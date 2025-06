Knallen voor driehonderd ballen

Inleiding

Testveld

Welk van de vijf schermen je ook koopt: de voorkant ziet er strak uit. Volgens de hedendaagse trend hebben de schermen smalle bezels die aan drie kanten vlak liggen met het schermoppervlak en onderaan een wat bredere rand die verder uitsteekt. De achterkant is drukker vormgegeven: schuine lijnen en hoekige accenten vormen hier het gamingaccent. Voor geïntegreerde rgb-lampjes moet je een segment hoger kijken. Ook de aansluitingen vertonen veel overeenkomsten. Voor beeld is er in ieder geval HDMI en DisplayPort voorhanden. De Samsung Odyssey G50A heeft er een van beide. De ASUS TUF VG27AQ1A, MSI G272QPF en LG 27GR75Q-B hebben twee HDMI-ingangen en één DisplayPort-ingang. De Dell G2724D heeft juist twee DisplayPort-ingangen en één HDMI-poort. Alle schermen ondersteunen een maximale refreshrate van 144Hz over de HDMI-poort of 60Hz wanneer je een 4k-signaal naar het scherm stuurt. Dat geldt ook voor het scherm van Dell, waarbij wordt gesproken van HDMI 2.1. 'Echte' HDMI 2.1-poorten kunnen een 4k-signaal op 120Hz doorgeven, maar om het HDMI 2.1-label te mogen voeren, hoeft een scherm alleen maar een van de HDMI 2.1-features te implementeren, in dit geval HDMI VRR. De bandbreedte van Dells HDMI 2.1-poort is niet hoger dan de HDMI 2.0-poort op de andere vier schermen. Je zult dus de DisplayPort-ingang moeten gebruiken om de maximale refreshrate van het scherm te benutten. Alle schermen, behalve de Dell G2724D, beschikken verder nog over een 3,5mm-koptelefoonpoort. De ASUS TUF VG27AQ1A heeft bovendien geïntegreerde speakers. Geen enkele fabrikant bouwt een USB-hub in; de ASUS-monitor heeft wel een USB-poort, maar die dient alleen voor het upgraden van de firmware. Over USB gesproken: Dell levert bij zijn monitor een DisplayPort-naar-USB-C-kabel, handig als je je gaminglaptop op het scherm wilt aansluiten. De G2724D is ook de enige monitor met een geïntegreerde voeding. ASUS TUF Gaming VG27AQ3A Als enige van de testdeelnemers heeft de ASUS TUF Gaming VG27AQ3A geen hoogteverstelbare voet. Je kunt het scherm wel kantelen en van links naar rechts draaien, terwijl de brede poten het scherm de nodige stabiliteit geven. ASUS heeft ook gedacht aan een gat voor kabelmanagement. Vanuit het kader van ergonomie is het een minpunt dat het scherm niet omhoog kan, maar misschien niet onoverkomelijk. Je kunt eventueel een ergonomische draagoplossing monteren door de VESA-montagegaten, waar de andere geteste schermen ook over beschikken. Een simpele monitorarm die hoogteverstelling, zwenken en roteren mogelijk maakt, kost een euro of dertig. Dat is toch alweer tien procent extra op de prijs van deze monitor. Reken je de kosten van een goede voet mee, dan is de TUF VG27AQ3A met afstand de duurste van de geteste schermen. Het TUF-scherm is een stuk ingetogener vormgegeven dan de nogal uitgesproken schermen in ASUS' duurdere ROG-lijn. De osd-bediening verloopt met nogal los zittende knopjes aan de rechterzijkant, waarvan twee sneltoetsen. De knopjes zitten enigszins schuin boven elkaar. Dat is niet zo handig als je op de tast de juiste wilt vinden, vooral omdat de powerknop direct onder de menuknoppen zit, waardoor je het scherm makkelijk per ongeluk uitzet bij het bladeren door het menu. Het gaminggedeelte van de osd zit bomvol opties, maar dat komt ook omdat ASUS de kleurpresets daar heeft ondergebracht. Je vindt er verder instellingen voor de uitgebreide motionblurreduction-functie (ofwel de mbr-functie), opties om een fps-teller, crosshair of timer over het scherm te projecteren en een functie om de schaduwen op te helderen. ASUS heeft ook een mogelijkheid waarmee een deel van het midden van het scherm rondom de crosshair uitvergroot wordt weergegeven. Dell G2724D De Dell G2724D heeft een eenvoudige, haast zakelijke vormgeving. Ten opzichte van de UltraSharp-kantoorschermen herken