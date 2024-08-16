Google gaat Android 14 uitrollen naar Chromecast met Google TV HD en 4K

Google gaat Android 14 uitrollen naar de nieuwere Chromecast-modellen met Google TV. Het bedrijf heeft onlangs laten weten te stoppen met het produceren van Chromecasts, maar gaat de Chromecast met Google TV HD en 4K nog van updates voorzien.

Een woordvoerder van Google zegt tegen Android Authority dat de upgrade naar Android 14 wordt uitgerold na de release van de Google TV Streamer, die op 24 september op de markt komt. Het is echter nog niet duidelijk wanneer de Android 14-update voor de Chromecast-modellen precies beschikbaar komt. Wel zegt de woordvoerder tegen de site dat deze versie van Android 14 een paar features mist die de TV Streamer wel heeft, zoals ondersteuning voor Thread.

Begin augustus heeft Google gemeld dat het stopt met de productie van de Chromecast. De dongels blijven beschikbaar 'zolang de voorraad strekt'. Google heeft toen wel gezegd dat het de 'nieuwere modellen' van software- en beveiligingsupdates zou voorzien, maar het was nog niet duidelijk om welke Chromecasts het ging. De 4K-versie krijgt tot eind september 2025 nog beveiligingsupdates en de HD-versie tot eind september 2027, schrijft Android Authority.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 16-08-2024 18:07 106

16-08-2024 • 18:07

106

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Google Chromecast met Google TV (4K)

geen prijs bekend

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Reacties (106)

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G_Dragon 16 augustus 2024 18:11
Hopelijk komt de pre-order van de Google TV Streamer snel live in NL :)

[Reactie gewijzigd door G_Dragon op 16 augustus 2024 18:12]

Wesley-groet @G_Dragon16 augustus 2024 18:16
24 september
G_Dragon @Wesley-groet16 augustus 2024 18:27
Nee dat is de release datum, pre-orderen betekend dat je iets voor release besteld :)
DonJunior @G_Dragon16 augustus 2024 18:29
Pre-orderen, ik snap het echr niet. Ik wacht altijd in iedergeval de eerste reviews af om te kijken of er geen kinderziektes in zitten ofzo.
LA-384 @DonJunior17 augustus 2024 09:32
Die eerste reviews zijn volgens mij ook niet altijd betrouwbaar. Je hebt altijd van die influencers die het tegen betaling helemaal geweldig vinden. En iets kan bij release goed lijken, maar later toch problemen hebben.

Dan kun je beter een aantal weken/maanden wachten.
jmsaow @LA-38417 augustus 2024 10:17
Ik heb geleerd dat als influencers het aanprijzen het meestal slechte producten zijn, dus voor mij is dat een rode vlag reclame. Influencers zouden verboden moeten worden, maar dat zal wel teen het zere been zijn.
timmiej93 @jmsaow17 augustus 2024 14:15
En wat is dan een influencer? Iedereen met een YT of ander social media kanaal? Je kunt LTT, GamersNexus, Hardware Canucks, en nog zo veel meer ook als influencers bestempelen. Als je hen echter allemaal afschrijft, puur omdat het influencers zijn, ben je simpelweg dom bezig.

Je moet gewoon weten wie je wel en niet kunt vertrouwen. Dat begint met geen tech advies aannemen van een lifestyle of health vlogger, en vice versa. Daarnaast kijk je naar reacties bij oudere reviews, doe je je eigen onderzoek, en ben je gewoon niet een typische luie Hollander die iets impulsief koopt omdat hun favoriete BN-er het weer eens aanbeveelt.
LA-384 @jmsaow17 augustus 2024 10:22
Influencers zouden verboden moeten worden
Vind ik ook, dat ze maar eens een echte bijdrage doen aan de maatschappij door gewoon een eerlijke baan te vervullen, ipv de jeugd te verzieken met het waanidee dat je met een paar flashy filmpjes binnen een paar jaar financieel onafhankelijk kan zijn.

