Elektronicaketen BCC wil winkelassortiment beperken om weer winst te behalen

Elektronicaketen BCC neemt een aantal maatregelen om ervoor te zorgen dat deze niet langer verlies draait. Zo is een kwart van de 190 medewerkers op het hoofdkantoor ontslagen en wil het bedrijf het aanbod in zijn 57 winkels flink verkleinen.

Bron: BCC

BCC wil zijn winkelassortiment verkleinen en meer onderscheiden van de concurrentie, zegt BCC-topman Caspar Klinkhamer tegen het Financieel Dagblad. Het bedrijf wil vooral bij zijn grotere winkels in de vloeroppervlakte snoeien. Klinkhamer wil af van de grote hoeveelheid ruimte die nu is gereserveerd voor tientallen wasmachines, laptops en dergelijke producten.

In plaats daarvan moet er volgens hem meer ruimte komen voor 'complexe elektronica', omdat daar meer marge op te behalen valt en omdat dat meer 'toegevoegde waarde' heeft. Zo stelt hij dat in de winkels in Utrecht en Veenendaal nu een 'duurzaamheidshoek' is waar klanten uitleg kunnen krijgen over zaken als isolatie, zonnepanelen en laadpalen.

Eerder zei Klinkhamer tijdens een keynote al dat hij liever winkels wil van 800 vierkante meter in plaats van 2000, en niet langer meerdere 'longtailproducten' uit wil stallen. Overigens moet het volledige aanbod wel nog online beschikbaar blijven, waarbij het idee is dat een filiaalmedewerker klanten ter plekke kan helpen met het maken van een keuze uit het grotere online aanbod.

Het doel van deze maatregelen is dat BCC in 2024 break-even draait. Momenteel maakt het bedrijf namelijk verlies. Uit de laatste bekende cijfers, van het boekjaar dat eindigde in januari 2022, blijkt dat er een nettoverlies van 21 miljoen werd geleden. Een nieuw jaarverslag met recentere cijfers is nog niet verschenen. Klinkhamer wijt dat verlies onder meer aan de stijgende kosten voor huur en personeel. Ook zouden consumenten de laatste tijd relatief weinig elektronica kopen, onder meer omdat ze al zijn voorzien doordat ze tijdens de coronaperiode massaal nieuwe producten aanschaften voor het thuiswerken.

Eerder werd, om kosten te besparen, al besloten om het BCC-hoofdkantoor te sluiten en in te trekken bij het moederbedrijf, Mirage Retail Group. Ook het eigen distributiecentrum is al gesloten. BCC maakt in plaats daarvan nu gebruik van het distributiecentrum van Blokker.

Eerder liet het bedrijf al weten de samenwerking met Wehkamp per direct te beëindigen. Voorheen waren BCC-producten beschikbaar via die webwinkel. Tegen het Financieel Dagblad zegt Klinkhamer een streep door de samenwerking gezet te hebben omdat er 'een flinterdunne marge' op die producten zou zitten.