'BCC en Coolblue hebben slechts enkele honderden PlayStation 5-consoles'

BCC en Coolblue, twee grote winkels die nog geen PlayStation 5-pre-orders hebben aangenomen, hebben naar verluidt respectievelijk 240 en 199 consoles ter beschikking voor de vrije verkoop. Bij Coolblue moeten geïnteresseerden loten om kans te maken.

Gamejournalist Ron Vorstermans noemt de aantallen op Twitter. Bij CoolBlue zouden er 32 stuks zonder diskdrive en 167 exemplaren met schijflade in het magazijn staan. Hij claimt dat interne communicatie van Coolblue eerder uitging van zo'n 2000 exemplaren. Power Unlimited schrijft op basis van anonieme bronnen over de beschikbare aantallen bij BCC. Die winkelketen zou 240 exemplaren hebben en er daarvan 80 reserveren voor eigen medewerkers, wat neerkomt op 160 stuks voor de vrije verkoop.

BCC en Coolblue hadden klanten nog niet de mogelijkheid gegeven om pre-orders te plaatsen voor de PlayStation 5 en veel geïnteresseerden hoopten bij deze winkels hun slag te kunnen slaan. De winkels zouden vanaf woensdag bestellingen aannemen, maar Coolblue ziet daar vanaf. Die winkel grijpt het tekort aan voor marketing: mensen moeten een app downloaden en 'hun schoen zetten' om kans te maken op een bestelmogelijkheid.

In een promofilmpje zegt Coolblue 180 exemplaren van de Playstation 5 te hebben en op zijn website claimt de winkel dat de vraag naar de console ongeveer duizend keer groter is dan het aantal beschikbare exemplaren. BCC meldt op zijn website dat de PlayStation 5 schaars is, maar neemt wel bestellingen aan vanaf woensdag.

Andere winkels lieten klanten in september al pre-orders plaatsen, maar veel winkels kunnen niet garanderen dat die orders ook geleverd worden. Bol.com geeft die garantie wel. Dat zou aanduiden dat die winkel zekerheid had over het aantal te ontvangen PS5-consoles. Bij Bol.com waren de pre-orders in ongeveer een half uur uitverkocht. Het is niet duidelijk hoeveel PlayStation 5-consoles er in totaal beschikbaar zijn in Nederland en België bij de release.

Sony maakte eerder deze maand bekend dat de PlayStation 5 op de dag van de release niet in winkels te koop zal zijn, maar alleen online te bestellen is. De fabrikant zegt daartoe besloten te hebben vanwege de coronapandemie. De console komt op 19 november uit in Nederland en België, maar de kans op het bemachtigen van een exemplaar voor wie nog geen bevestigde pre-order heeft, lijkt zeer klein te zijn.

Wanneer de PlayStation 5 op voorraad komt, is niet duidelijk. Microsofts Xbox Series X en Series S die vorige week uitkwamen in Nederland en België, zijn ook uitverkocht. Microsoft geeft aan dat de tekorten waarschijnlijk nog tot in het eerste kwartaal van volgend jaar aanhouden.