[Reactie gewijzigd door LA-384 op 17 augustus 2024 15:32]

telenut @jmsaow17 augustus 2024 16:35
ik zie geen enkel verschil in influencers en andere reclame op tv of internet eigenlijk...
Waarom het één verboden zou moeten zijn en het ander niet?
derooke @jmsaow18 augustus 2024 17:47
Bvb gsm arena (wat ik vaak bekijk) is een reviewer maar ook een soort van influencer want ik ben beïnvloed door die reviews. Terwijl ik vind dat alle telefoons goed worden getest. Dit is voor mij een goeie influencer aangezien deze alle reviews gelijk maakt. En niet loopt te roepen , deze phone is de beste met een roepafbeelding bij de titel enz . (Zoals bij vele andere wel) Enkel de telefoon en de review. niet zoiets als :verslaat die phone deze xxx phone. ) terwijl hij wel in z'n reviews de betere of mindere aanprijst. Dus gsm arena is voor mij geen rode vlag terwijl anderen dat wel kunnen zijn
Dauthi @LA-38417 augustus 2024 13:32
Het zijn niet alleen influencers die het probleem zijn, maar ook professionele reviewers.
Professionele reviewers, die volledig uit eigen belang absoluut niet tegen het dominante narratief in gaan om op die manier te voorkomen niemand in het wereldje tegen het hoofd te stoten en daarmee de eigen carrière kan beschadigen.
Er is maar een heel klein groepje reviewers dat dat absoluut geen probleem vindt en professioneel tracht te zijn, maar het merendeel laat zich makkelijk voor het karretje laten spannen.
sikkwittet @Dauthi17 augustus 2024 18:57
Veel "reviewers" noemen ook maar gewoon de specs van de box op, maken een slick filmpje en thats it.

Het is altijd wat beter als er weer een nieuwe flagship van apple of samsung uitkomt...want dan wil men veel kijkers binnen halen en dan gaat men wat meer in depth.
ucsdcom @LA-38417 augustus 2024 19:49
Die eerste reviews zijn volgens mij ook niet altijd betrouwbaar. Je hebt altijd van die influencers die het tegen betaling helemaal geweldig vinden. En iets kan bij release goed lijken, maar later toch problemen hebben.

Dan kun je beter een aantal weken/maanden wachten.
Tweakers gaf in de podcast aan hem ook te willen testen. Dus dan heb je een betrouwbare bron.

Trouwens: de meerwaarde van de streambox ten opzichte van een chromecast lijkt voorlopig alleen dat het ook een smarthome hub is en dat voor heel veel geld. De Crome ast 4k kost nu iets meer dan 50,- euro. De HD versie kon je al voor 35,- vinden.

Dat tegenover 100+ euro.
derooke @ucsdcom18 augustus 2024 17:50
Hopelijk is deze wat sneller. Ik heb mijn 4k met bakje nu al van de release (in België) en deze begint toch kuren te tonen (BT verbinding met bakje hapert soms waardoor je bij 1 maal drukken 10 vakjes beweegt enz .
Dus de volgende komt hoe dan ook binnen.
M'n TLC is smart met Google os (maar heel traag ) . Daarom dat ik goed beeld (voor de prijs) en dan de Google box er op ga gebruiken
p_jaro @ucsdcom18 augustus 2024 22:16
Ja, heb net een hd versie gekocht! Was dit al langer van plan en toen ik te horen kreeg dat de productie werd gestopt meteen bestend voor 35 euro! En I'm loving it!

