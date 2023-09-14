Elektronicaketen BCC vraagt uitstel van betaling aan, winkels blijven open

De Nederlandse elektronicaketen BCC heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dit is vaak een stap naar een faillissement. De eigenaar van BCC's moederbedrijf ziet geen toekomst meer in het verdienmodel van het bedrijf en probeerde het bedrijf recent zonder succes te verkopen.

Het verdienmodel van de elektronicaketen werkt volgens Michiel Witteveen, eigenaar van BCC's moederbedrijf Mirage Retail, niet meer. Dat zegt Witteveen tegen Het Financieele Dagblad. Door hogere huren, lonen en energie zou het niet langer mogelijk zijn om winst te kunnen draaien, ook niet op de lange termijn. Grote leveranciers zouden het BCC ook niet mogelijk maken om hogere marges te rekenen op producten. Daarnaast geven consumenten minder uit, onder meer door de hoge inflatie.

De winkels van BCC blijven vooralsnog open en het bedrijf blijft via de webwinkel elektronica verkopen. BCC heeft 56 fysieke winkels en ongeveer duizend werknemers. Die werknemers zijn donderdagochtend ingelicht over de problemen. De keten had in het boekjaar van 2021 een omzet van 424,8 miljoen euro en een nettoverlies van 21 miljoen euro.

Mirage probeerde de afgelopen jaren het tij te keren met bijvoorbeeld een ontslagronde, het verkopen van het hoofdkantoor en het stoppen met weinig winstgevende projecten, zoals een partnerschap met Wehkamp. In plaats daarvan wilde het bedrijf overstappen naar 'complexere elektronica' zoals zonnepanelen, met hogere marges. "Alleen kost het tijd voordat je daar bent. En daar komen we nu gewoon niet uit", zegt Witteveen. Een recente verkoop mislukte ook, deels vanwege financiële redenen. Samen met bewindvoerders worden nu andere opties onderzocht.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 14-09-2023 10:35
452 • submitter: alex3305

14-09-2023 • 10:35

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Submitter: alex3305

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HollowGamer 14 september 2023 11:03
Tja, het zal wel aan mij liggen, maar de 'winkel' is voor mij het gewoon niet meer.

Alles wat ik nodig heb bestel ik online. Goedkoper maakt mij nog niet zoveel uit, maar als ik zoek op reviews (wat ik veel doe voor een aankoop), dan heeft een fysieke winkel het gewoon niet, ze gaan mij dan een alternatief verkopen en achteraf ben ik dan niet blij met mijn keuze.

Ik begrijp winkels, maar de tijd van een verkoper is voor mij wel voorbij. Leuk voor de doelgroep die nog echt persoonlijk iemand willen spreken, maar zelfs die kennis viel erg mager uit bij de meeste winkels, aangezien ervaren (en dus duur) personeel werd wegbezuinigd. Tevens werd ik vaak door de winkel naar hun eigen shop gewezen, want voorraad is er niet meer

Misschien moet deze brach er zich maar bij neerleggen? Ik snap het niet dat je door wilt gaan, zeker als je de prijzen ziet die je betaald voor huur, kosten voor personeel, en klanten die komen kijken, en het dan kopen op Amazon.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 23 juli 2024 12:27]

JT @HollowGamer14 september 2023 16:33
Ik snap wat je bedoelt. Tegelijkertijd lukt het Mediamarkt wel, terwijl zij als winkel een veel lagere waardering hebben. En CoolBlue heeft zelfs het omgekeerde gedaan, van online naar fysiek (welliswaar met veel minder winkels). Ik ben dan ook benieuwd waarom het dat soort winkels wel lukt en BCC niet.
R4gnax
@JT14 september 2023 22:29
Omdat BCC veel te veel lasten op haar ribben heeft.
Toen de Media Markt en Saturn aan hun opmars bezig waren kreeg BCC de kolder in de kop en dacht dat ze dat machtsvertoon wel eventjes bruut frontaal aan konden, door mee op te schalen. Go big, or go extinct. Dat lostten ze op door lokale winkels en franchiser ketens als de Harense Smit op te kopen. Leverde vaak 3 of meer winkels in hetzelfde kleinstedelijke gebied op, die allemaal met zichzelf liggen te concureren.
En in plaats van de kracht van die winkels te gebruiken - de vertrouwensrelatie die opgebouwd was met de vaste klanten in de directe omgeving die letterlijk voor alles qua witgoed en elektronica daar kochten - werd het hele gebeuren onderworpen aan een regime-shift om in het BCC-keurslijf te passen wat uitgemeten was op het Media-Markt dozenschuiven. Dat verspeeldde dus totaal het voordeel wat ze in handen hadden; en wat resteerde was enkel de hoge kosten van de nutteloze meerdere filialen en veel te veel vierkante meters.

Als ze daar dan al iets mee hadden moeten doen, dan was het om die verschillende winkels elk een eigen merknaam te geven en een eigen specialisatie en personeel daar op in te trainen. Maar nee; schaalvergroting en eenheidsworst, dat was het devies. En nu gaat de zaak als een ingezakte soufflè de prullenbak in.
Kon je, eigenlijk, tien jaar geleden al aan zien komen.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 12:27]

erikieperikie @R4gnax15 september 2023 07:30
Je reactie staat nu op +2, maar in snap niet zo goed hoe hij hout snijdt. Is het echt zo dat er meerdere BCC-filialen in een stadje ontstonden door overname van kleine concurrenten? Ik zou juist verwachten (zonder bron of eigen kennis) dat BCC ook niet gek is, en de lokale vaste klandizie doorverwijst naar het ene lokale filiaal dat open blijft, terwijl de andere filialen die lokaal gefuseerd worden gesloten worden. Het slaat natuurlijk nergens op om lokaal met jezelf te concurreren. Dat doen supermarkten ook niet (die hebben ook de nodige overnames doorgemaakt in de afgelopen 30 jaar. En je ziet in elk volgend dorp telkens een andere keten.)

En dan nog je punt van het wegjagen van de vaste klanten: dat hebben ze echt niet zelf gedaan. De lokale vaste klant kon echt nog terecht bij de winkel, die was er immers nog. Sterker nog: jij beweert dat er heel veel filialen waren. Dat BCC online groot ging, is natuurlijk om de online concurrentie het hoofd te bieden. Dat is maar deels gelukt en dat is, denk ik, de enige simpele reden waarom ze nu richting faillissement gaan: de lokale klant is ook online gaan kijken en ziet dan net zo veel, net zo goede aanbiedingen (en soms zelfs betere). Sja. Dan verdwijnt dus je lokale klandizie en daar kun je echt weinig aan doen.

Zit je dan, met je filialen.

Het is gewoon een gevalletje Blokker en Hema. Lijkt mij. Precies hetzelfde: veel filialen. Veel online concurrentie. Financieel noodweer. Overname/doorstart met veel online samenwerking met een ander Nederlands of internationaal merk. Dit is voor mij duidelijk de toekomst van de Nederlandse winkelstraatmerken.
R4gnax
@erikieperikie15 september 2023 08:09
Je reactie staat nu op +2, maar in snap niet zo goed hoe hij hout snijdt. Is het echt zo dat er meerdere BCC-filialen in een stadje ontstonden door overname van kleine concurrenten?
Ik had er binnen mijn woonplaats 3 of 4. En de directe omgeving daarvan meetellende, werden het er een stuk of zeven.
En dan nog je punt van het wegjagen van de vaste klanten: dat hebben ze echt niet zelf gedaan. De lokale vaste klant kon echt nog terecht bij de winkel, die was er immers nog.
Alleen kon en mocht de oude verkoper niets meer op maat voor klanten betekenen; mocht er geen tijd meer genomen worden om even bij te praten; moest er vooral gepusht worden om allemaal extra meuk naast een het product waar de klant voor langs kwam verkocht te krijgen; etc.

Kortom: de vertrouwensbasis voor die opgebouwde klantrelatie werd er onderuit geslagen.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 12:27]

centr1no @erikieperikie15 september 2023 12:27
De lokale vaste klant kon echt nog terecht bij de winkel, die was er immers nog.
Ik heb er altijd de voorkeur aan gegeven iets gewoon lokaal in de winkel te kopen i.p.v. op internet te bestellen, hoewel dat voor veel dingen steeds moeilijker wordt.
De BCC is zo'n beetje de enige consumentenelektronicawinkel bij mij in de stad. Ik ben er de afgelopen jaren meerdere keren heen gegaan om een product te kopen en ben te vaak met lege handen weer vertrokken.
En helaas niet altijd omdat ze producten gewoon niet op voorraad hebben maar door de belabberde service.

Ik begrijp best dat het lastig is om op drukkere dagen iedereen te helpen en dat ze veel tijd kwijt zijn met mensen (geen klanten) die advies zoeken en vervolgens op de goedkoopste website bestellen.
Maar ik heb er meegemaakt dat er aan de kassa een rij van 5 klanten staat die gewoon af willen rekenen en er komt gewoon niemand naar de kassa. Ik heb best begrip en geduld, maar na 10 minuten wachten en meerdere mensen in de rij personeel hebben geprobeerd aan te spreken heb ik de producten op de balie gezet en ben aangelopen.
Het is ook een paar keer voorgekomen dat ik er in een zowat lege winkel (qua klanten) met een product aan de kassa stond en ik letterlijk door de winkel heen op zoek moest naar iemand om dat product maar te kunnen afrekenen.
Gewoon een doos van de plank pakken, afrekenen en weer vertrekken met een product is bij de BCC blijkbaar niet de normale gang van zaken.

Ik heb een keer op een doordeweekse ochtend een personeelslid, die op 2 meter afstand van de kast waar het gewenste product in lag aan een klein bureautje wat in de BCC website zat te klikken, gemeld dat ik dat product wilde kopen. Die persoon kijkt wat om zich heen, ziet in de verte een collega met de enige andere klanten in de winkel bij de tv's staan, zegt vervolgens tegen mij 'er komt zo iemand bij u' en gaat vrolijk stoïcijns verder met waar ze mee bezig was. Ik heb het een minuut gegeven waarin er tussendoor nog een ander personeelslid voorbij kwam die net deed of die mij niet zag en ben met de mededeling richting de persoon die nog steeds aan het bureautje zat dat als ze geen geld willen verdienen ik wel naar een nadere winkel ga maar aangelopen.

Die ongeïnteresseerde houding van het personeel in de winkel heeft er ook voor gezorgd dat ik alle grotere apparaten die ik de afgelopen jaren heb aangeschaft en niet in de kofferbak van de auto passen elders heb gekocht.

De BCC is hier overigens ook niet uniek in. Ik heb het ook in andere winkels meegemaakt dat er gewoon geen personeel bij de kassa zit/staat maar wel 4 man personeel bij de servicebalie hebben staan. Of het personeel is allemaal met 'klanten' in gesprek en niemand heeft tijd om iets uit een afgesloten vitrine te halen en daadwerkelijk te verkopen.

