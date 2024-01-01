LG onthult nieuwe MyView-monitors met smart-tv-functies

LG heeft vrijdag een nieuwe line-up van MyView-monitors onthuld. Er komen drie varianten op de markt, die allemaal smart-tv-functies bevatten en HDR10 ondersteunen. Wanneer de monitors te koop zijn in de Benelux, is nog niet bekend.

De drie modellen zijn de 32SR85U, 32SR83U en de 32SR70U, schrijft LG. De schermen bevatten webOS 23, wat ze onder meer geschikt maakt voor het streamen van series en het gebruik van AirPlay 2. Er zijn weinig onderlinge verschillen tussen de MyView-monitoren. Zo hebben ze alle drie een verversingssnelheid van 60hz en een 31,5" ips-paneel met een resolutie van 4k.

De verschillen zitten voornamelijk in de aanwezigheid van een webcam, die alleen bij de 32SR85U standaard wordt geleverd, en het aantal USB-C-poorten. De 32SR85U en de 32SR83U hebben namelijk drie USB-C-poorten, van respectievelijk 90W en 65W. De 32SR70U heeft er één van 45W en twee USB-A-poorten.

De monitors zijn te zien op techbeurs CES 2024, die van 9 januari tot 12 januari plaatsvindt in Las Vegas.

LG MyView-monitor 2024

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 01-01-2024 10:58 129

01-01-2024 • 10:58

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Reacties (129)

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pannalicour 1 januari 2024 13:41
Vraagje: zijn er ook monitoren waarbij je met je toetsenbord de input kan wijzigen: bijv van hdmi naar vga etc?
N8w8 @pannalicour1 januari 2024 16:40
Bij veel (de meeste?) monitoren kan je zulke dingen wijzigen via DDC.
In Linux kan dat bijv met "ddccontrol".
Dan is het een kwestie van sneltoetsen toewijzen aan ddccontrol commando's en klaar.
Wat bij mijn monitor overigens wel een probleem is, is dat ie alleen op de actieve input luistert naar DDC commando's.

[Reactie gewijzigd door N8w8 op 22 juli 2024 15:17]

WhiteSnake76 @N8w82 januari 2024 10:32
Nooit geweten, en nu ik opzocht wat DDC is zie ik aan de reacties online dat de meeste mensen die niet weten.

ClickMonitorDDC schijnt een goede tool te zijn er voor.
N8w8 @WhiteSnake762 januari 2024 13:58
Zelf wilde ik de helderheid regelen met sneltoetsen/scripts, daarvoor kwam ik bij DDC uit en ontdekte ik die andere mogelijkheden, anders had ik dat nooit geweten (geen behoefte aan ook).
Maar als je monitor alleen op de actieve input luistert, is daarmee wisselen tussen inputs wel lastig natuurlijk. Dan kan je alleen naar een andere input schakelen, waarna ie niet meer naar de oude input luistert, dus terug moet dan via DDC op die nieuwe input of de OSD bediening.
Maar dat verschilt mss per monitor.
Wellicht dat je ook via HDMI CEC kan wisselen bedenk ik me nu (maar meestal moet je daar een CEC adapter voor hebben, en moet je monitor daar ook naar luisteren).
WhiteSnake76 @N8w82 januari 2024 19:22
Gelukkig heb ik zelf een home cinema receiver met meerdere in en uitgangen en meerdere zones, en natuurlijk HDMI CEC, al heb ik dat uit staan omdat ik op de AB eenvoudig de input en/of output kan kiezen, en ik soms wil switchen tussen TV en Monitor. en als HDMI CEC aan staat en ik de TV uit zou zetten omdat ik naar de Monitor switch dan de Receiver ook uit gaat. (Mijn monitor heeft geen HDMI CEC in ieder geval)

[Reactie gewijzigd door WhiteSnake76 op 22 juli 2024 15:17]

WhiteSnake76 @pannalicour1 januari 2024 14:58
Niet zo ver ik weet, maar er zijn er wel waarbij je met 1 druk op een knopje kunt wisselen, in plaats van dat je een menu in moet.
MadEgg @WhiteSnake762 januari 2024 07:45
Bij mij ook… behalve dan dat die 1 click switch alleen werkt als er signaal op de huidige actieve input is. Zet ik mijn PC uit en wil ik snel switchen naar de laptop dan heb ik pech, eerst wachten tot de monitor goed en wel gerealiseerd heeft dat het signaal weg is waarna ik door 2 menus heen moet om een andere input te kiezen. Heel irritant. 2 x een Dell monitor (42’’ ultrasharp en een 27’’ alienware).
MatiasG 1 januari 2024 11:04
Er zijn al nauwelijks nog goede, domme TVs te vinden. Ik mag toch echt hopen dat monitoren niet hetzelfde lot ondervinden.
necessaryevil @MatiasG1 januari 2024 11:47
Kun je bij smart-tv's niet om het smart-gedeelte heen?
epoman @necessaryevil1 januari 2024 11:57
De tv zelf niet voorzien van een internetverbinding en altijd externe bronnen gebruiken (mediabox, console, pc, whatever).
sircampalot @epoman1 januari 2024 12:37
Ethernet kan over hdmi sinds v1.4.
Afhankelijk van je mediabox, is je tv dus wel aangesloten op internet.

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 22 juli 2024 15:17]

h3x4d3c1m4l @sircampalot1 januari 2024 16:28
Er bestaat alleen nauwelijks hardware die dat implementeert...
epoman @h3x4d3c1m4l1 januari 2024 18:25
Dat lijken ze hier enigszins te bevestigen. Er zou in v2.1 een wel nieuwe/betere gecombineerde implementatie van HEC en/met eARC zitten maar daar heb ik me niet in verdiept.

Blijkbaar ondersteunt dus momenteel vrijwel geen enkel consumentenproduct 'HEC' omdat de volledige bandbreedte daarvoor meestal wordt gebruikt voor eARC.