Btw ik kan oprecht maar niet begrijpen waarom de hd versie 2jaar langer updates krijgt?! Is toch hetzelfde product ma andere resolutie?! Alle like.
G_Dragon @DonJunior16 augustus 2024 18:35
Ik snap je punt, maar heb er zelf geen slechte ervaringen mee dus denk dat het een persoonlijke keus is :)
TheVivaldi @DonJunior16 augustus 2024 22:29
Dat ook, en als ik de reacties onder het artikel van de aankondiging moet geloven, gaat überhaupt niemand de Streamer voorbestellen, want te duur, te lelijk, etc.
Wesley-groet @G_Dragon16 augustus 2024 18:37
Waarom zou je zoiets pre-orderen? Loop gewoon de 24e de winkel in
Buffelkut @Wesley-groet16 augustus 2024 20:09
of wacht nog effe tot black friday
magnifor @Wesley-groet16 augustus 2024 20:11
Echt he, mensen moeten stoppen met preorderen. Heeft deze tijden 0 nut, Chromecast zal in overvloed zijn. Vroeger kwamen spellen uit die in beperkte opgave uitkwam en kwam het daadwerkelijk voor dat het op release uitverkocht was. Maar deze tijden? Puur marketing.
MrFax @magnifor16 augustus 2024 21:42
Ze gaven toen Chromecast Ultra's praktisch weg met de toenmalige Stadia omdat ze ze gewoon in overvloed hadden.
Halfscherp @G_Dragon16 augustus 2024 20:08
Toch een stuk minder prettig apparaat, want je kan ‘m niet wegmoffelen achter een wallmounted TV. Helemaal als je USB genoeg stroom geeft voor de Chromecast is dat echt ideaal _/-\o_
Hans C @Halfscherp16 augustus 2024 21:30
Dubbelzijdig tape doet wonderen.
sapphire @Hans C16 augustus 2024 21:42
Krijg je daar extra ruimte door achter je tv?
Hans C @sapphire16 augustus 2024 21:54
Volgens mij is de nieuwe niet veel dikker dan de oude.

Edit. Van 1,3 naar 2,6 cm. Lijkt me overbrugbaar voor meeste tv's, zeker gezien de meeste tv's diepteverschillen hebben

[Reactie gewijzigd door Hans C op 16 augustus 2024 22:12]

dennis_rsb @Hans C16 augustus 2024 22:12
Lichtelijk offtopic misschien, maar bij mij laat dubbelzijdige tape altijd vroeg of laat los, maakt niet uit op wat voor voorwerpen. Vaak door invloed van temperatuur imo. Of heb ik slechte tape? Was van de hema o.i.d.
Hans C @dennis_rsb16 augustus 2024 22:14
Ik gebruik die van Aliexpress. Is dik. Moeilijk van de rol te krijgen, maar ik heb er ook een lijst van 70 bij 120 mee opgehangen.
dennis_rsb @Hans C16 augustus 2024 22:20
Hmm oke :p Ik heb overigens de shield 2019 tube met een tie wrap aan mijn bureau gemaakt, zodat ie niet constant verschuift :P
Bumpy_NL @dennis_rsb16 augustus 2024 23:10
Niet alle tape is gelijk en niet alle ondergronden laten zich goed beplakken, maar het is sowieso altijd een goed idee om het oppervlak goed vet vrij te maken. Hier kun je bijvoorbeeld isopropanol voor gebruiken.De tape die ik heb blijft eigenlijk altijd wel goed zitten. Het ligt uiteraard ook aan de belasting.
dennis_rsb @Bumpy_NL16 augustus 2024 23:58
Hmm oke, dus misschien beter schoonmaken en betere tape dan :p
svideo @dennis_rsb16 augustus 2024 23:58
Probeer eens gecko tape. Absurd goede hechting.
Ik krijg het aleen los met een fohn!
dennis_rsb @svideo16 augustus 2024 23:58
Thanks voor de tip! Ik moet wel zeggen dat ik dubbelzijdige tape niet vaak nodig heb, maar als ik het nodig heb is het handig dat ik de "beste" heb haha
timmiej93 @dennis_rsb17 augustus 2024 14:20
Tapijttape doet wonderen. Ook vooraf goed beide oppervlaktes ontvetten (en dan ook niet meer aanraken) en stofvrij maken, en goed stevig aandrukken. Ook de oriëntatie van tape is erg belangrijk. Als je bijvoorbeeld een afstandsbediening zou willen vastplakken kan je dit het best verticaal doen. Zonder de bijbehorende technische kennis is het lastig om dat begrijpelijk uit te leggen, maar je zou kunnen denken aan een hanger voor een bloembak. Deze is vaak erg smal, een paar centimeter, maar wel "hoog", vaak 20cm of meer. Als ie goed vast zit kan je er met je volle gewicht aan gaan hangen, maar als je er van de zijkant tegenaan duwt kan ie veel minder hebben. Hetzelfde geldt voor tape. Hoe verder de bevestigingspunten in lijn van de kracht uit elkaar zitten, hoe meer ze kunnen hebben.
dennis_rsb @timmiej9317 augustus 2024 17:26
Thanks voor de tips! Wordt genoteerd, komt vast wel een keer van pas! Niet alles kan (of staat elegant) met tie wraps. En niet overal zijn beugels voor :p
Virtua @dennis_rsb25 augustus 2024 15:12
Nano tape..
Tr1pke @G_Dragon16 augustus 2024 21:51
Uiteindelijk doet dat ongeveer hetzelfde als de Chromecast met Google tv. Wacht een jaar dan koop je ze voor de helft van de release prijs
G_Dragon @Tr1pke17 augustus 2024 09:04
Maar wel een flink stuk sneller op het bekabelde internet, dat zijn voor mij toch twee dingen die op mijn wensenlijst stonden. Kodi kan wel wat meer rekenkracht gebruiken en sommige andere apps ook, voordeel van het bekabelde internet is dat het ook direct stabieler is dan wifi :)