De redenen daarachter kunnen me als klant totaal niet boeien. Als een fysieke winkel het voor mij lastig maakt geld uit te geven dan kan ik daar geen begrip voor opbrengen.
Het zijn de winkels die klagen dat ze het moeilijk hebben. Zorg dan ook dat ik wat kan kopen.
Het is gewoon een gevalletje Blokker en Hema. Lijkt mij. Precies hetzelfde: veel filialen. Veel online concurrentie.
Online concurrentie voor de producten van Blokker en Hema?
Die winkels zijn juist concurrent van elkaar, samen met Big Bazar, Xenos, Aktion en al die andere winkels waar je dat klein huishoudelijk spul of kleding kan kopen.
Blokker specifiek had/heeft inderdaad veel te veel filialen. In ieder winkelcentrum zat er wel één.
En waar zo'n Blokker die in een dure winkelstraat inn een stadscentrum naar mijn idee altijd last van heeft gehad is dat je er geen strijkplank, servies set of afvalemmer gaat kopen omdat je daarmee niet door het stadscentrum gaat lopen zeulen.
winni3 @JT15 september 2023 16:32
MediaMarkt wordt gevoed door Duitsland want daar draaien ze beter dan in Nederland. Coolblue heeft het ook zwaar kijk maar de afgelopen 2 jaar .
Expert en ep dat soort zelfstandige winkels met service draaien meer winstgevend als de rest daarom gaan de andere een kopje onder
Ryen @HollowGamer14 september 2023 11:27
Tja, het zal wel aan mij liggen, maar de 'winkel' is voor mij het gewoon niet meer.
Same here. Maar er zijn wel uitzonderingen. Goede schoenen. Buitenlandse kaasjes. Lekker wijntje. Verse broodjes. Producten die heel persoonlijk zijn en waar vakkennis van de verkoper een rol speelt.
Generieke supermarktspullen laten we ook bezorgen.
HollowGamer @Ryen14 september 2023 11:54
Zelfs schoenen + boodschappen bestel ik online.

Bij schoenen/kleding is het makkelijk, je kunt het thuis op je gemak even aandoen, kijkt nog een paar keer in de spiegel, gaat even in de stoel zitten, en 30min. later kijk je nog een keer. Vroeger kocht ik kleding/schoenen, om ze vervolgens nooit meer aan te doen (zat toch niet lekker, niet mooi, etc.). Bij schoenen bestel ik 2/3 maten, de beste houd ik, en de rest gaat terug. Bij kleding kon ik het vaak niet terugbrengen.. want was in de actie gekocht.

Voor brood/kaas/.. het kan, maar het probleem is dat zij ook hun prijzen moeten verhogen. De (belachelijke) huurprijzen gelden ook voor hun. Een 'shoarma-zaak' moet hun broodjes ook duurder maken, en die doen er dan bezorgen vaak bij. Dus of zij het ook gaan overleven, als winkelketens misschien straks zoals in de US 24/7 open zijn, I don't know.

Maar ook mijn electische apparaten. De meeste houd ik, maar het is gewoon zoveel makkelijker. Als ik naar Bol.com kijk, dan kan ik met Select het zelfs thuis laten ophalen, terwijl ik bij winkels de parkeerkosten + tijd (MM voornamelijk) mag meerekenen.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 23 juli 2024 12:27]

moonlander @HollowGamer14 september 2023 12:24
Bij schoenen bestel ik 2/3 maten, de beste houd ik, en de rest gaat terug.
Dat is het probleem met de online wereld. Die 2 dozen schoenen die je terug stuurt beland of in de schredder of als tweedekneusje.. Een retour wordt extreem duur, en ik vind dat je daar best voor mag betalen.
HollowGamer @moonlander14 september 2023 13:04
Dat is helemaal niet waar, het meeste wordt gewassen en weer terug verkocht als nieuw.
Nyarlathotep @HollowGamer14 september 2023 13:27
Als jij zo mooi droomt dan snap ik jou werkwijze wel.

Kopen en vervolgens retourneren is echt een kansloze bedoening, en enorm belastend voor het milieu. Grote webreuzen als Amazon gooien tonnen aan produkten weg die worden teruggestuurd, omdat dat goedkoper is dan (een poging doen om) het artikel weer verkoopbaar te maken.

Dat hele gedoe met 'zorgeloos terugsturen' moet zo snel mogelijk aan banden worden gelegd. Het is niet meer van deze tijd.
Lekker Ventje @Nyarlathotep14 september 2023 14:18
Daarom ook dat men bezig is om retourneren duurder te maken, scheelt ook weer milieubelasting van die extra transporten.
haam @Lekker Ventje14 september 2023 23:35
Maar dat is nou net een van de USPs die het online shoppen aantrekkelijk maakt. Zeker bij jongeren mag het niks kosten. En die bestellen bootladingen tegelijk,

De oorzaak ligt (denk ik) in het feit dat maatvoering nog onvoldoende gestandardiseerd is. Onlangs 6 shirts besteld (4 verschillende merken), allemaal zelfde maat. 5 zitten prima, in 1 kan ik kamperen. Hetzelfde geldt voor schoenen. Er is alleen een maat voor de lengte. Breedte en hoogte (laat staan de vorm van je voetboog) kun je alleen met passen ervaren.
berendbotje91 @haam15 september 2023 08:22
De oorzaak ligt (denk ik) in het feit dat maatvoering nog onvoldoende gestandardiseerd is. Onlangs 6 shirts besteld (4 verschillende merken), allemaal zelfde maat. 5 zitten prima, in 1 kan ik kamperen. Hetzelfde geldt voor schoenen. Er is alleen een maat voor de lengte. Breedte en hoogte (laat staan de vorm van je voetboog) kun je alleen met passen ervaren.
Dit is exact de reden waarom ik kleding niet online zou kunnen bestellen. Soms is een broek eigenlijk 2 of 3 maten groter of kleiner dan dezelfde broek in een andere kleur.

En met schoenen, ik heb zulke rare voeten dat de meeste schoenen mij gewoon niet passen.

Alleen t-shirts bestel ik nog wel eens online, maar dat is omdat die vaak groter uitvallen voor mij.
jongetje @Nyarlathotep14 september 2023 14:44
Ja bizar toch. Voor een plastic verpakkingen moet je toeslag betalen en online bestellen is blijkbaar niet belastend...
De Wehkamp doet het trouwens al, iets van 50cent per retour rekenen.
X_pl0visi0n @jongetje14 september 2023 15:01
iets van 50cent per retour rekenen
Als dat nu 50% van de waarde was zou het tij een stuk sneller kunnen keren.
jongetje @X_pl0visi0n14 september 2023 19:49
Of gewoon de reële verzendkosten. Als je rond de 5 euro rekent remt dat al enorm af. Als je schoenen van 120 euro koopt en je moet 60 euro retour kosten maken dan besteld niemand meer iets bij je.
X_pl0visi0n @jongetje15 september 2023 08:59
Neem dan 10% & maak het van toepassing op alle online winkels, als dat je niet aanstaat moet je maar naar de fysieke winkels gaan. time = money, weeg het af wat meer waard is.
KeRsTmAnNeKe @X_pl0visi0n15 september 2023 10:30
Dan heb je iets specifieks nodig, ga je naar je lokale winkel en laat je het ze bestellen en als het binnen komt zie je het product en zie je er alsnog vanaf … raken ze het nooit meer kwijt
HollowGamer @Nyarlathotep15 september 2023 11:20
Oh, daarvan was ik niet op de hoogte. Maar de kledingbranche werkt sowieso erg vreemd, een beetje zoals de media industrie werkt.

Zo worden er kilo's aan onverkocht (dus niet alleen retour) weggegooid. Het geven bijvoorbeeld aan mensen die kleding echt nodig hebben in ontwikkelingslanden willen ze niet, aangezien ze meer bang zijn dat concurrenten hun kleding gaat namaken of dat ze controle verliezen op de verkoop ervan. Zelfs het goedkoper aanbieden van uit de mode stuff, is gewoon niet winstgevend genoeg.

Dus ja, ik moet zeker beter opletten, maar de kledingmakers mogen ook beter hun best doen (betere lonen, werkomstandigheden, etc.). En zoals @haam aangeeft, een maat 43 is bij Nike weer anders dan bij Adidas (om maar even twee merken te noemen).

Overigens twijfel ik of mijn impact erg veel invloed heeft op het milieu. Er worden nu al ongedragen kleding weggegooid, schoenen worden ook teruggebracht, etc. Het enige is dat het online makkelijker gaat, dan fysiek naar de winkel.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 23 juli 2024 12:27]

rodgerz @Nyarlathotep14 september 2023 13:37
het draait op de wereld ook letterlijk alleen om geld. Hoe meer je rond pompt, hoe meer je verdiend.
Niets op aarde draait om het milieu, dat word ons alleen wel door de strot geduwd.

begrijp niet waarom men zich druk maakt om het milieu terwijl de grote bedrijven en regeringen hier helemaal niets van willen weten. dit houd veel mensen aan het werk die daarmee ook een centje verdienen. win win voor iedereen!
Andros @rodgerz14 september 2023 13:48
Intussen betaal je in Nederland een toeslag voor elk frietbakje en is je papieren rietje bij de mcdonald's al gesmolten voor je de milkshake half op hebt. Dit terwijl webshops hele dozen driedubbel verpakken met grote plastic ballonnen voor transport die daarna ook weer weggemieterd worden. Het blijft symboolpolitiek op deze manier...
friket @Andros14 september 2023 15:38
Erger nog, die extra toeslagen op verpakking is gewoon extra winst voor bedrijven, tot zover bij mij bekend hoeven ze dit niet af te dragen en ook niets voor te doen. Ze zijn gewoon verplicht het te vragen en mogen het geld in hun zak steken.
DNN!S @friket14 september 2023 18:28
Maar ook het doel erachter is niet helemaal duidelijk. Het idee was dan neemt de consument zelf een pan mee naar de snackbar? Dat gaat hem dus niet worden. Of nog mooier, de reden minder straatvuil. Ik zie elk weekend nog steeds parkeerplaatsen vol geleM-meuk liggen. Alsof die aso's nu ineens wel naar een vuilnisbak gaan lopen omdat ze ervoor betaald hebben....
Andros @DNN!S14 september 2023 18:40
Ik heb anders de neiging om het inderdaad gewoon op straat te mieteren nu. Ik heb me altijd netjes gedragen, altijd mn rommel in de vuilnisbak gedaan, altijd netjes gescheiden, betaald voor afvalverwerking en ga zo maar door. Nu worden er ineens kosten gerekend voor die wegwerptroep, dan kun je het toch net zo goed uit het raam gooien? Er is immers voor betaald.

En ik ga echt niet de enige zijn die zo denkt, sommigen gaan dat principe gewoon in de praktijk brengen. Net zoals sommige bedrijven en gemeenten die met het van de pot gerukte idee komen om statiegeldreut in te nemen voor goede doelen terwijl het gewoon het geld van de consument is. En dan kijken ze er van op dat er weerstand komt?
haam @Andros14 september 2023 23:42
Helemaal mee eens. Ik mis het doel. Ik betaal nu extra voor iets waar ik impliciet vroeger ook al voor betaade (dat frietbakje zat gewoon bij de prijs in ).

Wat wil je bereiken door mij extra te laten betalen? Ik zie niet in hoe dat mijn gedrag gaat beinvloeden (anders dan dat ik er inderdaad tegendraads van word).
mbot @Andros15 september 2023 08:43
Precies dit, ik heb mijn verantwoordelijkheid al afgekocht, dus voel me niet meer schuldig om het op straat te mieteren terwijl dit voorheen wel het geval was. Ik weet niet hoe ik moet plussen, want anders had je van mij een plus gekregen.

[Reactie gewijzigd door mbot op 23 juli 2024 12:27]

R4gnax
@Andros14 september 2023 22:14
Dat papieren rietje is daarnaast van binnen ook vaak nog eens behandeld en geplastificeerd met meuk die lang niet zo bestendig is als van een gewoon plastic rietje, waardoor je een partij troep je lijf in jaagt.

De milieuwinst van die krengen was al totaal voor de bühne, omdat ze gewoon geplastificeerd moeten zijn van binnen willen ze niet binnen seconden totaal verwelken, maar ze zijn dus ook nog eens een aanslag op de volkgezondheid. Maar ja; junk food was toch al ongezond, toch? Dus; moet kunnen -- toch?

