oledschermen wordt door de matte coating niet opgelost; ook bij de G60SD ziet het schermoppervlak er overdag een beetje grijzig uit en neemt het een paarsige tint aan. Het schermoppervlak van de matte woledmonitor blijft bij invallend licht zwarter, zoals je op de vergelijkende foto's kunt zien. Daarmee ziet het beeld van het QD-oledscherm er in een lichte ruimte minder contrastrijk uit. Wat uiteraard ook niet wordt verholpen met de andere coating, is de ongebruikelijke driehoekige subpixelindeling van het QD-oledpaneel. Die leidt ertoe dat er soms gekleurde paarse en groene randjes te zien zijn, vooral aan de boven- en onderkant van contrastrijke overgangen. In tekst is die colorfringing vooral te zien bij witte tekst op een donkere ondergrond. Woledschermen hebben van dit effect geen last.
Inbranden kan bij een QD-oledscherm een risico zijn bij weergave van stilstaande beelden. Waar andere merken veel 'anti-inbrandopties' geven in de osd, biedt de G60SD er maar twee: een functie voor 'logoherkenning', die belooft statische delen van het beeld te herkennen en dimmen, en een Pixel Cleaning-optie, die belooft om retentie ongedaan te maken. De 'screensaver', waarbij het scherm na een paar minuten inactiviteit veel donkerder wordt, lijkt niet uitschakelbaar. Hetzelfde geldt voor de pixelshift-functie, waarbij het actieve beeld steeds een stukje over het scherm wordt verplaatst. Er vallen aan de randen geen delen weg, omdat het paneel eigenlijk iets meer dan 2560x1440 pixels heeft.
Andere fabrikanten van oledmonitors hebben hun garantievoorwaarden in het afgelopen jaar verbeterd, waarmee drie jaar garantie op inbranden ongeacht het gebruik normaal is geworden. Samsung geeft helaas niet zoveel zekerheid. De fabrieksgarantie duurt slechts twee jaar en hoewel burn-in bij 'normaal gebruik' onder de garantie valt, stelt Samsung ook dat die garantie vervalt bij 'commercieel gebruik, misbruik of verkeerd gebruik', zonder te specificeren wat met dat laatste wordt bedoeld.
Update: In een reactie op dit artikel zegt Samsung: "Indien er een burn-in plaatsvindt binnen de periode van de fabrieksgarantie en bij normaal gebruik volgens de gebruiksinstructies, valt deze schade onder de garantievoorwaarden." Gevraagd wat "normaal gebruik" precies betekent, stelt de fabrikant: "Gebreken die buiten “normaal gebruik” vallen zijn gebreken ontstaan door commercieel/professioneel gebruik, waarbij wij in ieder geval tot 8 uur aaneengesloten gebruik als “normaal gebruik” accepteren."
Verpakking
De Samsung Odyssey OLED G6 G60SD wordt geleverd in een relatief compacte, kartonnen doos met witte opdruk. De inhoud wordt op zijn plek gehouden door piepschuim, waarbij de kabels en voeding ter bescherming in plastic zakjes zijn verpakt. Rondom het scherm zithet gebruikelijke foamzakje, waarbij een beschermfolie op het krasgevoelige paneel is geplakt. Dat zien we we vaker bij QD-oledschermen, maar niet bij de meeste lcd-monitors.
Testmethode en testveld
We meten helderheid, contrast en kleurweergave met behulp van een Spectracal C6-colorimeter, die we profileren met behulp van een JETI Spectraval 1501 Hires-spectroradiometer. De metingen worden uitgevoerd met behulp van Portrait Displays Calman Color Calibration-software. Over de testprocedure lees je meer in deze .plan. We meten het scherm eerst door zoals het uit de doos komt, waarbij we de helderheid voor kleurmetingen afstellen op een waarde die de 150cd/m² zo dicht mogelijk benadert. We stellen het scherm vervolgens in voor kleurruimtes als sRGB en, indien relevant, Display P3 en AdobeRGB. Daarbij doen we zo nodig aanpassingen aan gamma en kleurtemperatuur. De instellingen die we hebben gebruikt, vind je in de tabel hieronder. In dit artikel staan alleen de metingen waarbij het scherm is ingesteld voor sRGB en Display P3. De overige scores vind je op de productpagina.
