Webwinkel Coolblue gaat in oktober naar de beurs

Coolblue gaat deze maand nog naar de beurs. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. De webwinkel overweegt sinds begin dit jaar een beursgang, al blijft oprichter Pieter Zwart voor zover bekend zijn aandelen behouden. Een datum voor de beursgang is nog niet genoemd.

De beursgang zal plaats vinden bij de Euronext-beurs in Amsterdam. Bij de beursgang worden een deel van de bestaande aandelen in het bedrijf verkocht. Ook worden er nieuwe aandelen verkocht. Coolblue zegt de winst van de verkoop van nieuwe aandelen te willen gebruiken om in meer plekken producten en diensten te kunnen aanbieden. Het bedrijf wil onder meer verder uitbreiden in Duitsland en meer winkels gaan openen in België en Nederland.

Toen Coolblue eerder dit jaar bekendmaakte een beursgang te overwegen, bleek dat HAL, een investeerder die 49 procent van de huidige aandelen in handen heeft, zijn aandelen zou willen verkopen. Oprichter en directeur Zwart zei destijds de grootste aandeelhouder te willen blijven. Hij heeft nu 51 procent van de aandelen in handen.

Coolblue had in 2020 een omzet van twee miljard euro en een ebitda-winst van 114,1 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar had het een omzet van 1,2 miljard euro en een ebitda-winst van 54 miljoen euro. Ebitda is de winst voor de aftrek van onder andere belastingen, afschrijvingen en afboekingen.