(Echt; de korte-termijn symboolpolitiek en false virtue-flagging die er soms / vaak gehanteerd wordt... 🤮 )
jschulte @R4gnax15 september 2023 10:14
waarom zijn al die extra dingen nodig iedereen zuurt over milieu, toen je een klein kind was, was je trots dat je zonder rietje kon drinken dus weg er mee
Andros @jschulte15 september 2023 22:36
Hoe drink jij een milkshake zonder rietje?
WouterL @Andros14 september 2023 13:51
Je moet ergens beginnen. Er is nog genoeg werk aan de winkel.
blissard @WouterL21 september 2023 14:20
klopt, maar als je je tijd besteedt aan on-(of minder-)belangrijke zaken, heb je geen tijd meer voor zaken die er echt toe doen.
merethan @Andros14 september 2023 13:55
Always has been.
Sebas1979 @HollowGamer14 september 2023 13:29
Hangt er een beetje vanaf wat het produkt waard is, vs de kosten die de winkel moet maken om het produkt te controleren en opnieuw gereed te maken voor verkoop.
Zodra die kosten gelijk of hoger zijn dan de waarde van het produkt… shredder.
En dat is bij goedkopere kleding al heel snel.
Een verbod op gratis retouren zou een stap in de goede richting zijn vanuit milieu-oogpunt.
moonlander @Sebas197914 september 2023 13:37
Helemaal mee eens, wat mij betreft mag er wel een minimum bedrag zijn per artikel wat je retour stuurt. Incl de verzendkosten. Wet kopen of afstand hebben we, maar wat mij betreft mag die ook wel aangepast worden. Tegenwoordig kun je alles vinden over producten, reviews lezen etc.. En je weet het risico als je wat online koopt. Anders moet je naar de winkel, of gewoon een bedrag betalen voor retourneren. Gemakzucht van mensen soms is heel erg!
stresstak @moonlander14 september 2023 17:06
.. of gewoon een bedrag betalen voor retourneren. Gemakzucht van mensen soms is heel erg!
IK wil best betalen voor retour, maar heb ik dan garantie dat de artikelen niet worden vernietigd ?
moonlander @stresstak14 september 2023 18:56
Dat hangt er vanaf hoe je het retour stuurt. Maar ik denk dat dat best in de wet geregeld mag worden.
Klant betaald hoe dan ook voor retourneren (verzendkosten), incl vergoeding per product. En de shop verplichten om het artikel in welke staat dan ook aan te bieden. Mits het nog bruikbaar is natuurlijk.

En dan krijgen we het gezeur, ja maar ik kon het product niet even in de handen houden om te zien of het wat is. Er is genoeg info op internet beschikbaar. Wil je het in de handen hebben, moet je naar de winkel toe. Ook dat kost geld inderdaad om daar heen te gaan..
Andros @moonlander14 september 2023 21:09
Wat jij "gezeur" noemt is gewoon consumentenrecht en wetgeving. Iedereen en z'n moeder biedt vanalles aan online. Bijna alles is online te koop op wat wettelijke uitzonderingen zoals tabak na. De wet schrijft duidelijk voor dat de consument in het nadeel is omdat het product op afstand niet goed beoordeeld kan worden, juist daarom is er die bijzonder ruime retour regeling.

Kom je daarmee als ondernemer in de problemen omdat de consument er gebruik van maakt en je leverancier de verpakking van het product dermate onmogelijk maakt om het na opening te kunnen verkopen aan een ander? Dan bestaat er altijd nog de mogelijkheid om het product waar je je broek aan scheurt niet te verkopen of iets anders te gaan doen. Daar ben je immers ondernemer voor geworden, niet om de overheid te laten opdraaien voor operationele problemen omdat de consument rechten heeft.
moonlander @Andros15 september 2023 09:49
Daarom mag die wet wel aangepast worden. Men koopt nu zonder na te denken... Als je online geen goede beoordeling kunt maken, dan moet je het niet kopen. Want dat weet je in een fysieke winkel ook niet.
Andros @moonlander15 september 2023 09:59
In een fysieke winkel kun je kleding passen, kun je de kleurweergave van een tv beoordelen en kun je zien hoe een stof precies voelt etc. Online is dat niet mogelijk, ook niet met reviews, beoordelingen en foto's zijn soms ook vertekend. Online winkels doen er steeds meer aan om dit te ondervangen met tabellen, filmpjes en weet ik het wat nog meer maar het verschil blijft, daar is die wet dan ook voor.

Zoals gezegd, een winkel is een onderneming. Je kunt proberen om bepaalde goederen online te verkopen maar je dient gewoon de wet te volgen. Als het product dermate vaak teruggestuurd kan worden omdat klanten op afstand geen goede beoordeling kunnen maken is dat niet de fout van de klant maar schort er iets aan je businessmodel. Los dat op of ga wat anders doen, de wet is in orde zoals die is :) .

[Reactie gewijzigd door Andros op 23 juli 2024 12:27]

HollowGamer @moonlander15 september 2023 11:25
Dus in een winkel waar iedereen met zijn handen aanzit, is beter?

Wat denk je van flekjes en/of mensen die hun handen niet wassen?

Nee, er wordt net gedaan alsof thuispassen vies is. Ik past het, is het niet goed, terug in het plastic/verpakking ermee. Één hand heeft er maar aan gezeten, en als ik vlekken erop maak, dan wordt het niet geaccepteerd en krijgt de webshop toch hun geld.

Hoe doe je dit in een fysieke winkel? Dan hebben we diefstal nog niet eens meegenomen.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 23 juli 2024 12:27]

Sponge @HollowGamer14 september 2023 13:21
Hier zijn al eens wat artikelen over geweest op verscheidene sites. Het is eigenlijk behoorlijk onduidelijk. Maar ga er niet 100% vanuit dat het altijd weer bij een andere klant komt:

Online kleding die je terugstuurt: wat gebeurt daarmee?
moonlander @Sponge14 september 2023 19:02
Een best grote webshop in paardenartikelen gooit dagelijks een halve container aan retouren weg door de schredder! Schoenen waar een kleine beschadiging op zit gaat ook niet terug de verkoop in, klanten doen dit soms express om vervolgens een tweedekansje te scoren voor een fors minder bedrag. Daarom beland bij die shop alles linea recta de schredder in! Ja schredder, anders gaat het personeel er weer mee vandoor.

Het is te zot voor woorden! Maar ik snap het ook wel weer. Klanten kopen maar en sturen het zonder te bedenken ook allemaal weer retour in dozen die beschadigd zijn etc. En laten we nou eerlijk wezen, ik wil ook als ik ergens veel geld voor betaal ook een nieuw artikel.. En niet iets waar toevallig al iemand al mee rond heeft zitten bonjouren.. En ik koop best wel wat als tweedekansje.. Prima spul, als de verkoper maar eerlijk is over het product hoe het er aan toe is. Een krasje op een wasmachine aan de zijkant maakt voor mij niks uit omdat hij toch in een soort kast staat..
moonlander @HollowGamer14 september 2023 13:07
Gewassen? Never nooit niet. Kost veel te veel geld.
AlbertG80 @HollowGamer14 september 2023 13:29
Incorrect het wordt vernietigd of in grote containers naar arme landen gestuurd waar ze het maar uit moeten zoeken.
Aldy @HollowGamer14 september 2023 14:10
Het wordt tijd dat er gewoon goed betaald wordt voor het terugsturen van artikelen. En als je bang bent artikelen in de winkel te kopen die je nooit meer aantrekt, om welke reden dan ook, dan ben ik bang dat jij iemand bent die impulsaankopen doet. Misschien moet je daar iets aan doen. Of de verkoper haalt je makkelijk over om iets te kopen dat je niet wilt. Misschien voortaan iemand meenemen die steviger in zijn of haar schoenen staat.
WillySis @HollowGamer14 september 2023 14:42
Ligt aan de winkel. Kleinere winkels zorgen dat de kleding er weer piekfijn uitziet en weer terug in de winkel kan. Grote online zaken dumpen de retouren gewoon. Wassen, stomen poetsen, sorteren enz vraagt allemaal extra personeel en dat is (te) duur.
Zwelgje @HollowGamer14 september 2023 20:19
welnee, kijk maar even deze docu dan leer je nog eens wat

https://www.vpro.nl/progr...20/Op-volle-retouren.html
Frame164 @HollowGamer14 september 2023 13:49
Het zou bij mij direct terug gaan als ik nieuw bestel en gewassen krijg.
vrilly @Frame16414 september 2023 15:10
Voor jou speciaal zouden ze kleding in sealbags moeten aanbieden waar je direct alle retourrecht verliest bij het verbreken van de zegel :'), in de winkel en online
R4gnax
@vrilly14 september 2023 22:18
Helaas pindakaas. Die status-aparte verleent de wet momenteel enkel aan software. En het feit dat je afziet van je herroepingsrecht moet daarbij ook nog eens zeer duidelijk gecommuniceerd worden.
RonJ @moonlander14 september 2023 13:49
Volgens deze kenner uit de e-commerce wereld gaat dat op de korte termijn ook zeker gebeuren (podcast luistertip!).

Hij gaf aan dat specifiek bij schoenen dusdanig veel klanten 3 maten bestellen dat deze meestal gewoon weer als nieuw verkocht worden. De gemiddelde online bestelde schoen in de VS was al 4 of 6x gepast en dus heen-en-weer gestuurd geloof ik. Dat is natuurlijk een nogal onhoudbaar businessmodel.
Jeroen73 @RonJ14 september 2023 14:52
Tja, hoe vaak is de schoen in de echte schoenenwinkel al gepast voor jij 'm aantrekt. Hoe nieuw wil je het hebben. Ik koop regelmatig tweedekansjes of hoe ze de reeds geretourneerde producten willen noemen. Ja, de nieuwste nieuwigheid is al van de grillplaat af, maar dat is het bij mij ook na één keer gebruik. En het heen en weer sturen; als alle klanten die nu een doosje uit de postnl bus krijgen zelf allemaal naar de stad zouden rijden en parkeren om daar zonder retourrecht hun bezorgingschaamte mee te verzachten.... Schiet ook niet op.
moonlander @Jeroen7314 september 2023 17:00
in de winkel hoeft het niet 12 keer (6x heen, 6x retour) vervoerd en verpakt te worden. Daar zit dan weer personeel op wat de retouren moet checken, klant moet informeren, geld terug storten etc.. (kost allemaal geld, zelfs geld retour en een automatisch mailtje kost nou 1 keer geld.. niet veel maar als je bij abnamro een transactie doet betaald je al snel 12 cent per transactie). En dan nog de retourkosten..
karelvandongen @moonlander14 september 2023 19:28
Je vergeet, dat ook dat die niet altijd op gaat, want ik heb bijvoorbeeld een speciaal soort voeten. En er zijn iets van 20 schoenwinkels in de stad, maar ik weet dat er maar 1 winkel is die een passende schoen heeft !, en als je dat niet zeker weet kan dat een hoop tijd en geld kosten. En daarom koop ik ook vaak online, want dat is vaak vlugger.
FreezeXJ @moonlander14 september 2023 19:45
In de winkel herpakt een medewerker ook vaak de schoenen die klanten gepast hebben, en soms botweg teruggesmeten hebben in een hoekje. Daarnaast zit diezelfde medewerker dan op niets te wachten bij de kassa, of stickertjes te vervangen die een online-winkel helemaal niet heeft.

Ja, al dat afhandelen kost ook tijd, maar dat gaat al steeds geautomatiseerder, en is routinewerk (en slecht betaald). Pas als er echt klachten komen komt er een mens bij.
As for verzendkosten: dat kan blijkbaar prima uit, en als ik de huren hoor van een mooi pandje in de stad, snap ik dat ook wel. Daar moet je best veel omzet voor draaien...
VRonly @moonlander14 september 2023 22:37
Die 12 cent maakt niet veel uit ... paypal is wat anders, die rekenen +- 3% van het bedrag als kost en in het geval van retour krijg je deze sinds een tijd als verkoper niet meer terug.

