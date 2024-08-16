Google gaat Android 14 uitrollen naar Chromecast met Google TV HD en 4K

Google gaat Android 14 uitrollen naar de nieuwere Chromecast-modellen met Google TV. Het bedrijf heeft onlangs laten weten te stoppen met het produceren van Chromecasts, maar gaat de Chromecast met Google TV HD en 4K nog van updates voorzien.

Een woordvoerder van Google zegt tegen Android Authority dat de upgrade naar Android 14 wordt uitgerold na de release van de Google TV Streamer, die op 24 september op de markt komt. Het is echter nog niet duidelijk wanneer de Android 14-update voor de Chromecast-modellen precies beschikbaar komt. Wel zegt de woordvoerder tegen de site dat deze versie van Android 14 een paar features mist die de TV Streamer wel heeft, zoals ondersteuning voor Thread.

Begin augustus heeft Google gemeld dat het stopt met de productie van de Chromecast. De dongels blijven beschikbaar 'zolang de voorraad strekt'. Google heeft toen wel gezegd dat het de 'nieuwere modellen' van software- en beveiligingsupdates zou voorzien, maar het was nog niet duidelijk om welke Chromecasts het ging. De 4K-versie krijgt tot eind september 2025 nog beveiligingsupdates en de HD-versie tot eind september 2027, schrijft Android Authority.