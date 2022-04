Coolblue stelt beursgang voor onbepaalde tijd uit

Coolblue heeft de eerder aangekondigde beursgang tot nader order uitgesteld. Dit had nog deze maand moeten plaatsvinden, maar oprichter Pieter Zwart zegt het uit te stellen door de huidige onzekerheid op de financiële markten.

Zwart zegt in een video op LinkedIn dat die onzekerheid potentiële investeerders afschrikt, 'met name als het gaat om nieuwe beursgangen in de e-commerce'. Hij zegt dat het bedrijf mede dankzij de voorbereidingen klaar was voor een beursgang. Een nieuwe datum of periode waarin de beursgang wel in gang gezet zal worden, is niet genoemd.

Het werd eerder dit jaar duidelijk dat Coolblue aan het nadenken was over een beursgang. Begin deze maand maakte het bedrijf bekend dat die beursgang nog deze maand zou plaatsvinden, al werd ook toen geen exacte datum genoemd.

De beursgang had moeten plaatsvinden in Amsterdam, aan de Euronext-beurs. Daarbij zouden een deel van de bestaande, maar ook nieuwe aandelen worden verkocht. Het geld dat daarmee zou worden opgehaald, wilde het bedrijf naar eigen zeggen gebruiken om op meer plekken producten en diensten aan te bieden.