Wall Street Journal: Apple wil onbekend bedrag investeren in OpenAI

Apple zou met OpenAI onderhandelen over een investering in het laatstgenoemde bedrijf. Het is niet duidelijk om hoeveel geld het gaat, maar Apple wil in het bedrijf investeren tijdens een komende investeringsronde, schrijft The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal baseert zich op bronnen met kennis van de komende investeringsronde van OpenAI. Dat bedrijf wil binnenkort een nieuwe investeringsronde openen, waarbij verwacht wordt dat het een waarde van honderd miljard dollar bereikt.

Apple zou een van de partijen zijn die over zo'n investering onderhandelen. Dat is opvallend voor Apple, dat zelden investeert in start-ups of andere bedrijven. Details over de investering zijn niet bekend. Zo is niet alleen onduidelijk om hoeveel geld het gaat, maar ook welke tegenprestatie Apple daarvoor verwacht.

Naast Apple zou ook Microsoft een nieuwe investering in OpenAI willen doen. Microsoft heeft op dit moment een belang van 49 procent in de ChatGPT-maker en gebruikt die invloed om ChatGPT te integreren in veel eigen producten. Apple sloot eerder ook al een deal met OpenAI voor het gebruik van ChatGPT in Apple Intelligence, zijn eigen AI-systeem. De iPhone-maker presenteert volgende maand zijn nieuwe iPhones, waarvan lokale AI waarschijnlijk een belangrijk onderdeel zal zijn.

In ruil voor die integratie vonden er eerder al gesprekken plaats waarbij Apple een waarnemende rol zou krijgen in het bestuur van OpenAI. Later gingen er juist weer geruchten dat dat niet door zou gaan.