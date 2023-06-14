Elektronicaketen BCC wil winkelassortiment beperken om weer winst te behalen

Elektronicaketen BCC neemt een aantal maatregelen om ervoor te zorgen dat deze niet langer verlies draait. Zo is een kwart van de 190 medewerkers op het hoofdkantoor ontslagen en wil het bedrijf het aanbod in zijn 57 winkels flink verkleinen.

BCC-winkel
Bron: BCC

BCC wil zijn winkelassortiment verkleinen en meer onderscheiden van de concurrentie, zegt BCC-topman Caspar Klinkhamer tegen het Financieel Dagblad. Het bedrijf wil vooral bij zijn grotere winkels in de vloeroppervlakte snoeien. Klinkhamer wil af van de grote hoeveelheid ruimte die nu is gereserveerd voor tientallen wasmachines, laptops en dergelijke producten.

In plaats daarvan moet er volgens hem meer ruimte komen voor 'complexe elektronica', omdat daar meer marge op te behalen valt en omdat dat meer 'toegevoegde waarde' heeft. Zo stelt hij dat in de winkels in Utrecht en Veenendaal nu een 'duurzaamheidshoek' is waar klanten uitleg kunnen krijgen over zaken als isolatie, zonnepanelen en laadpalen.

Eerder zei Klinkhamer tijdens een keynote al dat hij liever winkels wil van 800 vierkante meter in plaats van 2000, en niet langer meerdere 'longtailproducten' uit wil stallen. Overigens moet het volledige aanbod wel nog online beschikbaar blijven, waarbij het idee is dat een filiaalmedewerker klanten ter plekke kan helpen met het maken van een keuze uit het grotere online aanbod.

Het doel van deze maatregelen is dat BCC in 2024 break-even draait. Momenteel maakt het bedrijf namelijk verlies. Uit de laatste bekende cijfers, van het boekjaar dat eindigde in januari 2022, blijkt dat er een nettoverlies van 21 miljoen werd geleden. Een nieuw jaarverslag met recentere cijfers is nog niet verschenen. Klinkhamer wijt dat verlies onder meer aan de stijgende kosten voor huur en personeel. Ook zouden consumenten de laatste tijd relatief weinig elektronica kopen, onder meer omdat ze al zijn voorzien doordat ze tijdens de coronaperiode massaal nieuwe producten aanschaften voor het thuiswerken.

Eerder werd, om kosten te besparen, al besloten om het BCC-hoofdkantoor te sluiten en in te trekken bij het moederbedrijf, Mirage Retail Group. Ook het eigen distributiecentrum is al gesloten. BCC maakt in plaats daarvan nu gebruik van het distributiecentrum van Blokker.

Eerder liet het bedrijf al weten de samenwerking met Wehkamp per direct te beëindigen. Voorheen waren BCC-producten beschikbaar via die webwinkel. Tegen het Financieel Dagblad zegt Klinkhamer een streep door de samenwerking gezet te hebben omdat er 'een flinterdunne marge' op die producten zou zitten.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 14-06-2023 19:24 298

14-06-2023 • 19:24

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joey82 14 juni 2023 19:26
is dit het begin van het einde?
Cergorach
@joey8214 juni 2023 20:19
Misschien... Maar de Mirage Retail Group, voorheen Blokker Holding, waar BCC (en Intertoys/Blokker) deel van zijn heeft flinke klappen gehad met de pandemie. Ze hebben 2014-2019 alleen maar verlies geleden, in 2020 even wat winst gedraaid en in 2021/2022 weer verlies. De baas verwacht 2-3 jaar voordat ze de boel weer op poten hebben en kennelijk betekend dat voor de BCC flink hakken in van alles en nog wat... Want ze zijn door de reserves heen en hebben naar ik begrijp een schuld bij de belastingdienst. Dat ze met de pandemie überhaupt niet failliet zijn gegaan vind ik al een klein wonder...

Bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mirage_Retail_Group
https://www.quotenet.nl/z...el-witteveen-klotecorona/
Cis @Cergorach15 juni 2023 00:31
Spelen de leveranciers hier niet op in door gewoon niet meer te leveren?
Met een betalingstermijn van 60 dagen delf je natuurlijk vaak het onderspit...
Toch sneu als je 1/10e van je jaaromzet op je buik kan schrijven. Daarvoor moet je op andere vlakken een hele hoop winst maken...
Pim_t @Cis15 juni 2023 08:58
Als dat 1/10e deel het deel is waar weinig tot geen marge op zit, dan zullen ze daar niet heel erg rouwig om zijn. Uiteindelijk zal er winst gemaakt moeten worden, omzet op zich is niet genoeg.
Cis @Pim_t15 juni 2023 18:28
Waarom niet? Je levert 100.000 euro aan tv's en soundbars aan BCC. En na 50 dagen gaan ze failliet en krijg jij als leverancier je geld niet. Dat lijkt me een enorme klap. Ik snap niet zo goed je punt over de marge .
Atilim @Cis15 juni 2023 10:14
Betalingstermijn van 60 dagen is niet al te ongebruikelijk, hoor.
Het is super irritant voor velen (medewerkers, leveranciers etc), maar er zijn genoeg grote bedrijven die dit standaard hanteren, zelfs als ze geen cashproblemen ondervinden.

En of je nu verlies of winst draait, zegt natuurlijk niet zoveel over je liquide middelen.
sambalbaj @Cergorach14 juni 2023 21:11
Toch goed om te lezen over de moederholding.

Dacht zelf nog dat ze onder FNAC vielen, dat leek toch een stuk stabieler.
theduke1989 @joey8214 juni 2023 19:29
Al langere tijd toch.

Sinds het internet booming is geworden. Zijn fysieke shops aan het dalen.

Want we willen allemaal alles digitaal aankopen. Niet meer er echt voor naar de winkel gaan.

In Dordrecht bijvoorbeeld waar ik nog 7 jaar geleden gewoond heb. Nu woon ik in Duitsland. Was al 50% van alle kledingwinkels bijvoorbeeld gesloten.
Yzord @theduke198914 juni 2023 19:35
Dat komt omdat kopen op afstand voor de klant lucratiever is dan in een winkel waar alle sales definitief zijn en er geen koop op afstand wetgeving is.

Dus BCC is binnen een paar jaar echt failliet. 21 miljoen verlies is een flinke bak. Kunnen ze wel
kleinere winkels willen en gespecialiseerde apparatuur, maar dat gaat ze juist niet redden.
Katsunami @Yzord14 juni 2023 20:51
Dat komt omdat kopen op afstand voor de klant lucratiever is dan in een winkel waar alle sales definitief zijn en er geen koop op afstand wetgeving is.
Het komt omdat ik precies weet wat ik wil hebben.

Naar je lokale winkel gaan en dan daar kiezen tussen de beschikbare TV's deed je tot ongeveer 2001; sommige mensen tot 2005. Na die tijd bepaal je een budget, kijkt op op Tweakers in de Pricewatch (of Beslist.nl of een andere prijsvergelijker), en dan ga je aanvinken wat je TV voor specs moet hebben, beginnend bij de belangrijkste. Uiteindelijk rolt er een shortlist uit, en dan ga je een winkel uitzoeken voor _die_ TV.

Tegenwoordig zoek je dus eerst je aankoop uit, en dan de winkel; vroeger zocht je je winkel uit, en dan ging je daar kijken wat beschikbaar was.

Ik heb al JAREN niks meer gekocht in een winkel zoals MediaMarkt of BCC.

[Reactie gewijzigd door Katsunami op 22 juli 2024 22:41]

Gladiator5 @Katsunami14 juni 2023 22:19
Ik zou persoonlijk niet me eerste keus zetten op het aanschaffen van een tv online.

Ik zie het al voor me, tv defect hij aankomst, kunnen we weer retour, en weer wachten.

Als ik een nieuwe tv wil, loop ik toch nog een winkel in, kan ik mooi het aanbod zien, zie ik de verschillen tussen de schermen(dit gaat gewoon niet vanaf je eigen beeldscherm). En pak ik dat ding op, en neem ik hem mee.

Ik ga op zo’n moment echt niet zitten miereneuken over een tientje wat wellicht hier of daar goedkoper had gekund.
Ik moet zo’n ding zien, klaar.

Volgens mij doen we dit ook niet als we ergens op vakantie zijn. Of pluizen we elke stap uit, in de hoop links of rechts nog een tientje te kunnen besparen?

Mijn mening uiteraard, ieder z’n ding :)

Edit: serieus, wie vind dit een ongewenst bericht? xD

[Reactie gewijzigd door Gladiator5 op 22 juli 2024 22:41]

Cis @Gladiator515 juni 2023 00:36
Ik wel. Samsung 65" tv, gewoon online na wat reviews te hebben gelezen op reddit en gezien op youtube.
Alsof ik in de winkel goed het verschil kan zien met al die (extra) contrasten en helderheid en RGB settings... :D :Y)

Online kopen is voor 95% het beste. Mits je ook goed kijkt naar betrouwbare reviews en vergelijkingen
Diigii @Cis15 juni 2023 06:27
Inderdaad, mee eens! Het zal niet voor iedereen gelden, maar ik kijk ook graag naar online reviews voordat ik iets koop. De online reviews zijn erg goed om allereerst de voor- en nadelen van een product te zien. Deze kwaliteit van kennis en kunde is in de winkel niet te vinden (dat zal ook niet gaan vanwege het brede assortiment van producten).

Vorig jaar een soundbar gekocht in een fysieke winkel, maar wel na online grondig te hebben gekeken naar reviews. De reden was omdat de aanbieding bij deze winkel goed was, maar het product was online niet meer te verkrijgen. Uiteindelijk kon ik het product in de winkel toch niet erg goed testen, ondanks dat je wellicht voor dit soort producten een fysieke hoortest wil doen. Ook was de kennis van de medewerker niet voldoende (de medewerker wist bijvoorbeeld niet dat de speakers die je van de soundbar kon loskoppelen, middels het stopcontact opgeladen konden worden. Hij vertelde mij dat deze alleen draadloos te gebruiken waren).

En zoals met de aanschaf van een TV, ook daar kan je online zoveel reviews vinden, super!

[Reactie gewijzigd door Diigii op 22 juli 2024 22:41]

Omer @Gladiator514 juni 2023 23:52
Ben voor onze nieuwe tv óók naar de winkel gegaan. Maar die 85" heb ik gewoon laten bezorgen hoor :)
SG @Gladiator514 juni 2023 23:54
42" ja die koop ik nog in winkel Mediamarkt maar ja de auto daar past 42" wel in.
ging net. die 55" online besteld. En dat was lange tijd geleden die 55" is FHD oudje maar moet nog mee.
Probleem van winkel showroom aanbod is de beperkte modellen.
Als je weinig eisen hebt en je laat lijden door het aankoop advies van vaak ondeskundige verkopers daar. Of je moet geluk hebben. Kijk ik liever reviews na en maak dan keuze.
Gitaar of bas gitaar koop wel liever in winkel net auto even test rit of jam sessie.
Cid Highwind @SG15 juni 2023 08:38
Een ander probleem van de showroom is dat er soms wel genoeg modellen staan, maar in een setting die totaal niet met thuis te vergelijken is en met materiaal wat soms niet om aan te gluren is, of juist tekortkomingen verbloemt.

Dan beter Tweakers openen om te kijken hoe de gemeten waarden zijn en wat de community te zeiken heeft ;)
Guru Evi @Gladiator515 juni 2023 13:41
De TV in de winkel kan evengoed stuk zijn, je krijgt het show model niet, je krijgt een doos uit de achterkant (als ze hem in stock hebben). Echter meestal vragen ze of je hem wilt ophalen binnen een week of toezenden naar je huis gratis in 2 dagen want ze hebben niet genoeg plaats om alle producten in stock te houden (en ze willen er het geld niet voor uitgeven).

En dan moet je alsnog transport leveren, en als ie kapot is is het jouw schuld natuurlijk of als de gast in de achterkant niet het juist model haalt en je merkt het niet direct op krijg je gezever dat dit is wat je bestelt hebt en proberen ze je 15% boete aan te smeren voor herstocken. Tegen dan ben je al 3x om en weer naar een winkel (voor mij is dat tenminste 3 weekends)

Online bestellen is ronduit makkelijker en meestal betere service.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 22:41]

Gladiator5 @Guru Evi15 juni 2023 17:50
Menig mediamarkt staat gewoon vol met tv's XD

Klinkt eerder alsof je een hele slechte ervaring hebt gehad. Gaat helaas nooit 100% goed, maar datzelfde heb je ook met online winkels.

Ik ben voor fysieke winkels, en menselijk contact. Als ik dat niet wil, kan ik online bestellen.
Calypso @Katsunami14 juni 2023 22:03
Ik moet eerlijk zeggen dat ik veel electronica het liefst koop in een zaak met fysieke aanwezigheid. Daarvoor ben ik best bereid een stukje te rijden en dus zelf kosten voor mijn rekening te nemen.

Echter, het is denk ik alweer een jaar of 10, 15 geleden dat ik iets bij BCC gekocht heb, ondanks dat er diverse filialen in de omgeving zijn. Gewoon omdat ik het geen prettige winkel vind, nodigt niet uit, en het personeel lijkt vaak ongeinteresseerd.
sympa @Calypso14 juni 2023 22:14
Ik heb pas een displayport-kabel gekocht. Hadden ze toevallig, ik had geluk.
Maar verder was het assortiment niet best.
Ik probeer die zaak altijd leuk te vinden (zit vlakbij, en lopen is sneller dan bestellen).
MiKE_B @sympa14 juni 2023 23:01
Ik heb in denk in 2019 een ereader gekocht in Hilversum en vroeg verschrikt aan het personeel of ze failliet aan het gaan waren omdat er zo veel lege of half gevulde schappen waren! Maar dat was kennelijk niet het geval. Inderdaad staat er tegenwoordig weinig meer aan camera’s, dvd-spelers of dect-telefoons meer wat er niet al te lang geleden nog wel was.

Ik heb onlangs een paar keer bij online-kabelshop gekocht en afgehaald in de winkel :-)
sympa @MiKE_B15 juni 2023 06:16
Denk dat je daar wel een probleem hebt aangewezen. Er zit bijna geen volume meer in camera's, en wat er verkocht wordt is met veel advies en accessoires.
Idem met dect en dvd - dat zijn spullen uit een ander tijdperk.
Scheerapparaten en tandenborstels hebben ze dan wel weer bij Blokker.
Maar goed, mijn laatste bestelactie via PostNL was weer zodanig (pakket "bezorgd" in een distributiecentrum 20 km verderop, en een half uur in de wacht voor een gesprek waar geen toezegging uit kwam) dat ik het voortaan liever in een winkel ga ophalen.
BeosBeing
@sympa15 juni 2023 13:22
Maar goed, mijn laatste bestelactie via PostNL was weer zodanig (pakket "bezorgd" in een distributiecentrum 20 km verderop, en een half uur in de wacht voor een gesprek waar geen toezegging uit kwam) dat ik het voortaan liever in een winkel ga ophalen.
Snap ik

Als het bezorgd wordt via DHL, dan is het pakketpunt nog geen 500m van mij thuis en ze zijn open tot 22:00h, 7 dagen in de week, dus dan is dat snel de handigste keus. Ze doen trouwens ook DPD, GLS, UPS, FedEx, Shiplee, VanavondBezorgd, Amazon en nog 5 namen waarvan ik nooit gehoord heb. PostNL doen ze dan weer niet.

Bij PostNL is het de verzender die bepaald of je vooraf kunt laten bezorgen bij een pakketpunt of niet, en als ze je niet thuis treffen - omdat ze niet hebben aangekondigd dat ze komen, omdat ze eerder komen of een dag later - of omdat ze langs zeggen te zijn geweest maar je ze zonder aanbellen zijn doorgereden, dan bezorgen ze standaard bij zo'n pakketpunt dat dicht gaat voor je op je werk klaar bent.

Helaas komt het meeste via PostNL.
skapiche @BeosBeing15 juni 2023 14:00
[...]

Bij PostNL is het de verzender die bepaald of je vooraf kunt laten bezorgen bij een pakketpunt of niet, en als ze je niet thuis treffen - omdat ze niet hebben aangekondigd dat ze komen, omdat ze eerder komen of een dag later - of omdat ze langs zeggen te zijn geweest maar je ze zonder aanbellen zijn doorgereden, dan bezorgen ze standaard bij zo'n pakketpunt dat dicht gaat voor je op je werk klaar bent.
Als de webshop die mogelijkheid niet bied, wacht ik tot de zending in de PostNl app staat (en 'onderweg' is) en kan dan in de app aangeven dat ik het pakket naar een afhaalpunt naar keuze wil laten sturen. Gaat dan vaak wel een extra dag overheen, maar dat zou ook het geval zijn als bij mijn dichte deur staan. Of ze geven het aan de buren, wat ik al helemaal niet wil hebben.