[Reactie gewijzigd door epoman op 22 juli 2024 15:17]

_Pussycat_ @sircampalot1 januari 2024 16:07
Zijn dat niet alleen bepaalde kabels die ethernet hebben?
Ik vraag me ook af of TV's dat ondersteunen, lijkt me eerder dat ze wifi plus rj45 gebruiken.
doltishDuke @sircampalot2 januari 2024 15:42
Ik kan me eerlijk gezegd moeilijk voorstellen dat mensen die zich zorgen maken over het al dan niet verbonden zijn van de TV gebruik maken van een kant en klaar mediadoosje van de provider.

Daar zijn toch ook wel betere en vooral meer open oplossingen voor.


Mijn C2 is overigens wel aangesloten op het netwerk, maar de router houdt hem wel los van het internet. Met name omdat ik niet wil dat een of andere update mijn roottoegang om zeep helpt.

[Reactie gewijzigd door doltishDuke op 22 juli 2024 15:17]

Mirano @epoman1 januari 2024 21:32
Maar bij LG krijg je dan eens per zoveel een melding dat die niet verbonden is met het internet. Gruwelijk irritant.
MadEgg @Mirano2 januari 2024 07:35
Dat heb ik bij mijn Philips OLED TV van 2 jaar terug ook. Elke paar weken komt er een popup dat ik de installatie moet voltooien en ‘m aan internet aansluiten. Mooi niet dus. Het ding heeft 1 HDMI-kabel aangesloten van mn receiver en hoeft niets anders te doen dan dat beeld te laten zien.

Een monitor zou beter zijn, maar 72’’ OLED monitors zijn schaars.
DJ Henk @MadEgg2 januari 2024 08:36
Heb je dan niet de neiging om het ding gewoon terug te sturen naar de fabrikant en je geld terug te vragen? Het is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat, maar als je het gewoon accepteert leren die fabrikanten het zeker nooit. Ik zou er in ieder geval elke keer flink chagrijnig van worden.
MadEgg @DJ Henk2 januari 2024 09:25
Tja, ik wist soort-van waar ik aan begon. Mijn vorige TV heb ik in 2012 gekocht, toen heb ik nog mijn best gedaan om een niet-smart-versie te kopen. Met succes uiteindelijk. Juist vanwege die druppel. Nu we een grotere en OLED TV wilden heb ik weer gekeken maar zonder smart-TV was niet te krijgen. Ik was voorbereid op een functie die ik niet wilde en waar ik niet volledig omheen zou kunnen.

De popups zijn zeker irritant maar in ieder geval niet dagelijks.
Avonthur @MadEgg2 januari 2024 09:44
Bij Samsung kan je met een normale full control afstandsbediening (dus niet met de bijgeleverde smart control ab) dmv een speciale code bij aanzetten, in het service menu komen. Daar kan je dan vanalles aan of uit zetten, zoals oa wifi en bluetooth. Wellicht dat dit bij de Philips ook mogelijk is?
Zwaai Haai @Mirano2 januari 2024 08:58
Oh. dat is vervelend zeg. De TV wel of niet kunnen gebruiken als domme monitor zou is best wel een belangrijk selectiecriterium voor een nieuw huiskamer beeldscherm.
Nadat de firmware dienstverlening van de fabrikant is afgelopen en je vanwege security het toestel niet meer aan het internet gekoppeld wil hebben krijg je die melding dus ook nog steeds. :/
sircampalot @Mirano4 januari 2024 11:13
Misschien staat auto-firmware-update aan?
Hier namelijk ook een LG, en die kraait er niet naar.

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 22 juli 2024 15:17]

michaelkamen @necessaryevil1 januari 2024 12:11
Ik heb een Sony Android smart tv uit 2016. Een deel van de apps werken niet meer omdat ie op een oude Android versie is blijven hangen.
Ik heb er een Nvidia Shield TV Pro aan gehangen, en daar gebeurt alle slimmigheid. De TV is nu een 'dom' beeldscherm, wat zonde is, natuurlijk.
Andros @michaelkamen1 januari 2024 14:41
Ergens niet veel anders dan die nepcassettebandjes met een jackplug voor nieuwere bronnen op een oude autoradio aan te kunnen sluiten. Of het gebruiken van een aux ingang op een oude stereo omdat je streaming/mp3 ipv platen wil gebruiken. Apparaten zijn niet direct stuk omdat ze niet met nieuw spul overweg kunnen, ik ben al blij dat we ze langer kunnen gebruiken met dit soort kleine oplossingen :) .
Amanoo @Andros1 januari 2024 16:27
Slechte vergelijking. Een cassettespeler kan altijd wel cassettes spelen. Dat blijft hij kunnen. Maar apps die stoppen met werken doordat de Android versie te oud is, dat zijn functies die verloren gaan. Stel je voor dat alle cassettebandjes een update kregen waardoor ze niet meer op oude bandrecorders werken.
Triogap @Amanoo1 januari 2024 17:50
Dat is dan ook misschien niet de goede vergelijking. Maar nieuwe albums (apps) worden niet meer uitgebracht op cassettes (oude Android). De televisie zal gewoon hdmi bronnen (fm radio) en oude apps kunnen gebruiken.
Ricko1 @Triogap2 januari 2024 08:18
En veel oude apps functioneren niet meer omdat die afhankelijk zijn van servers. Dat geldt voor alle streaming diensten zoals Youtube, Netflix, etc

De vergelijking klopt aardig goed. HDMI vergelijken met fm radio is niet correct. Radio is eerder internet dan HDMI.
Er wordt al tijden gepraat over het stoppen van FM radio.

Zodra je afhankelijk bent van een externe bron (bedrijf) met een vast protocol/codec (hetzij via internet of radio) is er een beperkte levensduur van jouw apparaat.
SuperDre @michaelkamen1 januari 2024 20:07
Maarja, die nvidia shield houdt ook op een keertje op, en dan vervang je die ook weer. Net zoals je nu ook dus een shield aan je smarttv hebt gehangen. Genoeg mensen willen liever niet, meteen, een extra dongle aan hun tv moeten hangen.
ironic6925 @necessaryevil1 januari 2024 15:51
Tuurlijk. Ik heb een LG met iets smarts erop, WebOS denk ik. Nog nooit naar gekeken na wat eerste instellingen voor met name HDMI. Ik heb daar een Apple TV op aangesloten. De LG afstandsbediening ligt ergens in de kast en ik doe alles via de Apple TV. Werkt prima!
GertMenkel @necessaryevil1 januari 2024 17:50
Bij (voor zover ik weet elke) Google TV kun je je TV instellen als simpele TV. Dan heb je nog wel een menu, maar eigenlijk alles behalve de programmagids is uitgeschakeld.