je hem voornamelijk aan zijn volledig zwarte kleur en de opvallend vormgegeven ventilatieopening rondom het bevestigingspunt van de voet. De voet ziet er met zijn hoekige basis ook wat minder minimalistisch uit; midden in de poot zit een groot gat om kabels doorheen te leiden. De verstelmogelijkheden voelen niet soepel, met een wat 'robbelige' hoogteverstelling. Luxe is anders, maar de voet doet wat hij moet doen en is niet vervelend in gebruik. Hetzelfde geldt voor de bouwkwaliteit: de hele buitenkant, inclusief de voet, is gemaakt van plastic, maar het scherm voelt voldoende stevig aan. Bij de G2724D zitten alle onderdelen bovendien stevig in elkaar, waar er bij diverse andere deelnemers wat speling zit tussen poot en scherm. Dat maakt een kwalitatieve indruk en zorgt ervoor dat het scherm netjes stabiel op het bureau blijft staan. Praktisch is dat het Dell-scherm als enige een ingebouwde voeding heeft, dus geen gedoe met aparte blokjes die je ergens moet verstoppen. De bediening van het scherm verloopt met een vijfwegjoystick rechtsachter op het paneel. Onder de joystick zitten vier knoppen, waaronder drie sneltoetsen waarvan je de functie kunt kiezen. Het scherm heeft een aparte powerknop in de onderste rand met een piepkleine ingebouwde powerled, die niet storend zichtbaar is. De osd oogt minimalistisch en is logisch vormgegeven. Net als veel van de andere monitors beschikt de G2724D over opties om een timer, fps-teller of richtkruis over het beeld te zetten. De G2724D heeft liefst twee opties om donkere tinten wat op te helderen: één die in een venster midden in het scherm werkt en één waarmee het hele scherm lichter wordt. Het venster in het midden kan ook een 'heatmap'-achtige weergave tonen waarmee je vijanden in-game sneller zou kunnen opmerken, in de marketing van Dell althans. Kleurinstellingen zijn niet alleen voor sdr, maar ook voor een van de hdr-presets beschikbaar. Als enige heeft de G2724D geen mbr-functie. MSI G272QPF De MSI G272QPF maakt een stevige indruk en dat blijkt met een blik op de specificaties te kloppen: met 6,7kg inclusief de voet is de MSI het zwaarst van de geteste schermen. De bouwkwaliteit voelt goed aan, maar ook dit scherm heeft nog zijn zwakke plekken, zoals de onderste bezel. Ook de bevestiging tussen de verticale staander en de grote, rechthoekige basis is niet onbeweeglijk, al staat de monitor verder goed stabiel op het bureau. De verstelmogelijkheden (kantelen, draaien en omhoog of omlaag) voelen soepel en stevig aan, en de voet heeft een hoekig gat waardoor je de kabels netjes weg kunt leiden achter je bureau. Als je recht voor het scherm zit, kun je het hele scherm goed overzien, zonder dat in de hoeken delen wegvallen, een euvel waar sommige van dit soort 'randloos' vormgegeven schermen last van hebben, zoals het model van Samsung. Veel scheelt het echter niet, en de modellen van ASUS, Dell en LG blijven onder een hoek beter te overzien. De achterzijde heeft een opvallendere vormgeving dan de schermen van ASUS en Dell, met een overdwars uitstekend gedeelte en een combinatie van matte, geborstelde en glimmende afwerkingen. Rechtsachter het scherm zit de rode vijfwegjoystick, het enige kleuraccent. MSI heeft net als Dell een aparte powerknop met ingebouwde powerled toegevoegd. Het MSI-rode menu heeft een op zich duidelijke lay-out met drie panelen. Minder logisch is dat MSI het menu heeft opgedeeld in een aparte 'Gaming'- en 'Professional'-sectie, die beide toegang geven tot een reeks beeldmodi, waardoor er in totaal niet minder dan elf keuzes zijn. De mbr-functie is om de een of andere reden op beide pagina's te vinden. Via het gamingsubmenu kun je zoals op andere schermen een crosshair, wekker of fps-teller op het scherm zetten en de schaduwen helderder maken. Er is ook een spannend klinkende 'AI-functie', waarbij ook de kleurverzadiging wordt opgevoerd. LG UltraGear 27GR75Q-B De LG UltraGear 27GR75Q-B is de goedkoopste van het vijftal, maar hij ziet er van een