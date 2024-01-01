LG onthult nieuwe MyView-monitors met smart-tv-functies

LG heeft vrijdag een nieuwe line-up van MyView-monitors onthuld. Er komen drie varianten op de markt, die allemaal smart-tv-functies bevatten en HDR10 ondersteunen. Wanneer de monitors te koop zijn in de Benelux, is nog niet bekend.

De drie modellen zijn de 32SR85U, 32SR83U en de 32SR70U, schrijft LG. De schermen bevatten webOS 23, wat ze onder meer geschikt maakt voor het streamen van series en het gebruik van AirPlay 2. Er zijn weinig onderlinge verschillen tussen de MyView-monitoren. Zo hebben ze alle drie een verversingssnelheid van 60hz en een 31,5" ips-paneel met een resolutie van 4k.

De verschillen zitten voornamelijk in de aanwezigheid van een webcam, die alleen bij de 32SR85U standaard wordt geleverd, en het aantal USB-C-poorten. De 32SR85U en de 32SR83U hebben namelijk drie USB-C-poorten, van respectievelijk 90W en 65W. De 32SR70U heeft er één van 45W en twee USB-A-poorten.

De monitors zijn te zien op techbeurs CES 2024, die van 9 januari tot 12 januari plaatsvindt in Las Vegas.