Google heeft probleem met niet-werkende Chromecasts opgelost, rolt fix uit

Google is begonnen met het uitrollen van een fix voor Chromecasts die niets kunnen afspelen. Het probleem, dat afgelopen weekend ontstond, deed zich voor bij tweede generatie Chromecasts en de Chromecast Audio.

Google schrijft in een supportbericht dat het is begonnen met het uitrollen van een oplossing voor de problemen. De techgigant verwacht dat de uitrol ‘in de komende paar dagen’ wordt afgerond. Chromecasts van gebruikers moeten verbonden zijn met het internet om de fix te ontvangen. Gebruikers die een fabrieksreset hebben uitgevoerd op hun Chromecast, kunnen daarom de fix mogelijk niet downloaden. Google werkt eraan om dat ‘zo snel mogelijk op te lossen’ en komt later met meer informatie daarover.

Het bedrijf zegt niet concreet wat de problemen met de Chromecasts heeft veroorzaakt. Het probleem deed zich sinds zondag 9 maart voor en zorgde ervoor dat het apparaat niets kon afspelen. Gebruikers die dat probeerden, kregen te zien dat het apparaat ‘niet vertrouwd’ was. Een Reddit-gebruiker claimde deze week dat er sprake is van een verlopen authenticatiecertificaat, maar de fabrikant bevestigt dat dus niet.