afstandje nog het meest uit als een duurdere monitor. De achterkant van het scherm is gemaakt van donkergrijs plastic met een paarse tint. Het relatief dunne paneel heeft een zeshoekig uitstekend gedeelte met daarop de aansluitingen en de verbinding naar de voet. De strepen rondom dat deel hebben op duurdere UltraGear-schermen rgb-lampjes, maar op dit scherm zit er plastic. Daarvan is ook de rest van de buitenkant gemaakt, ook de spitse poten, opnieuw in tegenstelling tot duurdere modellen. De bovenrand van glimmend plastic laat nogal makkelijk stof en vingerafdrukken zien. De recht naar achteren wijzende aansluitingen maken het makkelijk om kabels in te pluggen, maar het is moeilijk om ze vervolgens aan het zicht te onttrekken. Het simpele clipje aan de voet voor kabelmanagement helpt daarbij ook niet. Investeren in een verlengsnoer lijkt een goed idee: het goedkoop aanvoelende voedinkje heeft een erg kort kabeltje. De bevestiging tussen scherm en voet is niet helemaal onbeweeglijk, waardoor het scherm toch een beetje kan wiebelen als je het vastpakt. De brede poten geven het scherm verder een goede stabiliteit. Jammer genoeg kan het scherm niet van links naar rechts draaien, maar wel op en neer, en kantelen. Niet alleen de behuizing, maar ook de osd van de 27GR75Q-B ziet er wat fraaier uit dan andere schermen, met soepele animaties en tekst met antialiasing. Het menu wordt bediend met een vijfwegjoystick die midden onder het scherm zit, de enige knop op het apparaat. Je vindt naast de gebruikelijke 'gaming'-instellingen voor het projecteren van een fps-teller of richtkruis en het ophelderen van de schaduwen, ook een mbr-functie, een reeks beeldpresets en vrij uitgebreide functies voor het aanpassen van de kleuren. Als enige heeft de 27GR75Q-B een 'kleurenblindheid'-preset, die gericht lijkt op mensen die het verschil tussen rood en groen niet goed kunnen zien, en die niet kan worden aangepast. Samsung Odyssey G50A (27AG500PP) De Odyssey G50A lijkt op duurdere schermen uit Samsungs gamingserie. Hij heeft dus een halfdoorzichtige ring rondom het bevestigingspunt naar de voet, een glimmend, gestreept patroon op de rest van de achterkant en schuine uitsteeksels onder het scherm, die ergens wat weghebben van de luchthappers op een sportwagen. Bij de G50A hebben ring noch uitsteeksels rgb-lampjes, die wel op de duurdere schermen zitten. De spitse poten van de voet lijken gemaakt van metaal, maar voor de rest is het scherm gemaakt van plastic. Net als duurdere Odyssey-schermen staat ook de G50A niet erg stabiel op het bureau. In de bevestigingen tussen scherm en staander, en de staander en poten zit speling, waardoor het scherm gemakkelijk heen en weer wiebelt. Dat is zonde, want de bouwkwaliteit van de afzonderlijke delen voelt niet slecht aan. De G50A heeft wat mij betreft nog een andere ontwerpfout: als je vanaf een normale afstand voor het scherm zit, vallen de laatste kolommen pixels links en rechts op het scherm weg. Sommige andere 'randloos' vormgegeven schermen hebben ook last van dat euvel, maar bij de andere schermen in deze test zie je het beeld aan de randen pas donker worden als je nog dichter voor het scherm zit of er onder een scherpere hoek in kijkt. Tijdens het gamen zal je het effect vast niet opvallen, maar op de desktop kan het storend zijn. De osd wordt bediend met een vijfwegjoystick midden onder het scherm, waarbij er linksonder drie sneltoetsen zitten die je kunt koppelen aan een bepaalde beeldpreset. Het menu heeft dezelfde typische lichtblauwe vormgeving als op duurdere Odyssey-monitors en ook een aantal van dezelfde eigenaardigheden. Zo kun je de overdrive-instelling alleen bedienen als FreeSync uit staat, en moet je de refreshrate met FreeSync uit switchen vanaf de osd en niet vanaf je computer. De G50A biedt daarbij de keus tussen 165Hz, 144Hz, 120Hz en 60Hz. Noemenswaardig zijn verder de mbr-functie, opties om een richtkruis te laten zien en een functie om de schaduwen te verhelderen.