Bij sommige TV's kun je je TV niet gebruiken tot je akkoord gaat met voorwaarden en het ding aan het internet hangt. Daarna kun je het ding vaak wel van het internet af halen (bepaalde Amerikaanse modellen worden geloof ik met advertenties gesponsord waardoor ze belachelijk goedkoop zijn, die niet) maar zonder internet zit je nog steeds met opstarttijd, animaties, menu's, en "nuttige" popups.
SunnieNL @GertMenkel1 januari 2024 22:26
Overdrijven is dan ook een kunst.
Ik heb een LG tv. Die gaat ‘s avonds van de stroom. Van op stroom zetten naar beeld is minder dan een seconde. De Xbox series X doet langer over het starten.
De enige keer dat de LG er langer over doet om te starten is als die een software update heeft gehad.
23m3 @SunnieNL2 januari 2024 10:52
Krijgt je tv dan wel de kans om periodiek panel maintenance te draaien of start je die met de hand? Ik ga ervan uit dat het een OLED is, anders is dit niet van toepassing.

[Reactie gewijzigd door 23m3 op 22 juli 2024 15:17]

SunnieNL @23m32 januari 2024 23:26
Panel maintenance gebeurd 10 minuten na uitschakelen van de tv. Daar krijgt die ruim de kans voor, gezien de automation flows pas na 30 minuten de stroom eraf halen als ik naar bed ga of het huis verlaat.
Op het moment dat dat niet lukt geeft de tv vanzelf een keer een pop-up en die heb ik pas 1x in 5 jaar gezien en dat was na een LOTR extended marathon in een weekend :)
lenwar @necessaryevil2 januari 2024 07:55
Sowieso zijn de interfaces natuurlijk heel erg slimme-tv-georienteerd. Dus je wordt er sowieso mee geconfronteerd. Maar als je je tv als monitor gebruikt zal je amper tot nooit in de interface komen natuurlijk. Dus dit hoeft niet perse een ding te zijn.

Wat ik wel heb begrepen is dat televisies met Android TV ingebouwd eens de zoveel tijd een popup geven dat ze niet met internet verbonden zijn. En dan wordt het natuurlijk wel gewoon heel erg irritant natuurlijk.

Ik vind het persoonlijk in elk geval erg vervelend dat je (redelijkerwijs) alleen maar smart-tv’s kan kopen. Ik heb zelf een ‘smart tv’ van 9 jaar oud. (Ik kan er geen apps op installeren. Ik heb de ‘apps’ ook nooit gebruikt. Hij heeft denk ik een maand het internet gezien.). Al m’n mediaconsumptie loopt via een Apple TV kastje.
Ik heb dus persoonlijk 0 behoefte aan het slimme gedeelte van televisies. Het slimme gedeelte is voor mij dus puur een kostenpost (er zullen toch extra hardware/e-waste componenten, licenties, arbeid in zitten).
rstyled @MatiasG1 januari 2024 11:47
Het apparaat wat ik aan de monitor hang is meestal slim genoeg ;) . Naast de extra kosten van hardware en software, zal er ook meer e-waste ontstaan. Monitoren zullen sneller verouderen door gebrek aan software ondersteuning.
debroervanhenk @rstyled1 januari 2024 12:34
Dat is precies waarom ik geen slimme monitor zou willen, maar ook precies waarom fabrikanten graag slimme monitoren zouden willen.
IHVD @debroervanhenk1 januari 2024 12:52
Maar dan ook, als ik 2 of 3 monitoren haal zit ik met 3x smart-tv terwijl mn pc er al aanhangt, als ik dan snel iets wil kijken of heen en weer ga husselen op mn schermen moet ik eerst zorgen dat alle 3 monitoren dezelfde apps hebben ingelogd, terwijl ik ook 1x via de browser netflix oid kan opstarten.

Ik heb al een smarttv in de woonkamer, hoef er niet nog eens 3 bij op mijn bureau. Tuurlijk je *hoeft* het niet te gebruiken, maar dan betaal ik 3x extra voor functies die ik waarschijnlijk nooit ga gebruiken...
RAMillu @IHVD2 januari 2024 22:20
Jaren geleden een keer een artikel gelezen op Gizmodo over hoe iemand van tcl op ces uitlegde dat er geen "dumb" tvs meer worden gemaakt omdat ze smart tv goedkoper kunnen maken door ze te leveren met ingebakken reclamen + bedrijven als Netflix betalen om een dedicated knop op de afstands bediening te hebben. (Wat natuurlijk ook gewoon reclame is)
SuperDre @rstyled1 januari 2024 20:04
Wat een onzin dat het weer tot meer e-waste zal leiden. Een smarttv werkt zonder software updates net zo goed als 1 zonder smarttv opties, immers hoef je die extra opties niet te gebruiken. Door de grootte van het scherm is het ook een ideale kleine TV, en genoeg mensen zijn intelligent genoeg om als het moet, tegen het einde van support, alsnog een losse mediastick/box aan te schaffen.
uiltje @rstyled2 januari 2024 21:59
Sorry, maar een ingebouwde dock / KVM & scheelt weer een duur apparaat en een hoop kabels. En er zitten toch al chips in voor de aansturing, zo duur is het dan niet om er smart functies aan toe te voegen lijkt me. Ik zou er graag eentje hebben, maar ik ga eerst wachten op de reviews.
kiang @MatiasG1 januari 2024 13:42
Bij mijn sony kan je het hele smart tv platform uitschakelen.
Dijkertje @kiang1 januari 2024 15:12
Kan je dat tegenwoordig ook met de (een na) nieuwste modellen van Sony tv's?
De optie om het smart gedeelte te deactiveren vind ik een hele goede optie.
kiang @Dijkertje1 januari 2024 19:20
Ik heb een A80J, daarmee kan het. Geen idee op welke andere modellen het kan.
Loft @kiang1 januari 2024 17:14
Helaas niet helemaal. Volgens mij draait het op Google TV.. Althans de latere versies. In mijn ogen zeer onwenselijk. Een TV moet een fantastisch beeld geven, al het andere is beter in andere devices. En vooral ook minder tracking.
kiang @Loft1 januari 2024 19:25
Helaas niet helemaal
Wat versta jij onder "niet helemaal"?