Ik zie alleen maar voordelen..
GHorsie @G_Dragon17 augustus 2024 09:19
Euh, flink sneller?

Ik las dat hij maar 20% sneller is dan de huidige. De soc is ook al 3 jaar oud.
G_Dragon @GHorsie17 augustus 2024 09:26
20% is niet extreem veel maar wel sneller
job_h @GHorsie17 augustus 2024 23:35
Ik heb na de aankondiging van de Google TV Streamer direct de Nokia 8010 gekocht.

De interne hardware die Google gekozen heeft vind ik erg tegenvallen. Ik heb niet heel uitgebreid gezocht. Maar een korte Google leek aan te tonen dat de multithreaded prestaties van de Amlogic S905X4, die in de Nokia 8010 zit, 31% sneller zijn dan de Mediatek MT8696, welke in de Google TV Streamer zit.

Daarnaast is de Nokia goedkoper. De Google TV Streamer biedt Thread en snellere updates als pluspunten, maar beide dingen heb ik niet nodig in een streaming apparaat.

[Reactie gewijzigd door job_h op 17 augustus 2024 23:39]

Tr1pke @G_Dragon17 augustus 2024 13:55
Dat los je op met een ethernet adaptor (19.99€)
En via plex toch nog nooit problemen gehad zelfs niet met het streamen van 4k ofwel is er iets mis met je kodi setup ofwel heeft kodi idd meer nodig.
AOC @G_Dragon17 augustus 2024 17:22
An sich werk mn Chromecast met Google tv nog perfect, wat zou de voornaamste reden zijn om naar de streamer over te stappen?
Verwijderd 16 augustus 2024 19:12
ik heb een 4K versie. wat een verschrikkelijk slechte wifi ontvangst heeft dat ding.
Heb de shield pro overwogen maar die is idd ook al niet meer de jongste dus dat gaat em ook niet worden.
FatalError @Verwijderd16 augustus 2024 19:18
https://store.google.com/...ernet_adapter_gen_2?hl=nl

:)
Fire69 @FatalError16 augustus 2024 20:19
Die is al super lang niet verkrijgbaar...

[edit]
@Xypod13 / @freakyt ja, zo eentje heb ik, ik wou maar zeggen dat het geen nut heeft om te linken naar de Google store. :)

[Reactie gewijzigd door Fire69 op 17 augustus 2024 10:28]

Xypod13 @Fire6916 augustus 2024 20:43
https://www.amazon.nl/dp/...o2ov_dt_b_product_details
freakyt @Fire6917 augustus 2024 09:14
https://www.hashop.nl/USB...t-adapter-voor-Chromecast
Tr1pke @Fire6917 augustus 2024 13:56
Is zeker nog beschikbaar hoor.
Fire69 @Tr1pke18 augustus 2024 20:08
https://i.imgur.com/nmlYIHE.png

Hier al zo sinds ik de Chromecast gekocht heb. Misschien anders voor NL/BE?