De hdr-meting voeren we uit met dezelfde software en meetapparatuur en een VideoForge Pro-patroongenerator. Voor de responstijdmeting gebruiken we een fotosensor en de LeCroy WaveRunner 6100-oscilloscoop. De inputlag meten we met een Leo Bodnar-tester. Om de kijkhoeken te bepalen, meten we onder een hoek van 45 graden de resterende helderheid en de kleurverandering ten opzichte van een loodrechte meting. Voor de uniformiteitsmeting kijken we naar de verhouding tussen de helderheid op vijftien meetpunten, gemeten op een volledig wit en een volledig zwart scherm. Ook bepalen we de relatieve kleurverschillen langs de randen ten opzichte van het midden. Tot slot meten we het energiegebruik van de monitor, zowel op de maximale helderheid als op een vaste helderheid van 150cd/m².
Standaardweergave
SRGB
Display P3
Beeldmodus
Eco, Color Space: Native
Eco, Color Space: Auto
Eco, Color Space: Normal
Kleurtemperatuurinstelling
Warm1
Warm1
Warm1
Gamma-instelling
0
0, Black Equalizer 7
0, Black Equalizer 7
Helderheid instelbaar?
Ja
Ja
Ja
Het testveld in deze review bestaat behalve uit de Samsung Odyssey OLED G6 G60SD uit eerder geteste oledmonitors met wqhd-resolutie. Dat zijn bijvoorbeeld de Gigabyte Aorus FO27Q3 met glimmend 360Hz-QD-oledpaneel, plus 240Hz-woledschermen als de LG UltraGear OLED 27GS95QE-B en Cooler Master Tempest GZ2711. De laatste is nog wat goedkoper dan de G60SD.
In de grafiekset staan verder enkele lcd-monitors, waarvan de meeste nog veel goedkoper zijn dan de GZ2711. Neem bijvoorbeeld de AOC Q27G3XMN uit onze recente head-to-head van betaalbare miniledschermen, die slechts zo'n 400 euro kost. In bepaalde grafieken vind je ook de Samsung Odyssey G7 (27G75T) terug. Dit gekromde 240Hz-scherm stamt al uit 2020, maar voor een lcd-monitor met VA-paneel is hij ook naar huidige maatstaven nog vrij snel. Omdat we hem hebben getest volgens een oudere testprocedure, komt hij niet terug in de kleurmetingen. De genoemde Odyssey G6 (G65B) is in feite dit scherm, maar dan met Tizen.
Testresultaten en conclusie
De Samsung Odyssey OLED G6 (G60SD) ondersteunt een adaptive sync-bereik van 48 tot 360Hz. Het scherm is AMD FreeSync Premium Pro-gecertificeerd, maar heeft geen Nvidia G-SYNC-keuring. Bij gebruik van adaptive syncheeft de G60SD net als andere oledschermen wat last van knipperingen in donkere tinten richting de onderkant van het bereik; de optie VRR Control lost dat effectief op, maar met wat extra inputlag tot gevolg.
Oledmonitors bieden supersnelle responstijden, wat een heel scherpe weergave van bewegend beeld oplevert. We zien hooguit kleine verschillen in met name de donkerdere overgangen, die bij sommige schermen een tikje trager uitvallen. Ook de Odyssey OLED G6 (G60SD) heeft voor de overgang van zwart naar donkergrijs iets langer nodig: 0,7 in plaats van 0,4ms voor de meeste andere overgangen, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Bij een refreshrate van 360Hz staat ieder beeld immers 2,8ms op het scherm. Dat betekent dat de G60SD alle overgangen die we hebben doorgemeten, ruim op tijd afwerkt. Zelfs de snelste lcd-monitors, zoals de Odyssey G7 en Odyssey Neo G8 van Samsung, zijn een ordegrootte trager.
Zoals gebruikelijk is er bij de G60SD geen sprake van noemenswaardige over- of undershoot, wat bij snelle lcd-monitors vaker wel het geval is. Hierdoor is er in de praktijk geen storende inverse ghosting zichtbaar. De responstijd blijft erg goed op het moment dat het scherm op een lagere refreshrate wordt ingesteld, zoals 144 of 60Hz, situaties waarin lcd's dan trager kunnen worden of meer last kunnen krijgen van zichtbare over- of undershoot.
