Ex-Apple-ontwerper Jony Ive werkt samen met OpenAI aan AI-hardware

Jony Ive, de voormalige hoofdontwerper van Apple, werkt momenteel samen met OpenAI aan AI-hardware. Er zouden op dit moment tien medewerkers aan de hardware werken. Details over hoe die hardware er zal uitzien, werden niet gedeeld.

Ive heeft de samenwerking bevestigd in een interview met The New York Times. De voormalige hoofdontwerper van Apple zou enkele keren met Sam Altman hebben afgesproken om een mogelijke samenwerking te bespreken. Daarna werd besloten dat LoveFrom, het ontwerpbureau van Ive, het product mocht ontwerpen.

Het is nog niet duidelijk hoe de hardware er zal uitzien. Uit het interview blijkt wel dat Ive en Altman denken dat generatieve AI 'nieuwe soorten apparaten' mogelijk moet maken. De technologie zou volgens de heren meer kunnen doen voor een gebruiker dan traditionele software, omdat het bijvoorbeeld complexere verzoeken kan verwerken.

Ive krijgt tijdens het project hulp van onder anderen Tang Tan en Evans Hankey. Tang Tan was het voormalige hoofd van productontwerp bij Apple en was medeverantwoordelijk voor het ontwerp van de iPhone, de Apple Watch en AirPods. Hij stapte eind 2023 over naar LoveFrom. Evans Hankey was van 2019 tot en met 2022 hoofdontwerper bij Apple en maakte ook de overstap naar het ontwerpbureau van Ive. Het is niet de eerste keer dat Jony Ive in het nieuws komt vanwege een mogelijke samenwerking met OpenAI. In september 2023 raakte bekend dat de ontwerper gesprekken had met Sam Altman over dit onderwerp.