Zag toevallig van de week dat je in de app nu ook je gewenste bezorglocatie kunt instellen, zodat alle binnenkomende pakketten automatisch daarheen gaan. Dat kan je achtertuin zijn, maar dus ook een pakketpunt.
BeosBeing
@skapiche15 juni 2023 17:03
Als de webshop die mogelijkheid niet bied, wacht ik tot de zending in de PostNl app staat (en 'onderweg' is) en kan dan in de app aangeven dat ik het pakket naar een afhaalpunt naar keuze wil laten sturen.
Dat heb ik in een aantal gevallen geprobeerd en werkte dan niet, de optie om het naar een afhaalpunt te laten brengen was uitgeschakeld. Ik denk dat PostNL die service alleen aanbied zendingen afkomstig van de grote verzenders (zoals Coolblue en Bol.com), niet bij kleinere webshops.
Gaat dan vaak wel een extra dag overheen, maar dat zou ook het geval zijn als bij mijn dichte deur staan.
Laatst had ik ook zo'n bestelling, ik kon aangeven voor bezorging overdag of 's avonds tussen 18-22h, beide donderdag. 's Avonds is er normaal iemand thuis, deze donderdag waren we zelf weg, maar mijn zoon was thuis. Er is niemand aan de deur geweest, maar er kwam wel een berichtje "we hebben je gemist". 's Vrijdags zouden ze opnieuw komen, en toen lukte het wel.
Of ze geven het aan de buren, wat ik al helemaal niet wil hebben.
Meestal ligt dat aan welke buren ze het dan geven, de ene wel en de andere niet, maar ja dát kun je dan niet kiezen. Tot nu toe is dat altijd goed gegaan.
Zag toevallig van de week dat je in de app nu ook je gewenste bezorglocatie kunt instellen, zodat alle binnenkomende pakketten automatisch daarheen gaan. Dat kan je achtertuin zijn, maar dus ook een pakketpunt.
Zoals gezegd, afhankelijk van de afspraken tussen de verzender en PostNL kan het zijn dat die optie er niet is.
skapiche @BeosBeing16 juni 2023 15:17
Vreemd, de bestelling die ik van de week heb laten bezorgen was bij een relatief onbekende kleine webshop. Kon het afleveradres daarvan gewoon wijzigen. Je moet er ook wel een beetje bovenop gaan zitten. Het kan namelijk vanaf het moment dat het in het sorteercentrum ligt, maar zodra het daadwerkelijk in de auto ligt om te bezorgen wordt het volgens mij uitgeschakeld.

Wellicht verschilt het ook per regio wat er mogelijk is.
Het 'niemand thuis' bericht terwijl er gewoon iemand aanwezig was lees ik vaker. Is mij gelukkig nog niet overkomen hier. Dat zal dan aan de betreffende bezorger liggen neem ik aan, daar moet je het ook maar net mee treffen.

In een andere woonsituatie zou ik het aan de buren afgeven ook niet zo erg vinden en het hangt er ook nog wel van af waar de bestelling uit bestaat, maar in mijn huidige situatie wil ik het bij geen enkele van mijn directe buren hebben liggen.
Ook wel eens gehad dat het 15 huisnummers verderop in de straat was afgeleverd, dat vond ik ook wel erg bijzonder. Uiteindelijk wel gewoon kunnen ophalen daar, maar ik had geen idee wie daar woonde van te voren.
BeosBeing
@skapiche19 juni 2023 17:50
Vreemd, de bestelling die ik van de week heb laten bezorgen was bij een relatief onbekende kleine webshop. Kon het afleveradres daarvan gewoon wijzigen.
Het zal liggen aan de afspraken die de webshop gemaakt heeft. Een grotere kan meer custom afspraken maken dan een kleinere, maar dit is waarschijnlijk iets dat gewoon in de optielijst staat bij PostNL, wat de webshop kan aan- of afvinken. Een webshop in diervoeding zal misschien accepteren dat iets bij de buren wordt afgegeven terwijl een andere webshop, bv met dure cosmetica, elektronica (iPhones), horloges, sierraden of andere waardevolle spullen misschien zelfs legitimatie wilt zien van de bewoner. De eerste zal dus een vinkje zetten bij "mag bij buren laten bezorgen" en de ander niet, de ander zal een vinkje zetten bij "legitimatie vereist" en bij "laten tekenen voor ontvangst" terwijl de eerste dat niet doet.
En als dan standaard in de template dan bij de optie staat bij "mag omgeleid worden naar afhaalpunt" geen vinkje staat en de webshop heeft dat niet nagekeken, dan krijg je dat je niet kan laten omleiden naar een afhaalpunt.
Je moet er ook wel een beetje bovenop gaan zitten. Het kan namelijk vanaf het moment dat het in het sorteercentrum ligt, maar zodra het daadwerkelijk in de auto ligt om te bezorgen wordt het volgens mij uitgeschakeld.
In dit geval heb ik de avond tevoren al geprobeerd om het bezorgadres aan te passen naar een afhaalpunt. Ik ben namelijk niet blij met het afhaalpunt dat PostNL standaard kiest als ze niemand thuis treffen. Ik heb zelfs tegengekomen dat iemand een modem zou krijgen van KPN, en in plaats van bij een afhaalpunt hier in de stad bij hem thuis werd dat bezorgd in een dorp verderop, bij een winkel die twee keer een uurtje open was per week.
Wellicht verschilt het ook per regio wat er mogelijk is.
Ik had laatst dus dat een pakketje van "onlinedrogist.nl" dat donderdags zou komen en waarvan PostNL melde dat ze me gemist hadden (zoon was thuis) alsnog op vrijdag bezorgd werd. Dat ze nog een tweede bezorgpoging doen en het pakketje niet na de eerste poging gelijk naar het standaard afhaalpunt brengt was echter al jaren geleden. Alleen DHL gaf aan twee keer langs te zijn geweest - wederom terwijl we thuis waren - maar dat betrof het ophalen van een iPad voor reparatie. Nadat ze twee maal hadden gezegd langs geweest te zijn geweest zonder daadwerkelijk langs geweest te zijn - ben ik niet gewend van DHL, normaal zijn ze zorgvuldiger - ben ik naar het DHL-pakketpunt gegaan, waar ze me niet wilden helpen, en toen de ophaling geannuleerd en het ding aangemeld bij servicepunt van Apple, wat dan weer wel enkele reis drie kwartier rijden* is plus tol betalen.

*en met openbaar veevervoer dubbel, plus kun je niet eens op het industieterrein komen, mag je nog eens drie kwartier lopen, maar dan betaal je geen tol
Het 'niemand thuis' bericht terwijl er gewoon iemand aanwezig was lees ik vaker. Is mij gelukkig nog niet overkomen hier. Dat zal dan aan de betreffende bezorger liggen neem ik aan, daar moet je het ook maar net mee treffen.
klopt, en hoe druk die het heeft. Vaak krijgen ze het minimale betaald ervoor, het is een wonder dat ze daarop kiet kunnen draaien. Dat zijn echt uitzuigpraktijken, vooral voor de ZZP-ers die voor PostNL rijden. In België is PostNL dan ook al strafrechtelijk veroordeeld.
In een andere woonsituatie zou ik het aan de buren afgeven ook niet zo erg vinden en het hangt er ook nog wel van af waar de bestelling uit bestaat, maar in mijn huidige situatie wil ik het bij geen enkele van mijn directe buren hebben liggen.
Ja, dat hangt af van diverse factoren. Ook leuk is als de bezorging standaard in een andere straat gebeurt. Ik ken iemand die woonde in het Schuttershof, maar pakketjes werden standaard bezorgd in de Schuttershofweg (waar advocaten en uitzendbureau's gevestigd waren), of in de Bastionweg in het Schuttershofgebouw (kantoorgebouw) waar vervolgens degene die het ontving de bestelling achteroverdrukte.
Ook wel eens gehad dat het 15 huisnummers verderop in de straat was afgeleverd, dat vond ik ook wel erg bijzonder. Uiteindelijk wel gewoon kunnen ophalen daar, maar ik had geen idee wie daar woonde van te voren.
Normaal doen ze direct naast je of tegenover je, maar gaan ze niet verder. Over de schutting in de tuin gooien schijnt ook voor te komen.
sympa @BeosBeing15 juni 2023 14:53
In mijn geval heeft het door mij gekozen pakketpunt het kennelijk geweigerd. En toen heeft PostNL het 20 km verderop bezorgd, bij het pakketdistribitiecentrum.
Daar stonden 2 Greenwheels (huur)auto's, vermoed dat daar ook pakketten mee gehaald werden.
BeosBeing
@sympa15 juni 2023 13:11
Ik heb pas een displayport-kabel gekocht. Hadden ze toevallig, ik had geluk.
Maar verder was het assortiment niet best.
Ik probeer die zaak altijd leuk te vinden (zit vlakbij, en lopen is sneller dan bestellen).
Dat is precies wat ik ook bedoel met mijn reactie hierboven op @Gast Gebruiker. Maar als die kabel je €75 kost (voor €5 bij Action, maar je wilde een iets betere kwaliteit) dan is het verschil wel opeens erg groot, als het net niet helemaal is wat je zoekt (wel werkbaar als je het combineert met een andere adapter) en vooral als je steeds vaker te horen krijgt dat ze het niet hebben, dan houdt het gewoon op. Dat is ook de nr.1 reden dat Dixons en Dynabyte verdwenen.
sympa @BeosBeing15 juni 2023 14:54
Ik betaalde 12,50. Hama of zo. Ik was er heel tevreden mee.
BeosBeing
@sympa15 juni 2023 17:08
Hama is inderdaad meestal goed en niet duur.
Ik schrok laatst echter wel van een aankoop bij BCC, een USB-C naar Lightning-kabel was 34,95, vervolgens een dual-port lader (usb-A en usb-c) 49,95, dan loopt het snel op.
BertNL @Calypso14 juni 2023 23:37
Qua personeel scoort Coolblue vaak het beste.
Gethijsem @Katsunami15 juni 2023 10:57
Ik doe dat ook op die volgorde maar kom vaak genoeg uit bij de Pricewatch bij (witgoed) apparaten die bij BCC in de winkel staan. In dat geval koop ik die dan ook daar omdat ze meerdere winkels in de buurt hebben hier met tot nu toe altijd prima service en assortiment, en een laagste prijsgarantie. Een enkele keer kom ik uit bij CoolBlue, die hier ook een fysieke winkel met goede service heeft, en dat is meestal als BCC die niet heeft.
Zou wat mij betreft zonde zijn als BCC uit het straatbeeld verdwijnt.
lezzmeister @Katsunami15 juni 2023 12:59
Ik heb die omkeer ook gemaakt. Pricewatch is toch verrekte handig, en anders Pepper wel, heel goeie deals, wat meer tijdgevoelig.

Dat gezegd, soms ga ik wel naar de winkel, en dan alleen om te halen wat ik per direct mee kan nemen zonder gezeik en ik wil het snel hebben en niet wachten, koptelefoon, bluetooth headset, voeding, muis, dat soort dingen. Dan nog wel kijken of je niet drie maal meer betaalt (dat gebeurt ook nog wel eens).
donaldk @lezzmeister15 juni 2023 17:06
Pepper stuurde emails, maar dat hield iedere keer na enkele dagen op, dus kom er nooit meer.
BeosBeing
@lezzmeister20 juni 2023 10:07
Dat gezegd, soms ga ik wel naar de winkel, en dan alleen om te halen wat ik per direct mee kan nemen zonder gezeik en ik wil het snel hebben en niet wachten, koptelefoon, bluetooth headset, voeding, muis, dat soort dingen. Dan nog wel kijken of je niet drie maal meer betaalt (dat gebeurt ook nog wel eens).
Als het bij drie maal meer blijft.
Een beetje meer betalen wil ik in zo'n geval nog wel accepteren, je bespaart immers ook weer verzendkosten. Een kabeltje van onder €4 met aan verzendkosten €10 is dan toch duurder dan dat kabetje van €12. Maar inderdaad het criterium is dat je het gelijk mee kunt nemen en niet hoeft te wachten. Je gaat naar de winkel als je het nu moet hebben. De dingen die jij noemt zijn dat meestal niet, al kan het zijn dat je een voeding nodig hebt als die in je desktop plotseling de geest heeft gegeven, en een koptelefoon of oortje als je te horen krijgt dat dochter of zoon die de volgende dag nodig heeft voor gebruik op haar Chromebook op school, of voor zijn les Frans/Duits/Engels/Nederland, maar dan moet de audiopoort op de chromebook natuurlijk niet door klasgenoten zijn volgepropt met troep die er nooit meer uit kan.

Als ze het in de winkel ook moeten bestellen, heeft het geen zin meer om daar heen te gaan. Hoor je dat 2, 3 keer, dan ga je daar niet meer binnen, of het moest zijn dat je er toch al langs komt.
Niels1232 @Katsunami15 juni 2023 14:05
Helemaal mee eens, soms kan het wel eens handig zijn om zo'n fysieke winkel te hebben (als je gamingmuis het op zondagmiddag begeeft bijvoorbeeld).
xavalon @Yzord15 juni 2023 09:26
BCC werd eind 2020 overgenomen door Mirage group. Het is gebruikelijk dat je het volgende boekjaar (2021 dus) het verschil tussen de 'acquisitie prijs' en de 'werkelijke prijs' (na aankoop) op dat moment in mindering brengt in de boeken van de aangekochte onderneming. Dus die 21 miljoen verlies komt (mede) en misschien wel grotendeels daardoor.

Voorbeeld: BCC Is gekocht voor 80 miljoen, maar na aankoop door Mirage en na integratie en elimineren dubbele kosten is de BCC nog 60 miljoen waard. Dan zet je -20 miljoen aan afschrijvingen en goodwill op de balans van BCC. Je ziet vaak dat het jaar na aankoop door een ander er een fors verlies wordt geleden.
Frame164 @Yzord14 juni 2023 20:50
Die koop op afstand wetgeving is wel heel erg in het voordeel van de consument. Met als gevolg dat stenen winkels ook extreme retourmogelijkheden moeten gaan bieden om nog iets te verkopen.
Andros @theduke198914 juni 2023 20:58
Niet alleen dat, dat hele electronica verkoop in fysieke winkels is een dode zaak aan het worden. Vroeger had je allerlei losse toestellen in het segment "personal electronics". Van walkman tot dictafoon tot camera tot GPS tot Game Boy en noem het allemaal maar op. Al die rommel is vervangen voor een smartphone met eventueel een set draadloze oortjes.

In huis had je ooit een stereotoren met versterker, cd speler, tuner, cassettedeck of hele surroundsystemen. Tegenwoordig kom je niet verder dan een smart tv met een soundbar, al de rest is streaming. Een electronicawinkel vul je tegenwoordig met een zooi tv's, een paar soundbars, een gesponsorde hoek smartphones van Apple/Samsung waar de telecomproviders op verdienen en dat is het onderhand. De rest is witgoed of niches, daar valt geen winkel mee overeind te houden, enkel een grote keten als Mediamarkt en online overleeft dat. Voor de rest van de stenen winkel markt zie ik de toekomst somber in.
BertNL @Andros14 juni 2023 21:25
Het gaat retailers er niet per se meer om of een fysiek filiaal afzonderlijk winst maakt. Fysieke filialen zijn er ook voor service (presales & aftersales), het idee dat er een fysieke winkel in de buurt is maakt de online winkel interessanter (heeft ook weer te maken met aftersales), geeft vertrouwen en de herkenbaarheid in het straatbeeld draagt bij aan de kracht van het winkelmerk. Ook kunnen consumenten die online winkelen het product online bestellen en daarna direct ophalen bij het fysieke filiaal (koop op afstand regels voor consumenten zijn dan van toepassing). Verder fungeren de fysieke filialen als hub voor eigen bezorging. Coolblue is hiervan misschien wel het beste voorbeeld. Maar je ziet het ook wel bij Amac, Belsimpel en bij Mediamarkt ook, alhoewel MM nog steeds grote filialen heeft met een uitgebreid assortiment. Trouwens ook Coolblue heeft de vierkante meters per filiaal her en der vergroot. Er zijn ook ketens die door verlies van fysieke filialen uit het beeld van consumenten raken waardoor de online verkoop ook stagneert, vb Blokker.
Gunner @BertNL14 juni 2023 22:04
Mediamarkt is ook al verschillende filialen aan het verkleinen.
suave1234 @Gunner15 juni 2023 08:45
ze kijken dit kunstje af van Best Buy, daar worden in Amerika filialen gewoon extra muren geplaatst om de winkels kleiner te maken.
YopY @suave123415 juni 2023 13:05
Dat klinkt alsof ze daar een overschot aan winkelruimte hebben dan, hier worden delen waarschijnlijk onderverhuurd.
Hans1990 @Andros14 juni 2023 22:15
Of ook heel populair. Wel in de showroom kijken hoe de bouwkwaliteit e.d. is, maar daarna (elders) online bestellen want dan kan je net de uitvoering vinden die je wil, of is de prijs beter, of is deze wel op voorraad, of hoef je niet met zo'n irritante verkoper te praten die graag met je een kopje koffie wil drinken voor een huis-tuin-keuken witgoed apparaat.

Nee, zo bijzonder hoeft die koelkast niet te zijn als ik er 1 uitzoek van 400 euro. En nee, ik wil niet bijbetalen voor een extra service en garantiepakket. Extra's mogen (web)winkels best aanbieden, zoals aflever, aansluit en retourservice. Scheelt mij weer gedoe. Maar de laatste keer dat ik bij BCC witgoed kocht, voelde het net alsof je een auto aan het kopen was 8)7 . Van mij hoeft dat niet.
Passerby2 @Andros15 juni 2023 07:56
Behalve natuurlijk als je een kwaliteits audio versterker met audiofiele luidsprekers erbij wil. Dan ga je wel even luisteren in een fysieke winkel. Dat soort produkten heb je helaas niet meer bij een BCC.
Gast Gebruiker @Passerby215 juni 2023 11:58
Waren ketens als BCC of Expert ook voor het internet niet in eerste instantie gericht op de huis tuin en keuken consument? De echt niche kopers als audiofielen waren toen ook al geneigd om naar speciaalzaken te gaan.
BeosBeing
@Gast Gebruiker15 juni 2023 13:03
Waren ketens als BCC of Expert ook voor het internet niet in eerste instantie gericht op de huis tuin en keuken consument? De echt niche kopers als audiofielen waren toen ook al geneigd om naar speciaalzaken te gaan.
De echte nichekopers, de audiofielen gaan inderdaad naar een speciaalzaak (waarvan er ook steeds minder zijn) maar voor wie gewoon degelijke kwaliteit wilde was bij ons in de stad Micro-Elektro altijd de plaats om heen te gaan, van hi-fi-set tot koffiezetapparaat, wasmachine, koelkast, fornuis, wasdroger, vriezer, magnetron, scheerapparaat, enzovoorts.

