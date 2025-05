Google introduceert TV Streamer voor 119 euro

Google heeft een nieuwe mediaspeler aangekondigd onder de naam Google TV Streamer. Het kleine kastje draait Google TV, heeft krachtigere hardware dan de Chromecast met Google TV en is voorzien van een ethernetpoort.

De speler wordt aangedreven door MediaTeks MT8696-soc en Google zegt dat deze tot 22 procent sneller is dan de soc in de Chromecast met Google TV. De soc is gekoppeld aan 4GB ram en er is 32GB flashgeheugen voor opslag beschikbaar. Ook beschikt de streamer over een gigabitethernetpoort en kan hij overweg met Dolby Vision-video en Dolby Atmos-audio. Of er ook ondersteuning is voor passthrough-audio, is niet duidelijk. Daarover kon Google op het moment van schrijven geen uitsluitsel geven.

De TV Streamer draait op de nieuwste versie van Google TV, die onderhuids gebaseerd is op Android 14. Daarin zitten naast snelheidsoptimalisaties ook enkele nieuwe features. Zo bevat de software een Home-paneel, waarin je smarthomeapparatuur kunt aansturen. Google geeft als voorbeeld dat je vanuit de tv een routine start die alle lichten uitzet voordat je naar een serie of film gaat kijken. Ook is het mogelijk om via het Home-paneel camerabeelden van bijvoorbeeld Nest-camera's te bekijken. Verder is het kastje voorzien van een Thread-borderrouter, die een brug kan vormen tussen smarthomeapparatuur met een Thread-radio en de rest van het netwerk.

Net als de Chromecast met Google TV kan de streamer het aanbod van verschillende streamdiensten geaggregeerd weergeven en doorzoeken. De aanbevelingsalgoritmen zijn daarbij uitgebreid met nieuwe functionaliteit die leunt op Googles Gemini AI. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om via de microfoon in de afstandsbediening te vragen om te zoeken naar content met een bepaald thema, zoals 'films die voelen als vakantie'. Ook is het mogelijk om via Gemini recensies en samenvattingen van films en series op te vragen, eventueel per seizoen.

Achter op het kastje zit een knop die de afstandsbediening laat piepen, zodat deze gelokaliseerd kan worden als gebruikers deze kwijt zijn. Ten opzichte van de afstandsbediening die bij de huidige Chromecasts geleverd wordt, zijn de volumeknoppen van de zijkant naar de voorzijde verplaatst en is er een knop toegevoegd die door gebruikers gepersonaliseerd kan worden. Die kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan het nieuwe Home-paneel. De Google TV Streamer is vanaf 24 september te koop en gaat 119 euro kosten.