[Reactie gewijzigd door Fire69 op 18 augustus 2024 20:09]

mansour @Verwijderd16 augustus 2024 21:09
Dat slechte wifi ontvangst is ook te danken aan de plaatsing van de Chromecast, afhankelijk voor wat voor tv je ervoor hebt staan beïnvloed dat je signaal. Maar je zou als fabrikant daar wel rekening mee moeten houden wanneer je het product zo ontwerpt.
freakyt @Verwijderd17 augustus 2024 09:20
Hi,

Vast al bekend bij je maar ik kan alleen maar tevreden zijn met de UTP oplader voor mijn Chromecast HD en 4K (met Google TV). Ik had allemaal wifi gedoe met beide en loopt nu als een zonnetje incl. Plex dat dan weer hangt aan de Synology DS923+. Als voorbeeld F1 Pro app en Plex stotterde, haperde en liepen soms vast en nu met de UTP verbinding helemaal niet meer. Misschien kun je er iets mee. Succes
ruubs11 @freakyt17 augustus 2024 10:59
Wanneer ik F1 Pro stream naar mijn TV met ingebouwde Chromecast maar dit hapert ontzettend. Ik heb mijn (TCL) TV naar fabrieksinstellingen terug gezet. Volledig geüpdatet maar het probleem blijft aanhouden.

Alle andere streaming diensten die ik stream vanaf mijn telefoon werkt perfect op mijn TV. Enig idee wat ik nog kan doen om dit te verhelpen?
freakyt @ruubs1117 augustus 2024 14:15
Hi,

Vanuit “fail safe” denken zal ik:

- niet casten
- F1 pro app in de Appstore van de tv zoeken en installeren (die is er voor Android/Google TV)
- (tijdelijk?) UTP kabel naar de tv leggen vanaf de router/switch
- testen maar door utp bekabeld te kijken via de app in de tv
Als dat goed werkt (lijkt me echt wel) dan weet je dat het in principe kan.

Zelf zal ik bij een “ok” een permanente UTP kabel leggen maar ik heb geen idee hoe makkelijk of lastig dat is in jouw situatie. Wij zijn zelf bij ouders, vrienden en kennissen gestart met het vervangen van coax kabels naar de woonkamers door UTP (door bestaande buizen) om tv’s en moderne decoders via UTP van signaal te voorzien. Werkt als een malle, helemaal omdat glasvezel tv, KPN en ook Ziggo nu UTP decoders beschikbaar hebben. Of doe alles op Google TV of Apple TV en gooi de decoder van de provider eruit. Is een goedkoper tv abonnement, scheelt je een apparaat en stroom.

Succes
derooke @ruubs1118 augustus 2024 17:54
Tcl is veel te traag(ik heb er 1) dit staat ook in de reviews van tweakers of hardware info . Daarmee dat ik er alsnog een Chromecast heb aanhangen werkt perfect dan
Athome @Verwijderd17 augustus 2024 16:59
Is inderdaad niet meer de nieuwste. Maar wat ik aan specs kan vinden. Is de Nvidia Shield Pro wel sneller dan de komende TV Streamer. Dus zo zinloos lijkt de Shield nog niet de zijn. Helaas geen updates meer gezien het afgelopen jaar ongeveer.
RobertMe 16 augustus 2024 18:20
De 4K-versie krijgt tot eind september 2025 nog beveiligingsupdates en de HD-versie tot eind september 2027, schrijft Android Authority.
Dus beiden krijgen 5 jaar updates? Want afgaande op de Pricewatch is de 4K in 2020 geintroduceerd en de HD in 2022. Dat terwijl de originele Chromecast in 2013 is geintroduceerd en pas in 2023 de ondersteuning stopte, na 10 jaar dus. En natuurlijk, totaal andere apparaten (een echte ChromeCast vs een volwaardige mediaspeler met Android TV), maar dan nog. En ook de, naar mijn idee "originele" Android TV mediaspeler, de Nvidia Shield, loopt al veel langer mee. Eerste/"originele" model is uit 2015 en nog steeds ondersteund.

