Medeoprichter OpenAI verlaat het bedrijf voor Anthropic

John Schulman, een van de medeoprichters van OpenAI, heeft het bedrijf verlaten om bij concurrent Anthropic te gaan werken. Dat heeft hij bekendgemaakt op X. De afgelopen maanden hebben meerdere topmensen het bedrijf verlaten.

Volgens Schulman verlaat hij OpenAI voor Anthropic omdat hij zich daar meer kan richten op AI-alignment. Dat houdt in dat AI-systemen worden afgestemd om te handelen volgens menselijke waarden en doelstellingen. Schulman geeft aan dat zijn vertrek geen verband houdt met een gebrek aan steun voor alignmentonderzoek bij OpenAI.

I shared the following note with my OpenAI colleagues today:



I've made the difficult decision to leave OpenAI. This choice stems from my desire to deepen my focus on AI alignment, and to start a new chapter of my career where I can return to hands-on technical work. I've decided… — John Schulman (@johnschulman2) August 6, 2024

Tegelijk heeft voorzitter en OpenAI-medeoprichter Greg Brockman aangekondigd dat hij een langdurige vakantie neemt tot het einde van het jaar. Hij doet dat naar eigen zeggen om zich te ontspannen, voor het eerst sinds hij OpenAI oprichtte.

I’m taking a sabbatical through end of year. First time to relax since co-founding OpenAI 9 years ago. The mission is far from complete; we still have a safe AGI to build. — Greg Brockman (@gdb) August 6, 2024

De afgelopen maanden hebben twee andere medeoprichters, Ilya Sutskever en Andrej Karpathy, het bedrijf verlaten. Deze maand werd ook bekend dat productmanager Peter Deng eerder dit jaar is vertrokken en in mei vertrok alignmenttopman Jan Leike.

Het grote verloop van topmensen vindt plaats sinds ceo Sam Altman vorig jaar onverwacht ontslagen werd door de raad van bestuur. Dat gebeurde omdat Altman niet transparant genoeg zou zijn geweest. Hierop diende Brockman uit protest zijn ontslag in. Enkele dagen later keerden de twee terug en kwam er een nieuwe raad van bestuur. De exacte reden voor Altmans ontslag is nog steeds onbekend. Er circuleren geruchten dat hij de ontwikkeling van algemene kunstmatige intelligentie in hoog tempo wilde versnellen, wat leidde tot verzet van het alignmentteam, dat een voorzichtige aanpak de voorkeur geeft.