In basic tv mode heb je geen apps, geen online functionaliteit, geen updates, geen chromecast, etc.
Wat je wel nog hebt is puur controle over de inputs, beeld- en geluidsinstellingen, en je tuner. Hoeveel meer moet men er voor jou uitslopen?

Ik heb het gevoel dat voor bepaalde types hier niet draait om daadwerkelijk een oplossing, maar gewoon over wat azijn kunnen spugen.
Loft @kiang1 januari 2024 22:01
Ik weet niet of je naar mij verwijst omtrent de laatste opmerking. Maar nee, zo denk ik er niet over.

Je beschreef: smart TV platform.
Alles wat erop draait is uit, maar het platform zelf niet. In dit geval google en dat heeft bewezen in het verleden heeeeeel veel software te starten en te stoppen. Daar ben ik persoonlijk een groot voorstander van. Als het niet werkt, dan graag stoppen.
Echter, de basic software van je TV moet, denk ik, stabiel, veilig en "dom" zijn. En 15/20+ jaar zorgenloos werken. En je 1000% zeker niet tracken.
Het totaal plaatje beweegt langzaam aan de verkeerde kant op. Het zou allemaal wel wat duurzamer mogen.

Grote plaatje
Het totaal plaatje met big tech beweegt steeds meer naar (te) veel inmenging.
De grote tech-bedrijven (zeker niet alleen USA) zijn IMHO op te veel plekken actief en volgen user te veel
sjongenelen @MatiasG1 januari 2024 11:34
Dit is een goede eerste stap naar reclame op je monitor 8)7
alie19875 @sjongenelen1 januari 2024 14:23
Maar een monitor heeft algemeen geen internet verbinding, stroom + video input and that's it (offline reclame heeft weinig zin).

Ok je kunt de hdmi kabel gebruiken voor ethernet verbinding maar dan moet je videokaart de ethernet ook weer door sluizen naar je netwerkkaart wat ik denk dat dat niet gebeurt.

Anyway ik sluit me wel aan, aan de groep mensen die smart functies op een monitor maar een overbodige functie vinden wat alleen maar de prijs onnodig verhoogd want in het algemeen dat wat je aansluit op je monitor is al smart genoeg.

[Reactie gewijzigd door alie19875 op 22 juli 2024 15:17]

uiltje @alie198752 januari 2024 21:57
"Built-in Wi-Fi and Bluetooth offer connection to the Internet and compatible peripherals" ...

[EDIT] Ah, je bedoelt monitoren die niet smart zijn natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 22 juli 2024 15:17]

vinkjb @sjongenelen1 januari 2024 11:49
Dacht ik ook al gelijk aan.
mati1983 @MatiasG1 januari 2024 14:03
Dit dus. Ik wil 'gewoon' een goed panel, strakke/slanke behuizing en een rij aan poorten. Dat is te koop, maar komt altijd samen met een grote kerstboom aan allerlei onzin die ik helemaal niet wil.
SuperDre @mati19831 januari 2024 20:10
Maarja, een hoop mensen blijkbaar wel. Op een monitor hoef ik ook geen smartzooi, maar op een splinternieuwe TV wil ik dat wel, en zodra het smart gedeelte niet meer werkt hang ik er wel een mediastick/box aan.
Tassadar32 @SuperDre2 januari 2024 07:44
Een hoop mensen pakt de eerste de beste TV die er een beetje ok uitziet in de mediamarkt of die toevallig in de aanbieding is. Nadenken over smart functionaliteit of planned obsolescence is niet iets wat veel mensen doen. Aangezien het doelpubliek toch wel koopt kunnen de TV producenten dus gewoon lekker bouwen wat ze zelf willen.
lenwar @SuperDre2 januari 2024 08:03
Is dat zo? Een hoop mensen wel? Het is er niet anders. Men heeft geen keus. Dat ‘slimme gedeelte’ kost natuurlijk gewoon geld. Als een tv 200 euro duurder is, is het natuurlijk maar afvragen of mensen er op zitten te wachten of niet.

Dat ‘slimme stuk’ is natuurlijk extra hardware, extra ontwikkeling, extra licenties (op allerlei patenten en zo). Ik zit er niet op te wachten. Ik gebruik een Apple TV voor al m’n mediaconsumptie. M’n televisie is nu 9 jaar oud. Welke smart-TV wordt zo lang ondersteund door de fabrikant? Over een x-jaar wanneer Apple m’n Apple TV kastje niet meer ondersteund vervang ik hem voor een paar honderd euro (of wat ze ook kosten op het moment) en kan ik weer verder. Bij een smart-TV is dat dus gewoon een vracht geld.
Uiteraard kun je, wanneer de tv niet meer ondersteund wordt alsnog een Apple TV (of zo) er aan hangen, maar wat is dan de meerwaarde geweest van dat slimme gedeeltje.
SuperDre @lenwar2 januari 2024 16:03
Zoals vaker, je verwart een tweaker met een doorsnee consument.
De doorsnee consument wil gewoon een tv waar die zonder problemen vanaf aanschaf ook Netflix / Prime / Disney+ / etc mee kan doen zonder daar nog extra hardware voor te moeten bijkopen. Het probleem zal daar dan eerder komen dat ze gaan zeuren als ze de goedkoopste tv gekocht hebben en thuis komen en dan ineens niet kunnen netflixen etc.
En in doorsnee kost het smart gedeelte van de tv tegenwoordig niets meer omdat de fabrikant dezelfde SOC gebruikt om settings etc mee te tonen.
En wat jij aangeeft met die appletv vervangen geldt exact ook voor die smarttv, tegen die tijd kan de consument alsnog een los kastje kopen.
IMHO als ik nu voor een nieuwe TV ga kijken, dan moet die minimaal AndroidTV ondersteunen, waarbij de SOC beter moet zijn dan mn huidige FireTV 4K MAX stick, zodat ik voorlopig niet meer een extra dongle aan mijn tv/receiver heb hangen. En tegen de tijd dat de interne SOC niet meer toereikend is, DAN kijk ik wel voor een extra dongle.
lenwar @SuperDre2 januari 2024 16:41
zonder problemen vanaf aanschaf ook Netflix / Prime / Disney+ / etc mee kan doen zonder daar nog extra hardware voor te moeten bijkopen.
Heb je daar een rapport of zo van? Ik vraag het me namelijk af of dat zo is.
Op papier klinkt het heel logisch, maar ik vraag me toch oprecht af hoeveel geld extra men daar voor over heeft als ze ook voor een paar tientjes een Chromecast kunnen krijgen, die in de praktijk een vriendelijkere interface heeft dan menig tv. (Uiteraard zijn er ook tv’s met een soort ingebouwde Chromecast maar ik weet niet hoe dat zich qua interface uit)