En over de Nvidia Shield gesproken. Ben benieuwd of Nvidia daar wel een Android TV 14 update voor uit brengt. Want hier en daar hebben ze wel eens een release over geslagen.
evers97 @RobertMe16 augustus 2024 18:25
Hoop dat nvidia een nieuwe versie gaat lanceren, wou dit jaar één kopen, maar zag dat het systeem al best wel outdated is qua hardware dus heb ik besloten om toch even te wachten.
well0549 @evers9716 augustus 2024 18:31
Hardware is nog steeds bloedsnel, zelfs mijn vorige Nvidia die nu bij de zoon op de slaapkamer staat is nog bloedsnel.

Renderen van menuutjes etc is erg snel, ook door de uitgebreide serie of film collectie bladeren gaat super snel, ook op de oude.

Weet niet wat voor een chip er in zit maar die is gewoon snel
mrtl @well054916 augustus 2024 18:34
Klopt, maar ondertussen missen er wel wat features ten opzichte van nieuwe devices: HDR10+ en AV1.
Halfscherp @mrtl16 augustus 2024 20:07
AV1 is wel enigszins een gemis, maar bijna niemand gebruikt HDR10+, zowel qua TVs als bronnen. Zolang je Dolby HDR hebt zit je 99 van de 100 keer wel goed.
hardware-lover
@Halfscherp16 augustus 2024 20:13
Samsung heeft geen Dolby Vision maar heeft ingezet op HDR10+. Toch ook geen kleine jongen vwb TV aanbod?
MrFax @hardware-lover16 augustus 2024 21:43
En daar haal je het grote nadeel van Samsung aan :) Er is qua content bijna niks HDR10+
hardware-lover
@MrFax16 augustus 2024 22:32
Op Prime Video e.d. is dan HDR10+ beschikbaar ipv Dolby Vision. En datzelfde geldt eveneens vaak ook voor andere streamingdiensten.

Dus de ondersteuning is er wel...
MrDucky @Halfscherp19 augustus 2024 10:20
Mijn Panasonic OLED ondersteunt zowel HDR10+ als DV en zo zijn er meer onder andere.
- Vizio
- Phillips
- Hisense
- TCL

en dan heb je Samsung die enkel HDR10+ doet.

Zeker Samsung en Phillips hebben toch een vrij groot marktaandeel.

Ook qua content bieden Prime Video, Apple TV en YouTube content aan in HDR10+.
mbovenka @well054916 augustus 2024 18:36
Eigen ARM SoC van Nvidia, de Tegra X1+.
RobertMe @mbovenka16 augustus 2024 18:52
De "+" alleen in de 2019 Pro meen ik. Daar zit in ieder geval een iets betere versie in dan in de 2015 en 2017 (die de identieke SoC hebben). Dus met "X1+" dan naar ik mij herinner "X1" in de 2015, 2017 en 2019 ("tube") en "X1+" in de 2019 Pro.

Verschillen zijn verder wel minimaal. Enige dat de 2019 serie anders / beter doet ten opzichte van de 2015 & 2017 is dat eerstgenoemde wel ondersteuning heeft voor Dolby Vision (op streaming diensten?) en de oudere modellen niet. De 2019 ("tube") niet meegeteld, die's wel afwijkend in dat die maar op een 32bits versie van Android TV draait waar de rest allemaal 64 bits is. Waardoor IIRC app support "minder" is en die ook wat trager is en niet zo fijn werkt.
well0549 @RobertMe16 augustus 2024 18:57
Ik snap het ook niet, oude proc maar echt rete snel

Is gewoon de beste media player, android tv die er is

[Reactie gewijzigd door well0549 op 16 augustus 2024 18:58]

Microwilly @evers9716 augustus 2024 19:45
Is een Raspberry pi 5 niks? Met Raspberry pi Imager. Kan je gelijk kiezen voor o.a. LibreELEC, OSMC, ANDROID 14
dennis_rsb @Microwilly16 augustus 2024 22:16
Maar android is nog wat anders dan Android TV. Denk ook aan de bediening en de scaling enzo.