De G60SD en andere QD-oledmonitors hebben met 360Hz de hoogste refreshrate van alle nu verkrijgbare 27"-wqhd-oledschermen. Woledschermen met deze maat en resolutie ondersteunen maximaal 240Hz, maar voor later dit jaar zijn 480Hz-woledmonitors aangekondigd van 27". Zoals we eerder lieten zien in de review van de Gigabyte Aorus FO27Q3, kunnen de 360Hz-QD-oledmonitors in de praktijk een iets scherpere weergave van bewegend beeld bieden dan de schermen met het 240Hz-woledpaneel. Om het verschil in-game te kunnen ervaren, moet je pc in staat zijn om 360 frames per seconde uit te sturen. Als ze op dezelfde refreshrate zijn ingesteld, is er geen verschil in bewegingsscherpte tussen een woled- en een QD-oledmonitor.
Net als de meeste andere oledmonitors beschikt de G60SD niet over motion blur reduction in de vorm van black frame insertion om bewegend beeld er (nog) scherper uit te laten zien. Lcd-monitors hebben dat soms wel en de oledmonitors van ASUS hebben het ook, zij het in dat geval slechts op 120Hz.
Inputlag
In de inputlagtest die we met behulp van de Leo Bodnar-tester uitvoeren terwijl het scherm op 1080p/60Hz draait, zien we een vertraging van 9,5ms, nipt meer dan de best scorende monitors. Opvallend is dat de inputlagmeting met een 1080p/120Hz-beeld uitkomt op 10,3ms, waar we normaal gesproken zien dat de inputlag dan juist daalt tot minder dan 5ms. Helaas kunnen we met deze tester geen inputlagmetingen doen voor hogere refreshrates, waarop de inputlag waarschijnlijk nog een stuk lager zal liggen.
We vervolgen met de meting van de maximale en minimale helderheid bij gebruik van de standaardbeeldinstellingen. Het contrast is uiteraard perfect bij een QD-oledmonitor als de G60SD. Zoals eerder opgemerkt, verliest het scherm in een lichte ruimte wel wat aan contrast, omdat zwart dan een paarsig grijze tint aanneemt.
De Samsung Odyssey OLED G6 (G60SD) noteert in sdr een nipt lagere helderheid dan sommige andere QD-oledschermen: 220 om 250cd/m². Ook recente woledschermen met het geüpdatete paneel van 2024 kunnen een helderheid van ongeveer 250cd/m² bieden. Oudere woledschermen blijven daarentegen op 200cd/m² of minder steken, bijvoorbeeld de LG UltraGear OLED 27GR95QE-B of de Corsair Xeneon 24QHD240.
Alle schermen zijn voor deze meting zo ingesteld dat ze de helderheid wit ongeveer constant houden, onafhankelijk van de hoeveelheid wit in beeld. Vrijwel alle oledschermen bieden zo'n instelling, in tegenstelling tot de meeste oledtelevisies. De Cooler Master Tempest GZ2711 is een opvallende uitzondering, wat deze monitor wat mij betreft diskwalificeert voor desktopgebruik, want de helderheid fluctueert voortdurend. Ook de G60SD heeft deze instelling niet voor sdr-weergave, maar gelukkig is bij het Samsung-scherm juist het omgekeerde het geval. De helderheid blijft bij sdr-weergave altijd constant, zonder de mogelijkheid om haar verder te verhogen dan de maximale helderheid die het scherm op een volledig scherm kan bereiken.
De minimale helderheid van de G60SD is slechts 15cd/m² en dat is uitstekend. De meeste schermen kunnen niet zo donker worden ingesteld, hoewel de andere geteste oledmonitors het niet veel slechter doen.
Weergave sRGB, Display P3
Standaard toont de Samsung Odyssey OLED G6 (G60SD) het volledige kleurbereik van het paneel, dat veel breder is dan het gebruikelijke sRGB. Het scherm kan de Display P3-kleurruimte volledig weergeven en ook een groot deel van de AdobeRGB-kleurruimte, maar het native kleurbereik komt niet goed overeen met een van beide standaarden. Voor normale sRGB-content kun je de kleurruimte-instelling zoals gezegd op Auto zetten, wat we voor de meting hieronder hebben gedaan. Met die instelling actief blijven zowat alle overige opties beschikbaar, inclusief de helderheidsregelaar.