Persoonlijk zou ik juist geen Android willen omdat ik niets/zo min mogelijk met Google te maken wil hebben, maar dat ben ik natuurlijk. 😊
SuperDre @lenwar3 januari 2024 00:50
De nieuwe chromecast (met app opties) misschuen, maar de oude is gewoon crap, alles moeten doen via je telefoon/tablet is gewoon ruk.
Maar als ik zo in mijn omgeving kijk bij non-tweakers (en bv mijn bejaarde ouders), dan zie ik toch echt dat ze liever alles in 1 hebben.

Tja, en bij komt AppleTV er niet in met dat achterlijke gesloten platform.
Mizgala28
@MatiasG1 januari 2024 14:31
Ik zie het liever ook niet gebeuren, wat met de TV markt is gebeurd door "smart" functionaliteit, staat de monitor markt ook te wachten als deze vreselijke trend doorzet.
GertMenkel @MatiasG1 januari 2024 17:57
Ze bestaan wel, ze heten alleen anders. Bij sommige merken heb je domme "commerciële TV's", bij andere merken moet je zoeken naar "digital signage" om helemaal smart-vrij te werken.

Hier zitten twee nadelen aan: ten eerste is het een enorm niche product waar veel minder units van worden geproduceerd, en ten tweede is de doelgroep hiervan meestal "grote bedrijven". Dit maakt dat de TV's niet altijd verkrijgbaar zijn en dat de prijs veel hoger ligt dan bij de consumentenmodellen.

Tot een bepaalde grootte kun je nog "gaming monitors" kopen die niet veel meer doen dan HDMI doorgeven, maar op een gegeven moment houdt dat op.

Als je dom wilt, zou ik voor een Google TV-TV gaan, en dan de smart-opties uitzetten bij de eerste installatie. Dat is zo'n beetje de domste TV die je kunt krijgen voor de bedragen die je als consument zou verwachten.
WillySis @MatiasG1 januari 2024 20:40
Na verloop van tijd vervalt elke smart TV tot een domme variant. Als de ondersteuning van de smart-software niet meer ondersteund wordt kan dat soms zelfs best hard gaan. Zeker als een niet geaccepteerde update domweg alle smartfuncties onbruikbaar maakt.
vinkjb @MatiasG1 januari 2024 11:50
Misschien een grote 4k monitor kopen met chromecast of wat anders er aan hangen?
Raymond Deen @MatiasG2 januari 2024 07:44
Dit is één van de redenen dat ik nog een oudere, niet smart, tv heb.
Die domme tv’s waren vaak nog duurder ook; voor mij een veeg teken wat ze met het smart deel van plan waren.
Als ik dan lees dat sommige tv’s dan ook nog beginnen te zeuren om internet, krijg ik helemaal de kriebels.
Vagax @MatiasG2 januari 2024 10:10
Er is niet echt een grote markt voor domme TV's aangezien verruit de meeste wel een TV willen waar je bijvoorbeeld Netflix of YouTube op kan kijken.

Bol.com heeft een sectie voor TV's zonder smart TV integratie maar dan zie je de raarste merken, als kwaliteit belangrijk is zou ik gewoon een smart TV kopen en niet aansluiten op het internet, voor YouTube/Netflix etc kan je er een extern kastje aan koppelen.

Ik moest met PiHole speciale regels instellen om de reclame op mijn Samsung TV uit te schakelen en om te voorkomen dat die automatisch updates installeert, ik had er wel voor over om in ieder geval QD-OLED te hebben.

[Reactie gewijzigd door Vagax op 22 juli 2024 15:17]

Crocidolite 1 januari 2024 11:09
Smartfuncties op een monitor? Wat is daar het voordeel van? Al die functies kunnen toch ook door de pc zelf verzorgt worden?
Caayn @Crocidolite1 januari 2024 11:18
Gebruiksgemak en stroomverbruik bijvoorbeeld. Geen geklooi met 24Hz, HDR , etc.

Mijn LG C9 kan niks meer dan de hardware (PC, consoles, etc.) die er achter hangt maar doet dat wel een heel stuk zuiniger en met vriendelijkere bediening.

offtopic:
Persoonlijk vindt ik LG's WebOS heerlijk werken. Helemaal incombinatie met LG's magic remote.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 22 juli 2024 15:17]

Nogne @Caayn1 januari 2024 11:28
Wees blij dat je de C9 hebt, ik heb de CX en die heeft vorig jaar het nieuwe OS gekregen terwijl de TV daar te traag voor is. Voorheen nooit problemen, nu lopen de apps meerdere keren vast en opstarten van de TV duurt nu ongeveer tussen de 20 en 40 seconden. Mijn C8 werkt op dit moment fijner dan de CX.
NotSoMagicMike @Nogne1 januari 2024 11:44
Kleine tip, in de settings kan je terug naar het oude menu. Hiermee werkt ie weer zo snel als voor de update.
jigalvh @NotSoMagicMike1 januari 2024 12:04
Mocht iemand het niet snel kunnen vinden:
Algemeen > Startpagina-instellingen > Nieuw startscherm / Standaard startscherm