Testmethode

Portrait Displays SpectraCal C6-colorimeter Voor deze review hebben we zoals gebruikelijk een uitgebreide reeks metingen uitgevoerd. We meten helderheid, contrast en kleurweergave met behulp van een Spectracal C6-colorimeter, die we profileren met behulp van een JETI Spectraval 1501 Hires-spectroradiometer. De metingen worden uitgevoerd met behulp van Portrait Displays Calman Color Calibration-software. We hebben de testprocedure onlangs geüpdatet, waarover je meer kunt lezen in dit .plan. Hierin meten we het scherm door zoals het uit de doos komt, waarbij we de helderheid voor kleurmetingen afstellen op een waarde die de 150cd/m² zo dicht mogelijk benadert. Daarnaast stellen we het scherm in voor kleurruimten als sRGB en, indien relevant, Display P3 en AdobeRGB. Daarbij doen we indien nodig aanpassingen aan het gamma en de kleurtemperatuur. De gebruikte instellingen per monitor kun je vinden in de tabellen hieronder. Responstijden meten we met een fotosensor en de LeCroy Waverunner 6100-oscilloscoop. We hebben voor dit artikel uitgebreidere responstijdtests uitgevoerd, waarbij we twintig overgangen hebben doorgemeten. De inputlag bepalen we met een Leo Bodnar-tester, waarbij we naast 1080p-60Hz- ook 1080p-120Hz-signalen naar het scherm sturen. Om de kijkhoeken te bepalen, meten we onder een hoek van 45 graden de resterende helderheid en de kleurverandering ten opzichte van een loodrechte meting. Voor de uniformiteitsmeting kijken we naar de verhouding tussen de helderheid op vijftien meetpunten, gemeten op een volledig wit en een volledig zwart scherm. Ook bepalen we de relatieve kleurverschillen langs de randen ten opzichte van het midden. Tot slot meten we het energiegebruik van de monitor, zowel op de maximale helderheid als op een vaste helderheid van 150cd/m². We vergelijken de vijf schermen in dit artikel met andere gamingmonitors met een 27"-ips-paneel met wqhd-resolutie, bijvoorbeeld de Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27", LG 27GP850-B en Iiyama G-Master GB2770QSU-B1. Die laatste is inmiddels opgevolgd door de Iiyama G-Master GB2770QSU-B5, die behalve een andere voet niet van het B1-model moet verschillen, aldus de fabrikant. In het overzicht staan verder enkele full-hd-schermen met een 240Hz-refreshrate en een paar grotere gamingschermen die je voor ongeveer dit bedrag kunt kopen, met een diagonaal van 32 of 34 inch. ASUS TUF Gaming VG27AQ3A Dell G2724D MSI G272QPF LG UltraGear 27GR75Q-B Samsung Odyssey 27AG500PP Prijs € 220,57

