Elektronicaketen BCC vraagt uitstel van betaling aan, winkels blijven open

De lokale vaste klant kon echt nog terecht bij de winkel, die was er immers nog.
Ik heb er altijd de voorkeur aan gegeven iets gewoon lokaal in de winkel te kopen i.p.v. op internet te bestellen, hoewel dat voor veel dingen steeds moeilijker wordt.
De BCC is zo'n beetje de enige consumentenelektronicawinkel bij mij in de stad. Ik ben er de afgelopen jaren meerdere keren heen gegaan om een product te kopen en ben te vaak met lege handen weer vertrokken.
En helaas niet altijd omdat ze producten gewoon niet op voorraad hebben maar door de belabberde service.
Ik begrijp best dat het lastig is om op drukkere dagen iedereen te helpen en dat ze veel tijd kwijt zijn met mensen (geen klanten) die advies zoeken en vervolgens op de goedkoopste website bestellen.
Maar ik heb er meegemaakt dat er aan de kassa een rij van 5 klanten staat die gewoon af willen rekenen en er komt gewoon niemand naar de kassa. Ik heb best begrip en geduld, maar na 10 minuten wachten en meerdere mensen in de rij personeel hebben geprobeerd aan te spreken heb ik de producten op de balie gezet en ben aangelopen.
Het is ook een paar keer voorgekomen dat ik er in een zowat lege winkel (qua klanten) met een product aan de kassa stond en ik letterlijk door de winkel heen op zoek moest naar iemand om dat product maar te kunnen afrekenen.
Gewoon een doos van de plank pakken, afrekenen en weer vertrekken met een product is bij de BCC blijkbaar niet de normale gang van zaken.
Ik heb een keer op een doordeweekse ochtend een personeelslid, die op 2 meter afstand van de kast waar het gewenste product in lag aan een klein bureautje wat in de BCC website zat te klikken, gemeld dat ik dat product wilde kopen. Die persoon kijkt wat om zich heen, ziet in de verte een collega met de enige andere klanten in de winkel bij de tv's staan, zegt vervolgens tegen mij 'er komt zo iemand bij u' en gaat vrolijk stoïcijns verder met waar ze mee bezig was. Ik heb het een minuut gegeven waarin er tussendoor nog een ander personeelslid voorbij kwam die net deed of die mij niet zag en ben met de mededeling richting de persoon die nog steeds aan het bureautje zat dat als ze geen geld willen verdienen ik wel naar een nadere winkel ga maar aangelopen.
Die ongeïnteresseerde houding van het personeel in de winkel heeft er ook voor gezorgd dat ik alle grotere apparaten die ik de afgelopen jaren heb aangeschaft en niet in de kofferbak van de auto passen elders heb gekocht.
De BCC is hier overigens ook niet uniek in. Ik heb het ook in andere winkels meegemaakt dat er gewoon geen personeel bij de kassa zit/staat maar wel 4 man personeel bij de servicebalie hebben staan. Of het personeel is allemaal met 'klanten' in gesprek en niemand heeft tijd om iets uit een afgesloten vitrine te halen en daadwerkelijk te verkopen.
De redenen daarachter kunnen me als klant totaal niet boeien. Als een fysieke winkel het voor mij lastig maakt geld uit te geven dan kan ik daar geen begrip voor opbrengen.
Het zijn de winkels die klagen dat ze het moeilijk hebben. Zorg dan ook dat ik wat kan kopen.
Het is gewoon een gevalletje Blokker en Hema. Lijkt mij. Precies hetzelfde: veel filialen. Veel online concurrentie.
Online concurrentie voor de producten van Blokker en Hema?
Die winkels zijn juist concurrent van elkaar, samen met Big Bazar, Xenos, Aktion en al die andere winkels waar je dat klein huishoudelijk spul of kleding kan kopen.
Blokker specifiek had/heeft inderdaad veel te veel filialen. In ieder winkelcentrum zat er wel één.
En waar zo'n Blokker die in een dure winkelstraat inn een stadscentrum naar mijn idee altijd last van heeft gehad is dat je er geen strijkplank, servies set of afvalemmer gaat kopen omdat je daarmee niet door het stadscentrum gaat lopen zeulen.