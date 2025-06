Coolblue opent 36 winkels in Duitsland, investeerder krijgt meerderheidsbelang

Coolblue gaat de komende jaren verder uitbreiden in Duitsland. Het bedrijf wil er 36 nieuwe winkels en negen nieuwe magazijnen openen. Die komen voornamelijk in het westen van het land te staan. Investeerder HAL krijgt met de uitbreiding een meerderheidsbelang.

Coolblue zegt dat het in de komende jaren gaat uitbreiden in Duitsland. Het bedrijf is sinds 2020 actief in dat land. Het heeft twee winkels in Düsseldorf en Essen. Eerder dit jaar liet het bedrijf weten dat het twee nieuwe winkels en een eerste magazijn in Frankfurt wilde openen. Nu zegt Coolblue die uitbreiding te 'versnellen'.

Het is niet bekend in hoeveel jaar Coolblue de uitbreiding wil doorvoeren, maar het bedrijf zegt op termijn 36 winkels te openen. Ook moeten er negen bezorgdepots komen. Ceo en oprichter Pieter Zwart zegt dat die voornamelijk in de westelijke deelstaten komen, maar er komen ook winkels rondom Frankfurt, in Berlijn en in de zuidelijke deelstaat Beieren. De eerste winkels moeten voor het einde van het jaar openen in Frankfurt en Dortmund. Daarnaast moet er in het vierde kwartaal van het jaar een depot komen in Hamm.

Deel van de deal is dat een van de bestaande investeerders een meerderheidsbelang in Coolblue neemt. Investeringsmaatschappij HAL neemt voor de totale investering van 150 miljoen euro 7,5 procent van de aandelen van oprichter Pieter Zwart over. Daarmee krijgt HAL 56,4 procent van alle Coolblue-aandelen in handen en heeft het daarmee een meerderheidsbelang in het bedrijf, schrijft Het Financieele Dagblad.