Met optimale instellingen blijkt de kleurtemperatuur iets aan de warme kant, wat met het blote oog ook te zien is naast een beter afgesteld scherm. Andere voorinstellingen dan Warm1 zitten verder af van de gewenste 6500 kelvin, maar het instellingenmenu van de G60SD biedt toegang tot de rgb-kanalen waarmee je het scherm eventueel nog beter kunt afstellen. De lichte afwijkingen in het gamma laten zich daar niet mee corrigeren. Zoals gebruikelijk voor een oledscherm zitten die vooral aan de uiteinden van het bereik, waarbij de donkerste grijstinten te donker zijn en heldere grijstinten juist te licht. Ik heb wat gesleuteld aan de Black Equalizer-instelling om de afwijking in donkere grijstinten kleiner te maken. Dan verliest het scherm echter alsnog details in de allerdonkerste grijstinten, zeker ten opzichte van de sRGB-gammacurve die we als doel stellen. Daarbij horen de donkerdere tinten wat lichter te worden weergegeven dan bij een vlakke 2.2-gammacurve.
De kleine bedenkingen ten spijt is de G60SD over het geheel genomen in staat tot een uitstekende sRGB-weergave. Door de afwijkingen in gamma en kleurtemperatuur noteren we een gemiddelde grijsafwijking (ΔE ITP) in de middenmoot van het testveld. Met de juiste kleurruimte-instelling wordt het brede kleurbereik van het QD-oledpaneel effectief teruggeregeld. De primaire kleuren liggen bijna perfect op hun plek. Datzelfde geldt voor de meeste mengkleuren op de Colorchecker-testkaart, waarmee het scherm ook in die test een topdriepositie inneemt. Alleen de Gigabyte Aorus FO27Q3 doet het nog een stukje beter, maar ons sample van die monitor bleek fantastisch afgesteld, vergelijkbaar met professionele monitors voor beeldbewerking.
Display P3 gebruikt dezelfde gammacurve en hetzelfde witpunt als sRGB, maar dan met het grotere DCI-P3-kleurbereik. Bij de G60SD kun je de kleurruimte-instelling onafhankelijk van de kleurtemperatuur- en gamma-instellingen wijzigen. Nu zagen we al bij de sRGB-meting dat die nog wat verbetering konden gebruiken, maar er zijn schermen waarbij je voor Display P3 een afwijkendere gammacurve op de koop moet toenemen. De Cooler Master Tempest GZ2711 is een voorbeeld waarvan de grijsafstelling bij sRGB-weergave iets beter is dan bij de G60SD, maar voor Display P3 zeer duidelijk slechter.
Ook in de kleur- en Colorchecker-tests liggen de afwijkingen op dit testonderdeel gemiddeld hoger. Dat geldt ook voor de G60SD, die in de Colorchecker-test een bijna dubbel zo hoge gemiddelde ΔE ITP-afwijking noteert, maar alsnog in de middenmoot eindigt. De Gigabyte Aorus FO27Q3 is opnieuw een positieve uitzondering en doet het weer een stuk beter dan de G60SD. Voor fotobewerkers nog relevant is dat die monitor ook een AdobeRGB-modus heeft, een mogelijkheid die Samsung zoals gezegd niet biedt. Dat is jammer, want het QD-oledpaneel kan deze kleurruimte voor ongeveer 94 procent laten zien; de meeste andere monitors halen een lagere AdobeRGB-dekking.
Hdr-weergave
Voor een goede hdr-weergave ben je bij de Samsung Odyssey OLED G6 (G60SD) aan het juiste adres. Het QD-oledscherm heeft het voordeel van een oneindig hoog contrast, waarmee beelden met een groot verschil in helderheid er spetterend uit kunnen zien. Zelfs de beste lcd-monitors met miniledbacklight hebben wel wat last van blooming of haloing rondom highlights, en op goedkopere lcd-monitors zonder miniledbacklight is het contrast veel te laag.
Wat de maximale helderheid betreft scoren oledmonitors lang niet zo goed als miniledschermen, die op een volledig wit scherm ruim meer dan 1000cd/m² kunnen produceren. QD-oledschermen zoals de Odyssey OLED G6 (G60SD) tikken dat alleen aan op een heel klein wit vlakje dat 1 procent van het scherm inneemt, zoals de meting hieronder uitwijst. De G60SD scoort daarin bijna exact hetzelfde als de Gigabyte Aorus FO27Q3 met hetzelfde paneel, hoewel de fullscreenhelderheid net iets hoger ligt, op 274cd/m². Dat is iets hoger dan bij sdr-weergave.