Mikro-Elektro had ook zijn eigen installatiedienst en reparatieafdeling (gedeeld met alle filialen in Nederland, en dat waren er nogal wat) In 2011 werd de keten overgenomen door IMR Retail bv dat al eigenaar was van Its. Beide ketens werden in 2014 overgenomen door HiM Retail, dat al eigenaar was van de keten Harense Smid. In 2015 werden de winkels overgenomen door BCC. Van de Harense Smid weet ik te weinig, maar Its (Aanvankelijk It's Electronics) en BCC zijn nooit meer dan dozenschuivers geweest, dus dat is toch echt wel een achteruitgang.

Met het inkrimpen van het assortiment in de winkels zul je steeds vaker zien dat precies de versie die an jouw wensen voldoet (qua specificaties of andere eigenschappen) niet in de winkel aanwezig is, of zelfs helemaal niet bestelbaar. Ik heb dat voorheen gezien met Dixons en Dynabyte. Volgens mij is dit dus echt, zoals @joey82 zegt, het begin van het einde, al plaats ik dat dus eigenlijk al in 2015.

De reden dat Media-Markt zo succesvol is, is volgens mij in de eerste plaats juist door het brede assortiment, ze hebben altijd* wel iets dat aan je wensen voldoet.
*(behalve als je een laptop of pc zoekt van een zakelijke lijn, ofwel vanwege bouwkwaliteit, ofwel vanwege support)

Dat gold vroeger ook voor Mikro-Elektro, maar mijn inziens nooit voor Its of BCC. Dit is ook de reden dat de kleine lokale electronica-zaak verdwijnt. Het is niet dat die duurder is - daar staat immers service tegenover - maar dat ze steeds vaker net datgene wat je zoekt niet hebben en een Media-Markt of webshop wel. Juist door het gebrek aan breedte in het assortiment kunnen ze niet profiteren van de kracht die ze hebben van het lokaal en dus direct beschikbaar zijn. Als je nu/vandaag iets nodig hebt, dus niet kunt wachten op de webshop-levering van morgen/overmorgen, en het zit niet in het assortiment van de lokale electronicaboer, dan is een ritje naar Media-Markt, ook al kost je dat heen-en terug minimaal een uur (plus de tijd die je in de winkel doorbrengt) en moet je tol betalen, al snel de beste oplossing. Steeds vaker echter heeft ook Action dan wel iets. Die zitten ook overal dichtbij.
InsanelyHack @Passerby216 juni 2023 00:26
En dan klinkt ie thuis weer net ff anders dan in de audiofiele luisterruimte. Dan kan je weer beter online kopen en het apparaat terugsturen. Ik denk echt dat het recht op retour (zeker voor mij) het allergrootste pluspunt is tov een fysieke aankoop in een winkel.
Cid Highwind @Andros15 juni 2023 08:35
Plus dat je er vroeger heen kon om advies in te winnen bij onafhankelijke verkopers met kennis van zaken. Terwijl je je tegenwoordig af moet vragen of het aanbevolen product werkelijk het beste apparaat is, of het apparaat met de hoogste marge.

Dan kan je in de tijd die het kost de stad in te gaan ook een aantal reviews lezen. En als je dan toch al online bent, pak je een prijsvergelijker er bij om de beste prijs te pakken bij een winkel met een goede reputatie.
Bobsen @Cid Highwind15 juni 2023 08:54
Verkopers kunnen de marge van een product niet zien, Heb er zelf 3 jaar gewerkt en mede dankzij tweakers heel veel van Audio & Visual (nogsteeds) begrijp, kan uitleggen en verkopen. Ik vond het belangrijk dat ik de kennis van een product moest hebben voordat ik hem bij iemand thuis neerzette.
Cid Highwind @Bobsen15 juni 2023 09:05
Je hoeft de marge niet te zien om een goede inschatting te kunnen maken: Duurder is beter.

Zie bijvoorbeeld ook de commentaren onder dit bericht nieuws: MediaMarkt gaat zich meer richten op dienstverlening

Ik denk dat je je eigen competentie niet moet willen projecteren op de gemiddelde Mediamarktverkoper. Nu heb ik in mijn vriendenkring ook iemand die daadwerkelijk bij de Mediamarkt heeft gewerkt en die tevens echt veel verstand heeft van audio en dit netjes uit kan leggen. Maar voor hem zijn er ook weer tien andere ervaringen die ik persoonlijk heb gemaakt in de winkel, van ongeïnterresseerd of onder-geïnformeerd, tot grenzend aan oplichting.

Dergelijke berichten en ervaringen hebben mijn vertrouwen aan de integriteit van de gemiddelde verkoper een flinke knauw gegeven. Spijtig voor de positieve uitzonderingen die daardoor ook getroffen zijn.
centr1no @Cid Highwind15 juni 2023 14:31
Je hoeft de marge niet te zien om een goede inschatting te kunnen maken: Duurder is beter.
De marge misschien niet, maar de uiterste verkoopprijs 100% zeker wel.
En je hoeft geen geleerde te zijn om te snappen dat er een hoop marge zit op producten die nu uitkomen en het model van vorig jaar, dat toen net zo veel kostte, opeens 40% goedkoper is.

En hoe zit het met commissie en 'prestatiegerichte beloningen'?
van ongeïnterresseerd of onder-geïnformeerd, tot grenzend aan oplichting
Persoonlijk een paar maanden geleden nog meegemaakt dat een verkoper me een HDMI-kabel van €60 aan wilde smeren met "als je zeker wilt zijn dat je de beste beeldkwaliteit hebt...".
Dat tv's en spelers niet standaard een HDMI kabel in de verpakking hebben is naar mijn idee georganiseerde misdaad.
Corsa_GSi @Bobsen15 juni 2023 09:17
Nou vroeger kon je die als personeel van de MediaMarkt gewoon zien hoeveel marge erop zat. :+
benji83 @Bobsen15 juni 2023 10:22
Ik heb tijden in een wit-bruingoed winkel gewerkt, en daar konden we in het systeem de marge prima zien. Er waren targets voor verkoop, maar ook voor behaalde marge, waarop je bonus gebaseerd was.
Bij BCC misschien niet het geval, maar in heel veel andere zaken absoluut wel. Zo weet je als verkoper wat je aan korting kunt geven.
Bobsen @benji8315 juni 2023 12:28
Zeker, ik wist daadwerkelijk wat ik wel en niet moest verkopen, dat is in elke markt zo en dat heeft een bedrijf ook nodig om gezond voort te kunnen bestaan. Ik sta volledig achter je met je argument.
punishedbrains @theduke198914 juni 2023 19:42
Ja ik heb al jaaaaaaren niet in een winkel gestaan, nog voor de grote massa online begon te bestellen. Simpelweg omdat ik altijd meer had kunnen opzoeken online en de verkoper gewoon minder wist. :) Dan is het nut een beetje weg. Laatst wilde ik een telefoon kopen en was aan het touren door Maastricht, ik dacht... waarom niet eens een keer de winkel instappen. Winkel bijna leeg, niemand behalve 1 verkoper deed de telefoons (rest stond wat te staren) en die was bezet. 30 min wachten later en toen bleek de telefoon niet op voorraad. Het internet it is. :)
rodie83 @punishedbrains14 juni 2023 22:05
Maar dat is precies het punt. Áls je dan een fysieke winkel bent, zorg er dan voor dat je alles piekfijn in orde en op voorraad hebt. Het is zó simpel. Want natuurlijk heb je wel een toegevoegde waarde. Genoeg doelgroepen die nog steeds liever fysiek contact hebben en iets komen kijken/kopen. De kracht van fysiek contact en direct iets in je handen hebben blijft groot. Maar internet heeft mensen wel (terecht) kritischer gemaakt, want online kan het ook goedkoop, simpel en hoewel niet fysiek, toch snel en ook nog met een plezierige service.

Dus, kom anno 2023 niet aan met van 'sorry meneer, deze is toevallig net niet meer op voorraad, maar we kunnen hem wel bestellen' in je fysieke winkel. Dan zijn klanten weg en zie je ze ook niet meer. Wat mij betreft 100% terecht. Goede fysieke winkels blijven prima floreren.

[Reactie gewijzigd door rodie83 op 22 juli 2024 22:41]

GeroldM @rodie8315 juni 2023 03:32
Wat jij doodsimpel noemt, is verre van dat. Voorraadbeheer in een winkel waar veel gevarieerd publiek in verwacht kan worden, Dat geeft logistiek gezien best wel wat problemen.

Kan je verzekeren dat jouw wensen voor een telefoon helemaal niet overeenkomen met mijn wensen. Nu neemt een telefoon op zich weinig opslagruimte in. Verzekeringstechnisch wil je zo min mogelijk voorraad in elk filiaal en alles (relatief) veilig in het hoofdmagazijn.

Het deel van de winkel waar het publiek in rond dwaalt, moet wel zijn verzorgd, maar dat betekent vaak dat er geen voorraadruimte in een winkel voorhanden is. En als er al ruimte is, dan is dat eerder besteed aan kantoortje met keukentje en toilet voor de werknemer(s), vaak gevuld met promotiemateriaal voor nieuwe produkten, schoonmaakmiddelen enz. Personeel kan in dat deel van de winkel vaak de kont niet keren, zogezegd. Want dat is namelijk ruimte waarin niets verkocht word en huur van winkelruimte is hoog.

Misschien heb je een andere ervaring als ik, maar wat in deze post tracht te beschrijven is dat voorraad in een winkel leuk is, maar het is niet veilig, het rendeert niet en je hebt personen nodig in de winkel die voorraadbeheer snappen, want de winkel is nu een extra locatie voor het totale voorraadsysteem geworden.

Kortom, het is gezeur waar je niet op zit te wachten als bedrijf zijnde. Dan is het makkelijker om een wagen rond te laten crossen die gespecialiseerde voorraad aflevert wanneer het nodig is. Of het gaat met het bevoorradingsvoertuig mee de volgende dag.

Doodsimpel? Nee dus. Het geeft aan dat je niet (genoeg) over de materie hebt nagedacht.
Toin @GeroldM15 juni 2023 09:32
Ik ga naar een fysieke winkel omdat, ik het product direct wil meenemen. Wordt het een dag later geleverd dan, kan ik het net zo goed via internet bestellen. Scheelt rijden en parkeerkosten.
FreezeXJ @Toin15 juni 2023 09:57
Dan heb je meer een soort Gorillaz-service nodig in plaats van een fysieke winkel. Nu besteld, over een uurtje in huis. Ik zie het nog wel gebeuren voor (standaard-)electronica binnen de grote steden.

Winkels moeten hun voordeel niet halen uit het voorraadbeheer, want dat winnen ze niet van de grotere online-tenten, die met 1 magazijn in Nederland (of JustInTime delivery uit Europa) duizenden soortgelijke producten op voorraad kunnen hebben.

Waar ze wel winst uit kunnen halen is vakkundig personeel dat goed advies geeft. Ja dat is (heel) duur, maar biedt meerwaarde voor grotere aankopen. Voor een netwerksnoertje is dat niet echt nodig, maar als jij zit te twijfelen tussen een paar laptops dan is wat uitleg voor non-tweakers nuttig. Zijn mensen bereid daarvoor 100 euro meer te betalen? Schijnbaar niet, want dan halen ze de uitleg bij de winkel, en bestellen em alsnog op Bol.com. Winst jonguh! Los afrekenen voor advies zorgt helemaal dat je schrikt van de prijzen, dus dat maakt het ook lastig. Kortom: hoewel winkels nuttig kunnen zijn, gaan ze het economisch niet redden.
BeosBeing
@FreezeXJ16 juni 2023 10:55
Dan heb je meer een soort Gorillaz-service nodig in plaats van een fysieke winkel.
Dat gaat hem niet worden, die TV, wasdroger, vaatwasser, koelkast, wasmachine (met betonblok voor stabiel centrifugeren), bankje of bed past niet bij hen op de fiets, Daarnaast zitten ze hier helemaal niet. Dat uurtje gaan ze ook zeker niet redden (ook niet met een HDMI-kabeltje) op het fietsje, misschien wel als ze een drone inzetten, maar dat wordt weer lastig bij mensen op een flatje, bv op de 22e verdieping in het Waterfront, tenzij ze in de drone ook de installateurs meesturen.
Nu besteld, over een uurtje in huis. Ik zie het nog wel gebeuren voor (standaard-)electronica binnen de grote steden.
Binnen de grote steden heb je overal wel fysieke winkels voorhanden, vaak naast elkaar, dus voor standaard elektronica kijk je op adres 49 en dan op adres 51 en dan kies je welke je bevalt.
Winkels moeten hun voordeel niet halen uit het voorraadbeheer, want dat winnen ze niet van de grotere online-tenten, die met 1 magazijn in Nederland (of JustInTime delivery uit Europa) duizenden soortgelijke producten op voorraad kunnen hebben.
Nu weet ik niet wat je hier bedoeld met "voordeel halen uit het voorraadbeheer", want ja de grote keten kan goedkoper op voorraad houden, maar juist voor de kleine winkel is een voldoende groot assortiment essentieel. Als de plaatselijke winkel het 8 op de 10 keer niet heeft, of althans net niet de variant die jij wilt, dan rij je al snel naar de volgende stad waar een grotere winkel zit met ruimer, en vooral beter assortiment. Dat geld voor kleding, maar ook voor elektronica. Als je dat steeds een half uur heen en terug kost plus 6 liter benzine plus 8-10 euro tol, maar die heeft wel de spullen die je zoekt, dan doe je dat. En er zijn behoorlijk veel producten die je fysiek wilt zien, voelen of passen. (oké, voor elektronica dat laatste niet). Maar als ik een tonercardtridge wil hebben, en bij mediamarkt moet ik daar fysiek voor naar de winkel komen om hem te bestelllen, en dan het ding (2 dagen later) in de winkel ligt, nogmaals fysiek daarheen moet (dus twee keer 6 liter benzine, twee keer 8-10 euro tol) dan houdt het voor mij op, dan wordt het ofwel een andere winkel die mijn toner wel op voorraad houdt, of webshop (en in dit geval dus geen Media-Markt).
Waar ze wel winst uit kunnen halen is vakkundig personeel dat goed advies geeft.
Vakkundig personeel hebben alle winkels, in ieder geval de winkelketens, de laatste 35 jaar stelselmatig uitgebannen. Het enige dat in verkoper wordt gewaardeerd (naast een zo laag mogelijk loon, bij voorkeur minimumjeugdloon) is dat die de klant via een mooi praatje lekker kan maken, vaak door dingen te beloven die helemaal niet tot de producteigenschappen van het apparaat behoren. Alleen in de B2B-verkoop kom je daar niet mee weg.
Ja dat is (heel) duur, maar biedt meerwaarde voor grotere aankopen.
Alleen als dat advies echt iets zegt over het desbetreffende product én correct is.
Voor een netwerksnoertje is dat niet echt nodig, maar als jij zit te twijfelen tussen een paar laptops dan is wat uitleg voor non-tweakers nuttig.
Juist de non-tweaker weet vaak niet welk kabeltje hij nodig heeft. Ik had pas nog dat de eigenaar/directeur hier verbaasd was dat de device niet oplaadde als de usb-c-stekker werd ingeplugd in een usb-A-socket ... ja die stekker gaat er in, maar doet uiteraard niets. Voor een laptop zou de non-tweaker nu juist het beste een zakelijk model uitkiezen met on-site support.Jaren geleden had ik een laptop (helaas toen wel een consumentenmodel) gekocht en verzekerd bij Dynabyte. Die verzekering dekte alles. Werkte iets niet, leverde je hem in bij de winkel, en ongeacht of het garantie is of niet, ongeacht wat de oorzaak is, hij werd gerepareerd of vervangen, ideaal (en ja dat kostte dan wel 6 weken, dat was geen zakelijke next-business-day)
Zijn mensen bereid daarvoor 100 euro meer te betalen? Schijnbaar niet, want dan halen ze de uitleg bij de winkel, en bestellen em alsnog op Bol.com. Winst jonguh!
Ja, kijk de grens tussen jezelf oriënteren en de aankoop maken is nu eenmaal vaag. Mensen realiseren zich vaak niet dat bij problemen de plaatselijke winkel dichtbij is.
Los afrekenen voor advies zorgt helemaal dat je schrikt van de prijzen, dus dat maakt het ook lastig.
Dat zie je het sterkst in de financiële adviesbranche, verzekeringen, hypotheken, persoonlijke leningen e.d. maar geleidelijk komt daar de prijs ook wel onder druk denk ik. Dalen zal die misschien niet echt, maar minder stijgen dan de inflatie.
Kortom: hoewel winkels nuttig kunnen zijn, gaan ze het economisch niet redden.
Dat hangt helemaal af van
- wat voor soort product
- welk marktsegment
- hoe de individuele winkel hiermee omgaat.
Sinds de C&A hier verdwenen is heb ik welgeteld één keer bij C&A online besteld, maar meestal wordt het toch een flitsbezoek aan een andere winkel (action, hema, tako, scapino) in de buurt, en als er iets echt fatsoenlijks gekocht moet worden, ofwel de tolroute ofwel de grens over, maar zelfs als we dan nog bij C&A terechtkomen, dan zullen ze toch een fors stuk omzet kwijt zijn.
WillySis
@Toin15 juni 2023 10:02
Als ik een wasmachine, bankstel of ander groot "ding" koop in een fysieke winkel wil ik dat ter plekke kunnen zien, maar zeker niet gelijk meenemen.
Het voordeel van een fysieke winkel is dat ik producten echt kan zien en me kan laten voorlichten door een kundige medewerker die de voor en nadelen van de soortgelijke producten kan uitleggen. Bij kopen via internet ben je afhankelijk van zeer summiere verkoopteksten. Daar worden de goedkoopste klungels net zo goed beschreven als de duurste, terwijl het verschil enorm kan zijn. Reviews helpen iets, maar de meeste reviews zijn geschreven door amateurs die kijken of een product aan de verwachting voldoet. Die verwachting is een grote onbekende.
Product testen helpen beter, maar het is moeilijk om gelijksoortige producten te vinden die op dezelfde manier zijn beoordeeld.
Toin @WillySis15 juni 2023 14:54
Zolang het in de auto past wil ik het direct meenemen. Voor een bankstel ben ik laatst naar een fysieke winkel geweest. Nu nog 7 weken wachten voordat die geleverd wordt.
WillySis
@Toin15 juni 2023 16:26
Voorraad is duur, zeker als je ook nog allerhande kleurstellingen van één product hebt.
Meubels worden vaak op bestelling gemaakt of gestoffeerd. Een levertijd van 6 tot 13 weken is dan niet ongewoon. Jongeren zijn daar niet aan gewend, maar mijn generatie vindt vindt dat heel normaal.
BeosBeing
@WillySis16 juni 2023 11:25
Als ik een wasmachine, bankstel of ander groot "ding" koop in een fysieke winkel wil ik dat ter plekke kunnen zien, maar zeker niet gelijk meenemen.
Met dat bankstel gaat het niet lukken, maar als het in de auto past neem ik het liever gelijk mee. Het scheelt wel of die wasmachine (met betonblok voor stabiel centrifugeren) naar de badkamer op de eerste verdieping moet (doe ik nooit meer zelf) of naar de bijkeuken aan de achterkant van het huis. (ik zou er zelfs nog een steekwagentje voor aanschaffen). Een droger is geen probleem, een koelkast is wel al gauw te groot.