Als het puur om kodi gaat dan is libreelec met een pi 5 dikke prima zou ik zeggen.
evers97 @Microwilly16 augustus 2024 21:41
Is het mogelijk om daarop geforcenow 4k 60fps te spelen dat je toevallig weet?
Microwilly @evers9717 augustus 2024 15:59
Heb dit zelf nooit geprobeerd.

https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=368439

Maar het lijkt te werken.
AnD 16 augustus 2024 18:40
Voor mij niet meer van die toestellen,
als die niet langer meegaan dan dat hoeft het voor mij niet.
keejoz @AnD16 augustus 2024 19:57
Ik gebruik al meer dan 10 jaar een Chromecast v1, en heb op 2 andere TV's een Chromecast Ultra 4K die ondertussen ook meer dan 5+ jaren oud zijn.

Waarom zouden die plots stoppen met werken? Het Cast protocol blijft gewoon onderhouden, het gaat puur om de dongels waar ze mee stoppen. Ondertussen hebben praktisch alle smart TVs, projectors, etc allemaal Casting functie ingebouwd.

Ik begrijp dan ook niet waar jouw opmerking vandaan komt. Werkt je huidige toestel niet? Waarom gaat hij niet meer mee?
AnD @keejoz16 augustus 2024 20:58
Tot de beveiligingsupdates stoppen
runnershigh @AnD16 augustus 2024 21:08
Is dat een probleem? Op je telefoon uiteraard wel, maar op je TV of box is de kans op problemen sowieso toch vele malen kleiner?

[Reactie gewijzigd door runnershigh op 16 augustus 2024 23:26]

Zynth @runnershigh16 augustus 2024 21:59
Precies, wat is het risico.
Mooi op een geisoleerd vlan en aan de tv.
In het ergste geval werkt hij een keer mee aan een ddos oid, maar die kans is niet zo groot.
Bumpy_NL @Zynth17 augustus 2024 08:31
Zelfs op Tweakers zou ik verbaasd zijn als meer dan 1% een vlan heeft voor zijn Chromecast.
dennis_rsb @runnershigh16 augustus 2024 22:19
Zou ik ook denken. Ja oke in theorie kunnen advertenties bv op Youtube malware bevatten. Maar hoe groot is de kans dat dat een dichtgetimmerd OS als Android TV besmet? Sterker nog, zelfs op telefoons is het grootste risico phishing en mensen die apps buiten de store installeren. Tegelijk, op je telefoon doen staan vaak gevoelige info dus daar zou ik meer mee uitkijken. Maar laten we niet vergeten dat Windows by far het meeste getargette OS is, enerzijds door de open structuur (je kan er van alles mee) anderzijds door het aantal gebruikers. En ja ik vind Windows ook fijn, maar dat neemt de rest niet weg :P
jeanj @AnD18 augustus 2024 09:52
Het is meer dat de Google Home app op een gegeven moment stopt met support en dan kan je hem niet meer configureren, bijvoorbeeld bij vervanging van je wifi....

Mijn v1 werkt nu ook nog en de support is 1 jaar gelden afgelopen.

[Reactie gewijzigd door jeanj op 18 augustus 2024 10:10]

Mizgala28 @keejoz16 augustus 2024 20:08
Waarom zouden die plots stoppen met werken?
Omdat de oudere 4K model geen AV1 ondersteund, iets waar YouTube al bezig mee is om naar over te stappen.