Sommige woledschermen van 2024 bereiken een iets hogere maximale helderheid dan de QD-oledmonitors: tot 1300cd/m² voor de kleinste witte vlakjes. 27"-1440p-schermen, zoals de LG UltraGear 27GS95QE-B, doen dat juist niet, maar hebben een voordeel in de 10-procentsmeting: de LG-monitor zit dan boven de 720cd/m², de G60SD onder de 500cd/m². Daarmee kan de G60SD er in bepaalde omstandigheden minder fel uitzien, hoewel hij juist in het voordeel is ten opzichte van woledschermen die gebruikmaken van het oudere paneel van 2023. De Cooler Master GZ2711 is in dat opzicht een van de slechtste hdr-monitors die we hebben getest: een piek van net 700cd/m² en een fullscreenhelderheid die zelfs onder de 100cd/m² duikt.
Veel QD-oled- en woledschermen die we binnenkrijgen, hebben een stand waarin de piekhelderheid rond 1000cd/m² ligt, en een True Black-stand waarin de hdr-kleurweergave nauwkeuriger is, maar slechts een piek van 450cd/m² wordt bereikt. De Odyssey OLED G6 (G60SD) heeft geen beeldmodus die zo heet, omdat Samsung het scherm ook niet heeft ingestuurd voor het gelijknamige keurmerk van de VESA. Je kunt bij de G60SD evengoed een lagere piekhelderheid kiezen door de Peak Brightness-instelling op Medium te zetten. Ook in de standaardmodus met maximale helderheid volgt de monitor al redelijk nauwkeurig de PQ-eotf-curve, de gammacurve voor hdr-materiaal. Dat je niet hoeft te kiezen tussen betere kleuren en een hogere helderheid, is prettig.
Voor de kleurweergave in hdr gebruiken we de ΔE ICtCp-berekeningen. Deze sluiten aan bij het grotere kleur- en helderheidsbereik van hdr-signalen en geven meer weging aan fouten bij lagere helderheden. We noteren bovendien twee verschillende resultaten: een waarin afwijkingen van de beoogde helderheid niet worden meegenomen in de score en een waarbij dat wel gebeurt.
Als we kijken naar de kleurnauwkeurigheid bij een meting op een 5-procentsvlakje, zoals we gebruikelijk doen, zijn de gemeten relatieve afwijkingen met de helderheid meegewogen kleiner dan wanneer we de helderheid buiten beschouwing laten. Dat duidt erop dat de oorzaak van de afwijking niet in een afwijkende PQ-tracking zit. Net als bij sdr-weergave zit er wat te veel rood in de mix, waarmee grijstinten een warme kleur krijgen. Zoals ik wel vaker zie op een QD-oledscherm, worden rode en groene tinten bovendien met iets meer verzadiging getoond dan strikt genomen correct is, wat doorwerkt in de gemeten Colorchecker-afwijking. QD-oledmonitors kunnen heel felle tinten toch al met meer verzadiging weergeven dan woledschermen, die wit bijmixen om een hoge helderheid te bereiken, hoewel je daar in de praktijk meestal niet veel van merkt.
Uniformiteit en kijkhoeken
Evenals andere QD-oledschermen heeft de Samsung Odyssey OLED G6 (G60SD) erg goede kijkhoeken, hoewel ze in alle metingen nipt slechter uitvallen dan bij de Gigabyte Aorus FO27Q3. Misschien heeft de matte afwerking van het Samsung-paneel hier toch een kleine invloed. Desondanks zijn de kijkhoeken nog steeds beter dan die van zowat alle andere soorten schermen, zelfs woledschermen, die van links of rechts bekeken vaak een iets andere tint aannemen. Lcd's doen het nog veel slechter, met een groot verlies van helderheid, een veel lager contrast en een duidelijk afwijkende kleurweergave onder een hoek.