En waar ik niet met de auto kan komen, koop ik niet. Ik weiger met het Openbaar Veevervoer te gaan.
Het voordeel van een fysieke winkel is dat ik producten echt kan zien en me kan laten voorlichten door een kundige medewerker die de voor en nadelen van de soortgelijke producten kan uitleggen. Bij kopen via internet ben je afhankelijk van zeer summiere verkoopteksten. Daar worden de goedkoopste klungels net zo goed beschreven als de duurste, terwijl het verschil enorm kan zijn. Reviews helpen iets, maar de meeste reviews zijn geschreven door amateurs die kijken of een product aan de verwachting voldoet. Die verwachting is een grote onbekende.
Vaak is het ook zo dat het product aanvankelijk wel bevalt, maar als het wat ouder wordt kuren begint te vertonen. Dat lees je nooit in dergelijke reviews. Het maakt nogal uit of die wasmachine 5, 8 of 15 jaar meegaat, en dat hangt dan ook nog eens af van hoe vaak je hem gebruikt.
In deze PDF zie je wat volgens "Techniek Nederland" (vreemde naam) voorheen UNETO-VNI, de normale levensduur is, maar dat hangt ook sterk af van hoe vaak zo'n apparaat gebruikt wordt, het maakt nogal wat uit of die dagelijks twee keer draait om de baby- en kinderkleertjes te wassen (en dan ga ik ervan uit dat je wegwerpluiers gebruikt in plaats van ouderwetse duurzamere katoenen luiers - iets waar steeds meer mensen tegenwoordig voor kiezen) of als ouder echtpaar maar twee keer in de week (één keer donker gekleurd en één keer lichtgekleurd/witgoed).
Product testen helpen beter, maar het is moeilijk om gelijksoortige producten te vinden die op dezelfde manier zijn beoordeeld.
Ook met producttesten moet je uitkijken. Vroeger heb ik er veel gelezen van de consumentenbond, en ik zag vaak dat ze bepaalde eigenschappen belangrijker vonden en andere minder belangrijk, maar juist daar kan het zijn dat jouw voorkeuren anders liggen. De grootste fout vond ik nog wel - en ja dit is wat jaartjes geleden - toen ze filmrolletjes gingen testen. De iso 100 films vonden ze prima (maar waren zijn buiten de zomervakantie vaak onbruikbaar omdat er te weinig licht is, vooral met de toenmalige zoom-compacts), de iso 200 films beter (terwijl dat juist vaak een tussenwaarde is, afgeleid van, en dus niet beter in kleur/scherpte/korrel dan iso 400-films) en de iso 400 films vonden ze juist alleen geschikt voor 's avonds en bij slechter weer (maar die waren juist het meest flexibel). De iso 800/1000 films en hoger (Fuji 1600, Konica 3200) vonden ze slecht en duur. Duurder waren die films zeker, maar waar ze dus volledig aan voorbij gingen was dat dat films waren voor bijzondere omstandigheden, voor slecht licht bij een concert, in een club of een café, in een donker bos e.d. Je gaat (ging) geen iso 1600 film gebruiken aan het strand of op de skipiste, dat is onzinnig, maar weer wel tijdens de après-ski-party.

Vanaf toen zag ik steeds vaker dat de tests van de consumentenbond bepaalde parameters bovenmatig waardeerden en andere nauwelijks invloed hadden op de uitslag, en de sterkste bias was toch wel de prijs .. totdat ze, naast de kwalificatie "beste keus" ook de kwalificaties "best uit de test" en "beste kwaliteit ongeacht de prijs" gingen hanteren, toen gingen ze hun tabelletjes anders rangschikken en werden die weer een beetje eerlijker.

Tests, zeker als ze de verkeerde parameters gebruiken, kunnen er dus volkomen naast zitten.
WillySis
@BeosBeing16 juni 2023 12:19
Wat gelijk meenemen vs thuisbezorgen betreft heeft iedereen zo zijn eigen voorkeuren.

Bepalen wat voor jouw de juiste koop is, is niet gemakkelijk. In een winkel hebben ze meestal ook maar een paar merken en verkopers zijn niet altijd even kundig. Internet is een goede bron, maar het is moeilijk betrouwbare reviews en testen te vinden.
De overmaat aan keuzes maakt het ons niet gemakkelijk.
BeosBeing
@WillySis16 juni 2023 12:32
De overmaat aan keuzes maakt het ons niet gemakkelijk.
Klopt, ik moest pas slakkenkorrels hebben zodat die niet onze plantjes opeten. Dan sta je in de winkel en zie je 21 verschillende merken en verpakkingen. Zoek je iets tegen bladluizen, dan zijn het er 23, en met drie of vier verschillende werkzame stoffen, de ene is biologisch, de andere niet, maar juist die biologische is schadelijk bij inademen, enzovoorts.
Falcon @GeroldM15 juni 2023 07:19
Als ik niet gelijk het mee kan nemen of het wordt niet dezelfde nog bezorgd heeft een fysieke winkel voor mij geen nut meer.

Los van evt uitdagingen, puur vanuit klantperspectief.
centr1no @GeroldM15 juni 2023 13:17
Je hebt een winkel om daar producten aan te bieden. Als je geen voorraad hebt, verkoop je niks.
Natuurlijk hoort daar voorraadbeheer bij. Dat doen alle winkels. Al honderden jaren.
Elektronicawinkels met een breed aanbod hebben het wat lastiger door de aard van de producten maar voorraadbeheer is ook bij de BCC geautomatiseerd.
Het is sowieso een gegeven dat producten die mensen niet direct mee kunnen nemen niet op voorraad hoeven staan. Voor de rest moet, aan de hand van de grootte van de winkel, de locatie, het soort klanten en historische data bepaalt worden hoe veel van welke producten men verwacht te verkopen in een bepaalde periode.
Nogmaals, dat is allemaal niet nieuw.

Maar als ik dan even naar de plaatselijke BCC kijk valt gelijk wat op. Van hun vloeroppervlak is grofweg 40% voor tv's en 40% voor witgoed en klein huishoudelijk spul. Tv's en witgoed zijn typisch producten waarvoor mensen in een winkel gaan kijken om ze vervolgens goedkoper via internet te kopen.
Slechts 20% van de vloer is ingericht voor laptops, audio, telefoons e.d. en een kijk- en luisterruimte(?).
Ik ken het beleid van BCC niet in hoeverre individuele winkels af kunnen of mogen wijken van de inrichting of inventaris, maar ik kan me zo voorstellen dat het beleid niet perse aansluit bij de behoefte.

Ik vraag me ook serieus af of ze bij BCC überhaupt iets willen verkopen.
Afgezien van de keren dat ze dingen niet op voorraad hadden en ik dus weer naar de Mediamarkt moest omdat sommige dingen kapot gaan en direct vervangen moeten worden.
Ik heb er meerdere keren met een product in handen bij een onbemande kassa gestaan, alleen en in een (langer wordende) rij en het interesseerde blijkbaar het langslopende personeel helemaal niets. Bij het aanspreken van personeel werd domweg gezegd dat ze iemand gingen zoeken.
Ik wilde er een keer wat kopen wat in een afgesloten vitrinekast zat. Er stond een BCC-persoon op 2 meter afstand wat op internet te doen dus die sprak ik aan met de mededeling dat ik graag dat product wilde kopen. Ze leek geïrriteerd dat ik haar bezigheden onderbrak, keek om zich heen, waarschijnlijk om te kijken waar de collega's waren (2 waren er in gesprek met mensen bij de tv's, voor de rest was de winkel leeg), zei me vervolgens "er komt zo iemand aan" om vervolgens weer met haar bezigheden verder te gaan. Na een paar minuten vond ik het welletjes, heb gezegd dat als ze niets willen verkopen ze dat ook gewoon kunnen zeggen, en ben aangelopen.
Als je klanten moeite moeten doen om iets af te kunnen rekenen dan heb je in mijn ogen je prioriteiten niet op orde.

En mocht ik ooit de neiging hebben gehad om bij BCC voor een tv te gaan kijken dan is die echt wel verdwenen.
Ik heb er totaal geen moeite mee om wat extra te betalen voor informatie, service of simpelweg het gegeven dat ik een product meteen mee kan nemen. Persoonlijk heb ik weinig tot geen behoefte aan informatie of installatieservice o.i.d.. Als ze het dan niet voor elkaar kunnen krijgen dat ik een product mee kan nemen dan mogen ze wat mij betreft gewoon hun faillissement aan vragen.
WillySis
@centr1no15 juni 2023 16:21
Bij grote of zware zaken wil ik die graag in de winkel bekijken, maar wel thuis laten bezorgen.
centr1no @WillySis15 juni 2023 17:03
Ja natuurlijk.
Maar je ziet nooit ergens cijfers over hoeveel mensen daadwerkelijk een product in de winkel kopen waar ze er naar zijn gaan kijken.
Je ziet soms zelfs mensen in de winkel de typenummers Googlen om de laagste prijs te vinden.
sfc1971 @rodie8315 juni 2023 10:13
Toch complexer dan jij denkt.

Een coolblue hoeft maar 1 doosje te hebben om voorraad te hebben. Een fysieke winkel 2. 1 in de vitrine en 1 om te verkopen want je wilt toch geen display model kopen?

Ik tel zo snel 16 BCC winkels, dat is dus 32 doosjes aan voorraad vs 1 voor Coolblue. En Coolblue kan natuurlijk ook leveren uit voorraad direct bij hun leverancier, jij ziet niet uit wiens magazijn het komt. Bij veel computer winkels kun je zelfs zien op de website dat er 0 in eigen voorraad is en X bij de leverancier.
rodie83 @sfc197115 juni 2023 10:16
Het zal vast complexer zijn. Maar feit blijft dan dat je als fysieke winkel gewoon wat meer je best moet doen dan in het pré-webshoptijdperk. En ik heb sterk de indruk dat er gewoon veel partijen zijn die die boot hebben gemist.

(En uiteraard snap ik best dat het direct meenemen minder opgaat bij grote en zware producten)

[Reactie gewijzigd door rodie83 op 22 juli 2024 22:41]

centr1no @sfc197115 juni 2023 13:41
want je wilt toch geen display model kopen?
Ik heb bij BCC ooit een showmodel willen kopen, want ik had het nodig, maar dat kon niet.
Toch complexer dan jij denkt.
En wat is er complex aan de situatie die jij schetst? Winkels opereren al honderden jaren met voorraad en leveringen. Magazijnen wisselen regelmatig van eigenaar en klanten. Ja fysieke winkels vergen logistiek, maar dat is ondertussen echt geen rocket science.
Een bedrijf als Docdata (wat niet meer bestaat) was gespecialiseerd in e-fulfilment en beheerde meer dan 100.000 vierkante meter opslag voor bedrijven als Bol.com, ibood, Wehkamp, Neckerman, V&D, de Beijenkorf en nog een hoop e-shops.
Als een winkel 1 doosje verkoopt krijgen ze de volgende dag weer een doosje vanuit een magazijn. Uit welk magazijn dat komt interesseert helemaal niemand iets.
Het feit dat de klant het doosje meteen mee naar huis kan nemen wel.
sfc1971 @centr1no15 juni 2023 18:27
Het is het verschil in benodigde voorraad, voorraad kost geld.

En bij Coolblue vinden we morgen leveren snel. Bij BCC winkel is morgen leveren langzaam.
centr1no @sfc197116 juni 2023 11:55
Winkels kosten geld en niet alleen door het verschil in voorraad.
En ik ben benieuwd naar wat jij denkt dat die voorraad dan wel kost.
Wil ik je ook even meegeven dat een vrachtauto met voorraad van een magazijn naar een winkel goedkoper is dan de inhoud van die vrachtauto vanuit het magazijn naar de klant sturen. Als die winkels hun voorraad verkopen bespaart dat juist geld.
bij Coolblue vinden we morgen leveren snel. Bij BCC winkel is morgen leveren langzaam
Geen idee wat je hiermee bedoelt.
Je gaat naar een fysieke winkel om een product te kopen en mee te nemen. Als winkels geen voorraad hebben hoef je ook niet naar die winkel. Tenzij het om een product gaat dat je eerst wilt zien, horen of voelen. Maar als de winkels het assortiment gaan beperken wordt dat ook minder.
SHiNeye @theduke198914 juni 2023 20:11
Want we willen allemaal alles digitaal aankopen. Niet meer er echt voor naar de winkel gaan.
Het is niet zo simpel als dat. Voor veel mensen is online shoppen gewoon makkelijker, maar de mensen die echt in de stad wonen gaan vaak alsnog gewoon naar de fysieke winkel. Ik stap zelf liever even 5 minuten op de fiets naar de Mediamarkt, maar mijn ouders die ergens in een dorp in the middle of nowhere wonen hebben geen zin om een half uur naar de Mediamarkt te rijden. Voordat online shoppen er kwam, moesten ze er wel voor reizen.
kozue @theduke198914 juni 2023 23:15
Niet iedereen wil alles online kopen. Het is niet alleen maar voordelen. Ja, je hebt een groter aanbod en kunt er dingen vinden die je niet zo gauw of helemaal niet in fysieke winkels vind. Maar daar moet je wel wat moeite voor doen en ongemakken en irritaties voor lief nemen. Vooral als je, zoals ik, een hekel hebt aan opslok-toko's als bol.com en amazon, die de hele online retail naar zich toe willen trekken, en hun daar niet bij wil helpen. Dan blijkt hoe ver ze al zijn in het monopoliseren van de online verkoop en dat sommige producten moeilijk te vinden zijn als je die 2 negeert.

De meeste website zijn rommelig. Ze steken meer tijd in troep die je niet nodig hebt aan jou promoten dan het makkelijk vindbaar maken van waar je nou eigenlijk voor kwam. De zoekfunctie werkt 9 van de 10 keer niet goed genoeg, en er is geen medewerker om je te helpen het product te vinden. En als je dan wat gevonden hebt moet je maar hopen dat het beschikbaar is, want in tegenstelling tot echte winkels tonen webwinkels je graag producten die ze niet kunnen leveren, of niet weten hoe lang het gaat duren. Ik heb al eerder iets besteld waarvan het niet direct duidelijk was dat het helemaal uit een pakhuis in China moest komen en een wachttijd van een maand het minimum was. En als je dan wel iets vind wat je wilt hebben én geleverd kan worden, moet je door hun klantonvriendelijke bestelproces heen, waarbij je veel te veel gegevens over jezelf achter moet laten en in moet stemmen met van alles en nogwat. Plus het betalen voor verzending. Leuk, €10 extra voor een kabeltje van €2. Wie zei dat het internet goedkoop was?

En dat is dan nog de happy flow. Wat als er iets mis gaat, en ze het verkeerde product sturen? Kun je weer gaan ruziën met de winkel over wie er nou gelijk heeft. En als je gelijk krijgt moet je vaak op eigen kosten het product terug sturen, hopen dat het niet kwijt raakt, en ze daarna wel het goede sturen. Een hoop gedoe, terwijl je bij een echte winkel gewoon terug kunt met je aankoop.