Met "Standaard startscherm" kon ik totaal geen verschil merken in de UI met de vorige versie.
Nogne @NotSoMagicMike1 januari 2024 13:24
Owh wow, bedankt voor deze tip. Dit heeft er voor gezorgd dat mijn TV weer normaal werkt en weer lekker snel is. Super bedankt, en @jigalvh bedankt voor de stappen.
cricque @Crocidolite1 januari 2024 11:20
Ik kijk wel eens puur gewoon netflix op mijn 2de scherm, of disney ofzo.
Dan hoeft dit niet via je videokaart te gaan bijvoorbeeld. Of gewoon voor mensen met een "beperkte" ruimte.
Ik heb hier zelf een 32 inch van LG staan (zo een ergo voet model), zeer tevreden over. En bij de 2de reactie lees ik al ... jammer dat het maar 60hz refresh rate is. Niet iedereen speelt fps of gebruikt een scherm om te gamen. Dat is bij mij bijvoorbeeld 5% van de tijd max. Beeld is echt lekker. Daarnaast staat nog een 27inch dell uhd, ook een topscherm. Dit zou ik ook beest wel willen vervangen, maar 32 is te groot.

Maar soms kijk ik in mijn bureau ook wel gewoon eens een film, als de vrouw beneden dan zo "home and away" marathon van de afgelopen 2 weken aan het doen is. Dan hoeft je pc niet op te staan. Of een student bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld binnen een paar jaar voor de dochter of zoon op hun kamer. Maar dit scherm op zo een ergo voet, dat is wat ze nodig hebben. Het zijn hier geen ballrooms als kamer, maar gewoon de "standaard" 4 op 3,5. Als je dan zo een scherm op een arm, dan kan je streaming diensten bekijken en ook gebruiken via de laptop bijvoorbeeld. Daarom lijkt me dat dus wel nuttig.
Olaf van der Spek
@cricque1 januari 2024 12:47
Ik kijk wel eens puur gewoon netflix op mijn 2de scherm, of disney ofzo.
Een Google TV dongle kun je op vrijwel elke monitor aansluiten.
Raymond Deen @Olaf van der Spek2 januari 2024 07:49
Dan vervang je het potentieel aan reclame in je interface door een reclame-interface 8)7
Een beetje pc heeft met een Netflix stream op het scherm toveren echt geen moeite hoor; op mijn office pc’tje scheelt het een procent of 5 processorgebruik schat ik.
Olaf van der Spek
@Raymond Deen2 januari 2024 08:59
op mijn office pc’tje scheelt het een procent of 5 processorgebruik schat ik.
Jouw PC'tje verbruikt waarschijnlijk wel iets meer vermogen (W) dan zo'n dongle.
Dan vervang je het potentieel aan reclame in je interface door een reclame-interface 8)7
Yep, maar je hebt geen last van verouderde software in je monitor / TV zelf en je kiest zelf wanneer je de dongle gebruikt.
Raymond Deen @Olaf van der Spek2 januari 2024 13:45
Mijn pc staat dan toch al aan, dus dan zou je het meer-verbruik van de pc tegen het verbruik van zo'n dongle moeten afzetten. Ik denk dat de balans dan minstens in evenwicht is en misschien zelfs wel naar de andere kant door kan slaan.

Los daarvan vind ik het persoonlijk zonde om bij deze use case zo'n device te kopen kwa milieubelasting/e-waste.
Woodsnaps @Crocidolite1 januari 2024 11:11
Ja maar dan kun je op een totaal onvriendelijke afstandsbediening Netflix openen, zodat je PC niet eens aan hoeft :+
Vrijdag @Crocidolite1 januari 2024 13:19
Smartfuncties op een monitor? Wat is daar het voordeel van?
Reclame, gesponsorde knoppen en dataverzameling.
Om je een betere gebruikerservaring te leveren 8)

Ik kan niet wachten op reclamefilmpjes waarin een bedaarde stem verteld over de voordelen van een "slimme" monitor, begeleidt door zachte pianomuziek, terwijl wordt uitgelegd dat deze monitor beter is voor het milieu.

[Reactie gewijzigd door Vrijdag op 22 juli 2024 15:17]

MrMonkE @Crocidolite1 januari 2024 19:02
Beetje zoals je op sommige laptops een CD kon afspelen zonder het OS in te hoeven.
Heb ik nooit iemand zien gebruiken maar het kon wel.
pauldaytona 1 januari 2024 11:02
Wat een zonde om weer 3 verschillende modellen te maken.
PdeBie @pauldaytona1 januari 2024 12:28
Upselling noemen ze dat. 3 varianten waarvan de goedkoopste net niet interessant genoeg is en de duurdere 2 daardoor meer verkocht zullen worden.
laptopleon @PdeBie1 januari 2024 13:54
Maar dan nog… de verschillen zijn minimaal en zaken die de meeste gebruikers niet eens willen of zullen opvallen. Alleen wat details zoals wel / optioneel / geen webcam, het wattage van de usb-lader, ééntje kan 50 lumen minder fel (gaat echt niemand zien). Eentje heeft zelfs nog een usb 2 aansluiting. Vergeet niet dat het ook meer geld kost om drie verschillende modellen te bouwen en op voorraad te houden.
Xfade @PdeBie1 januari 2024 14:47
En die zijn al niet zo interessant.
arjanvr @pauldaytona1 januari 2024 11:05
Ook jammer dat ze maar 60hz refresh rate hebben
Zappos @arjanvr2 januari 2024 07:30
Ja, dat was ook mijn eerste gedachte toen ik het las. Waarom fabirkanten voor zo een lage verversing kiezen voor deze smart monitors is een raadsel(LG doet precies hetzelfde), de huidge aansturingselelctronica is nauwelijks duurder(5 - 10 euro). Had het er graag voor over gehad.
TheNightbringer 1 januari 2024 14:15
Het eerste wat ik altijd denk bij dit soort monitoren, is of die smartfuncties nu wel echt nodig zijn. Op Tweakers is de tendens ook vaak negatief over de smart-features. Toch zie je het steeds vaker, zou hier vraag naar zijn of wordt het gewoon geforceerd door de bedrijven?
Audione0 @TheNightbringer1 januari 2024 16:56
Vraag wat geforceerd wordt. En als het niet massaal gekocht wordt verdwijnt het vanzelf weer. Kijk maar naar 3D tv's en VR.
lenwar @TheNightbringer2 januari 2024 08:30
Veel wordt door verkoopmarketing op de markt geforceerd. Zoals @Audione0 al aangeeft. Denk aan 3D of die ‘curved’ TV’s. Vroeger had je monitoren van 16:10 (ipv 16:9), zodat je je media-controls in beeld kon houden tijdens het spelen van een film. Uiteraard zat niemand hier op te wachten.
Dan zijn er ook nog zaken waar maar echt een niche voor is. Denk aan camera’s op een TV. Leuk als je twee woonkamers aan elkaar wil verbinden (als je familie aan de andere kant van het land/de wereld woont), maar verder natuurlijk niet echt een meerwaarde.