Pbp : € 289,- € 273,52

Pbp : € 278,- Onbekend

Pbp : € 259,- € 379,-

Pbp : € 246,- € 259,-

Pbp : € 293,- Scherm Soort paneel Ips-lcd Ips-lcd Ips-lcd Ips-lcd Ips-lcd Schermdiagonaal 27" 27" 27" 27" 27" Gebogen scherm Nee Nee Nee Nee Nee Resolutie 2560x1440 2560x1440 2560x1440 2560x1440 2560x1440 Pixeldichtheid 109ppi 109ppi 109ppi 109ppi 109ppi Schermverhouding 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 Beeldtechniek Kijkhoek 178° 178° 178° 178° 178° Helderheid 250cd/m² 400cd/m² 300cd/m² 300cd/m² 350cd/m² Contrastverhouding (statisch) 1.000:1 1.000:1 1.000:1 1.000:1 1.000:1 Kleurdiepte 8bit (16,7 miljoen) 8bit (16,7 miljoen) 10bit (8bit + FRC) (1,074 miljard) 8bit (16,7 miljoen) 10bit (1,074 miljard) Hdr-ondersteuning HDR10 HDR10 HDR10 HDR10 HDR10 DisplayHDR - 400 - - - Snelheid Refreshrate 180Hz 165Hz 170Hz 165Hz 165Hz G-SYNC ondersteuning G-SYNC Compatible Certified G-SYNC Compatible Certified G-SYNC Compatible Certified G-SYNC Compatible Certified G-SYNC Compatible Certified FreeSync ondersteuning FreeSync FreeSync Premium FreeSync FreeSync Premium FreeSync Premium VESA Certified Sync - AdaptiveSync - - - FreeSync min. refreshrate 48Hz 48Hz 48Hz 48Hz 48Hz FreeSync max. refreshrate 180Hz 165Hz 170Hz 165Hz 165Hz Aansluitingen Video in DisplayPort, 2x HDMI 2x DisplayPort, HDMI DisplayPort, 2x HDMI DisplayPort, 2x HDMI DisplayPort, HDMI Hoogste HDMI-versie HDMI 2.0 HDMI 2.1 HDMI 2.0b HDMI 2.0 HDMI 2.0 Hoogste DisplayPort-versie DisplayPort 1.4 DisplayPort 1.4 DisplayPort 1.2 DisplayPort 1.4 DisplayPort 1.2 Andere uitgangen 3,5mm analoog - 3,5mm analoog 3,5mm analoog 3,5mm analoog Eigenschappen Luidsprekers 2.0, 4W - - - - Ergonomie Draaibaar op voet, verticaal kantelbaar 90° horizontaal draaibaar (Pivot), draaibaar op voet, hoogte verstelbaar, verticaal kantelbaar 90° horizontaal draaibaar (Pivot), draaibaar op voet, hoogte verstelbaar, verticaal kantelbaar 90° horizontaal draaibaar (Pivot), hoogte verstelbaar, verticaal kantelbaar 90° horizontaal draaibaar (Pivot), draaibaar op voet, hoogte verstelbaar, verticaal kantelbaar Monitor eigenschappen Kensington-slot Kensington-slot Kensington-slot - - Beugelbevestiging VESA 100mm VESA 100mm VESA 100mm VESA 100mm VESA 100mm Voeding Extern Intern Extern Extern Extern Afmetingen Hoogte 455mm 523,48mm 535,11mm 569,8mm 570,5mm Hoogte (zonder voet) 367mm 363,13mm 368,84mm 371,6mm 375,3mm Breedte 615mm 611,9mm 613,04mm 613,5mm 613,7mm Diepte 214mm 200,2mm 233,68mm 291,2mm 247mm Diepte (zonder voet) 54mm 66,41mm 58,89mm 51,3mm 91,5mm Instelbare hoogte - 130mm 130mm 110mm 120mm Minimale hoogte - 393,48mm 405,11mm 459,8mm 450,5mm Gewicht en kleur Gewicht 4,6kg 5,59kg 6,7kg 6,19kg 6,1kg Gewicht (zonder voet) 3,6kg 3,66kg 3,8kg 4,05kg 4,4kg Kleur Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart

Responstijd en inputlag

We beginnen de bespreking van de testresultaten bij het onderdeel waar het bij deze gamingschermen het meest om draait: de snelheid. De ASUS TUF Gaming VG27AQ3A heeft een maximale refreshrate van 180Hz, de hoogste van het vijftal. Bij de MSI G272QPF moet je een overklokknopje in het osd activeren om de refreshrate van 165Hz naar 170Hz op te voeren. De modellen van LG, Dell en Samsung pieken op 165Hz. Als je videokaart het ondersteunt, kun je op alle schermen via beide poorten gebruikmaken van Adaptive Sync. MSI maakt als enige geen gewag van FreeSync Premium, maar gewoon FreeSync. Dat scherm staat ook als enige niet op Nvidia's lijst van monitors die zijn getest als G-SYNC Compatibel, hoewel je de variabele refreshrate ook met dit scherm kunt inschakelen op een Nvidia-gpu. Het bereik loopt in alle gevallen van 48Hz tot en met de maximale refreshrate van de monitor of 144Hz via HDMI. Bij LG kun je er eventueel voor kiezen om het bereik pas bij 60Hz te laten beginnen, wat het beeld volgens de handleiding stabieler zou kunnen maken. In de praktijk ervoeren we ook bij dit scherm geen duidelijk zichtbare problemen met flikkerend beeld bij gebruik van FreeSync. Bij monitors met een VA- of oledpaneel zie je dat soms wel. Sommige gamingschermen hebben wat last van pixelwalkartefacten als de voltages in het paneel niet optimaal zijn afgesteld. Dat valt op als een vorm van 'ruis' op effen kleuren als je je ogen over het scherm beweegt, wat een onrustiger beeld oplevert. Ons sample van de Dell G2724D had daar in mijn ervaring wat last van, maar niet genoeg om duidelijk zichtbaar te zijn. Geen van de schermen had last van ernstigere problemen, zoals horizontale lijntjes in het beeld, ofwel 'scanlines', bij de weergave van normale beelden. Responstijden Zoals omschreven op de pagina 'Testmethode' voeren we op gamingmonitoren een responstijdentest uit met twintig transities, waarbij we ook overgangen tussen verschillende grijstinten en van zwart naar donkergrijs hebben doorgemeten. We voeren de test voor iedere monitor in principe uit op de maximale refreshrate en de optimale overdrive-instelling. Dat wil zeggen: de instelling die de best mogelijke balans biedt tussen een lage overshoot en een snelle responstijd. Welke dat is, zie je in de tabel. Om je een visuele indruk te geven van de verschillen, is naast de meting ook de ufo-test van de website Blurbusters uitgevoerd, waarbij een over het scherm bewegend ufootje wordt gevolgd met een camera. Meer over de testmethode lees je hier. ASUS TUF Gaming VG27AQ3A Dell G2724D MSI G272QPF LG UltraGear 27GR75Q-B Samsung Odyssey 27AG500PP Level 4 Extreme Normal

Fast Fast Standard

Faster De MSI-monitor heeft geen optimale instelling: het is kiezen tussen ietwat tragere responstijden (Normal) of zichtbare overshoot (Fast). Hetzelfde geldt in mindere mate voor het scherm van Samsung, waarbij je de responstijdinstelling niet kunt kiezen bij gebruik van FreeSync. Zo te zien aan de meting, lijkt het scherm dan de tragere van de twee gemeten instellingen te kiezen: 'Standard'. Met alle vijf de gamingmonitors koop je een scherm dat duidelijk sneller is dan de gemiddelde VA-gamingmonitor die wordt aangeboden voor dit bedrag. De gemiddelde snelheid van dat soort panelen komt soms wel in de buurt, maar er is een veel grotere variatie tussen verschillende overgangen: zwart-grijsovergangen verlopen op een VA-scherm vaak traag en duren soms wel tientallen milliseconden, waar één beeld bij een 165Hz-refreshrate slechts voor 6,1ms op het scherm staat. Dat is dus niet snel genoeg. Drie schermen doen het wat ons betreft het best in de responstijdentest: de LG UltraGear 27GR75Q-B, Dell G2724D en ASUS TUF Gaming VG27AQ3A. Ze presteren vergelijkbaar als het gaat om de gemiddelde responstijd, waarbij de LG-monitor minder last heeft van uitschieters, maar ook een hogere overshoot noteert voor bepaalde transities. Het omgekeerde is aan de hand bij de Dell G2724D, die de overgang van zwart naar donkergrijs zelfs nipt te traag aflegt, in 6,8ms. Verder komen alle gemeten transities op deze schermen 'op tijd'. Diagrammen met alle responstijdmetingen van alle monitors op hun maximale refreshrate en de optimale overdrive-instelling De Odyssey G50A maakt in de Standard-overdrivemodus te weinig haast, wat je ook ziet op de foto's van de ufo. Drie van de twintig gemeten overgangen komen te laat. Hetzelfde is aan de hand bij de MSI G272QPF, waarbij het probleem net als bij een VA-scherm vooral zit in donkere tinten. Op beide schermen zie je een duidelijker spoor van uitdovende pixels links van de ufo, dan op de schermen van LG, Dell en ASUS. Je kunt op de Odyssey G50A en G272QPF een snellere overdrivestand kiezen. In die stand zijn ze nog sneller dan het trio van LG, Dell en ASUS, zoals de meting uitwijst. Bij Samsung is deze optie dus niet te kiezen bij gebruik van FreeSync, wat hem veel minder nuttig maakt, en bij MSI leidt hij tot een zeer hoge overshoot voor bepaalde transities, wat zichtbare inverse ghosting oplevert. In de ufo-afbeelding zie je dat als een heldere 'schim' links van het bewegende ufootje. UFO-test op maximale refreshrate en optimale overdrive-instellingUFO-test op maximale refreshrate en optimale overdrive-instelling ASUS TUF VG27AQ3A Dell G2724D MSI G272QPF LG UltraGear 27GR75Q-B Samsung Odyssey 27AG500PP Level 4 Extreme Normal Fast Faster Standard Faster Gemiddelde responstijd op 60Hz