Voor mij is het internet een last resort. Ik probeer online aankopen zoveel mogelijk te vermijden. Geef mij maar echte winkels. Je ziet iets wat je wilt, neemt het mee naar de kassa en kan het gelijk mee naar huis nemen. En je kunt er cash betalen, wel zo goed voor je privacy als je niet van digital footprint houdt. Online shoppen is een digitale kooi die je zelf helpt te bouwen.
BeosBeing
@kozue16 juni 2023 12:49
De meeste website zijn rommelig. Ze steken meer tijd in troep die je niet nodig hebt aan jou promoten dan het makkelijk vindbaar maken van waar je nou eigenlijk voor kwam. De zoekfunctie werkt 9 van de 10 keer niet goed genoeg, en er is geen medewerker om je te helpen het product te vinden.
Dat vindt ik het sterkst bij Amazon (het enige dat ik daar regelmatig bestel zijn telefoonhoesjes, want als je echt leder wilt, dan hebben alle andere dat niet, behalve soms voor Apple) maar ik kom regelmatig posts tegen van Amerikanen die bepaalde producten van Amazon linken, vaak dingen waarvoor ik naar een fysieke winkel of een gespecialiseerde webshop zou gaan, en vaak ook dingen waarvan de verkoper zegt ze niet hier te kunnen leveren.
Ook bij Bol.com vind ik de zoekfunctie een drama. Coolblue gaat wel. Andere winkels die
En als je dan wat gevonden hebt moet je maar hopen dat het beschikbaar is, want in tegenstelling tot echte winkels tonen webwinkels je graag producten die ze niet kunnen leveren, of niet weten hoe lang het gaat duren.
Kijk bij een internationaal platform als Amazon kan ik me daar nog iets bij voorstellen, maar als het een Nederlandse partij is, absurd.
Ik heb al eerder iets besteld waarvan het niet direct duidelijk was dat het helemaal uit een pakhuis in China moest komen en een wachttijd van een maand het minimum was.
Dan koop je bij een Europese verkoper op eBay of zelfs via een Nederlandse website, en dan vertellen ze dat niet. Dropshipping heet dat, en het is goed dat dit kan, maar dan moeten ze er wel transparant over zijn. Inmiddels echter heeft de EU bepaald dat dit de lokale winkeliers schaad, en dus moet je over iedere zending, ook al is het maar een pakketje van 1 euro, de volledige invoerrechten en btw afdragen, en nu zijn die dan ook maar een paar centen, maar omdat je dan voor iedere zending apart de kosten van de inklaring moet betalen wordt het opeens duur. De EU is er duidelijk niet voor de burger (waren de EGKS en de EG ook niet) maar enkel voor de handelaren en de bedrijven. Vrij verkeer van goederen en diensten, maar de burger mag alleen onder bepaalde voorwaarden, namelijk als er een uitzendbureau of detacheerder iets mee verdient.
En als je dan wel iets vind wat je wilt hebben én geleverd kan worden, moet je door hun klantonvriendelijke bestelproces heen, waarbij je veel te veel gegevens over jezelf achter moet laten en in moet stemmen met van alles en nogwat. Plus het betalen voor verzending. Leuk, €10 extra voor een kabeltje van €2. Wie zei dat het internet goedkoop was?
Verzendkosten van een pakketje ligt in Nederland al snel tussen 6 en 7 euro (sorry geen zin om de actuele prijs op te vragen) en dan komt daar nog de verpakking bij, een doosje kost ook al gauw een paar euro, dus die €10 is niet onrealistisch. Dat kabeltje kost echter bij BCC wel €34.95 dus combineer, koop een paar kabeltjes tegelijk, dan is het wel interessant, of ga naar de Action (daar kost het ook €2, maar dan is de vraag wat de kwaliteit is)
En dat is dan nog de happy flow. Wat als er iets mis gaat, en ze het verkeerde product sturen? Kun je weer gaan ruziën met de winkel over wie er nou gelijk heeft.
Daarvoor zijn er review-sites zoals Tweakers, en eBay heeft zijn eigen review-systeem. Op Amazon, Bol.com heb je dat niet (en van markplaats blijf je beter helemaal weg, ook al zijn het vooral reguliere winkels die daar iets aanbieden)
En als je gelijk krijgt moet je vaak op eigen kosten het product terug sturen, hopen dat het niet kwijt raakt, en ze daarna wel het goede sturen.
Dat hangt af van de winkel. Partijen zoals Zalando hebben vaak dat je gratis kunt terugsturen want ze hopen op die manier dat je meer koopt. Dat je een deel terugstuurt is dus verwerkt in de prijs.
Een hoop gedoe, terwijl je bij een echte winkel gewoon terug kunt met je aankoop.
Ook daar kun je niet altijd terug. In Nederland zijn ze daar overigens wel soepeler mee als in België. Maar bij een webshop heb je gewoon recht om het zonder opgave van reden terug te sturen, ook toen dat wettelijk nog maar 10 dagen was, hanteerden velen al de 14 dagen. Wel moet je zelf de verzendkosten van het terugsturen betalen, tenzij de verkoper (zoals hierboven Zalando) die op zich neemt. Veel webshops die dat deden zijn daar echter mee gestopt omdat men vond dat er te veel teruggestuurd werd.
Voor mij is het internet een last resort. Ik probeer online aankopen zoveel mogelijk te vermijden. Geef mij maar echte winkels. Je ziet iets wat je wilt, neemt het mee naar de kassa en kan het gelijk mee naar huis nemen. En je kunt er cash betalen, wel zo goed voor je privacy als je niet van digital footprint houdt.
Klopt, maar voor steeds meer dingen heb je de keus niet, zeker niet als je in een uithoek van het land woont. Als ik Eneloops wil kopen moet dat ofwel via internet, ofwel ik moet naar een van de weinige winkels die ze verkoopt, en die zitten hier in de stad niet. De dichtsbijzijnde zit in een plattelandsstadje waar de winkels om 16:00 dicht gaan, dus dat wordt verlof opnemen. Als ik lithium-penlites wil kopen voor mijn camera, dan moet ik dat ofwel via internet doen, ofwel over de grens, Colruyt in België heeft ze (vooralsnog). Maar over de grens zijn bepaalde zaken ook traditioneel duurder, toen in NL de btw nog 18,5% was, was die in België al 21%, en bepaalde elektronica, zoals PC's en muziekapparatuur is daar altijd al duurder geweest.
stftweaker @theduke198914 juni 2023 23:46
Ik was vandaag bij een bcc filiaal. Click and collect. Kom binnen en er staat een rij bij de kassa. Geen personeel bij de kassa. Na 5 minuten komt er pas iemand aan. Nu zal je wellicht denken ach dat is een klein filiaal. Nou is best een grote op een a locatie.

Al die mensen wachten, zuchten, geen excuses niks. Andere personeel ging met pauze of was "druk". Die webshop werkt altijd zonder klagen bij die webshop reken ik gelijk af. En wordt het gratis bezorgd. Wat is voordeel van de fysieke winkel nog?
Zenomyscus @theduke198915 juni 2023 07:11
Want we willen allemaal alles digitaal aankopen. Niet meer er echt voor naar de winkel gaan.
Ik ben zo'n persoon die dus wel naar de winkel gaat. Ik hou niet zo van producten terugsturen, dus ik maak liever vooraf een goede keuze. Bij speciaalzaken, vaak met een enkele eigenaar die ook achter de kassa staat werkt dat goed. Die persoon weet alles van alle producten en komt met goed advies. Ik maak een keuze en ben dankbaar voor zijn advies. Ik haal metaal bij een metalwinkel hier in de buurt en niet bij de bouwmarkt omdat ik het die man gun, hij komt ook altijd met ideeen als ik iets in elkaar wil zetten. Hij toont interesse en het babbeltje is leuk.

Dan kom je bij een winkel als BCC.. het personeel kijkt nog net niet op de klok of het al 5 uur is. Staan meer te lullen met elkaar dan echt op te letten. Stellen weinig vragen aan de klant en wijzen direct naar een product zonder de voor en nadelen te noemen. Als je daar om vraagt krijg amper een antwoord. Men weet de verschillen ook niet en lees zelf de revieuws maar.
waarbij het idee is dat een filiaalmedewerker klanten ter plekke kan helpen met het maken van een keuze uit het grotere online aanbod
Fijn dat ik dit nu weet, want BCC kan ik dus overslaan. Het heeft geen enkele meerwaarde om daar te komen als het personeel mij naar internet wijst. Wellicht hebben ze er zelf een computer / portaal staan om een bestelling te doen, want anders komt de klant echt voor niets naar die winkel. Ongelofelijk zinloos, zo forceer je me dus online te shoppen. Prima hoor, maar BCC zit niet in mijn goto shops.
Tintel @theduke198915 juni 2023 09:01
En dan de al oude 'problemen':
  • personeel is te duur - waarom dan? De toegevoegde waarde zou komen uit de adviezen en de service of is dat toch stiekem niet zo? En zo goed betaalt retail volgens mij niet (dikke aanname). Dus hoe duur is dat personeel dan?
  • winkelruimte is te duur - ja, daar hebben ze zich flink in de schenen laten schoppen door de onroerend goed branche. Die vragen belachelijke prijzen voor winkels. Terwijl loodsen in industriegebied veel goedkoper zijn. Wat dus automatisch een voordeel oplevert voor webwinkels.
En dan het probleem met het ontzettende grote assortiment van elektronica/witgoed. Dat past in geen enkele fysieke winkel.
Exirion @joey8214 juni 2023 20:40
Een van de vele overbodig geworden oude spelers op de markt. Ik ken BCC nog uit de jaren ‘80 en de reputatie was niet geweldig. Je moest opletten dat je geen showmodel of retourexemplaar ‘nieuw in doos’ mee kreeg voor de volle prijs. Dan heb ik het specifiek over filiaal A’damse Poort en Amstelveen. Met de jaren zijn ze steeds meer online gaan doen waarbij er weinig onderscheidends is t.o.v. de modernere online retailers. Dure panden met personeel kosten nou eenmaal geld.
Dwarlorf @Exirion14 juni 2023 21:18
Alleen krijg je retourproducten online ook gewoon 'nieuw in doos' opgestuurd. Ik kom regelmatig topics op tweakers tegen dat iemand op die manier een gebruikte videokaart of CPU ontvangt. Of ze bieden retourproducten of producten met cosmetische schade goedkoper aan maar dan zo weinig goedkoper dat je net zo goed voor een paar euro meer een nieuwe kan kopen.
Andros @Dwarlorf14 juni 2023 22:34
Even advocaat van de duivel spelen, wat moet een ondernemer er dan mee doen? Die wet koop op afstand regels zijn erg leuk voor de consument maar nu mag je inderdaad letterlijk iets bestellen, twee weken gebruiken en met lichte krasjes en al terugsturen met "ja, ik hoef em toch niet". Je zit als ondernemer al met gemaakte verzendkosten, aankoop van product bij de leverancier die dat ook niet terug neemt en dan zou je het nog met verlies moeten verkopen als tweedekansje.

Op een gegeven moment probeer je dat toch als nieuw te slijten omdat je er anders zelf aan failliet gaat, die regels zijn gewoon te soepel geworden voor de consument. Geen wonder dat bv een Zalando tegenwoordig een A3 formaat stoeptegel aan een avondjurk hangt om misbruik te voorkomen, dan krijg je dat soort acties.
kozue @Andros14 juni 2023 23:22
Nee hoor, niks duivel. Je hebt volledig gelijk. Ik hoor wel vaker van dit soort verhalen van mensen om me heen. Ik moet zelf niet zo veel hebben van online shoppen, maar al zeker niet van kleding. Hoe kun je nou kleding kopen die je nog nooit gepast hebt? Je weet dan toch niet of die lekker zit of leuk op jou staat? Maar als ik dat dan tegen mensen zeg die wel kleding online kopen, krijg ik vaak hetzelfde soort antwoord: "oh nee, maar je koopt er ook niet 1, je koopt dezelfde in 3 verschillende maten, houdt degene die het beste past en stuurt de andere 2 terug". Ehm... ok... lekker sociaal. Is dat de samenleving waar we heen willen? Verkopers uitbuiten met smerige trucs, ondersteund door wetgeving die eigenlijk bedoeld was om consumenten te beschermen, maar daar teveel in is doorgeslagen? Ik ben zelf geen online retailer en zou er ook nooit een willen worden, maar ik leef met ze mee. Zo leuk is dat internet niet.
Andros @kozue14 juni 2023 23:39
Dat bestellen in meerdere maten is op zich niet veel anders als drie maten meenemen in het pashokje in de stenen winkel en de juiste kopen. De kledingmarkt heeft een belachelijk probleem dat maten per merk verschillen. Het ene valt klein uit, het andere te groot en dan moet je al rekening gaan houden in welk land de kleermaker leeft omdat Italiaanse maten veel kleiner zijn dan hier.

Stel nu dat we bij het bouwen van een huis stenen en hout moeten gaan meten in Nederlandse, Duitse en Chinese centimeters, dan wordt dat uiteindelijk een heel bijzonder huis dat zo de Efteling in kan. Kleding moet dringend een normale standaardisering krijgen, daarom bestellen mensen inderdaad meerdere exemplaren om te passen, dat is het probleem ook niet.

Ik doel meer op mensen die een dure avondjurk of smoking online bestellen om goed voor de dag te komen op een eenmalig evenement. De volgende dag sturen ze het terug voor restitutie terwijl het ding gedragen is, vol tabaksrook hangt of gewassen is en door de zeepresten niet als nieuw verkocht kan worden, dat soort misbruik van de regels. En dat is toch een heel ander verhaal :) .
Dwarlorf @Andros15 juni 2023 02:56
Ja, het zou echt schelen als die maatvoeringen te voorspellen waren.
Ik koop zelf gewoon online altijd maar 1 maat want als je meerdere maten koopt moet er zeker iets retour. Hoewel ik absoluut niet roomser dan de paus ben vind ik dat wel wat teveel van het goede.

Zalando geeft niet voor niets advies om een maatje groter of kleiner te kopen. Had het een poos terug uit eigenwijsheid dat advies genegeerd en toen waren de 2 truien inderdaad toch te klein dus dat zal ik de volgende keer niet meer doen.

Wat ook scheelt is om het bij een merk en maat te houden zodra je er een positieve maatervaring mee hebt. Meestal zit het dan wel goed (pun intended).
Piemol @Andros15 juni 2023 10:01
Nog los van het feit dat exact dezelfde modellen spijkerbroek bijna een maat van elkaar kunnen afwijken ook al hebben ze dezelfde maat volgens het labeltje.
Er is mij recent door een verkoper uitgelegd hoe dat kan komen: de stof voor de broeken wordt in stapeltjes van per 5 of 10 of iets dergelijks gesneden, waardoor de bovenste en onderste wat kunnen wijken.
Ik weet niet of die uitleg gegrond is, wel heb ik al meerdere keren ervaren dat als ik meerdere exact hetzelfde model en maat (eventueel een andere kleur) broek pas, er vaker wel dan niet één moet terughangen.
Tweakert2020 @kozue14 juni 2023 23:32
Dat doe je in de kledingwinkel toch ook, 2 of 3 verschillende maten pakken en passen en kopen die het beste past?
kozue @Tweakert202014 juni 2023 23:34
En de maten die je niet past, koop je niet, die laat je in de winkel achter, en komen weer gewoon in het rek terecht. Dat zijn dan geen tweedehands producten. De teruggestuurde webshop producten zijn wel "tweedehands", want zo'n webshop weet niet of jij hem even 2 minuten gepast hebt of 3 dagen aangehad voordat ie terug ging.
Omer @Tweakert202014 juni 2023 23:59
Edit: Ach, laat ook maar.

[Reactie gewijzigd door Omer op 22 juli 2024 22:41]

Dwarlorf @Andros15 juni 2023 02:42
Het was geen waardeoordeel. Ik wou maar aangeven dat online niet onderdoet voor off-line aankoop dus dat het argument van Exirion om dus online te kopen niet (altijd) op gaat. Maar ik vind het eerlijk gezegd wel een lastige kwestie. Ik zou nl not amused zijn als ik een duur product koop en ik krijg een geopend iets maar ik snap ook wel weer dat het zonde is om een retour van zegge een videokaart gewoon weg te mieteren. Maar dan verwacht ik dat het op zijn minst in nette staat geleverd wordt, iets wat veelal niet het geval is en de reden dat iemand er weer eens hier een topic over opent. Dat een winkel me bij wijze van een 3 euro korting biedt op een retourproduct met een waarde 100 euro vind ik dan wel weer een belediging van mijn intelligentie. Dan koop ik dus wel een exemplaar van 100.

[Reactie gewijzigd door Dwarlorf op 22 juli 2024 22:41]

BertNL @Exirion14 juni 2023 21:35
In die tijd had je buiten de BCC in de Randstad ook nog niet zoveel andere elektronicaketens. In de Amsterdamse Poort alleen BCC en Okkerman geloof ik. Verder landelijk Expert en Van Dijk in Noord/Oost NL. Voor kleine electronica Dixons en verder nog aardig wat zelfstandige winkels. Pas in de jaren 90 kwam de MM naar NL en kreeg je ook computerketens en telefoonketens.
Tintel @Exirion15 juni 2023 09:05
Dure panden met personeel kosten nou eenmaal geld.
Maar dat is denk ik niet het voornaamste probleem. Het grootste volume van veel elektronica gaat via webshops en daar zijn er nogal wat van.