Maar goed. De Marketingmolen van de bedrijven hebben weer een kunstmatige feature waar ze mee kunnen adverteren. En die zijn dus blij.
Megasyb 1 januari 2024 11:36
"Vroeger" waren ze er: monitoren met tuners. In 2011 kocht ik zo'n ding. Ci-module kopen, smartcard erin en gaan. Gamen en tv (zelfs op picture in picture!) op een 24" ding in 1080p. Voor een studentenkamer helemaal perfect. Waarom doen ze dat niet in 4k in "kleine" formaten zoals 24, 27 of 32"? Door al die "verplichte" settopboxen?

Een monitor wil ik sowieso als monitor, dat "smart" gedoe lijkt me totaal overbodig. Dat gebruik ik op mijn huidige televisie niet eens. Daarvoor is de pc nog steeds aangesloten op de TV :P
kiang @Megasyb1 januari 2024 13:44
Omdat er geen enkele student zit te wachten op een tuner: niemand kijkt nog lineair, alles wat we doen is iptv/vod.

Deze monitor is dus exact wat jij wil, maar dan een moderne versie: zowel jouw oud ding als deze nieuwe monitor zorgen ervoor dat je je oc kan gebruiken, maar ook zonder die oc aan te zetten tv kan kijken. Alleen was tv in jouw tijd het analoge coax signaal, tegenwoordig is dat de netflix, dienst+ of nlziet app openen.

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 15:17]

Ikheetchris @kiang1 januari 2024 15:36
Ik ben student met een tweedehands TV met de goedkoopste antenne eraan, zodat ik gratis het Digitenne/DVB-T2 signaal van KPN kan opvangen en de NPO gratis kan bekijken. Dat heeft tenminste een hogere kwaliteit dan wat NPO start aanbied (576p tegenover 1080i uit mijn hoofd). Zelfs met het betaalde abonnement van NPO start krijg je nog steeds de 576p voor live TV voorgeschoteld.

Ik zit ook nog te overwegen om de antenne aan een Raspberry Pi met een tuner-kaartje te hangen, dan kan ik de afleveringen die ik kijk nog opnemen ook met TV-headend en kan ik ze terugkijken met mijn Sailfish OS-mobiel, die stukgaat op de NPO Start DRM.

Ik vind overigens lineaire TV heerlijk: geen keuzestress van wat je wilt gaan kijken, ik heb maar drie opties en als het me niet aanstaat, dan ga ik wel wat anders doen.
kiang @Ikheetchris1 januari 2024 19:27
Leuk antwoord, maar jij weet zo goed als ik dat je een minieme minderheid bent, helemaal met DVB-T.

Voor jou is er overigens nog altijd de optie gewoon een... get this: TV te nemen! Een tv heeft een tuner. Wie dat wil koopt dat. Wie enkel online/met een setopbox wil kijken maar wel zn pc wil aansluiten is er deze monitor.
-8- 1 januari 2024 12:19
Het staat niet echt duidelijk in het originele nieuwsbericht, maar omdat het scherm draait op webOS 23 heeft het waarschijnlijk ook Matter support (Matter controler) net als de LG webOS 23 TVs. Ze gaan dus Samsung achteraan die ook al Smartthings en Matter in een paar monitoren heeft verwerkt.
Jay-v @-8-1 januari 2024 13:19
Persoonlijk vind ik dat jammer. Het enige nadeel aan mijn Samsung monitor is het smart gedeelte. Het werkt traag, heeft reclame en zorgt ervoor dat ik een afstandsbediening nodig heb om van input te switchen (pc/laptop).

Verder ben ik wel redelijk tevreden over WebOS op mijn TV maar heb het toch liever niet op mijn monitor.
CAPSLOCK2000 1 januari 2024 14:25
wat ze onder meer geschikt maakt voor het streamen van series en het gebruik van Airplay 2.
Wauw, wat een innovatie... Nu kunnen we ook streamen op onze computer! Wauw! Wie had dat ooit gedacht.

Kunnen we ophouden om random producten 'smart' te noemen? Ik vind het eigenlijk best wel dom.
We hebben al een naam voor dit soort apparaten met een centrale verwerkingschip en een beeldscherm: com-pu-ter.
Dit is gewoon een van de zwakste all-in-one PC's die in jaren op de markt is gebracht en daar draait een OS op dat zo primitief is dat Window 95 weer modern lijkt. Niks slims aan. Je kan beter een 10 jaar oude laptop nemen en dom scherm. Dát is pas slim.


Wen er maar alvast aan. Nu er één schaap over de dam is volgen er meer.

Stokpaardje: Ieder apparaat heeft tegenwoorig maakt gebruik van chips en die zijn zo krachtig/goedkoop aan het worden dat het bijna gratis is om er ook een "smart" os op te draaien. Voor de fabrikanten is het een extra mogelijkheid om geld te verdienen, bv via reclame. Zo kunnen ze de verkoopprijs laag houden en zullen mensen er massaal voor kiezen.
Privacy en zelfbeschikking worden steeds duurder.