(t.o.v. max. refresh) 4,5ms

(+15%) 3,6ms (0%) 5,7ms

(+21%) 4,9ms

(+69%) 3,8ms

(+9%) 4,0ms

(-7%) 1,6ms

(-9%) Gemiddelde over-/undershoot op 60Hz

(t.o.v. max. refresh) 5,5%

(+120%) 7,5% (+67%) 2,0%

(-64%) 3,0%

(-82%) 12,5%

(+39%) 4,5%

(-18%) 15%

(+36%) Het is niet altijd zo dat de beste setting voor de maximale refreshrate ook de beste is voor een lagere ververssnelheid, bijvoorbeeld 60Hz, omdat niet alle fabrikanten variabele overdrive implementeren. Het kan dus zijn dat de overshoot (fors) toeneemt op een lagere refreshrate. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de LG 27GR75Q-B, Dell G2724D en ASUS TUF VG27AQ3A, ondanks de vermelding van 'variabele OD' in de osd van de laatste. Bij het ASUS-scherm blijft de overshoot in absolute zin alsnog erg laag, maar zeker bij het LG-scherm wil je eigenlijk een lagere setting gebruiken op 60Hz. Omgekeerd wordt het MSI-scherm juist veel trager op 60Hz, maar de overshoot neemt ook fors af, waardoor het beeld er op beide overdrive-instellingen goed uitziet. Bij het scherm van Samsung blijven responstijd en overshoot over het hele bereik het best vergelijkbaar, wanneer je tenminste de Standard-instelling gebruikt, die gelijk is aan de instelling bij ingeschakelde FreeSync. Dezelfde diagrammen als hierboven, maar nu op 60Hz, bij dezelfde overdrive-instelling die voor de maximale refreshrate optimaal bleek Motion blur reduction Vier van de vijf schermen hebben een stand voor motion blur reduction, waarbij het backlight knippert op dezelfde frequentie als het paneel. Daardoor lijkt bewegend beeld scherper. Alleen de Dell G2724D heeft deze optie niet. Gelet op de nadelen en beperkingen die de mbr-functie met zich meebrengt is het misschien geen groot gemis. Door het geknipper oogt het beeld onrustiger en bovendien neemt de helderheid af. De Odyssey G50A biedt als enige een min of meer normale maximale helderheid van 294cd/m²; de MSI G272QPF zakt terug tot 109cd/m², terwijl de schermen van LG en ASUS minder dan 80cd/m² produceren en daarmee te weinig licht geven om ze in een heldere ruimte prettig te gebruiken. Bij de schermen van LG, MSI en Samsung kan de mbr-functie alleen op een vaste refreshrate werken, niet tijdens het gebruik van Adaptive Sync. Dat hoeft niet de maximale refreshrate te zijn. Op alle drie de schermen kan hij ook op 120Hz en 144Hz werken. LG geeft ook 100Hz als optie; MSI gaat tot 85Hz. Bij Samsung kun je mbr zelfs al op 60Hz activeren, maar dat geeft een zeer onscherp beeld. Behalve de refreshrate kun je aan de werking van mbr niets anders instellen op de drie bovengenoemde schermen. Je kunt bijvoorbeeld niet aanpassen welk deel van de tijd de lampjes aan blijven staan. Een langere zwarte pauze resulteert in een onrustiger beeld, maar een scherpere weergave, en vice versa. Samsung kiest voor een langere puls, terwijl de schermen van ASUS en MSI de lampjes het grootste deel van de tijd uitzetten en daarmee scherper beeld geven. Omdat een lcd-paneel van boven naar onder wordt ververst, maar de backlight het hele scherm ineens verlicht, is de synchronisatie tussen paneel en backlight nooit perfect voor het hele scherm. Bij MSI is het midden van het scherm het scherpst, terwijl dat bij LG en Samsung respectievelijk bovenaan en onderaan is. Hoewel de helderheid van het scherm beperkt is, heeft de VG27AQ3A in andere opzichten veruit de beste mbr-functie van de geteste schermen, omdat de functie samengaat met FreeSync (ASUS noemt dat 'ELMB-sync') en omdat veel van de eigenschappen die bij andere schermen niet aanpasbaar zijn, bij de ASUS-monitor wel kunnen worden gekozen. Zo kun je kiezen op welk punt je het backlight wilt laten synchroniseren met het scherm en is het mogelijk de pulslengte aan te passen. Helaas is dat laatste gekoppeld aan de mogelijkheid om FreeSync te gebruiken. UFO-test bij gebruik van motionblurreduction, maximale refreshrate en optimale overdrive-instelling In de bovenstaande foto's hebben we de ufo-test opnieuw gedraaid op de maximale refreshrate van ieder scherm, waarbij we hebben gefotografeerd op het scherpste punt. Zoals je ziet, is de weergave van het bewegende ufootje scherper dan in de test zonder mbr actief. Het scherm van LG heeft de meeste last van crosstalk: ook op het scherpste punt is de synchronisatie tussen backlight en paneel niet perfect, en krijg je dubbele beelden te zien. De donkere extra ufo's bij Samsung en MSI zullen eerder het gevolg zijn van de tragere responstijden van deze schermen. De monitor van ASUS heeft daar geen last van en heeft ook de beste synchronisatie tussen paneel en backlight. Wel is er wat rode kleurschifting te zien, net als op de monitor van MSI. Dat komt hoogstwaarschijnlijk omdat beide schermen zijn uitgerust met een rood fosforlaagje op de backlightleds om het kleurbereik te verbreden; de andere drie monitoren hebben geen breed kleurbereik. Het fosfor dooft telkens iets trager dan het ledje, wat de kleurschifting veroorzaakt. Inputlag Voor het bepalen van de inputlag, de hoeveelheid vertraging voordat een beeld dat naar de monitor wordt gestuurd, daadwerkelijk verschijnt, gebruiken we een Leo Bodnar-inputlagtester. Die wordt in het midden van het scherm geplaatst. We sturen standaard een 1080p-60Hz-signaal naar het scherm en dat levert de onderstaande grafiek op. Inputlag 60Hz Monitor Gemiddelde tijd in ms (lager is beter) Samsung G50A 27" (27AG500PP) 8,4 Iiyama G-Master GB2770QSU-B1 8,6 AOC Q27G2E 8,6 AOC U34G3XM/EU 8,7 ASUS TUF Gaming VG27AQ3A 8,7 Gigabyte M27Q 8,8 Samsung Odyssey G4 (25BG400EU) 8,8 ASRock PG27Q15R2A 8,8 Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27" 9,0 Dell G2724D 9,0 LG UltraGear 27GP850-B 9,1 MSI G272QPF 9,2 LG UltraGear 27GR75Q-B 9,3 Philips Evnia 25M2N5200P 10,3 Iiyama G-Master GB3271QSU-B1 22,2 Alle vijf de schermen noteren een korte vertraging in de 1080p-60Hz-test en ook in de 1080p-120Hz-test die we hebben gedraaid, zien we geen grote problemen. De monitor van Samsung blijkt nipt het snelst, wanneer je de 'Low Input Lag'-optie in de osd activeert, wat we uiteraard hebben gedaan. Let er ook op dat je bij dit scherm de juiste refreshrate kiest in de osd. Wanneer je de Odyssey een 60Hz-signaal stuurt wanneer de monitor nog op 165Hz staat, is de inputlag ineens meer dan 20ms.