Heb je zo'n geval waar iemand iets koopt in je shop ter waarde van 1K, effe 30 euro aftikken aan paypal, krijg je een uur erna mailtje dat klant zicht bedacht heeft (waarschijnlijk ergens het product 5 euro goedkoper gevonden) ... die 30 euro ben je mooi kwijt.

Voor kledij etc begrijp ik het wel, als het niet past ja dan past het niet ... maar voor vele andere artikelen is het gewoon een drama.
kami124 @moonlander14 september 2023 13:13
Alleen ik betaal er niet voor om 2 dozen schoenen terug te sturen. Sterker nog dat paar schoenen dat ik houd is (vaak) zelfs goedkoper dan het paar dat in de fysieke winkel te vinden is.
Frame164 @kami12414 september 2023 13:50
Dan heb jehet niet over dezelfde kwaliteit schoenen.
barbarbar @Frame16414 september 2023 14:08
Schoenen die ik enigszins regelmatig vervang zoals hardloopschoenen heb ik inmiddels een voorkeur voor merk en type. Dienkoop je bij de goedjoopste online, vaak nog het model van vorig jaar met 50% korting. Daar ga ik niet alle winkels afstruinen in de stad want die hebben ze vrijwel nooit liggen.
Buurtjes60 @moonlander14 september 2023 22:44
BCC verkoopt geen schoenen of kleding. Op die producten zitten veel hogere winstpercentages.
Z100 @moonlander14 september 2023 23:36
Niet bij Zalando tenminste. Daar is de kans er dat gebruikte schoenen krijgt. Niet met veel gebruikssporen, maar niet compleet ongebruikt. Ik heb dat nog nooit gehad, maar andere mensen per reviews.

M.i. voor een eerlijker systeem voor zowel klant als verkoper: hoe meer je retour stuurt, des te eerder de kans dat je een schadevrij gebruikt product ontvangt als je een aankoop doet.

Bij Coolblue heb ik ooit een vaatwasmachine moeten retourneren. De verkopers zeiden dat dat ook kosteloos kon. Wat niet leuk was was dat ik toch een boete kreeg, omdat zogenaamd de staat van het product niet meer goed was (terwijl ik altijd alles netjes en zorgvuldig terug verpak). De boete was dat ik een Coolblue credit kreeg (dat zij het geld vasthielden), en niet teruggestort. Dus ik kon iets anders kopen voor dat bedrag. Achteraf kon ik daar wel mee leven. Ik voel me nog steeds een beetje bedrogen omdat ik zogvuldig om ga met iets dat ik mogelijk moet terugsturen, maar achter was het goed gekomen. Men moet dit soort mogelijkheden van bestraffing wel vooraf vermelden, en niet impliceren dat je gegarandeerd je geld terug krijgt ook al heb je het gebruikt [sic].
R4gnax
@Z10015 september 2023 08:05
Enige wat ze wettelijk in zo'n geval mogen is naar redelijkheid en billijkheid de schade minderen op het retourbedrag. Ze mogen helemaal niet de consumenten dwingen om store credit te accepteren als retourbetaling.
Phehistyr @HollowGamer14 september 2023 12:33
Ik heb moeilijke voeten, een winkel heeft voor mij absoluut meerwaarde. Toen ik ben getrouwd heb ik ongeveer alle nette bruine schoenen van een winkel uitgeprobeerd voordat ik iets had wat acceptabel zat. Als ik dat online had moeten doen was dat een flinke logistieke operatie geweest.
Lekker Ventje @Phehistyr14 september 2023 14:20
Zelfde met kleding. Ik weet liever meteen of iets goed zit of niet dan dat ik allerleid verschillende shirts moet proberen en terugsturen.
PVDK007 @HollowGamer14 september 2023 14:20
Door mensen zoals jij worden winkels dus minder bezocht. Als de winkelstraat op kleding gebied nog schaarser word dan moet je de prijzen maar eens in de gaten gaan houden want ik durf je op een briefje te geven dat de online prijzen straks enorm omhoog gaan. Vaak zijn artikelen nu al goedkoper in de winkel dan online, vooral moet kleding.

Kleding is iets wat ik in een winkel wil passen. Voor mij hoeft online echt niet omdat je dan maar moet gokken welke maat je hebt, hoe het valt, hoe ziet het er in het echt uit, hoe voelt de stof op je lichaam en dan kan je alles weer terugsturen als je niet tevreden bent. In de winkel heb je alle maten liggen voor als het te klein of te groot is, zo niet, dan wordt het besteld voor je en dan kan je het alsnog passen. De bestelling gaat namelijk gewoon met de standaard levering mee.

Ik snap echt niet waarom mensen alles maar online bestellen??? Zodat je nog minder buiten komt? Nog meer achter een scherm zit? Ben je nou iemand die buiten werkt of weinig schermtijd hebt op een dag, je zit na een dag fysiek hard werken op de bank in de avond en je besteld het dan, dan kan ik mij daar nog iets in voorstellen. Helaas komt het gewoon teveel voor dat mensen alles vanuit hun stoel doen, werken, tv kijken, alles maar dan ook echt alles online bestellen en dan last krijgen van je lichaam?????? Mensen met lichamelijke klachten even buiten beschouwing gelaten.
Andros @PVDK00714 september 2023 18:53
Het probleem dat je beschrijft is ook door de kledingbranche zelf gecreëerd. Voor zowat alles hebben we standaardmaten, van lengte tot spanning tot geluidssterkte tot digitale opslag en ga zo maar door. Alleen bij kleding lijken we het nog steeds normaal te vinden dat een kledingmaat in Italië kleiner uitvalt dan hier en dat de kleding bij de C&A groter is dan bij de Zara.

Het zou wat zijn als je met je Fiat een garage binnen gaat en de radio niet werkt omdat er een andere 12V in zit dan in een Skoda, dat is toch pure waanzin? Wanneer komt die branche eens met een universele standaard daar in? Dan zijn we in de meeste gevallen van passen en meten af omdat sommigen per se een nummertje 34 in de binnenkant van hun shirt willen lezen ipv 42....
HollowGamer @PVDK00715 september 2023 10:59
Ik kom niet graag in een drukke winkelstraat. Dit komt deels door mijn autisme, dus al die prikkels zijn voor mij niet 'fun'. Snap dat sommige het wel gezellig vinden 'lekker shoppen', en daar een drankje doen, maar dat is voor mij (helaas) het niet, en het kost mij erg veel energie.
Als de winkelstraat op kleding gebied nog schaarser word dan moet je de prijzen maar eens in de gaten gaan houden want ik durf je op een briefje te geven dat de online prijzen straks enorm omhoog gaan. Vaak zijn artikelen nu al goedkoper in de winkel dan online, vooral moet kleding.
Ik weet niet of dit klopt, aangezien ik dus online mijn kleding koop. Overigens twijfel ik hier wel aan, zoals gezegd gaan huren ook voor hun omhoog, en kunnen zij niet zoals een Zalando stunten maar kortingen.
[..] zo niet, dan wordt het besteld voor je en dan kan je het alsnog passen. De bestelling gaat namelijk gewoon met de standaard levering mee.
Nu zie ik op Zalando (of welke andere shop dan ook) meteen staan of M/L/XL.. beschikbaar is, en zo niet ook een verwachte levertijd. Dat geld helaas niet voor elke shop, laat staan dat ik erop wil wachten. Als ik vandaag kleding koop, heb ik het ~morgen in huis, dat is toch wel anders als ik naar een fysieke winkel ga.
Ik snap echt niet waarom mensen alles maar online bestellen??? Zodat je nog minder buiten komt? Nog meer achter een scherm zit?
Wie zegt dat mensen (nog) minder buiten komen? Je post zit vol met aannames, en ik dacht dat ik daar altijd last van heb.

Misschien hebben mensen nu wel meer tijd om buiten activiteiten te doen? Ze kunnen nu gaan sporten i.p.v. naar de winkel en daar verleid worden door al het lekkers wat je kunt eten, ze gaan klussen bij de buurman, ze gaan wandelen..

Ik bestel mijn boodschappen online, maar ik loop veel meer dan voorheen. Tijdens de corona kwam ik namelijk wel graag buiten (minder drukte - en ook in de winkel), en die lijn is doorgezet bij mij. Ik ga niet meer zo snel naar de winkel, maar ik ga wel elke middag een (goed) blokje om. :)
Estel @HollowGamer14 september 2023 14:57
Leuk, maar dat gaat voor mij niet werken. Ik heb behoorlijk brede voeten met een hoge wreef. Dat houdt in dat ik schoenen echt moet bekijken en passen. Het aanbod is minimaal.
Probleem is wel, dat de kennis in winkels echt achteruit loopt. Als ik in een schoenenwinkel vraag om schoenen met een k-leest en ik krijg als antwoord dat ze dat merk niet verkopen...
logix147 @HollowGamer14 september 2023 23:06
Winkels hebben in sommige gevallen zeker een bestaansrecht.

Bij Bever maken ze een 3D scan van je voet en op basis daarop adviseren zij de geschikte wandelschoen. Als je echt klachten hebt moet je zelfs naar een specialist en daar is wederom een fysieke winkel voor.

Voor bepaalde gerechten is een ambachtelijke winkel niet te vervangen voor het advies/kennis die de mensen daar hebben.

Probleem wat ik met de elektronica shops heb is dat ik mezelf beter inlees dan de verkoper die voor me staat. Leuk voor de type klanten die zichzelf niet kunnen/willen inlezen en op het advies varen van de mogelijk best betalend merk dat z’n tv wilt aanbieden (LG heeft niet voor niets een boete gekregen).

Daar heb ik moeite mee. Kennissen die naar de bekende rode winkel gaan en 6 maanden later met een i3 langskomen, totaal onwerkbaar met 4gig ram… ik zie refurbished hardware die goedkoper en beter is dan zoiets.

Sommige winkels hebben bestaansrecht, slager, bakker, toko - boekwinkels zijn vaak een voorbeeld van mensen met vakkennis. BCC verliest het gewoon van te allround willen zijn - wat jammer is voor de mensen die er graag komen want concept van de winkel is niet verkeerd. Niet iedereen kan/wil zichzelf informeren, daar moet je als winkel het van hebben, mits je het vak verstaat en daar slaat de BCC op mis.
MaltheseFalcon @Ryen14 september 2023 15:05
Kleding is voor mij ook erg persoonlijk. Ik wil het stofje even aanraken voordat ik tot kopen over ga.
Harry21 @MaltheseFalcon14 september 2023 17:34
Ja daarzit wat in. Ik kocht een spijkerbroek van bepaald merk bij C&A, was niet de goedkoopste maar voelde zacht en stevig en zat prefect. Jaar later kocht ik hem online, nog steeds hetzelfde,dus kocht er nog meer,haha. Maar wel de eerste in de winkel gekocht.
Triblade_8472 @Ryen14 september 2023 23:14
Klopt wat je zegt.

Wat mij opvalt is dat het de kleine winkels zijn. Soms een kleine 'keten', maar dan wel vaak lokaal. Die draaien altijd goed. Ook omdat mensen hen graag ondersteunen, maar omdat ze echt wat bieden. Niet de duizendste schoenenzaak, maar ook vakinhoudelijke kennis.