Het zijn echter wel de enige variabelen waar nog wat in geknepen kan worden. Je webruimte inkrimpen levert niet zoveel op. :9
Voggy @joey8214 juni 2023 19:38
Mensen gaan naar de winkel om te kijken en een product te kiezen, vervolgens gaan ze online de goedkoopste uitzoeken. Is al jaren aan de gang.
dennis_rsb @Voggy14 juni 2023 21:01
Dat doe ik zelf niet zo zeer. Wat ik wel doe is vaak bij de MM als ik iets op het oog hebt ff snel googlen naar reviews. Vaak doe ik dit onderzoek al thuis, maar laatst zocht ik goede draadloze oortjes, toen ben ik naar de MM gegaan. En toen ik twijfelde tussen 2 soorten heb ik ff gegoogled naar reviews. En ja reviews zijn niet heilig (en soms zelf gekochte reviews) maar dan heb ik een inschatting.

Edit; en na het lezen van de review koop ik hem uiteraard dan ook bij de MM. Ik ga niet het product bekijken, reviews lezen en dan ergens anders kopen. Dat is een beetje triest, tenzij prijsverschil enorm is, dan vind ik het wel rechtvaardig.

[Reactie gewijzigd door dennis_rsb op 22 juli 2024 22:41]

Xfade @dennis_rsb14 juni 2023 21:13
En dan ga je terug naar de MM om hem te kopen, of ? Want dat zeg je er niet bij.
Teun! @Xfade14 juni 2023 21:57
Ik vatte dit op als "ik heb in de winkel even op mijn telefoon gegoogled". Maar kan het zeker mis hebben.
dennis_rsb @Teun!14 juni 2023 22:12
Ja googlen naar reviews doe ik in de MM, en daarna koop ik hem ook in de MM. Laatst twijfelde ik tussen oortjes van sony en belkin, ff gegoogled en toen de knoop doorgehakt.
dennis_rsb @Xfade14 juni 2023 22:10
Als de reviews goed zijn koop ik het natuurlijk bij de mediamarkt. En dat googlen doe ik terplekke in de MM.

[Reactie gewijzigd door dennis_rsb op 22 juli 2024 22:41]

Tintel @dennis_rsb15 juni 2023 09:11
en dan ergens anders kopen. Dat is een beetje triest, tenzij prijsverschil enorm is, dan vind ik het wel rechtvaardig.
Waarom is het triest en toch ook acceptabel? Allereerst: het is niet triest. Zo werkt het nu eenmaal als het produkt identiiek is en alleen de prijs dus bepalend is geworden. Waarom zou je schuldgevoel hebben als je het niet in de fysieke winkel koopt? Je kan ook meerdere webwinkels bekijken en de ene webwinkel heeft meer informatie dan de ander - maar waar koop je het? Waar de betrouwbaarheid van de winkel hoog genoeg is en de prijs laag genoeg. De service zou nog een punt kunnen zijn maar bij veel produkten is dat ook niet meer van toepassing.

Maar de prijsverschillen tussen fysieke winkels en webwinkels zijn al lang een probleem. MM heeft niet voor niets Redcoon opgekocht en gesloten.
dennis_rsb @Tintel15 juni 2023 09:56
Omdat het triest en onrechtvaardig is als je naar een bcc of mm gaat om producten te testen en bekijken, en dan naar huis gaat en het ergens online koopt omdat het misschien een paar euro goedkoper.
Tintel @dennis_rsb15 juni 2023 10:28
Maar hoezo is dat onrechtvaardig? Dat is precies wat een winkel doet: zoeken naar de leverancier die voordelig levert. Dus goedkoop inkopen. Dat ook andere voorwaarden meespelen maakt het complexer maar het principe blijft bestaan: een zo groot mogelijk verschil tussen inkoop en verkoop prijs is gewenst. Ook heeft leverancier A jarenlang geleverd - als leverancier B opeens het produkt goedkoper kan leveren gaan ze echt wel om.

En welke produkten kun je nog echt testen in een winkel? Alleen audio als ze een luisterruimte hebben. Gebruiksgemak van huishoudelijke produkten? Kwaliteit van het beeld van beeldschermen? Hoe goed wast de wasmachine?

Ik denk dat het niet onrechtvaardig is om het produkt elders te kopen.
dennis_rsb @Tintel15 juni 2023 10:30
Omdat die winkels als bcc en MediaMarkt veel meer kosten hebben (pand, stroom, personeel etc)

En testen bedoel ik ook mee om bv bij telefoons te voelen hoe ie in je hand ligt enzo.
Tintel @dennis_rsb15 juni 2023 10:45
Maar ze hebben dan wel meer kosten - dat kan toch ook de reden zijn dat leverancier A duurder is?

Wat jij bedoelt is gewoon: gunnen. En daarmee een bedankje voor de service van de fysieke winkel. Maar heeft niets met onrecht te maken. Aangezien handel altijd prijsgedreven is. Want anders zeg je dus dat handel onrechtvaardig is.

En dit is het gevolg van winkels met overlappende assortimenten. Wil je als winkel dat probleem niet? Dan moet je een exclusief produkt verkopen. Precies wat veel winkels ook wel proberen (denk aan Apple shops). En exclusiviteit heeft soms voordelen. Maar voor de prijs is het over het algemeen niet zo goed (voor de consument).
Frame164 @Voggy14 juni 2023 20:50
Ik vind dat eerlijk gezegd extreem asociaal.
Verwijderd @joey8214 juni 2023 19:49
BCC heeft volgens mij de afgelopen 7 jaar maar 1 jaar winst gemaakt, tijdens de 2020 corona pandemie, maar toen heeft elk bedrijf het goed gedaan in in deze sector.
qwerty19 @joey8214 juni 2023 22:11
Dat zou zo maar kunnen. Zo begon het 15 jaar geleden ook bij De Harense Smid.. (die 5 jaar later werd overgenomen door de BCC) Smaller assortiment, 50% minder voorraad in de winkels, waar mogelijk winkeloppervlak verkleinen.. hielp wel weer voor een paar jaar trouwens, maar uiteindelijk was het niet genoeg. Zelf kom ik er niet graag, knap al af bij de entree vanwege de supermarkt-ingangshekjes die ze daar hanteren. Maar goed, hoop dat het allemaal mee valt, er werken ook nog steeds ex-collega’s van me 🤞
Greymane @joey8215 juni 2023 08:28
Ik vermoed het inderdaad. Sowieso kan BCC maar moeilijk opboksen tegen webwinkels, iets waar ik zelf ook schuldig aan ben. Zo wilde ik vorige week een TV kopen, en eventueel 50-100 euro meer betalen dan de laagste internetprijs als ik hem daar ter plekke mee kon nemen.

Over de prijs was echter niet te onderhandelen en kwam uit op 300 euro meer dan wat ik online kon vinden. Ja, dan heb ik wel een grijze markt tv, maar ook die werken prima. Ik heb dan ook vriendelijk bedankt voor het advies en online besteld. Ik ben best bereid wat extra uit te geven om fysieke ketens in stand te houden, maar geen 300 euro.
Tintel @Greymane15 juni 2023 09:16
Over de prijs was echter niet te onderhandelen
Dat is waarom het misgaat - terwijl de marges op elektronica best hoog zijn en de doorlooptijden (van verschillende modellen) ook hoog is. Dus wat moet een winkel doen? Onderhandelen - eventueel extra service of extra produkten aabieden en zo de prijs ook voor de consument aantrekkelijk maken. Maar als ze zich opstellen als een webwinkel met fysieke showroom (ala Kijkshop) dan is het einde snel daar.

Ten tijde van alleen fysieke winkels al gebruikelijk dat ze naar elkaar keken voor verkoopprijzen - toen was het nog moeilijk om die prijs te achterhalen - nu is het 1 zoekopdracht... en toch denken ze het voor +300 te kunnen verkopen? Da's gewoon dom.
BeosBeing
@Tintel16 juni 2023 12:59
Dus wat moet een winkel doen? Onderhandelen - eventueel extra service of extra produkten aabieden en zo de prijs ook voor de consument aantrekkelijk maken. Maar als ze zich opstellen als een webwinkel met fysieke showroom (ala Kijkshop) dan is het einde snel daar.
En toch zie je ze dat allemaal doen als het minder gaat. Ik heb het gezien bij Its, bij Dixons, min of meer ook bij Dynabyte (die hadden in de winkel waar ik kwam wel een goede service, maar blijkbaar in de rest van het land niet), als laatste bij Kijkshop. En nu gebeurt het dus bij BCC.
Tintel @BeosBeing16 juni 2023 13:04
Ja daar heb je gelijk in. Je zou denken dat resultaten uit het verleden op z'n minst een hint geven....
BenVenNL @joey8215 juni 2023 09:11
Natuurlijk, simpel gezegd, meer winst halen betekend eigenlijk de klanten minder waarde geven dan waar ze voor betalen. Dus heel veel algemene mainstream meuk verkopen, alleen nog maar de bekende 13 in een dozijn namen op de plank. Daardoor geen enkele reden meer om naar BCC te gaan, omdat je die spullen overal kunt kopen.

Yup, daar komt het einde.
ucsdcom @joey8215 juni 2023 09:48
is dit het begin van het einde?
Ja dit is wel het begin van het einde.

Tegenover alle online shops is de enige reden om naar een BCC te gaan dat daar een artikel fysiek op vooraad is, zodat je het meteen kan meenemen. De rest is next day delivery bij bijna alle online shops. Dan concureer je bijna alleen nog op prijs en een klein beetje op het risico/ongemak dat een klant wil hebben als er iets mis gaat bij afleveren etc.

De lokale BCC was de winkel als je niet naar ver buiten de stad wilde voor de Mediamarkt. De extra marge die BCC vroeg op de producten (regelmatig duurder) woog daar wel tegenop als je iets in het voorbijrijden/fietsen meteen mee kon nemen.

Als de winkel voorrad verdwijnt is dat voordeel weg.

Daarnaast zijn ze dom genoeg verhuisd naar het terrein waar ook de Mediamarkt al zit en met prijsvechter Hello TV er naast.. Ja wat heb je dan nog te concurreren als je op marge inzet?

En voor zonnepanelen en laadpalen doe ik toch liever zaken met iemand die er verstand van heeft en ze zelf komt installeren ipv. een winkelbediende die de online aanmelding bij een andere partij voor je doet.

Dus wat mij betreft de compleet verkeerde strategie en de klok van een jaar of 3 uitstel van executie tikt hiermee als ze dit doorzetten....
djfox741 @joey8215 juni 2023 20:18
Toen ik de kop las dacht ik hetzelde ook :)
Atlantis1995 14 juni 2023 20:01
Hij heeft het over tientallen wasmachines, laptops en dergelijke producten. Ik denk niet dat iedereen zit te wachten op één enkel model waarvan je moet afwachten hoeveel die kost.

En wat mij opvalt is dat het huidige assortiment niet zo groot is tov het vloeroppervlakte. Het zijn bij de Maxis vitrines waarbij er sprake is van een lage dichtheid aan producten per vierkante meter. Alleen daarop is al wat te winnen.
R4gnax @Atlantis199514 juni 2023 20:28
En wat mij opvalt is dat het huidige assortiment niet zo groot is tov het vloeroppervlakte.
Klopt. Vloerruimte wordt heel slecht benut. Alles ziet er continu uit alsof de schappen al weken half leeg zijn. Vaak genoeg even snel langsgelopen voor een aansluitkabeltje e.d. en dan zie je dat dezelfde center-piece locatie waar de week eerder alleen nog de afgekoppelde kabel van het supremum TV-model van vorige maand lag te bungelen; er nog steeds op dezelfde manier kaal bij staat. etc. etc.

En de ruimte die dan wel dichtgepakt staat, zijn allemaal dertien-in-een-dozijn regalen met blisterverpakte onzin. Of goedkope bras. Zoals rijen en rijen aan slaapkamer TV modellen van onbekende vermoedelijk Oost-Europese origine en merk, die letterlijk de volle strekkende muur van de winkelruimte beslaan en waar echt geen hond naar staat te kijken.

En het personeel?
Dat staat er bij gedesillusioneerd bij als een set aardappels wat nog net niet wortel geschoten heeft. Die voelen het natuurlijk ook aan hun water, en de paar die het nog een bal kan schelen - die zien het met lede ogen aan.


Wat BCC nodig heeft, is in beginsel een binnenhuisarchitect om die panden te laten shinen.
Je moet er wel iets willen kopen als consument, natuurlijk. Maar op het moment ziet het er meer uit als een "ja; ik was toevallig in de buurt en er is niets beters - dus het moet maar..."

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 22:41]

NielsFL @R4gnax15 juni 2023 00:53
Ik rij 20km voor een MediaMarkt omdat ik de BCC hier in de buurt haast niet in durf.

Het filiaal hier is zo verschrikkelijk onvriendelijk ingericht. Een verplichte route middels metalen hekken en uiteindelijk moet je een soort geblindeerde wachttoren langs. Je waant je in een gevangenis.

Geen idee of andere filialen ook zo zijn, maar het verbaast me niet dat ze weinig verkopen zo.
skapiche @NielsFL15 juni 2023 14:16
Ze hadden vast lucht gekregen dat escape rooms helemaal hip zijn 8)7 .

Welk filiaal is dit? Als ik daar een keer in de buurt ben wil ik het toch wel met eigen ogen zien :P .
n4m3l355
@R4gnax15 juni 2023 03:04
Dat ze qua interieur er bedroevend bij staan is een maar andere problemen die je omschrijft is toch echt het gevolg van of slecht opgeleid personeel of schulden bij leveranciers dat je je eigen winkel niet weet vol te stocken. Ik zit zelf in de retail, niet op een dergelijke schaal, maar voor personeel dat er loom bij staat is vaak het gevolg van slechte opleiding en slechte SOP's, hoe dan ook beiden het gevolg van slecht management. En dat is toch wel erg typerend zeker als je dit vergelijkt met tegenhangers zoals Apple die in retail slim georganiseert zijn qua staffing maar ook de staffing die zeer enthousiast is. Dat winkels leeg zijn, voor mij is dat eerder een teken zoals ik al aangaf dat ze niet in staat zijn hun leveranciers te betalen cq leveranciers weten dat BCC er slecht voor staat. Credit terms is standaard voor leveranciers in retail en vaak zit daar nog wat speelruimte in maar als die speelruimte wegvalt is dat gevolg dat de leveranciers geen vertrouwen meer in je hebben.

Hoe dan ook dit is voor een bedrijf heel moeilijk om uit te komen, dit vereist een enorme omslag in management en nog meer geld, iets wat ze nu al blijkbaar niet hebben. Dit doet toch wel erg denken aan het einde van BCC.
Tintel @n4m3l35515 juni 2023 09:23
Je noemt inderdaad heel terecht een voorbeeld van retail die wel werkt (Apple winkels). Ook die hebben 'duur' personeel. In ieder geval hebben ze relatief veel personeel. Hebben ze hun hele vloet staan met produkten? Nope.
Dus ze hebben precies het omgekeerde; relatief veel personeel en relatief veel onbenut vloeroppervlakte. Wel hebben ze produkten met een hoge marge vermoed ik. Maar dat is ook normaal. Als iets 'standaard' is dan heb je geen adviezen nodig ("dit broodrooster heeft 1 knop - succes ermee" t.o.v. "Deze laptop kan het volgende...").

Het zure is: nu lijkt het winkelpersoneel de gebeten hond (want ze zijn niet geinteresseerd / geven slecht advies) maar het echte probleem zit bij het management. Die moeten het personeel motiveren (bijv. door goed te betalen maar er zijn meer manieren) en opleiden. Maar wat gaat er het eerste eruit? Niet het management...
Pinkys Brain @n4m3l35515 juni 2023 09:52
Just be Apple. Breng even een biljardje mee om je eigen ecosysteem op te richten en je kan ook winstgevende winkel met miniem assortiment, gigantische marges en een trouw publiek hebben.

Apple is niet echt een nuttig voorbeeld.

[Reactie gewijzigd door Pinkys Brain op 22 juli 2024 22:41]

Steenw 14 juni 2023 19:54
Ben benieuwd wie het eerst het loodje legt BCC of de Mediamarkt

Ik koop mijn spul nog steeds in een stenen winkel maar de boven genoemde winkels geven mij nooit een goed gevoel
Luchtbakker @Steenw14 juni 2023 20:20
Ben benieuwd wie het eerst het loodje legt BCC of de Mediamarkt
De mediamarkt moet het heel erg hebben van sponsoren van leveranciers en fabrikanten. Want ook de fabrikanten zien dat hun producten slechter verkoopt als een winkelketen als Mediamarkt verdwijnt. Want ook de marges bij Mediamarkt zijn flinterdun, en kunnen ze echt niet al het personeel, gigantische panden, elektra en afschrijvingen van betalen.

Daarom zijn er veel demo stallen van oa Apple, Samsung, Ziggo en andere partijen. Die betalen grof geld en daar moet Mediamarkt het van hebben.

