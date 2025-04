LG-televisies krijgen in 2024 ingebouwde Chromecast

De televisies die LG in 2024 uitbrengt worden voorzien van een geïntegreerde Chromecast. Dat zegt Googles vicepresident of engineering Erik Kay tijdens een persconferentie op CES.

De nieuwe televisies die LG in 2024 uitbrengt, krijgen volgens berichtgeving van The Verge een ingebouwde Chromecast. Die tv's hebben dan ook niet langer een losse dongle nodig om gebruik te maken van Chromecast-functies; met een Chromecast kunnen gebruikers muziek, video's, games en andere content van een smartphone of tablet naar een tv streamen.

Vorige week onthulde LG zijn nieuwe 2024-oledtelevisies, waaronder de C4 en G4 met een 144Hz-refreshrate. Deze zouden dan allemaal een ingebouwde Chromecast moeten hebben.