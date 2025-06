In de huidige generatie videokaarten was de Radeon RX 7800 XT aan AMD's kant een laatkomertje. Eind 2022 hebben we wel al kennisgemaakt met de RX 7900 XT en RX 7900 XTX, die tegenover de snelle RTX 40-kaarten van Nvidia werden gepositioneerd. Maar toen de GeForce-fabrikant zijn iets lager gepositioneerde RTX 4070 en RTX 4070 Ti introduceerde, bleef een antwoord van team rood uit. Na de nodige geruchten van vertragingen in het chipontwerp was het eind vorig kwartaal dan eindelijk zover. Eerder, in onze RX 7700 XT- en RX 7800 XT-review, hebben we de gpu-prestaties al besproken; in deze round-up vergelijken we tien RX 7800 XT-modellen met elkaar.

De RX 7800 XT trekt de aandacht met zijn adviesprijs van 559 euro tegenover de RTX 4070, die op 669 euro is vastgesteld. Inmiddels is de RTX 4070 al vanaf zo'n 600 euro verkrijgbaar, terwijl de RX 7800 XT sinds zijn introductie nog niet onder de adviesprijs beschikbaar is gekomen. Het prijsverschil is dus kleiner geworden, maar de prestatiewinst voor de RX 7800 XT in traditionele rasterization tegenover de RTX 4070 blijft overeind. In raytracing is de GeForce-kaart dan weer sneller en de efficiëntie ligt ook wat hoger.

De RX 7800 XT is opgebouwd rondom de Navi 32, een gpu bestaande uit een gcd van 200mm². Daaromheen zijn vier mcd 's geplaatst. Dat levert een geheugenbus van 256bit op, waaraan 16GB GDDR6 is gekoppeld. Op de RX 7800 XT is de volledige Navi 32-chip actief, wat resulteert in 3840 streamprocessors uit 60 compute-units. Dat aantal komt overeen met dat van de RX 6800 van de vorige generatie en is minder dan de 72 cu's die de RX 6800 XT heeft. Ook valt op dat AMD met deze generatie een eenvoudigere chip gebruikt voor dit segment dan voor de RX 6800 XT, die een deels uitgeschakelde, maar veel grotere chip meekreeg. De geheugenbus is met 256bit wel gelijk aan zijn voorganger, maar de geheugenbandbreedte ligt dankzij sneller GDDR6 ruim 20 procent hoger op de RX 7800 XT.

Diverse videokaarten in deze round-up zijn aangeleverd door Azerty en Megekko, waarvoor dank!