45° links - Helderheid
45° links - Kleurafwijking
45° onder - Helderheid
45° onder - Kleurafwijking
Uniformiteit wit
Uniformiteit zwart
45° links resterende helderheid
Monitor
Resolutie
Soort paneel
Gemiddelde resterende helderheid in % (hoger is beter)
Evenals de Gigabyte Aorus FO27Q3 heeft de Samsung Odyssey OLED G6 (G60SD) een fantastische uniformiteit. Net als bij alle oledschermen is de zwartuniformiteit simpelweg perfect doordat het scherm dan helemaal geen licht geeft. Wat de wituniformiteit betreft, meten we op de minst heldere van de vijftien meetpunten 98 procent van de helderheid op het felste punt. Met het blote oog is dat verschil praktisch niet zichtbaar en zien we ook geen kleurverschil tussen verschillende delen van het scherm. We moeten zoals altijd opmerken dat uniformiteit een samplespecifieke eigenschap is en dus kan verschillen voor iedere monitor. Afgaande op de ervaringen met eerdere oledmonitors die we hebben getest, in het bijzonder de Samsung Odyssey OLED G8 (34BG850) die zelfs nóg beter scoorde, is het echter waarschijnlijk dat ook andere exemplaren van de G60SD het goed tot zeer goed zullen doen.
Uitgebreide meetresultaten van uniformiteit: zwartuniformiteit, wituniformiteit, contrast en kleurtemperatuur op 15 meetpunten
In onze review van de Aorus FO27Q3 zagen we een verbazend hoog verbruik: 45W, nog hoger dan eerdere 34"-QD-oledultrawides, terwijl die ongeveer een derde groter zijn in oppervlakte. Het lijkt toch aan het paneel te liggen en niet aan de implementatie van Gigabyte; ook de Samsung Odyssey OLED G6 (G60SD) is met 42,6W bepaald onzuinig. Voor de duidelijkheid meten we dit gebruik voor alle monitors op een helderheid wit van 150cd/m² en bij de weergave van een checkerboard met precies 50 procent wit. Als je de hele dag naar Excel-sheets kijkt, zal er bij oledmonitors dus nog wat bij kunnen komen, omdat het verbruik bij dit schermtype afhangt van de hoeveelheid wit in beeld.
Met deze instellingen ligt het verbruik van de G60SD ongeveer 8W hoger dan dat van 34"-(QD-)oledultrawides en 27"-woledschermen. Het verbruik ligt maar liefst 90 procent hoger dan dat van een gemiddelde ips-lcd-gamingmonitor van 27" met dezelfde resolutie, zoals vier van de vijf schermen in onze round-up van eind vorig jaar. Die modellen hadden weliswaar niet dezelfde superhoge refreshrate als de G60SD.
Conclusie
QD-oledschermen hadden tot nu toe altijd een glimmend paneel, wat niet voor alle ruimtes even fijn uitkomt. Samsung brengt daar met de Odyssey OLED G6 (G60SD) en OLED G8 (G80SD) verandering in; het zijn de eerste QD-oledschermen met een matte afwerking. Afgaande op de test van de kleinere van de twee schermen, de G60SD, blijkt het matte paneel effectief tegen reflecties. Die zijn zelfs nog wat minder zichtbaar dan bij matte woledschermen die je al langer kon kopen, en dat (bijna) zonder het glinsterende effect dat je bij woledpanelen kunt zien. Ook met de matte coating ziet het scherm van de G60SD er overdag nog steeds een beetje grijzig uit, waarmee het contrast afneemt ten opzichte van woledschermen. De nieuwe coating lost uiteraard ook de afwijkende subpixelindeling van het QD-oledpaneel niet op, waarmee kleine details er wat afwijkend uit kunnen zien ten opzichte van woledschermen en lcd's.
De G60SD heeft een fraai, dun design met wat beperkte aansluitingen. Er is geen USB-C-poort voor je laptop, de USB-hub heeft slechts twee poorten en de HDMI-ingangen ondersteunen geen 4k/120Hz-invoer. Het energiegebruik van de G60SD is opvallend hoog, maar de beeldkwaliteit is afgaande op de meeste testresultaten meer dan prima. De responstijden zijn vrijwel perfect, de uniformiteit idem dito en de kijkhoeken zijn beter dan bij bijna alle andere schermen. Het scherm beschikt over een goede kleurafstelling voor zowel standaard sRGB-content als hdr-materiaal, hoewel Samsung helaas geen AdobeRGB-modus heeft toegevoegd. De piekhelderheid ligt in lijn met eerdere QD-oledschermen.
De G60SD doet het dus goed in onze tests, maar dat geldt ook voor de meeste andere oledschermen. Dat betekent dat het scherm het vooral van zijn unieke afwerking moet hebben en van de aantrekkelijke prijs. Met 699 euro is de G60SD op dit moment de goedkoopste 27"-QD-oledmonitor. Er zijn goedkop