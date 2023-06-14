Elektronicaketen BCC wil winkelassortiment beperken om weer winst te behalen

Dan heb je meer een soort Gorillaz-service nodig in plaats van een fysieke winkel.
Dat gaat hem niet worden, die TV, wasdroger, vaatwasser, koelkast, wasmachine (met betonblok voor stabiel centrifugeren), bankje of bed past niet bij hen op de fiets, Daarnaast zitten ze hier helemaal niet. Dat uurtje gaan ze ook zeker niet redden (ook niet met een HDMI-kabeltje) op het fietsje, misschien wel als ze een drone inzetten, maar dat wordt weer lastig bij mensen op een flatje, bv op de 22e verdieping in het Waterfront, tenzij ze in de drone ook de installateurs meesturen.
Nu besteld, over een uurtje in huis. Ik zie het nog wel gebeuren voor (standaard-)electronica binnen de grote steden.
Binnen de grote steden heb je overal wel fysieke winkels voorhanden, vaak naast elkaar, dus voor standaard elektronica kijk je op adres 49 en dan op adres 51 en dan kies je welke je bevalt.
Winkels moeten hun voordeel niet halen uit het voorraadbeheer, want dat winnen ze niet van de grotere online-tenten, die met 1 magazijn in Nederland (of JustInTime delivery uit Europa) duizenden soortgelijke producten op voorraad kunnen hebben.
Nu weet ik niet wat je hier bedoeld met "voordeel halen uit het voorraadbeheer", want ja de grote keten kan goedkoper op voorraad houden, maar juist voor de kleine winkel is een voldoende groot assortiment essentieel. Als de plaatselijke winkel het 8 op de 10 keer niet heeft, of althans net niet de variant die jij wilt, dan rij je al snel naar de volgende stad waar een grotere winkel zit met ruimer, en vooral beter assortiment. Dat geld voor kleding, maar ook voor elektronica. Als je dat steeds een half uur heen en terug kost plus 6 liter benzine plus 8-10 euro tol, maar die heeft wel de spullen die je zoekt, dan doe je dat. En er zijn behoorlijk veel producten die je fysiek wilt zien, voelen of passen. (oké, voor elektronica dat laatste niet). Maar als ik een tonercardtridge wil hebben, en bij mediamarkt moet ik daar fysiek voor naar de winkel komen om hem te bestelllen, en dan het ding (2 dagen later) in de winkel ligt, nogmaals fysiek daarheen moet (dus twee keer 6 liter benzine, twee keer 8-10 euro tol) dan houdt het voor mij op, dan wordt het ofwel een andere winkel die mijn toner wel op voorraad houdt, of webshop (en in dit geval dus geen Media-Markt).
Waar ze wel winst uit kunnen halen is vakkundig personeel dat goed advies geeft.
Vakkundig personeel hebben alle winkels, in ieder geval de winkelketens, de laatste 35 jaar stelselmatig uitgebannen. Het enige dat in verkoper wordt gewaardeerd (naast een zo laag mogelijk loon, bij voorkeur minimumjeugdloon) is dat die de klant via een mooi praatje lekker kan maken, vaak door dingen te beloven die helemaal niet tot de producteigenschappen van het apparaat behoren. Alleen in de B2B-verkoop kom je daar niet mee weg.
Ja dat is (heel) duur, maar biedt meerwaarde voor grotere aankopen.
Alleen als dat advies echt iets zegt over het desbetreffende product én correct is.
Voor een netwerksnoertje is dat niet echt nodig, maar als jij zit te twijfelen tussen een paar laptops dan is wat uitleg voor non-tweakers nuttig.
Juist de non-tweaker weet vaak niet welk kabeltje hij nodig heeft. Ik had pas nog dat de eigenaar/directeur hier verbaasd was dat de device niet oplaadde als de usb-c-stekker werd ingeplugd in een usb-A-socket ... ja die stekker gaat er in, maar doet uiteraard niets. Voor een laptop zou de non-tweaker nu juist het beste een zakelijk model uitkiezen met on-site support.Jaren geleden had ik een laptop (helaas toen wel een consumentenmodel) gekocht en verzekerd bij Dynabyte. Die verzekering dekte alles. Werkte iets niet, leverde je hem in bij de winkel, en ongeacht of het garantie is of niet, ongeacht wat de oorzaak is, hij werd gerepareerd of vervangen, ideaal (en ja dat kostte dan wel 6 weken, dat was geen zakelijke next-business-day)
Zijn mensen bereid daarvoor 100 euro meer te betalen? Schijnbaar niet, want dan halen ze de uitleg bij de winkel, en bestellen em alsnog op Bol.com. Winst jonguh!
Ja, kijk de grens tussen jezelf oriënteren en de aankoop maken is nu eenmaal vaag. Mensen realiseren zich vaak niet dat bij problemen de plaatselijke winkel dichtbij is.
Los afrekenen voor advies zorgt helemaal dat je schrikt van de prijzen, dus dat maakt het ook lastig.
Dat zie je het sterkst in de financiële adviesbranche, verzekeringen, hypotheken, persoonlijke leningen e.d. maar geleidelijk komt daar de prijs ook wel onder druk denk ik. Dalen zal die misschien niet echt, maar minder stijgen dan de inflatie.
Kortom: hoewel winkels nuttig kunnen zijn, gaan ze het economisch niet redden.
Dat hangt helemaal af van
- wat voor soort product
- welk marktsegment
- hoe de individuele winkel hiermee omgaat.
Sinds de C&A hier verdwenen is heb ik welgeteld één keer bij C&A online besteld, maar meestal wordt het toch een flitsbezoek aan een andere winkel (action, hema, tako, scapino) in de buurt, en als er iets echt fatsoenlijks gekocht moet worden, ofwel de tolroute ofwel de grens over, maar zelfs als we dan nog bij C&A terechtkomen, dan zullen ze toch een fors stuk omzet kwijt zijn.