Maar om eerlijk te zijn helpt het hen ook mee dat het nooit winkels zijn die ingewikkelde producten zoals electronica of witgoed verkopen die afhankelijk zijn van leveranciers (uit het buitenland).
StefanJanssen @HollowGamer14 september 2023 12:50
Maar juist een BBC heeft veel producten die afhankelijk zijn van mening en gevoel. Audio en beeld wil ik toch zelf ervaren in plaats van blind iets online kopen adhv reviews.
MSalters
@StefanJanssen14 september 2023 14:48
Het probleem voor BCC was dat ze als gratis showroom werden gebruikt. Klanten kochten het vervolgens alsnog online. Shop-in-shop kan wél werken. Laat Samsung en LG maar voor de meters betalen, en hun eigen mensen neerzetten.
Triblade_8472 @MSalters14 september 2023 23:16
Doet de mediamarkt niet al zoiets? Ik zie altijd mensen met samsung en LG kleding rondlopen...
JakkoFourEyes @StefanJanssen14 september 2023 13:39
Dit dus. Zo heb ik mijn huidige televisie ook gekocht. Ik zat online heel lang naar reviews enzo te turen welke technisch beter was, maar toen ik naar de winkel (BCC in dit geval zelfs) ging was ik er vrij snel uit. Was wel wat duurder, maar dan wist ik wat ik had, kon ik het direct mee naar huis nemen en wist ik waar ik moest zijn als er een probleem mee was ipv van de kast naar de muur gestuurd worden door chatbots.
Je kan online natuurlijk bestellen en dan retouren, maar dat is zo'n gedoe, al helemaal met grotere aankopen.
Harry21 @JakkoFourEyes14 september 2023 17:28
Mijn huidige tv past niet in mijn auto,lol. En als er wat is wordt hij opgehaald en komt er een tijdelijke vervanger. Gewoon online gekocht.
JakkoFourEyes @Harry2114 september 2023 20:53
Ja als je een 65 - 85" TV hebt met een VW Up oid is het wel lastig ja haha
HairyWeasel @StefanJanssen14 september 2023 20:42
Maar BCC is dan weer niet de winkel waar je als echte audio- of videoliefhebber heengaat om dat allemaal eens goed op je te laten inwerken. Ik woon in Amsterdam centrum en er is hier een winkel die zich specialiseert in verkopen en installeren van witgoed voor de kleine huizen met 'moeilijke' trappenhuizen. Voor die echte speciaalzaken voor high end of speciale gevallen is denk ik nog wel plaats, maar voor de grote massa ga je toch naar een webwinkel met wat showrooms annex servicepunten model toe.
natural colour @HollowGamer14 september 2023 13:09
"ik bestel online"
En dat geldt niet alleen voor jonge mensen, wat vaak gedacht wordt, ik ben 59, en zelden kom ik nog in een 'elektronica' (BCC/ MediaMarkt) winkel.
riotrick @natural colour14 september 2023 15:43
Ik bestel ook het meeste online. BCC ben ik al jaren niet meer geweest. De mediamarkt kom ik zo af en toe wel eens als ik iets direct wil hebben. Daar hebben ze een vrij groot assortiment en er zit er eentje toevallig vlak bij mij thuis.
Jannos59 @riotrick14 september 2023 16:57
Mediamarkt , is ook niks meer de medewerkers staan liever te ouwehoeren met elkaar. Of ze zitten achter koffie te drinken, na half uurtje wachten komen ze je eindelijk weer eens te woord staan. En dan weten ze nog niks.
Harry21 @natural colour14 september 2023 17:23
Ja hier ook, maar ik ga nog wel eens naar de Mediamarkt in Zoetermeer omdat je daar de eerste 2 uur gratis kan parkeren onder het winkelcentrum, maar naar Delft ? nee ,ik ben al 3 euro parkeren kwijt voor ik bij de winkel ben, nou laat maar dan.
memphis @HollowGamer14 september 2023 12:47
Ik snap dat online kopen makkelijk en goedkoper is. Helaas is er vaak een keerzijde wanneer je garantie nodig hebt, dan komt de ellende van een RMA aanvragen en dan de vraag komen ze het ophalen of moet je het zelf op de post gooien etc. Daar waar vroeger bv de TV boer je TV kwam ophalen en zelfs eventueel een tijdelijk vervangende neerzette...
Zelf vorig jaar een TV gekocht bij BOL en volgens de wet is men verplicht de oude mee terug te nemen maar BOL heeft daar een iets ander idee over. "De mee terug te nemen TV mag niet groter zijn dan de nieuwe" wat belachelijk is want tja, als je een 30" beeldbuis mee terug wilt geven is die altijd groter dan een flatscreen. Dan kan die alleen mee terug worden genomen als de bezorger de ruimte heeft, een postpakket bezorger met een volle bus.... Als dat niet lukt zijn ze verplicht om een andere afspraak te maken.... niet dus....
Overigens wat betreft kleding online kopen zijn de wetten rondom dit stukje kopen op afstand een doorn in het oog. Kleding wat gedragen is etc wordt gewoon terug gestuurd. Ik weet niet hoe de cijfers zijn bij witgoed en electronica maar ik snap dat ook hier gebruik en misbruik wordt gemaakt van het recht op terug sturen.
cc12 @memphis14 september 2023 13:50
Vaak kan je in een kledingwinkel ook een kledingstuk proberen in een paskamer. En waar dat niet kan zoals bij de Zeeman kan je het terugbrengen. Oftewel: ook in een fysieke winkel kan het zijn dat je 'nieuwe' kleding koopt wat daarvoor mogelijk al door een ander gedragen is

Uitzondering is natuurlijk ondergoed.
HollowGamer @memphis15 september 2023 10:51
Nou, zo gelukkig was ik nooit als ik bij de Mediamarkt met een product ging voor garantie.

Je moest dan naar een service-center, waarbij je vaak nog lang mocht wachten ook. Leuk dat je er gratis koffie kan pakken, maar de parkeerkosten zaten er niet bij. Dan moest je het weer gaan uitleggen waarom je iets terugbracht, of deden ze moeilijk, want het was toch meer je eigen schuld..

Ik heb bij Bol.com die ervaring (gelukkig) niet zo, en bij Coolblue al helemaal niet. Ik heb daar hardware gekocht, waarbij achteraf iets mis bij was, en kreeg zonder problemen mijn geld terug. Bij de MM wilde ze het liever RMA sturen.
DanielsWrath @HollowGamer14 september 2023 12:49
Service is wat je nog te been kan houden, maar als je zelfs daar wordt ingehaald door webwinkels kan ik het ook niet meer bedenken waarom ik nog naar een winkel zou gaan.

Recentelijk heb ik een nieuw fornuis gekocht, eerst bij ons in de expert gekeken (er wonen veel bejaarden in ons dorp), en die hadden wel wat mooie beschikbaar op bestelling. Maar als je dan online even gaat zoeken op het type nummer kom je gewoon hetzelfde product voor honderden euro's minder tegen met dezelfde service.

Het is treurig om een leeg dorps/stadscentrum te zien, maar ik ga ook zeker geen premium betalen voor het idee.
laurensl @DanielsWrath14 september 2023 17:02
Ik heb zelf bij de mediamarkt een tv gekocht. Naar verkoper gegaan dat hij in de Pricewatch goedkoper was bij een ander. 4 klikken van hem op een terminal later kon ik m voor die prijs gelijk meenemen.
Antiloop @laurensl14 september 2023 19:58
Als iedereen dat kreeg, dan stond er geen BCC in de titel maar MM
HollowGamer @DanielsWrath15 september 2023 10:48
Het is treurig om een leeg dorps/stadscentrum te zien, maar ik ga ook zeker geen premium betalen voor het idee.
Er is te kort aan woonruimte.. in mijn ogen zouden we die panden kunnen ombouwen naar woningruimte. Dat vind ik ook van kantoorruimtes.

Helaas is het goedkoper om het leeg te laten staan, want het levert volgens mij technisch een belastingvoordeel op. Weet er het fijne niet van, maar er zijn mensen die er nog goed op verdienen, of er nu iets inzit of niet.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 23 juli 2024 12:27]

dutchnltweaker @HollowGamer14 september 2023 12:52
Tja, het zal wel aan mij liggen, maar de 'winkel' is voor mij het gewoon niet meer.

Alles wat ik nodig heb bestel ik online. Goedkoper maakt mij nog niet zoveel uit, maar als ik zoek op reviews (wat ik veel doe voor een aankoop), dan heeft een fysieke winkel het gewoon niet, ze gaan mij dan een alternatief verkopen en achteraf ben ik dan niet blij met mijn keuze.

Ik begrijp winkels, maar de tijd van een verkoper is voor mij wel voorbij. Leuk voor de doelgroep die nog echt persoonlijk iemand willen spreken, maar zelfs die kennis viel erg mager uit bij de meeste winkels, aangezien ervaren (en dus duur) personeel werd wegbezuinigd. Tevens werd ik vaak door de winkel naar hun eigen shop gewezen, want voorraad is er niet meer

Misschien moet deze brach er zich maar bij neerleggen? Ik snap het niet dat je door wilt gaan, zeker als je de prijzen ziet die je betaald voor huur, kosten voor personeel, en klanten die komen kijken, en het dan kopen op Amazon.
Eens maar bijvoorbeeld een TV, of een geluidinstallatie zou je toch wel willen zien of luisteren. Dan kunnen ze beter een experience center bouwen waar je alles kan zien, horen en voelen. Daar hoef je geen tig winkels voor te hebben.
muppet99 @HollowGamer14 september 2023 13:57
Ik vind fysieke winkels prettig, de bcc zit op 10 rijden en niet in het centrum. Maar waar ze de plank misgeslagen hebben is alles buiten de winkel om. Zo heb ik ooit een koelkast bij ze besteld die uiteindelijk niet geleverd kon worden, dus ik overleg order gecanceld. Vervolgens ben ik twee jaar met intervallen lastig gevallen omdat ik geen aanbetaling had gedaan voor de koelkast die nooit geleverd is. Blijkt dat dit via de keuken divisie is geregeld en dat het dan lastig is…. Ik koop de koelkast in een winkel, boeit mij het wat als consument welk onderdeel mij dat levert. Het hield pas op toen ik na de 4de keer uitleggen aan heb gegeven dat ik vanaf dat moment ook facturen ga sturen met het dan voor mij geldende uurtarief. Toen was het winkelen bij de bcc voor mij wel klaar….
Lekker Ventje @HollowGamer14 september 2023 14:23
Beeld en geluid ervaar ik toch liever zelf dan dat ik op de mening van een ander af moet gaan.
Ben eens naar een HiFi zaak gegaan voor luidsprekers die erg goed uit een test kwamen. Dat was een teleurstellende ervaring. Andere luidsprekers met ongeveer dezelfde prijs hadden voor mij juist een veel beter geluid maar werden niet goed verkocht omdat de klank kleur voor de meeste mensen minder prettig was. Ik ga dus liever niet op reviews af.
Stijnvi @HollowGamer14 september 2023 14:03
Hetzelfde hier. Het enige waarvoor ik nog naar een winkel ga is voor de ervaring.
En dat gaat dan eigenlijk alleen om beeld en geluid. Voor TV's en stereo is dat voor mij de MediaMarkt of liever nog HelloTV, en voor audio Coolblue of HiFi Klubben, omdat je daar de headsets of oordopjes daadwerkelijk uit kunt proberen.
Maar voor de rest zie ik inderdaad geen meerwaarde in fysieke winkels.
Steenw @Stijnvi15 september 2023 01:52
Om naar HiFi Klubben tegaan momenteel is ook wel een risico als ik naar het product aanbod kijk lijkt het daar ook niet goed te zitten financieel bijvoorbeeld als je naar vloer staande speakers kijkt is de keuze wel heel karig
batjes @HollowGamer14 september 2023 16:31
Probleem is vooral dat het zinloos is om naar de winkel te gaan, als ik met 1 zoekopdracht al meer van het product weet dan de verkoper.

Winkels hadden zich moeten specialiseren op dienstverlening, dat heeft men niet gedaan, want duur. Dus winkels gaan failliet.
bossanova @HollowGamer14 september 2023 16:32
Ik geef je geen ongelijk maar je werkt natuurlijk wel mee aan een spiraal. Daarnaast is de shoppping fun er wel snel vanaf bij internetwinkels. In feite zijn leveranties via amazon en aliexpress hun hoogtepunt ook alweer voorbij. Het is nu vaak toch weer de echte specialist die een groeiend marktaandeel heeft.