[Reactie gewijzigd door Luchtbakker op 22 juli 2024 22:41]

Andros @Luchtbakker14 juni 2023 21:02
Dat niet alleen, de voorraad van de merken die daar staat is niet eens van Mediamarkt zelf maar van het merk. Mm heeft daar weinig kosten aan en loopt niet het risico met onverkochte voorraad te zitten. Daarnaast hebben sommige merken zelfs speciale iets afwijkende modellen van bv tv's of wasmachines met een ander typenummer zodat je ze niet kunt vergelijken bij de concurrent. Die club heeft wel meer rare trucjes links en rechts.
R4gnax @Andros14 juni 2023 21:21
Dat met die afwijkende typenummers gebeurt niet alleen bij de MM maar ook bij de BCC.
Dat is niet iets eigen aan de winkel; maar aan de fabrikanten. Zij - vaak de groteren - doen dat bewust om het moeilijk te maken voor consumenten om op de goedkoopste aanbieding te gaan speuren en specifiek daar te gaan winkelen.

Aanbiedingen zijn leuk voor de winkel om restvoorraad weg te krijgen; en klandize de winkel in te lokken en dan bijvangst te maken op veelal andere bijkomende producten (waar dan in tegenstelling tot het duurdere spul waarmee je binnen gelokt werd, wel veel marge op zit).
Aanbiedingen zijn letterlijk contra-productief voor de fabrikant. Er is geen aangekochte restvoorraad om weg te werken; alleen de voorraad die de fabrikant zelf aanhoudt. En het zal die fabrikant worst wezen of er producten van andere fabrikanten extra verkocht worden. Enige wat zij willen is dat hun product niet massaal tegen de allergoedkoopste prijs weggezet wordt. Vaak wordt er binnen elektronica-ketens gewerkt met contracten waar de fabrikant/leverancier just-in-time direct uit eigen voorraad levert; alle after-sales service direct zelf afhandelt; en een percentage van de aankoopsom als fee neemt. Zaak dus; om die aankoopsom niet de bodemsom te laten zijn...

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 22:41]

sympa @Andros14 juni 2023 22:19
Ook de verkopers zijn van een merk. Ik ken iemand die voor JBL/Harman daar staat. Als je aan hem wat vraagt over Bose, dan zegt ie "kijk toch eens naar deze JBL".
Gundam088 @sympa16 juni 2023 00:54
Niet allemaal, is een mix van 70/30 procent, rood/zwart shirts is MM eigen personeel, met merk shirt is dan extern personeel (shop consultant)
Schizo007nl @Andros15 juni 2023 07:14
Waarop baseer jij deze conclusie? Werk je zelf bij MM? Voorraad is zeer zeker niet eigendom van het merk maar gewoon van de retailer. En unieke SKU’s op TV zijn er maar weinig.. daar koop je dezelfde LG C3 Oled tv als bij de andere retailers.
benji83 @Schizo007nl15 juni 2023 11:01
Het trucje met typenummers is vooral het geval met witgoed, vaak scheelt het maar 1 karakter, maar voor veel mensen is dat al voldoende om er niet direct doorheen te prikken.
Voorraad die niet van de retailer zelf is heb ik ook nog nooit van gehoord, maar ik laat me graag onderwijzen.
Gundam088 @Andros16 juni 2023 00:52
Onjuist, voorraden zijn echt van MM zelf, heb daar gewerkt, alleen uitgesteld betalen, sinds EU de regels hebben aangescherpt is het voorraadbeheer nog scherper en strakker, bulk inkoop kan al niet meer.
Pixelmagic @Luchtbakker14 juni 2023 23:22
Vergeet ook niet de bulk partijen die ze inkopen van andere markten. Mijn broer werkte bij de Samsung importeur in Eindhoven, daar gingen dagelijks pallets met oude modellen of modellen bedoeld voor bv Oost Europa naar MM. Die garanderen de laagste prijs, dat is geen enkel probleem want geen enkele andere winkel heeft die modellen, dat was de deal die ze maakte.
Tintel @Luchtbakker15 juni 2023 09:29
Want ook de marges bij Mediamarkt zijn flinterdun
Dat betwijfel ik - als in de marge van inkoopprijs tegenover verkoopprijs. Ze hebben wel meer kosten maar voor sommige produkten moet je iets aan 'drempelverlaging' doen. Niet iedereen koopt puur op basis van een foto en een spec-sheet. Sterker nog: ik vermoed dat Tweakers prima overweg kunnen met een spec-sheet maar dat het voor de rest uitzonderlijk is.

Alleen blijft het een gevecht tegen de bierkaai. Webwinkels bieden tegenwoordig prima service, snelle levertijden en lagere prijzen. Merkfabrikanten leveren in veel gevallen goede produkten en consumenten-reviews en review-sites te over.
BeosBeing
@Tintel16 juni 2023 14:17
Niet iedereen koopt puur op basis van een foto en een spec-sheet. Sterker nog: ik vermoed dat Tweakers prima overweg kunnen met een spec-sheet maar dat het voor de rest uitzonderlijk is.
Spec-sheets zeggen ook niet alles.
Bij een camera (mirrorless of d-slr) bepaalt veel hoe die in de hand ligt.
Bij een TV zijn de kleurwaardes belangrijk, maar ook of het menu je bevalt - tenzij je dan weer zo'n kastje gebruikt van Zigho, KPN of Delta, maar daar vind ik hoe je door de zenderlijst gaat - bij Delta ga je alle zenders door, ook die niet in je abonnement zitten, tenzij je weet dat de zender die je zoekt nummer 437 is, maar onthoud dat maar voor al je zenders.

Wat TV's betreft ook, toen wij ons huidige model kochten (inmiddels 15 jaar geleden, is dus nog FHD, voldoet prima) was Sony in de aanbieding. Ik wilde graag het (32") model dat 200Hz ondersteunde, maar 400Hz leek me onzin (Alle Samsungs hadden dus die 400Hz) maar voor hetzelfde geld hadden we ook een groter 42" model kunnen kopen dat slechts 50Hz deed. Mijn vrouw zou die laatste genomen hebben.
R4gnax @Steenw14 juni 2023 20:16
Ben benieuwd wie het eerst het loodje legt BCC of de Mediamarkt
Metro, de eigenaar van Mediamarkt is deels eigenaar van het moederbedrijf van BCC: Fnac Darty.
Ze hebben zich in 2017 ingekocht en hebben ca. 25% van de aandelen in handen.

Let op die datum.
Weet iedereen nog wanneer het was toen het roer bij BCC ineens om moest; en de formule anders moest? Toen de leegloop begon bij de winkels die voorheen super-service en trouwe klantenkring hadden? Wanneer was dat ook al weer? Oh ja; rondom 2017.

Ik bedoel; causaliteit != correlatie, maar geef toe - op het oog stinkt dat, niet?

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 22:41]

Groningerkoek @R4gnax14 juni 2023 21:29
Mediamarkt is van Ceconomy
BCC is van Mirage Retail Group (in 2020 overgekocht van Fnac Darty)
Metro zoals we dat nu kennen is een afsplitsing van het oude Metro wat nu Ceconomy heet.

Metro, Mediamarkt en BCC hebben echt helemaal niets met elkaar nodig.
R4gnax @Groningerkoek14 juni 2023 21:31
Ah; dan is het landschap tegenwoordig weer doorgemuteerd.
Thanks voor de aanvulling.
Groningerkoek @R4gnax14 juni 2023 21:39
Dat Mirage is hard op weg om een ramp te worden, BCC, Intertoys, Blokker... daar heeft de afgelopen jaren zo ongelofelijk veel geld bij gemoeten. Ze proberen het nu met Miniso maar als dat niet slaagt ben ik benieuwd hoe het concern er bovenop wil komen. Waarschijnlijk wat afstoten en hopen dat ze met dat geld een andere keten om kunnen bouwen en dan maar duimen. Online stellen ze ook niet veel voor, alle ketens bij elkaar rond de 100M omzet.

[Reactie gewijzigd door Groningerkoek op 22 juli 2024 22:41]

Groningerkoek @Steenw14 juni 2023 21:32
Ben benieuwd wie het eerst het loodje legt BCC of de Mediamarkt
Als ik naar de cijfers kijk legt BCC het eerste het loodje
Als ik naar de cijfers van de moederconcerns kijk legt BCC het eerste het loodje
Als ik naar de winkels kijk legt BCC het eerste het loodje
Als ik naar inkoopvoordeel door schaal kijk legt BCC het eerste het loodje

Ik kan echt niets bedenken waarbij BCC gezonder oogt dan Mediamarkt, die keten heeft denk ik zijn langste dagen gehad.

[Reactie gewijzigd door Groningerkoek op 22 juli 2024 22:41]

LurkZ 14 juni 2023 19:32
In plaats daarvan moet er volgens hem meer ruimte komen voor 'complexe elektronica', omdat daar meer marge op te behalen valt en omdat dat meer 'toegevoegde waarde' heeft.
Wat is complexe electronica als laptops daar niet onder vallen?
TheVivaldi @LurkZ14 juni 2023 19:34
En wat zijn “longtailproducten”? Deze ceo is wel een ondernemer in hart en nieren: lekker met vage termen die tof klinken strooien.
simonr @TheVivaldi14 juni 2023 20:35
Long-tail (lange staart) is de beschrijving van hoe de grafiek eruit ziet als je op de y-as het verkoopvolume toont en op de x-as het assortiment wat je verkoopt, op volgorde van meest naar minst verkocht.
Een klein deel van je assortiment verkoopt heel veel (hardlopers of best sellers), van een groot deel van je producten verkoop je per product maar weinig.
Mogelijk verkoop je met een groot totaal aan slecht verkopende producten toch uiteindelijk veel. Het kan ook een bewuste strategie zijn om long tail assortiment te voeren juist omdat klanten het op prijs stellen dat ze uit alles kunnen kiezen en/of andere winkeliers dat speciale product wat je zoekt niet verkopen.
Maar voorraad kost geld en waar BCC nu tegenaan loopt is dat fysiek aanhouden van long tail assortiment heel veel kost (want je moest alles uitstallen in dure winkelruimte) en te weinig oplevert (want het verkoopt te weinig).
Voor online ligt die balans anders want je “winkelruimte” is bijna gratis en je opslag in een volgepakt magazijn is goedkoper. Dus kiezen ze voor hardlopers in de winkel en long tail online.
HakanX @simonr15 juni 2023 03:35
Moeten ze wel eerlijker zijn met hun prijzen. Mijn laatste ervaring met BCC ging om 3 verschillende witgoeden. Je merkt dat ze hun prijzen automatisch matchen met die van Mediamarkt. Mijn voorkeur ging naar BCC, dus langs de winkel gegaan. Geen van de apparaten waren op voorraad, ik had geen haast dus geen probleem. Maar dan komt het leuke, als ze het niet op voorraad hebben, gelden die gematchte prijzen niet. Bij bestellingen gelden hun catalogus prijzen (nergens te zien voor de consument). Kon dus geen van de apparaten voor de prijs op hun website bestellen. Dit was 5jr geleden ofzo, was gelijk mijn laatste bezoek, tijdsverlies. Alles bij MM gekocht.
Y-Foxy @TheVivaldi14 juni 2023 19:40
Een Google search zegt het volgende:

Een longtail-strategie betekent dat je ook producten aanbiedt waarvan je er eigenlijk maar weinig verkoopt. Dat klinkt gek, maar juist daar is de concurrentie vaak laag. En als je assortiment maar groot genoeg is kun je met een groot aanbod van longtail-artikelen samen toch veel verkopen realiseren.
Triblade_8472 @Y-Foxy14 juni 2023 19:52
Een soort Ferrari-dealer. Je verkoopt er 1 elke 3 maanden, maar die ene verkoop is meer waard dan 10 Seats per maand.

Bij wijze van, dan hé.
Verwijderd @TheVivaldi14 juni 2023 19:51
iedereen die in de verkoop zit kent die term wel hoor.
Je hebt je hardlopers en de rest is longtail. Spul dat je af en toe verkoopt maar wel 80% van je assortiment bevat.
marcieking @TheVivaldi14 juni 2023 20:34
Het feit dat jij gebrekkige kennis hebt van de terminologie in een vakgebied maakt de terminologie niet vaag.

[Reactie gewijzigd door marcieking op 22 juli 2024 22:41]

Frame164 @TheVivaldi14 juni 2023 20:53
Als wij gaan praten over vCPU's, containers, of hypervisors dan vinden velen dat we met vage termen strooien die tof klinken.....
J_van_Ekris @TheVivaldi14 juni 2023 21:13
En wat zijn “longtailproducten”?
Dit zijn producten die niet zo hard lopen, maar waar wel behoefte aan is. Zo'n 20 jaar geleden was CoolBlue zo'n typische long-tail aanbieder: hun pdashop was een van de weinige plekken waar het assortiment serieus diepgang had. Gevolg: als consument ging je steevast naar hun omdat als zij het niet hadden, had niemand het (denk aan high end modellen, bijpassende buffelleren Vaja cases en de perfect passende Brando screenprotectors). En als je dan een redelijke prijs vraagt, dan koop je in een koop alles daar. Dus zo'n iPaq was daar wel een tientje of twee duurder, maar omdat je alles in één keer goed kon inkopen zonder gezeur over compatibiliteit en eigen import, deed je het daar.

Nadeel: je moet als retailer inhoudelijk verdomd goed weten wat gaat lopen en wat niet. Anders eindig je met waardeloze voorraad. Dus een inkopend productspecialist is echt serieus bezig te kijken wat zijn klanten gaan willen om het aanbod daarop af te stemmen. En daar zie ik een BCC niet in excelleren: groot deel is long tail prullaria, en is nu niet iets waar mensen echt behoefte aan hebben.

[Reactie gewijzigd door J_van_Ekris op 22 juli 2024 22:41]

DennisH82 @LurkZ14 juni 2023 21:34
Zonnepanelen, laadpalen (zoals in het artikel) wellicht nog een thuisaccu en warmtepompen ;)
"Complexe elektronica" is natuurlijk ook voor iedereen anders, de een heeft al moeite om zn tv te installeren, of zelfs een wasmachine op het juiste programma te zetten :? , terwijl anderen al hun smart devices op het thuisnetwerk koppelen met een automatische stroomvergelijker app, om zo op het gunstigste moment van de dag de wasmachine vanzelf te laten beginnen :P (ik zelf niet ;) )

[Reactie gewijzigd door DennisH82 op 22 juli 2024 22:41]

BeosBeing
@LurkZ16 juni 2023 14:21
Wat is complexe electronica als laptops daar niet onder vallen?
Hier verkopen ze wel laptops hoor, wel de bekende rommel die ik liever vermijd.
"Onze" BCC was dan ook vroeger een Mikro-Electro.
Suncatcher 14 juni 2023 19:55
Slecht assortiment, hanteren exact dezelfde prijzen als alle andere electronica winkels. Dat is al een jaar of 15 aan de gang dat zelfs de ACM enkele jaren geleden een onderzoek startte naar prijsafspraken. Kennelijk heeft price fixing om te overleven weinig geholpen.

Nu nog enkele andere grote ketens en we hebben eindelijk weer marktwerking in televisie, camera en electronica land.

[Reactie gewijzigd door Suncatcher op 22 juli 2024 22:41]

R4gnax @Suncatcher14 juni 2023 20:22
Slecht assortiment, hanteren exact dezelfde prijzen als alle andere electronica winkels.
Dat komt omdat alle elektronica-winkels lange tijd deden stunten met laagste prijs garanties.
Kon je het artikel elders binnen een bepaalde radius goedkoper krijgen; dan werd er in de winkel geprice-matcht. Dit is waarom al die winkels elektronische prijsdisplays aan de regalen hadden zitten: makkelijk centraal telkens bij te werken aan de hand van gegevens die binnenkomen.
Suncatcher @R4gnax14 juni 2023 20:32
Allebei fout. De ACM is in die tijd een onderzoek begonnen omdat bedrijven geen goederen meer geleverd kregen als zij onder de prijs kwamen. Zonder goederen kan je geen bedrijf meer runnen. Daarom hanteren alle webshops dezelfde prijs mbt cameras en televisies.

Zie https://www.rtlnieuws.nl/...tens-maken-prijsafspraken

Hierom heb ik totaal geen medelijden als er weer een fossiel bedrijf met vele panden en torenhoge kosten, dat op landelijk niveau meedoet aan pricefixing, omvalt.

[Reactie gewijzigd door Suncatcher op 22 juli 2024 22:41]

R4gnax @Suncatcher14 juni 2023 20:36
Het één sluit het ander niet uit, heh? Zelfde issue kan meerdere oorzaken hebben. Ik reageerde ook niet op het punt van het ACM onderzoek wat je aanhaalde; maar op je eerste punt.
Verwijderd @Suncatcher14 juni 2023 20:16
Natuurlijk hanteren ze allemaal dezelfde prijzen. Als je laagste prijs garanties geeft, is dat het resultaat. Dat heet marktwerking 🤡. Marktwerking is niet dat bedrijven elkaar kapot concureren, dat heet afbraakeconomie en terug naar holbewoning.
field33P @Verwijderd14 juni 2023 23:45
Die laagste prijsgarantie was een wassen neus wanneer BCC exact hetzelfde apparaat als de Media Markt met net een ander modelnummertje verkocht. Ik heb maar liefst één keer meegemaakt dat ze de prijs toch moesten aanpassen.
Tintel @field33P15 juni 2023 10:10
Inderdaad - dat spelletje met laagste prijs garantie hebben de grote ketens heel snel omgezet naar genoeg uitzonderingen om het vooral niet te hoeven doen.
Wat vervolgens voor de consument een extra nadeel geeft omdat de modelnummer brij nog groter wordt.

En de voorwaarden sloten natuurlijk webwinkels uit.