En dat op de dag dat Mickey Mouse eindelijk in het publieke domein komt ondanks decennia van tegenwerking door Disney. Ik kan er een hoop symboliek in zien. Als het "oude" copyright niet meer werkt om spullen van Disney te beschermen dan grijpen ze wel naar technische middelen om te bepalen wat mensen kunnen zien op hun scherm. Of je kan het zien als symbolisch voor hoe Disney macht aan het verliezen is aan de streamers. :)

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 22 juli 2024 15:17]

MrMarcie @CAPSLOCK20001 januari 2024 18:02
Een webcam op mijn TV, dat is wel het laatste dat ik wil.
uiltje @CAPSLOCK20002 januari 2024 22:40
Meerdere USB-C aansluitingen en Bluetooth geeft wel aan dat je waarschijnlijk tussen meerdere computers kan schakelen en ze tegelijkertijd opladen. Sorry, maar da's functionaliteit waar ik best wat voor over heb. Dat smart gedoe is misschien soms leuk, maar ik zou het normaal gesproken niet eens aan hebben staan. Wel jammer dat bedraad internet er niet bij staat.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 22 juli 2024 15:17]

cinde 1 januari 2024 18:41
Kan je dan niet beter een smart tv kopen en daar je pc op aansluiten?
Zal waarschijnlijk goedkoper zijn en refresh rate waarschijnlijk hoger.
loki504 @cinde1 januari 2024 19:35
Noem 1 smart die 32 Inc of kleiner is 4k resolutie en 60hz.

Net even in de pricewatch gekeken wel geteld 0 tv's die aan die eisen voldoet. Ga je groter dan kom je er genoeg tegen ja. Maar kleine 4k tv zijn er bijna niet.
cinde @loki5043 januari 2024 18:05
Hier bv https://tvoutlet.tv/compare/
loki504 @cinde3 januari 2024 18:14
Die heeft bv https://tvoutlet.tv/produ...oid-tv-32dm53ha1-2023-32/ als 4k tv staan maar in werkelijk is het een 720p scherm.
https://knibble.nl/tv/daewoo/32dm53ha1-2023

Dus die shop vertrouw ik niet.

En die Samsungs die er in staan heeft Tweakers onder Monitors gezet.(net zoals Samsung zelf).

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 15:17]

Notifier 2.0 1 januari 2024 20:34
Ik heb eind 2022 een nieuwe Panasonic oled-tv aangekocht uit de nieuwe reeks toen, een TX-42LZ1500E. Ik kijk met satelliet via Tv-Vlaanderen. Hun app van Tv-Vlaanderen stond vanuit de fabriek op deze Pansonic met Homescreen OS (vroeger Firefox Os die door Panasonic verder ontwikkeld wordt). Dus ik dacht ideaal om geen extra kastje meer naast de tv te hebben. Maar helaas, ik ontdekte toen ik deze tv enkele weken in huis had, dat terugkijken van programma's (op gelijk welke zender), steeds onderbroken werd en er een zwart scherm kwam... gedaan met kijken. Om een lang verhaal kort te maken, ik had veel contact gehad met zowel Tv-Vlaanderen als Panasonic i.v.m. dit probleem. Veel uitgetest, internetverbinding, aansluitingen, enzovoort. Uiteindelijk kwam de conclusie dat de app geüpdatet moest worden. Ze hadden dit beloofd via email rond juli '22, maar dit is nog steeds niet gebeurd. Mijn laatste contact met zowel Panasonic en Tv-Vlaanderen, dateert van december 2023. Men antwoordt gewoon het volgende (let vooral op het paraplu-effect :( )

Antwoord van Tv-Vlaanderen:
FireFox OS is niet ondersteund. Het OS probeert compatible te zijn met Android. maar is het niet ten volle Android. Een oplossing zal dan, als het al mogelijk is, om deze te implementeren vanuit Panasonic moeten komen.
Andere oplossingen zoals Chromecast, MiBox, NokiaBox, AppleTV etc blijven natuurlijk mogelijk.
Namens TV VLAANDEREN en met vriendelijke groet,

Antwoord van Panasonic:
Het spijt ons dat u teleurgesteld bent in ons product.
In dit geval kunnen we u, zoals eerder aangegeven, nog steeds geen oplossing bieden, omdat we onze apparaten alleen beschikbaar stellen als platform voor de apps. Deze worden aangepast en beschikbaar gesteld door de respectievelijke exploitant van de app, in dit geval TV Vlaanderen. Ik raad u aan hen te consulteren in deze over de status hiervan.
Bedankt voor uw begrip.
Met vriendelijke groet,

Hiermee moet je het als consument maar mee doen 8)7 ...
Je koopt een dure oled-tv met de functies die je wil, maar hun app werkt niet correct en zal uiteindelijk nooit meer geüpdatet worden als ik het zo lees. En dit voor een tv die nog maar één jaar op de markt is... Onbegrijpelijk.

[Reactie gewijzigd door Notifier 2.0 op 22 juli 2024 15:17]

Beeldbuisje @Notifier 2.02 januari 2024 10:27
Dat is zo'n typisch Panasonic verhaal sinds ze met die Firefox OS werken...
Je koopt een tv die bepaalde apps ondersteunt. Werken ze, je hebt geluk; werken ze niet, je hebt tegenslag, ze zullen ook nooit werken.

Het ironische is dat mijn baas zelf een Panasonic tv heeft (wij verdelen in de elektrozaak het merk ook) waarvan Netflix soms crasht. Tv moet echt uit de stekker wilt de app opnieuw bruikbaar zijn.
Hij nam hiervoor persoonlijk contact met zijn vertegenwoordiger die hem ook van het kastje naar de muur stuurt. Resultaat: 4 jaar na dato werkt die app nog steeds niet zoals het hoort. Ze werken inmiddels met een Telenet TV-Box waar al die apps op functioneren.

Begrijp me niet verkeerd: ik weet dat Panasonic één van de meest degelijke tv's zijn die er bestaan, maar op vlak van "smart" moet je niet bij hun topmodellen zijn hoor.

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