Overigens is dit wel een typisch nederlands verschijnsel. Ik was afgelopen week in Tenerife en daar draait het MKB overuren. Dat zal echt niet komen door de toeristen die daar een 2e hands smartphone komen kopen. Het is gewoon een andere cultuur. Internet is trouwens ook maar beperkt aanwezig daar en dat mis je niet.

Maar ik denk dat de lasten voor winkeliers hier in nederland niet meer renderend zijn. De vastgoedmaffia, bankenmaffia en assurantiemaffia willen allemaal een graantje meepikken. Binnenkort mag je je device kopen in een spaans winkeltje en dan kun je er 3 weken op wachten voordat het via verscheping op je deurmat ligt. O ja, en dan komt de belastingdienst ook nog even langs.
Andros @bossanova14 september 2023 19:02
De belastingdienst waarom? Spanje is EU, iets met vrij verkeer van goederen...
bossanova @Andros15 september 2023 13:37
Nu nog wel.
segil @HollowGamer14 september 2023 18:59
Dat is wel jammer, want daardoor verschraalt wel het aanbod en de kennis/kunde van goede verkopers. Je ziet nu al een versobering van winkelaanbod, met allemaal eenheidsworsten die hetzelfde assortiment verkopen (die moet kunnen concurreren met goedkope meuk op het internet).

Een goede winkel met een deskundige verkoper/eigenaar heeft nog een grote plus boven een webshop. Spijtig genoeg verdwijnt dat door alle online aankopen van vooral goedkope producten.
Freakiebeakie @HollowGamer15 september 2023 00:07
Ik vind het echt ongelofelijk dat bedrijven als BCC omvallen om het feit dat ze fysieke winkels blijven aanhouden terwijl ze verlies draaien. Als je ziet dat een winkel verlies draait dan trek je daar toch de stekker uit. En het is ook niet de eerste winkel keten die om deze rede kapot gaat.
Prosperot 14 september 2023 10:39
De webwinkel blijft wel open maar het lijkt me niet slim om daar nu nog iets te bestellen en vooruit te betalen...
bzuidgeest
@Prosperot14 september 2023 10:45
90% van de bevolking weet dit niet. Nog even vlug wat geld pakken voor ze echt kapot zijn. En als consument ben je genaaid. Zou verboden moeten zijn.
Cambionn @bzuidgeest14 september 2023 11:08
Helaas ligt de wet andersom. Ze mogen juist niet de boel dicht gooien als ze mogelijk falliet gaan. Want dan wordt er meteen gezegd "ja maar je hebt vroegtijdig dingen dicht gegooit en daardoor niet het uiterste gedaan om het te voorkomen" en dat levert een hoop problemen op met de faillisementsaanvraag. Vergelijkbaar verhaal als je een grote waarschuwing op de site zet en daarmee expres klanten gaat afschrikken.

Naaiend is het wel, maar helaas niet iets waar BCC op dit moment wat tegen kan doen. Zeggen dat zij nog vlug ff wat geld willen pakken lijkt me dan ook niet terecht, gezien zij hier ook geen keuze in hebben.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 23 juli 2024 12:27]

GekkePrutser @Cambionn14 september 2023 12:37
Ja de wet is heel erg anti-consument op faillissements gebied.

Ook vooraf betaalde gelden voor een nog niet ontvangen produkt mogen door zo'n 'curator' gewoon ingenomen worden en aan de belastingdienst gegeven want die staan altijd als eerste in de rij. Nou snap ik de reden dat de belastingdienst vooraan staat wel, maar het is gewoon van de zotte dat goederen en gelden die door de consument zijn betaald niet hun eigendom blijven tot ze geleverd zijn. De inboedel zelf is een ander vehaal maar het vooraf betaalde geld (of goederen die besteld zijn maar nog niet verstuurd) moeten gewoon eigendom van de klant zijn en er buiten vallen. Het is gewoon gelegaliseerde diefstal.

Het niet mogen sluiten is ook zoiets. De wetgever stimuleert gewoon diefstal op dit gebied.

Het wordt echt tijd dat de faillissementswetgeving helemaal overhoop wordt gegooid met de consument voorop.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 12:27]

TheVivaldi @Cambionn14 september 2023 12:08
Wat denk ik al zou helpen is als de wet wordt aangepast, zodat in zulke gevallen als dit de consument direct bĳ de fabrikant kan aankloppen voor garantie.
Kroesss @TheVivaldi14 september 2023 13:11
Het gaat niet om garantie, dat komt pas om de hoek kijken als je daadwerkelijk een product hebt ontvangen.

Het gaat er hier om dat jij vanmiddag wat koopt en afrekent met iDeal, morgen het faillisement uitgesproken wordt, en jij dus nooit een product krijgt en ook je geld kwijt bent.
TheVivaldi @Kroesss14 september 2023 13:51
Dan zou er in de wet kunnen worden opgenomen dat je in zo'n geval recht hebt op levering door de groothandel, indien leverbaar.

Voor de mensen die mĳn bericht niet begrĳpen: ik heb het dus over een wetsvoorstel, iets wat ik denk dat in de wet opgenomen zou moeten worden. En alléén bĳ faillissement, NIET in andere gevallen.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 12:27]

SuperDre @TheVivaldi14 september 2023 18:30
Waarom zou de groothandel moeten leveren? Die hebben hun geld ook niet gezien.
TheVivaldi @SuperDre14 september 2023 19:00
Die kunnen hun geld dan verhalen bĳ de curator.
wiseger
@TheVivaldi14 september 2023 20:32
De fiscus, UWV en bank gaan eerst. De kans dat er daarna nog geld is voor de groothandel of importeur is vrij klein. Net zo klein dan dat de curator klanten schadeloos kan stellen voor niet geleverde producten.
Waarom een derde partij dan aansprakelijk gesteld moet worden is me ook niet helemaal duidelijk.
dmantione
@wiseger15 september 2023 00:27
Zover zijn we nog niet. Het is nu uitstel van betaling nog geen failissement. BCC kan nog gewoon handel drijven en schuldeisers kunnen geen stappen ondernemen. Kunst voor de bewindvoerder is om de groothandel te laten leveren. Een constructie die vaak gebruikt wordt in dit soort situaties is dat bij betaling van de consument bij bijv. Ideal, onmiddellijk wordt doorgestort naar de groothandel, die dan gaat leveren. Het kan onderhandeling vergen als de groothandel nog geld te goed heeft, maar uiteindelijk is het in het belang van alle partijen dat de verkoop wordt afgerond, dus in veel gevallen lukt het.
wiseger
@dmantione15 september 2023 08:19
Er stonden gisteren mensen voor een dichte deur met kadobonnen in hun hand.

Ja je kan nog kopen op hun site maar welke garantie heb je dat er nog geleverd wordt.

De onderhandelingen zullen met de fiscus moeten zijn. Daar begint de schuld.
dmantione
@wiseger15 september 2023 09:08
Juridisch is het zo dat de bewindvoerder voor nieuwe overeenkomsten die hij aangaat zelf verantwoordelijk gesteld kan worden. Dus hij kan niet beslissen nieuwe spullen te verkopen en dan niet te leveren. De adder onder het gras is dat je recht halen nooit leuk is, en dat zodra het faillissement wordt uitgesproken (en dat kan soms heel snel gaan) de situatie weer compleet anders is.

Je zou het kunnen doen als je voldoende zekerheid van levering hebt, bijvoorbeeld je televisie meteen afhalen.
wiseger
@dmantione15 september 2023 11:15
Alles kan maar waar kan je terecht als de televisie na een paar maanden kuren begint te vertonen?

In de gegeven omstandigheden is het toch gewoon raadzaam om elders te kopen?
jjanssen @TheVivaldi14 september 2023 14:54
Je kunt van "jouw recht op"' niet een plicht maken voor een partij die er niet direct iets mee te maken heeft.
MSalters
@TheVivaldi14 september 2023 14:56
Wat heeft die er mee te maken? Doorgaans zit er een groothandel of importeur tussen. En als fabrikant mág je geen prijzen voorschrijven (zie recente ACM boete voor LG), dus dan kun je ook niet aansprakelijk zijn voor de geveolgen van een slechte prijsstelling.

Het credit-card model lijkt me duidelijker: betaling gebeurt pas na feitelijke levering, tot die tijd heeft de winkel alleen een "hold" (niet-opeisbare vordering). Failliet? Dan kan de curator geld ophalen door alsnog te leveren, en ben je als klant alleen de garantie kwijt.
TheVivaldi @MSalters14 september 2023 17:14
Wat heeft het ermee te maken dat het niet mag? Ik schreef toch dat ik voorstelde om het in de wet op te nemen? Dan mag het wél.
MSalters
@TheVivaldi14 september 2023 21:34
Om te beginnen is het verbod op prijsafspraken een bindende EU regel, dus nee, dat kan niet. En ten tweede, het middel is erger dan de kwaal in dit geval. Dan krijg je al die oude kartels weer terug.
R4gnax
@MSalters14 september 2023 21:25
Het credit-card model lijkt me duidelijker: betaling gebeurt pas na feitelijke levering, tot die tijd heeft de winkel alleen een "hold" (niet-opeisbare vordering). Failliet? Dan kan de curator geld ophalen door alsnog te leveren, en ben je als klant alleen de garantie kwijt.
Dit is inderdaad wat er wettelijk geregeld zou moeten worden. Dit soort zaken kan mooi middels derdenrekeningen geregeld worden in handen van een andere partij die hier bewind over neemt. Als het al niet door de banken zelf afgehandeld kan worden.
Andros @Kroesss14 september 2023 20:58
Dat is dus een groot probleem met iDeal, je betaalt voordat er ook maar iets geleverd is en het is bijzonder lastig om dat terug te draaien. Creditcards zijn daar wel verzekerd voor en in de winkel speelt dit probleem minder omdat je het direct mee krijgt. De reissector heeft SGR voor dit probleem, wellicht moet er eens gedacht worden aan een garantiefonds voor kopen op afstand?
jd89 @Cambionn14 september 2023 11:49
Dat maakt niet uit de eigenaar is nogal een bekende die precies weet hoe je dit moet aanpakken. Witteveen fam hebben nogal een track record.
ELD @jd8914 september 2023 12:02
Daarom is het heel goed dat Tweakers ze uit de Pricewatch heeft gezet.
krflyer @Cambionn14 september 2023 12:28
Dan mag ik wel hopen dat ze alleen geld mogen innen wanneer ze iets op voorraad hebben. Anders is het toch echt misleiding.
wiseger
@krflyer14 september 2023 16:32
Nee hoor, als je betaald anders dan per creditcard, ben je je geld kwijt.
Maar goed, even Googlen voor je besteld doet wonderen.
krflyer @wiseger14 september 2023 20:21
Ook goed om even te noteren dat als je wel iets hebt gekocht maar het wil terugsturen, dat maar even ook niet moet doen, want geld teruggeven gaan ze waarschijnlijk ook niet doen.
Gwaihir @bzuidgeest14 september 2023 11:10
Uitstel van betaling is een formele stap, die de rechten van schuldeisers beperkt. Er is wel wat voor te zeggen dat een organisatie deze status moet melden, alvorens een vooruitbetaling te accepteren. Maar voor zover ik weet, is dat tot nu toe nog niet verplicht.

Nog even vlug wat geld pakken vind ik wel erg negatief. Zo'n bedrijf probeert te overleven. Stoppen ze op voorhand al de verkoop, dan gaat dat zeker niet lukken.