Standaardweergave: helderheid, contrast en kleur

Wqhd, ofwel 2560x1440 pixels, biedt op een 27"-diagonaal een pixeldichtheid van ongeveer 109ppi, hoger dan een 24"-full-hd-scherm, maar minder dan een 32"-4k-monitor. Ten opzichte van een full-hd-scherm heeft een wqhd-monitor 70 procent meer pixels, wat duidelijk meer werkruimte oplevert. Je zet zonder problemen twee vensters naast elkaar en hoeft niet zoveel te scrollen door de hogere verticale resolutie. In-game ziet het beeld er door de hogere beeldscherpte minder korrelig uit, maar dat is ook afhankelijk van je videokaart. Voor de modale gpu vormt wqhd inmiddels een behapbare uitdaging, wat niet gezegd kan worden van 4k. Alle vijf de schermen hebben een mat oppervlak, zodat je geen duidelijke reflecties in het beeld terugziet. De meeste moderne lcd-schermen hebben een antiglarecoating. Ten opzichte van een glossy scherm zonder matte laag is de keerzijde een licht glinsterend effect op effen kleuren, omdat de coating ook het licht van het scherm een beetje verstrooit. Bij het scherm van Samsung is dat effect duidelijker zichtbaar dan bij de andere vier schermen: het lijkt in directe vergelijking bijna alsof het scherm vies is. Twee schermen behalen een duidelijk hogere maximale helderheid van meer dan 400cd/m² bij het bekijken van sdr-beelden: de Dell G2724D en Samsung Odyssey G50A. Bij de LG UltraGear 27GR75Q-B en MSI G272QPF meten we een maximale helderheid wit van net geen 300cd/m²; ASUS' TUF Gaming VG27AQ3LA komt niet verder dan 262cd/m². Dat is wel wat weinig als je het scherm in een lichte (kantoor)ruimte had willen gebruiken, maar voor een donkere gameroom is het prima. Bij weinig omgevingslicht telt eerder de minimale helderheid. De Samsung Odyssey G50A en MSI G272QPF blijven een tikje helder, met een helderheid boven de 60cd/m². De andere drie schermen doen het beter, vooral de Dell G2724D, die door zijn brede helderheidsbereik in haast iedere ruimte prettig te gebruiken is. Op het vlak van contrast is de MSI G272QPF de winnaar met een waarde van 1259:1. De schermen van Dell, ASUS en Samsung zitten rond de 1000:1. Zoals helaas gebruikelijk voor LG, scoort de 27GR75WQ-B het slechtst met een contrastwaarde van ruim 800:1. Als het je gaat om een hoog contrast is geen van deze ips-schermen een goede keus; monitors met VA-paneel behalen vrijwel altijd een contrastwaarde van 2000:1 of ver daarboven. De hogere zwartwaarde en het daardoor lagere contrast van een ips-scherm valt minder op bij omgevingslicht, maar in het donker oogt het scherm al snel een beetje futloos. Kleurweergave in standaardmodus We testen het scherm eerst vrijwel zonder aanpassingen direct uit de doos, met enkel de helderheid op 150cd/m². Omdat we verder niets aanpassen om de prestaties van het scherm te optimaliseren, is het scherm dus nadrukkelijk niet op zijn beste stand ingesteld. Dat levert logischerwijs ook niet de beste resultaten in onderstaande grafieken op, enkel de out of the box prestaties. Houd dat in gedachten bij het bekijken van de resultaten. De ASUS TUF Gaming VG27AQ3LA en MSI G272QPF kunnen een duidelijk groter kleurbereik laten zien dan het gebruikelijke sRGB, en bieden ongeveer 93 procent dekking van de grotere Display P3-kleurruimte, waarbij ASUS wat verzadiging mist in groene tinten en bij MSI het rode kleurpunt niet op zijn plek ligt. De Dell G2724D zit min of meer tussen beide kleurruimtes in, en ook de schermen van LG en Samsung gaan net iets verder dan sRGB, vooral in rood en groen. Een groter kleurbereik is niet noodzakelijk 'beter', want standaard content is vaak gemaakt op het kleinere sRGB-bereik en ziet er daarmee oververzadigd uit zonder aanvullende maatregelen als een kleurprofiel. Dat probleem is niet meegenomen in onderstaande vergelijking, waarvoor we ieder scherm hebben gemeten naar de kleurruimte waar het 'eigen' bereik van het scherm het meest op lijkt. Op de volgende pagina gaan we nader in op de resultaten voor sRGB en Display P3. Als we verder kijken naar de afstelling, is te zien dat het scherm van LG een blauwige tint heeft, die tot uiting komt in de verhoogde kleurtemperatuur boven de 7000K. Ook de Odyssey G50A is koeltjes afgesteld; de monitors van ASUS en Dell zijn juist aan de warme kant. MSI zit bijna op de gewenste 6500K. Toch heeft de G272QPF niet de laagste gemiddelde grijsafwijking door het wat afwijkende gammaverloop. De schermen van ASUS en Dell noteren de laagste gemiddelde grijsafwijking. In de colorcheckertest, waarin we naast verzadigde kleuren en grijstinten ook mengkleuren doormeten, doet de TUF Gaming VG27AQ3LA het ook goed. De andere schermen scoren hier slechter, vooral omdat ze niet gericht zijn op een bepaald kleurbereik. Dat geldt niet voor het scherm van MSI: daar blijkt vooral een afwijkende weergave van rode en oranje tinten, waaronder huidtinten, de reden voor het slechtere gemiddelde. Ik geef voor de volledigheid nog even de meetresultaten in de oude ΔE 2000-waarden weer. Zoals ook al bleek uit de ITP-grafieksets, scoren de schermen van ASUS en Dell het best als we kijken naar de grijsafwijking. In de colorcheckertest eindigen de monitors van LG en MSI opnieuw onderaan, ook al noteren deze schermen nog wel een gemiddelde afwijking beneden de 3. Superslecht scoren ze dus niet, maar er is nog genoeg ruimte voor verbetering.

Weergave sRGB, Display P3 en hdr