Het enige wat fysieke winkels nog wel goed kunnen doen (maar wat webwinkels eigenlijk ook wel kunnen) is oude voorraad goedkoper verkopen. Dus prijsstunten. Maar dan moet het wel eigen voorraad zijn en ik lees hier dat genoeg winkelvoorraad eigenlijk nog eigendom is van de leverancier. Dus dat komt ook weer minder voor.

Want met de steeds sneller wisselende modellen vraag ik me toch altijd af: zou nu echte hele produktie zijn uitverkocht?
Niet verkochte kleding wordt vernietigd - om te zorgen dat 'nieuw' nog verkocht wordt. Wat betekent dat het dus lage inkoopprijzen moet hebben - ander vernietig je geen produkten. Geldt dit dan ook voor elektronica?
Gundam088 @Tintel16 juni 2023 01:02
Zodra producten bijna uit handel zijn worden tijdig gecommuniceerd en flink in promo, denk aan BTW dagen en Black Friday, vervolgens komen de nieuwe modellen. Fabrikanten stoppen op tijd met voorraad fabriceren. Indien 'n keer fout gaat dan wordt het aangeboden bij 'n opkoper in buitenland.
jhr27 14 juni 2023 19:28
En het winkelassortiment was vaak al beperkt...
Frame164 @jhr2714 juni 2023 20:54
En het rare is: veel consumenten hebben keuzestress als er veel aanbod is, maar als een winkel al een selectie heeft gemaakt en dus een kleiner en overzichtelijker aanbod hebben gaan ze er niet heen want ze willen keuze hebben.
R4gnax @Frame16414 juni 2023 21:03
En het rare is: veel consumenten hebben keuzestress als er veel aanbod is, maar als een winkel al een selectie heeft gemaakt en dus een kleiner en overzichtelijker aanbod hebben gaan ze er niet heen want ze willen keuze hebben.
Het probleem bij BCC is dat ze een verkeerde voorselectie maken.
Neem het filiaal hier in de buurt. 6 grote woonkamer TVs. Twee LED - eentje Sony; eentje Samsung. 4 OLED: Philips, Sony, Sony en LG. Van geen van allen, behalve de LED (!) TV van Sony een top-model. (Naja; 'top van het midden' model.)
Alle rest van wat er staat, allemaal instapmodellen en slaapkamer TVs van dubieuze merken waar niemand ooit van heeft gehoord of wil horen. (Salora, anyone?)

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 22:41]

DennisH82 @R4gnax14 juni 2023 21:38
Ik denk dat je Salora bedoelt ?
Volgens mij is dat een budget merk van Philips ;)
R4gnax @DennisH8214 juni 2023 21:47
Thanks. Corrected.
sympa @R4gnax14 juni 2023 22:21
Dubieuze merken voor bijna-a-merk-prijzen. Dat is winst.
En inderdaad oudere modellen. Wasdrogers alleen maar A+ of A++ maar geen enkele A+++, die moest je uit de webshop halen.
Triblade_8472 @jhr2714 juni 2023 19:50
Precies. Ik kwam daar nooit omdat ze niets hadden van wat ik zocht...

Bijvoorbeeld een waterkoker met fysieke knopjes (nodig voor een fysieke beperking) voor temperatuurbepaling. Was er niet. Er waren maar een paar modellen met überhaupt knopjes.

En als ik wat via internet bestel aan electronica of witgoed, dan is dat altijd coolblue omdat de garantie en service echt super goed is. Bij de bcc is dat echt anders. Dus ik ben bang, dat ze met een geweldige formule moeten komen om dit plan, van meer internet verkoop, tot een succes te maken. Ik verwacht dat dit gaat tegenvallen. Dit is dan het begin van het einde.
TheVivaldi @Triblade_847214 juni 2023 20:16
Ik vraag me bij sommige winkels en bedrijven ook af hoe ze op dit soort ideeën komen. Neem bijvoorbeeld mijn stad: toch een redelijk grote stad en we hebben veel winkels en bedrijfskantoren. Maar Xenos besloot eind 2018 of begin 2019 weg te gaan want het liep volgens hun niet goed meer (onzin, maar goed) en ze wilden sowieso minder filialen. Maar in 2021 kwamen ze met hangende pootjes terug en nu is er dus alweer 2 jaar een nieuw Xenos-filiaal. Of ING, die 1,5 jaar geleden ineens besloot het kantoor hier te sluiten want er kwamen naar eigen zeggen nog te weinig mensen. De klanten die nog wel kwamen moesten dan maar naar een dorp in de omgeving waar ze nog wel zaten. Maar deze week hebben ze op nagenoeg dezelfde locatie als waar hun oude kantoor zat ineens een nieuw kantoor geopend. 8)7 En het is even groot als het vorige.

Ik zie dus ook wel dat BCC nu denkt “minder filialen/oppervlakte”, maar dat ze over een paar jaar toch weer anders besluiten.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 22:41]

sus @TheVivaldi14 juni 2023 20:28
Xenos heeft op de rand van omvallen gestaan de afgelopen jaren en is sinds 2016 enorm aan het saneren geweest. Daarom zijn een hoop winkels destijds gesloten. Inmiddels gaat her er een stuk beter en is er weer wat ruimte om te gaan groeien
HKLM_ @jhr2714 juni 2023 20:04
Dit inderdaad, ik kwam er nooit meer omdat ze het toch niet hebben of hadden. Als ze nog minder gaan hebben dan is het helemaal DE winkel om over te slaan.

[Reactie gewijzigd door HKLM_ op 22 juli 2024 22:41]

gimbal @jhr2714 juni 2023 20:54
Minder keuzestress. Maar zelden dat ik niet tenminste een kandidaat bij de BCC vind. Ga eens een televisie uitzoeken bij de Media Markt. We zien je over twee weken wel weer he.
yorroy 14 juni 2023 21:18
De dure winkelpanden gaan meer van dit soort winkels gewoon de kop kosten. In een middelgrote stad betaal je per m2 300-400 euro per jaar voor een A locatie. Reken maar uit, dan moet je heel wat waterkokers, televisies en tosti-ijzers voor verkopen voordat je überhaupt break-even haalt.

Bovendien zijn personeelskosten ook niet mis. Bij een BCC ben je een groot deel van je tijd ook niet effectief bezig om spullen te verkopen. Je bent meer aan het wachten tot je een klant kan helpen.

Kortom; de kosten zijn gewoon veel te hoog in vergelijking met een online dozenschuiver.
Daarnaast is de voorraad al beperkt, weet een winkelmedewerker vaak minder van een product omdat veel mensen van te voren op internet al op zoek gaan en door eerder genoemde redenen ben je ook nog eens meer geld kwijt dan via internet.

Het enige waar ik nog heil in zie voor een binnenstad zijn kledingwinkels, restaurants, koffietentjes, supermarkten en drogisterijen.
Bozebeer38 @yorroy14 juni 2023 21:28
Pandjesmelkers blijven idiote bedragen vragen terwijl de boel leegloopt, of je krijgt 10 kappers op een rij, gezellig winkelen hoor.
R4gnax @Bozebeer3814 juni 2023 21:52
Kappers; wasserettes; of geldwasseretes. :+

Maar zonder gekheid: je hebt gelijk.
Die leegstaande panden hebben een afstotend effect op winkelpubliek en je ziet dus dat de winkels die het in zo'n straat nog goed doen; ook gewoon teruglopen; het niet meer kunnen rooien; moeten sluiten; en het straatbeeld er progressief slechter op wordt.

Ik voel eerlijk gezegd wel wat voor wetgeving op dit vlak, om het onmogelijk te maken dat een pandjesmelker die z'n prijzen niet reeël wenst mee te verlagen, de binnenstad op zo'n manier om zeep kan helpen.
Als het echt duidelijk is dat de prijzen gewoon niet te doen zijn; dan uit maatschappelijk belang maar onteigenen of letterlijk gewoon de kraak van die panden legaal maken.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 22:41]

BeosBeing
@R4gnax16 juni 2023 14:45
Die leegstaande panden hebben een afstotend effect op winkelpubliek en je ziet dus dat de winkels die het in zo'n straat nog goed doen; ook gewoon teruglopen; het niet meer kunnen rooien; moeten sluiten; en het straatbeeld er progressief slechter op wordt.
Panden blijven ook leeg omdat de eigenaar niet wilt (of kan) verhuren tegen een lagere prijs zodat het voor nieuwe, startende ondernemers nooit haalbaar wordt. Een grote keten krijgt het budget meestal wel rond via diens geldschieters, maar die ketens bieden steeds meer van hetzelfde en moeten ook hun geldschieters tevreden houden.
Ik voel eerlijk gezegd wel wat voor wetgeving op dit vlak, om het onmogelijk te maken dat een pandjesmelker die z'n prijzen niet reeël wenst mee te verlagen, de binnenstad op zo'n manier om zeep kan helpen.
In België hebben veel gemeentes een verkrottingverordening, als een eigenaar zijn pand laat leegstaan, dan krijgt hij boete. Bij ons in de gemeente willen ze nu dergelijke eigenaars gaan subsidiëren om ze te bewegen in hun (slechtste) panden te blijven investeren. Dat gaat dus nooit werken.
Als het echt duidelijk is dat de prijzen gewoon niet te doen zijn; dan uit maatschappelijk belang maar onteigenen of letterlijk gewoon de kraak van die panden legaal maken.
Kraakpanden verlagen ook het imago en het veiligheidsgevoel in de stad. Het lijkt misschien een tijdelijke oplossing maar op lange termijn heb je er niets aan. Onteigenen kan niet zomaar, dat kan alleen als men bv de grond nodig heeft voor een project van maatschappelijk belang. We zijn Spanje niet waar een projectontwikkelaar in de krant kan publiceren dat hij jou huis (samen met de rest van je buurt) wilt hebben voor een nieuwbouwproject en je, als je niet reageert, je huis kwijt bent, onteigend voor 1/5e van de waarde.

Als ze eigenaar liever niet verhuurt voor minder (omdat dan ook zijn andere panden minder gaan opbrengen) en het staat al meer dan twee jaar leeg, boete opleggen die per jaar of zelfs per maand oploopt, zodat die gedwongen wordt te verkopen om niet falliet te gaan. Dat is de manier om de prijzen naar beneden te duwen. Daar maak je als gemeente echter geen vrienden mee bij de winkeliersvereninging.
sympa @Bozebeer3814 juni 2023 22:25
Ik zie tegenwoordig meer leegstand, ook op plekken waar vroeger nooit wat leeg stond.
dlaoR @Bozebeer3814 juni 2023 23:03
Die pandjesbazen hebben hun vastgoed vaak weer gekocht met geleend geld: een hypotheek die meer gebaseerd is op de verwachte huuropbrengst dan op de feitelijke waarde van grond, bakstenen en etalageruiten. Op het moment dat ze hun huur substantieel verlagen vanwege (dreigende) leegstand geven ze zelf toe dat hun businessmodel niet meer klopt. En dan wordt de geldverstrekker zenuwachtig, met alle gevolgen van dien.

Die vastgoedcowboys gedijen beter bij een pand dat met hoge huur leegstaat, dan bij hetzelfde pand dat goedkoper verhuurd wordt. Bij het één blijft de illusie van 'waarde' intact, bij het ander zakt ze bubbel ineen.
Bozebeer38 @dlaoR15 juni 2023 08:02
Klopt want bij een pand met schuld voor verhuur, hoef je geen belasting over te betalen, eveneens over de huurinkomsten terwijl je “negatief” staat qua vermogen/schulden en inkomen in die zin, betaal je geen belasting.

Smerig goor spel is het.

Maar oh wee als je een buitenlandse achternaam hebt als ondernemer en een winkel hebt, dan sta je zonder dat je het weet op een zwarte lijst en kom je daar achter toen die beerput aantal jaartjes terug open ging.

En ja ik weet exact helaas, hoe dit spel gespeeld word.
See you in Meppel in mijn (nou ja familie) winkel. :+
field33P @Bozebeer3814 juni 2023 23:51
Maarja dit soort oversized panden krijg je nog geeneens aan een kapper verhuurd. V&D-panden staan op een hoop plekken ook nog steeds leeg.
mlohnen 14 juni 2023 20:29
Oh ze gaan binnenkort failliet dus.. narigheid voor het personeel dit..
R4gnax @mlohnen14 juni 2023 20:39
Oh ze gaan binnenkort failliet dus.. narigheid voor het personeel dit..
Niet alleen het personeel.
Wat dacht je van iedereen die hun witgoed en woonkamer TV bij de BCC gekocht heeft, vaak met dure verlengde garantie-certificaten om ook buiten de eerste 2 jaar meteen kostenloos alles gerepareerd of vervangen te krijgen; en als het niet anders kan, de aankoopsom terug te krijgen.

Zaak op de fles? Verlengde garantie geen zak meer waard.
mlohnen @R4gnax14 juni 2023 21:00
Inderdaad, goede toevoeging.. hoop ellende allemaal..
Kroonkurk @R4gnax14 juni 2023 21:29
Het is verzekerd door HDI Global SE.
Dus die verlengde garantie is niet meteen waardeloos geworden.
Xander2 14 juni 2023 20:31
Ofwel, het wordt een dropshipper als Kijkshop in z'n nadagen. Gaat niet werken.
RobbyTown @Xander214 juni 2023 20:58
Kijkshop en BCC zijn naar mijn beleving niet echt te vergelijken met elkaar. Kijkshop zat het achter glas dan kan ik net zo goed online naar een foto kijken.

MediaMarkt, BCC, EP, Expert, Electro World kan ik nog de producten aanraken en komen het spul nog met enige service aansluiten.
Groningerkoek @RobbyTown14 juni 2023 21:21
Kijkshop ging niet met de tijd mee, in de jaren '70/'80 mocht ik graag naar de kijkshop, prima prijzen en ook spul wat je elders in de stad niet tegenkwam. En met hun formule konden ze destijds de prijzen drukken, want grote winkels en je had aan 2 man personeel voldoende.
jopie282 14 juni 2023 19:33
Toevallig kwam ik vandaag een reclame tegen dat BCC nu ook complete keukens gaat aanbieden, is dit complexere electronica of staat dit haaks op het beleid van het verkleinen van het assortiment?
https://www.bcc.nl/bcc-keuken/stappenplan
BartvanOranje @jopie28214 juni 2023 19:48
Ik denk dat dit blijft en één van de nieuwe strategieën is. Was laatst bij BCC in Beverwijk en waar voorheen los de koelkasten, vriezers, etc. stonden, waren nu keukens (met apparatuur uiteraard) te bewonderen.

Misschien dat ze meer naar een soort ''belevingen/thema's'' gaan, alles voor thuis en dan van keuken tot zonnepaneel.

[Reactie gewijzigd door BartvanOranje op 22 juli 2024 22:41]

R4gnax @BartvanOranje14 juni 2023 20:10
In het kader van het bieden van een goed in harmonie samenwerkende totaaloplossing, hebben ze daar misschien wel een idee te pakken.

Misschien. Want het is nog maar de vraag of dat idee op schaal ook werkt en lange termijn haalbaar blijft. Want als consument ga je niet zodra je één kapot apparaat hebt, al je elektronica er uit gooien en een compleet nieuwe totaaloplossing neerzetten. Stuksgewijs zal altijd de norm zijn. Zit gewoon veel meer verloop op dan op bijv. een keuken. (Stel je voor: drie maal daags; één nieuwe keuken :+ )

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 22:41]

foleor81 @R4gnax14 juni 2023 21:03
Op keukens zitten veel meer marge dan op elektronica. Mijn broer die in de keukenhandel zat begint het bij 50% e.e.a. afhankelijk hoe groot je inkoopt.

Ze kunnen stunten bij aankoop van een keuken krijg je een gratis tv of weet ik veel wat.

[Reactie gewijzigd door foleor81 op 22 juli 2024 22:41]

benji83 @R4gnax15 juni 2023 10:49
Als je kijkt naar waar BCC in Hengelo zit (zat? Weet niet of hij daar nog is), heb je aan de ene kant de MediaMarkt zitten, en aan de andere kant de Ikea. Ik wens ze succes met daar een keuken of TV te verkopen, want die twee waar ze tussen zitten zijn in beide gevallen (bijna altijd) goedkoper.
kozue @BartvanOranje14 juni 2023 23:32
Vreemde strategie. Als ik een keuken wil zijn er hier op het industrieterrein in de buurt 2 of 3 winkels helemaal gespecialiseerd in keukens. Dat geeft een stuk meer vertrouwen dan een keuken van een elektronicaboer.
Andros @kozue15 juni 2023 07:43
Het hangt ook een beetje van het marktsegment en schaal af. Ikea is een van de grootste keukenboeren van het land terwijl die nog veel andere zooi verkopen. Het is wel een adres waar je als pandeigenaar binnen kunt lopen en meteen 15 goedkope keukens bestelt voor een appartementsblok dat je aan het renoveren bent voor de verhuur. Niet iets dat een kleinere zelfstandige direct aan kan en je betaalt ook niet voor de luxe opsmuk bij bv een van de mandemakers merken. Als grote keten kun je je daarin onderscheiden.
foleor81 @jopie28214 juni 2023 20:57
Blokker doet tegenwoordig in tv's. https://www.blokker.nl/sa...2843-inch%29/2438229.html
Andros @jopie28214 juni 2023 21:21
Op zich niet echt iets nieuws, Krëfel in België combineert al jaren de verkoop van electronica en keukens. Beetje rare combinatie maar die zijn ook nog niet failliet, wellicht hebben ze het idee daar opgedaan :) .

[Reactie gewijzigd door Andros op 22 juli 2024 22:41]


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