[Reactie gewijzigd door Gwaihir op 23 juli 2024 12:27]

bzuidgeest
@Gwaihir14 september 2023 19:36
Ik snap je punt, maar ik denk dat ze vaak zelf al weten dat hun winkel, hun concept ten dode is opgeschreven. Dan is uitstel een laatste strohalm om even vol te houden. Met mazzel een investeerder of verkoop en anders zijn ze failliet.
Andros @bzuidgeest14 september 2023 19:04
Weet ik zo net niet, dit verhaal staat ook intussen in andere media zoals het AD en die hebben een breder publiek dan deze website. Over Bigbazar worden de kranten de laatste tijd ook volgeschreven en de consument die iets van nieuws volgt weet wel een beetje wat er aan de hand is...

https://www.ad.nl/economi...t-zitten-slapen~a0b46f44/
bzuidgeest
@Andros14 september 2023 19:37
Maar toch, je besteld wat, er komt geen reddende koper of investeerder en voor je product binnen is zijn ze failliet, geld zoek.
ATS @Prosperot14 september 2023 11:31
Tweakers zou daar op de website (pricewatch, shop reviews) wel een waarschuwing bij mogen zetten vind ik.
WoutF Hoofdredacteur @ATS14 september 2023 11:56
We hebben BCC vanochtend meteen uitgezet in de Pricewatch

[Reactie gewijzigd door WoutF op 23 juli 2024 12:27]

TheVivaldi @WoutF14 september 2023 12:07
Daar zal de BBC niet blĳ mee zĳn. ;) :+

Edit: Wout schreef in eerste instantie “BBC”, vandaar mĳn grapje. Inmiddels gecorrigeerd.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 12:27]

desp @TheVivaldi14 september 2023 12:18
Ervan uitgaande dat BCC een soort van deal met Tweakers heeft t.a.v. tonen van hun aanbod in pricewatch (i.t.t. eenzijdig scrapen door Tweakers van BCC aanbod zonder opdracht daartoe vanuit BCC) moet Tweakers natuurlijk wel netjes de overeenkomst met BCC naleven (die inhoudelijk moet voldoen aan de platform-2-business verordening die juist partijen als BCC beschermt tegen vormen van delisting etc.).

Interessant!

(Ik heb typefout ook gemist kennelijk ha.)

[Reactie gewijzigd door desp op 23 juli 2024 12:27]

OruBLMsFrl @desp14 september 2023 12:59
Uitstel van betaling is een bijzondere situatie natuurlijk. Er is een contract ja, maar in dat contract staat ook dat tijdig betaald zal worden. Dat uitstel van betaling aanvragen geeft natuurlijk wel een heel stevig signaal dat in tegenstelling tot het contract, er niet meer tijidig betaald zal (kunnen) worden. Op welke grond je dan de vermelding weghaalt als Tweakers is wel interessant. Consumentenbescherming sowieso gewaardeerd :Y)
desp @OruBLMsFrl14 september 2023 13:09
Doe je aannames in de 2e zin?
OruBLMsFrl @desp14 september 2023 13:24
Aanname dat ze dit bij Tweakers ook zo doen: zeker. Ik ken echter geen enkel zakelijk contract waar niet iets is afgesproken over tijdige betaling en in welke vorm de betaling zal geschieden. Genoeg voorbeelden van hoe dat helemaal mis kan gaan zonder zoiets, dus je noemt altijd een betaaltermijn als typisch 14-30-60 dagen. Vaak een bijbehorende overmacht clausule dat wanneer betaling uitblijft of onwaarschijnlijk geacht moet worden, dat de diensten al dan niet tijdelijk stopgezet mogen worden totdat de betaling opnieuw veilig is gesteld.

Hoe het verder zit als zo een clausule ontbreekt, met aanvraag van uitstel van betaling, en of dat inderdaad voldoende grond is om diensten te stoppen ook als die clausule er wel is, daar heb je dan echte juristen voor die ervoor geleerd hebben. En hopelijk hebben we ze nooit zelf nodig voor zoiets, zeg ik er dan ook meteen maar bij :D

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 23 juli 2024 12:27]

WoutF Hoofdredacteur @OruBLMsFrl14 september 2023 14:26
De reden voor ons is simpel: nu de situatie rondom het voortbestaan van BCC onzeker is, willen we geen gebruikers richting de Pricewatch naar ze sturen. Inderdaad, consumentenbescherming :)
TheVivaldi @desp14 september 2023 12:44
Inmiddels heeft Wout de typfout gecorrigeerd, maar er stond eerst “BBC” in plaats van “BCC”, vandaar mĳn grapje. ;)
theduke1989 @TheVivaldi14 september 2023 12:09
tja, je moet de klant niet in de foute richting sturen.
Als mensen via tweakers bij BCC terechtkomen maar niet weten dat ze bijna ten onder zijn?

Al moet ik je wel gelijk geven, zonder klanten ook geen inkomen, geen inkomen is direct sluiten.

Dus 50/5 case.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 23 juli 2024 12:27]

MIB75 @theduke198914 september 2023 12:10
Ging er om dat er BBC stond i.p.v. BCC...
TheVivaldi @MIB7514 september 2023 12:11
Precies. Het lĳkt er op dat @theduke1989 Wouts typfout en daardoor mĳn grapje gemist heeft.

Edit: inmiddels niet meer van toepassing, nu dat Wout zĳn reactie heeft gewĳzigd. :)

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 12:27]

beerse @WoutF14 september 2023 16:48
Als dat inhoudt dat ze niet meer zichtbaar zijn in de pricewatch dan is dat eigenlijk jammer. Het zou beter zijn als de vermelding er bij blijft staan met een waarschuwing.

Mijn manier van werken is in de regel dat ik meerdere prijsvergelijkers af struin in de wetenschap dat niet elke winkel/website in elke prijsvergelijker staat. Daar bepaal ik dan zelf mijn leverancier op, waarbij sommige leveranciers dan ook een zekere gun-factor hebben. En ja, die gun-factor heeft (had) BCC ook, vooral omdat ze redelijk in de buurt een echte winkel hebben waar ik ook terecht kan.
mrbullet @WoutF14 september 2023 12:08
Ik blijf graag naar de BBC kijken. Maar je bedoelt BCC.
jd89 @ATS14 september 2023 11:50
Idd
Rendiertje1 @ATS14 september 2023 11:54
Dat is een oprecht goed idee naar mijn bescheiden mening.
Wasabi! @Prosperot14 september 2023 10:45
Of je cadeaukaarten meteen inwisselen. Toen ook heel veel stress bij Intertoys, opeens die kaarten niet meer geldig. Later wel, maar toch.
RobbieHifi @Prosperot14 september 2023 11:38
Voor de schuldeisers als de belastingdienst is dat wel fijn, dus eigenlijk voor ons als belastingbetalers 🫢
IamGrimm @Prosperot14 september 2023 12:16
Achteraf betalen daarintegen :+
divvid @IamGrimm14 september 2023 12:46
Gaat niet helpen, die tussenproviders zullen je blijven achtervolgen, maar zullen zelf nooit meer afdragen aan BCC
R4gnax
@divvid14 september 2023 21:29
Gaat niet helpen, die tussenproviders zullen je blijven achtervolgen, maar zullen zelf nooit meer afdragen aan BCC
In het algemeen is het zo dat die tussenproviders de rekening met de achterliggende verkoper in één keer vereffenen en de verkoper het recht om het bedrag op de koper te verhalen aan de tussenpartij overdraagt.

Zij zullen ook een partij op de rand van faillisement dus wss. al gewoon betaald hebben.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 12:27]

divvid @R4gnax14 september 2023 22:20
Des te meer zullen ze je laten betalen. Niet meer dan terecht overigens, je hebt er ook wat voor gekregen
wouter1971 14 september 2023 10:49
Winkels hebben tegenwoordig ook haast geen voorraad meer. Dan zeggen ze ‘we kunnen het wel voor u bestellen’ Ja, dat kan ik zelf ook.
Dat is killing voor het behouden van aanloop naar je winkels. Zag er zelden mensen. Alleen een coolblue model werkt nog, om over de slechte bezorgdienst nog maar te zwijgen, ze kunnen echt een voorbeeld nemen aan coolblue bezorging

[Reactie gewijzigd door wouter1971 op 23 juli 2024 12:27]

twiFight @wouter197114 september 2023 11:10
Ironisch voorbeeld bij de Mediamarkt: ik had zo snel mogelijk een vaatwasser nodig. Ik ga naar de Mediamarkt die letterlijk in hetzelfde gebouw zit als waar ik in woon. Vaatwasser uitgezocht in de showroom, bestellen... "ja helaas meneer, niet aanwezig in het magazijn, maar we kunnen 'm bestellen en dan kun je 'm over 5 werkdagen hier ophalen".
Maar ja, ik had haast. Dus naar huis gegaan en dezelfde vaatwasser via hun website besteld en die werd de volgende dag bij me bezorgd. Nogmaals, in hetzelfde gebouw als waar de Mediamarkt ook zit. Ik snap dat ze liever kosten besparen door periodiek een vrachtwagen te sturen en niet elke dag, maar zo maak je je fysieke winkel wel de slechtste optie.
andreetje @twiFight14 september 2023 11:29
Ik heb al diverse keren meegemaakt dat er iets in de aanbieding was bij Mediamarkt maar het er vervolgens niet meer was. Een keer hadden ze een "alternatief model" voor een "iets hoger bedrag". Dat model had een hoger typenummer maar was feitelijk een type eronder.
Ik vertrouw Mediamarkt niet meer.
iAR @andreetje14 september 2023 11:49
Hier loop ik continue nu tegenaan. De Mediamarkt is echt een waardeloos bedrijf. Vroeger hadden ze nog een voordeel: veel producten die je kon vastpakken, vergelijken met alle andere uit het segment. Ik kan nu niet meer verzinnen wat de Mediamarkt als voordeel heeft. Zelfs de webshop niet.
JBVisual @iAR14 september 2023 12:05
Vroeger had mediamarkt ook de slagen “je bent toch niet gek” met de laagste prijs garantie.
Dit is helaas ook niet meer het geval waardoor je soms bij directe concurrenten goedkoper uit was.
(Ik bedoel ook echt directe concurrenten zoals BCC, Expert, Coolblue en HelloTV, niet de de webshops zonder echte vestigingen)

Daarnaast is de service ook om te huilen, de kennis is knudde en behulpzaam zijn ze helaas niet bepaald meer.

Ontopic:
BCC vond ik persoonlijk juist altijd nog wel enigszins een fijne winkel.
Veel ruimte en personeel dat wist waar ze het over hadden. Hier probeerde ze je niet van alles wijs te maken maar riepen netjes een collega erbij die er net even iets meer van wist.
Zo werd ik over de zaken waar ik niet goed in thuis was altijd wel goed geïnformeerd met technische details ipv een marketing verhaal.
Uiteraard is dit een persoonlijke ervaring die voor iedereen net weer anders kan zijn gelopen.
Aaargh! @JBVisual14 september 2023 12:19
Vroeger had mediamarkt ook de slagen “je bent toch niet gek” met de laagste prijs garantie.
Laagste prijs garantie, dat is nu echt iets wat ze moeten verbieden. Ontzettend slecht voor de consument.
GekkePrutser @Aaargh!14 september 2023 12:33
Hoezo is dat slecht dan?
KabouterSuper @GekkePrutser14 september 2023 12:39
Omdat het model is dat ze enerzijds unieke productcodes bij de fabrikant regelen (dus niet te vinden bij de concurrent) en anderzijds eisen dat de fabrikant het verschil betaalt (en niet mediamarkt. Effectief zijn dit dus prijsafspraken). Beide zijn niet in het belang van de consument.
Aaargh! @GekkePrutser14 september 2023 12:42
Omdat het concurrentie op prijs tegengaat.