De HD model ondersteunt het wel
rko4u 16 augustus 2024 19:22
Is er ook iemand die weet wat de uitrol van android 14 op deze devices ons wél gaat brengen? Want de boodschap wat het dus niet gaat brengen (Thread) lijkt me minder interessant.
PaT Moderator Mobile @rko4u16 augustus 2024 19:28
Een hoger versienummer van de Android software, wat securityfixes en mss wat tweaks aan de interface gok ik. De laatste jaren zijn de Android versie updates lang niet zo spannend meer als jaren terug.
makreel 16 augustus 2024 19:41
"Most existing devices don’t have a Thread radio, so even if they do upgrade to Android 14 for TV, they obviously won’t be able to act as a Thread border router." vraag me nu af wat de hardware eisen zijn voor zo'n thread radio. Nu effe niet obvious voor mij weetjewel.
Bumpy_NL @makreel17 augustus 2024 08:40
Volgens mij is het een dedicated stukje hardware, net als wifi en bluetooth. Wellicht is de hardware hetzelfde als Zigbee. Als ik mij niet vergis is Thread een voortborduursel op Zigbee.
lHybridl 16 augustus 2024 19:42
Hopelijk framerate matching gedaan door de OS zoals Apple TV. En niet afhankelijk van de app developer
hardware-lover
@lHybridl16 augustus 2024 20:17
Dat gaat voorlopig niet veranderen ben ik bang. Je mag je afvragen waarom andere streamingdiensten het voorbeeld van Netflix niet volgen, die dat wel beschikbaar heeft met Android/Google TV V12.
lHybridl @hardware-lover16 augustus 2024 21:06
Ja het is heel apart. Ook raar dat Google daar niet meer bovenop zit
Mizgala28 16 augustus 2024 20:11
Ik blijft de 4K model gebruiken tot deze of stuk is, of Youtube volledig op AV1 overstapt (4k model ondersteunt geen AV1)

De kans dat ik de "Streamer" haal is miniem, het is een veel te dure Chromecast met ingebouwde Ethernet port nu, dan kijk ik liever naar alternatieven tegen die tijd want er is keuze zat.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 16 augustus 2024 20:12]

John Duh 16 augustus 2024 22:16
Vanaf de eerste Chromecast maakte ik dankbaar gebruik van de gebruiksvriendelijke UI, wat met name fijn was om met een gerust hart andere gezinsleden hier op los te laten.

Zeker de stand alone 4K variant, met Google TV was tot deze zomer in het huishouden een prima alternatief voor de settopbox van Ziggo.
Sindsdien ben ik overgestapt naar KPN, waarvan de settopbox wel voldoet aan de wensen, ook qua ondersteunde steamingdiensten en andere apps.

Al voordat Google er de stekker uit trok, had ik laatste Chromecast daarom ook al met pensioen gestuurd.
Het was een fijn alternatief voor de settopboxen en smart TV''s van destijds, maar inmiddels voegt het voor mij weinig meer toe.
R-v-R @John Duh17 augustus 2024 09:17
"Vanaf de eerste Chromecast maakte ik dankbaar gebruik van de gebruiksvriendelijke UI"
De eerste Chromecasts hadden toch helemaal geen UI?
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @R-v-R19 augustus 2024 23:26
Nee, de eerste chrome casts hadden inderdaad geen UI. Je kon er alleen heen casten, een interface was er niet echt. Vanaf de Chromecast zelf kon je helemaal niets.
m_snel @John Duh16 augustus 2024 23:38
Ik heb zelf gekozen voor een Apple TV, maar ik vraag me af of de Google producten zelfstandig kunnen functioneren of dat je altijd vanaf een ander apparaat moet steamen.
Tuktop @m_snel17 augustus 2024 00:50
De Chromecast met Google TV HD (2022) en 4K (2020) functioneren zelfstandig. Uiteraard kun je er ook nog naar casten.
Sailor69 16 augustus 2024 20:36
Leuk, maar wat is het voordeel t.o.v. b.v. een Shield kastje? Beetje vaag artikel voor mij behalve het cijfer 14. (Johan)

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