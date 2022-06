Omzet van Coolblue steeg in 2020 naar bijna twee miljard euro door thuiswerken

Coolblue haalde in 2020 een omzet van 1,99 miljard euro. Dat is een stijging van 34 procent, waarbij vooral wordt gewezen naar de opkomst van thuiswerken tijdens de coronacrisis. De webwinkel verdiende met name aan apparatuur die daarvoor nodig is.

In totaal draaide Coolblue een omzet van 1,99 miljard euro, waar dat in het voorgaande jaar nog iets onder de 1,5 miljard lag. Het bedrijfsresultaat of de ebitda steeg van 48 tot 114 miljoen euro, schrijft het bedrijf. Er werden 1,75 miljoen bezorgingen gedaan, bijna een verdubbeling van vorig jaar toen het nog ging om 984.000 bezorgingen.

De voornaamste reden voor de groei was dat zoveel Nederlanders in 2020 zijn gaan thuiswerken. Coolblue zegt dat de zogeheten Thuiswerkwinkels daar veel aan hebben bijgedragen. Dat is een programma waarmee werkgevers hun werknemers kunnen voorzien van de benodigde thuiswerkapparatuur. Het bedrijf zegt dat daar 48.000 medewerkers gebruik van hebben gemaakt, maar het is niet duidelijk om hoeveel bedrijven het gaat en welk aandeel dat programma had op de totale omzet.

Coolblue noemt ook de opkomst van nieuwe diensten, zoals het leveren van zonnepanelen en laadpalen. Het bedrijf zegt daarvan niet wat precies de omzet is. Omdat daar flinke investeringen voor nodig zijn, is het niet onlogisch dat die divisies nog geen winst maken. Wel zegt het bedrijf dat die bedrijfsonderdelen volgend jaar worden uitgebreid. Ook wil het bedrijf nieuwe winkels openen en het magazijn uitbreiden.