Een winkel kan normaliter er voor kiezen om een scherpere prijs aan te bieden. Ze pakken dan wat minder winst per product maar hopen dit goed te maken door grotere aantallen te verkopen omdat ze goedkoper zijn dan de concurrent.

Met laagste prijs garanties werkt dit niet meer: als ik een lagere prijs hanteer en dus minder winst pak, en de concurrent matched deze prijs automatisch, dan heeft het voor mij geen zin om die lagere prijs aan te bieden. Het enige wat het doet is dat ik minder winst pak per product.

Zeker als een grote jongen als Mediamarkt dit doet is dit schadelijk. Het houdt kunstmatig de prijzen hoog. Het is feitelijk een signaal naar je concurrenten: doe geen moeite om te concurreren op prijs want wij matchen het toch wel.
GekkePrutser @Aaargh!14 september 2023 12:43
Ahh okee, op die manier. Ik snap het, bedankt! (Ook aan @KabouterSuper )
R4gnax
@Aaargh!14 september 2023 21:44
Het is ook een manier voor grote bedrijven met flink veel poen er achter, om hun concurrenten te saboteren.

Als je weet dat zij bekend staan om hun price-matching beleid; maar jij diepere zakken hebt - dan kun je dat uitbuiten door je prijzen stevig te verlagen en het verlies te eten, wetende dat het beleid van je concurrent om het verschil te vereffenen hen of financieel nekt, of hun reputatie om zeep helpt als ze keer op keer paal en perk aan dat beleid moeten stellen en te boek komen te staan als 'onbetrouwbaar' en een bedrijf dat 'de consument naait.'

Wordt dubbelop goed uitvoerbaar als je een schaal en afzetgrootte hebt, waarbij je een regeling kunt bedingen dat de leverancier/importeur/fabrikant een gedeelte van die kosten op zich neemt - terwijl de andere marktpartijen die je aan het saboteren bent, die mogelijkheid niet hebben. (Of je neemt in je onderhandelingen met de leveranciers in kwestie ook op dat die andere partijen dat aanbod niet mogen krijgen...)

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 12:27]

D_Jeff @Aaargh!14 september 2023 12:28
Zowel BCC als MM zijn al erg lang gestopt met die laagste prijsgarantie. Sterker nog: Bij de mediamarkt kan je het geen eens meer proberen (ook al is de coolblue 2 euro goedkoper op een vergelijkbaar product met dezelfde EAN-code)
[Remmes] @iAR14 september 2023 11:59
Mediamarkt is keihard achteruit gegaan, wordt er op de site aangegeven dat ze een product in de winkel op voorraad hebben, kom je daar "nee sorry die hebben we momenteel niet" Dat het een keer kan gebeuren oké maar het is zo vaak. Ik ben eigenlijk blij dat de Mediamarkt hier verdwenen is.

Begin dit jaar stond de Mediamarkt hier op zo'n 2-3 sterren en hebben ze een paar flinke win acties/ beloningen uitgedeeld om zo de score op te krikken, het staat aangegeven in de reviews dat het om een beloning/win actie gaat maar hierdoor vertrouw ik het al helemaal niet meer. Ik denk dat zo'n 80% winactie/beloning is.

Laatst een wasmachine bij BCC gehaald, zal eventueel leuk worden mbt garantie dus...

[Reactie gewijzigd door [Remmes] op 23 juli 2024 12:27]

Brentjuh2000 @[Remmes]14 september 2023 12:26
ik had dit laatst ook.

laptop koeler nodig.

ja meneer niet meer op vooraad.

vervolgens besteld via de site en na 30 minuten op te halen bij de service balie....

terwijl ik de hele tijd in de winkel ben gebleven.

kwamen ze met een smoes dat hij net was afgeleverd....
Cambionn @Brentjuh200014 september 2023 13:42
Even om een andere kant aan te geven. Heb paar jaar terug naast mijn studie bij de MM gewerkt. Wat we toen veel kregen is dat showmodellen van MM waren en in de voorraad stonden (maar naast show model ook regelmatig kapot waren), en de website dus leuk aangaf dat er voorraad in de winkel was. Zelfde met producten die afgeboekt moesten worden ivm kapot, retour, etc. Als vloermedewerkers zo vaak klachten geweest richting management, maar daar gebeurd dan weer niks mee.

Nog erger dat er een telefoonnummer was voor klantenservice die zei van specefieke winkels te zijn, maar dat eigenlijk een callcenter in Amsterdam is met enkel de gegevens van die ene winkel voor hun neus. En dan mag je aan klanten uitleggen dat ondanks ze gebeld hebben en voorraad beloofd is, het er echt niet is.

Het is zeker een enorm probleem, maar 9 van de 10 keer is het niet de fout van vloermedewerkers (die wel alle shit over zich heen krijgen), maar van dat het voorraad programma ruk is en hoe hogerop besloten is om klantenservice op te zetten. Meeste vloermedewerkers vervloeken dit probleem net zo ;) .
R4gnax
@Brentjuh200014 september 2023 21:39
Ach kan nog erger.
Ik heb bij de MM ooit eens het excuus gehad: "ja, nee. Die is op. Volgens het systeem hebben we nog vooraad in het magazijn achter, maar ik heb nu geen tijd om daar te gaan kijken."

Moest me zelf heel erg inhouden om niet door de winkel heen te schreeuwen dat die sjaak dan maar tijd moest maken.

(In plaats daarvan gewoon bij een andere kleine lokale partij gekocht. Bleek nog 5 EUR goedkoper ook.)

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 12:27]

InfzZ @[Remmes]15 september 2023 00:58
Garantie kun je ook gewoon bij de leverancier claimen. Die hebben eigenlijk alleen een aankoopbewijs nodig het serienummer van je apparaat. Mocht je je aankoopbewijs kwijt zijn kun je de BCC waar je hem hebt gehaald bellen. Zij kunnen in het systeem je aankoopbewijs weer vinden, mits deze destijds op naam is aangekocht.
beerse @andreetje14 september 2023 16:55
Er heeft nooit 1 mediamarkt bestaan. Elke mediamarkt winkel is altijd al een eigen organisatie met eigen prijzen geweest. Hier in de Haagse regio heb ik vanaf het moment dat ik in een tweede mediamarkt winkel terecht kwam al gezien dat daar andere prijzen werden gehanteerd. Toen ik bijvoorbeeld in Zoetermeer een leuke prijs had gezien maar dat toevallig in Rijswijk wilde aanschaffen bleek daar de prijs serieus hoger. Er moest wat overtuiging en vooral ook een belletje naar Zoetermeer bij komen om ook in Rijswijk voor die prijs te gaan. Ondertussen weet ik dat het beleid tussen Rijswijk en Den Haag redelijk op 1 lijn ligt, dat blijkt nu meer en meer 1 organisatie te zijn. Of/hoe andere steden onderling koppelen moet je zelf ervaren.

Zo ook met garantie, defecten en ruilen heb ik diverse verschillen ervaren rond beleid, prijzen en dergelijke. Uiteindelijk is ook de website van de mediamarkt een eigen winkel, los van de fysieke winkels.
andreetje @beerse14 september 2023 18:52
Dat verklaart waarom ze niet in de voorraad van andere winkels kunnen kijken.
Ge Someone @andreetje14 september 2023 12:57
Dezelfde ervaring als @andreetje telefoon in de aanbieding, nee die hebben we niet.
In de week daarna naar een ander MM filiaal, daar lagen er nog 3, maar niet meer in de aanbieding. Toen keuze gemaakt voor een andere, die hadden ze dan weer niet, maar als je hem nu koopt wordt hij morgen bezorgt.
Oftewel, het ligt er ook aan hoeveel moeite het personeel wil doen om te zorgen dat je krijgt wat je wil.
Maurits van Baerle @andreetje14 september 2023 13:00
Ik heb (erg lang geleden) een zaterdagbaantje in een high-end HiFi zaak gehad en toen zagen wij dat soort dingen altijd bij BCC. "Nee meneer, de THX1137 voor €1399 uit de advertentie hebben we niet meer maar we hebben wel de THX1138 voor €1499. Kunt u zo meenemen." En dat model THX1137 bestond dan alleen bij BCC, op papier.

Wij concurreerden niet echt met BCC omdat wij higher-end zaten maar we hadden wel toen al last van klanten die drie uur in de luisterruimte met een van onze experts combinaties kwamen uitproberen maar die we daarna verdachten van het bestellen van de apparatuur door bij een BCC binnen te lopen. Die hadden misschien geen B&W van 2000 piek in de zaak staan maar als ze instapmodelletjes van B&W van €300 voeren dan kunnen ze het topsegment gewoon bestellen.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 23 juli 2024 12:27]

RogerWilco2 @Maurits van Baerle14 september 2023 14:44
Het gedrag om dingen in de expert winkels te bekijken en uit te proberen, maar daarna online te bestellen is voor veel winkels dodelijk.

Mensen willen wel graag expert advies, maar zijn niet bereid daar dan ook te kopen en er voor te betalen. Zelfs de betere online winkels gaan er van naar de knoppen, alleen de dozenschuivers waar je het zelf maar uit moet zoeken blijven over, en dingen zoals reviews van gebruikers op sites als Pricewatch.
andreetje @RogerWilco214 september 2023 14:55
Het klopt wat je zegt. Aan de andere kant ben ik best bereid om iets meer te betalen als ik net een goed advies heb gehad (zoals in mijn ervaring mij BCC...). Bij Mediamarkt heb ik geen zin om meer te betalen, want ik heb daar zó vaak BS verhalen aan moeten horen.... Dan weet ik vaak nog meer van het product dan de verkoper.
Maurits van Baerle @RogerWilco214 september 2023 15:25
Ja, ironisch genoeg namen dozenschuivers als BCC toen de plek in die het internet tegenwoordig inneemt terwijl het internet nu BCC zelf nekt.

Ik heb overigens wel het gevoel dat er een markt is voor iets meer betalen in ruil voor advies en service, kijk naar een CoolBlue.

In Nederland is dat denk ik lastiger dan veel andere landen omdat Nederlanders vaak echt alleen maar naar prijs kijken. Die besteden makkelijk een hele dag uitzoekwerk en een halve benzinetank aan iets een tientje goedkoper kunnen krijgen. Maar goed, dat is een gevoel wat ik pas heb sinds ik niet meer in NL woon. Ik heb daar geen data bij.

Ik weet wel dat ik als ondernemer nooit een strategie zal kiezen waarbij ik moet concurreren op prijs. Dat is gekkenwerk, liever “reassuringly expensive”.
R4gnax
@RogerWilco214 september 2023 21:51
Denk dat er nog wel een rol weggelegd gaat zijn in de toekomst voor intermediairs.
Gespecialiseerde 'winkels' waar je naar toegaat voor advies en die dan de koop bij echte winkels voor je regelen; en later ook zaken voor garantie e.d. voor je afhandelen zonder dat je daar zelf een mogelijke dagtaak aan over houdt bij een handelaar of fabrikant die dwars gaat liggen.

Je ziet dit fenomeen nu al aan de extreme high-end met de zgn. personal shoppers.
Die markt zal uiteindelijk gewoon verder commercialiseren; en dat worden dan de nieuwe 'winkels' voor mensen die nog op kennis en service gesteld zijn. Tegen een premium prijs.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 12:27]

InfzZ @Maurits van Baerle15 september 2023 01:03
We hadden gewoon B&W van 800 piek staan ;)

Even afhankelijk van hoe lang geleden. Ik praat over pre-creditcrisis. konden we vaak alleen de duurdere instap modellen kopen, maar nooit daadwerkelijk het echte high end segment.
Zenomyscus @andreetje14 september 2023 12:53
Uberhaupt zijn sommige prijzen belachelijk duur. Ik had een simpel kabeltje nodig en was toevallig in de buurt van de Mediamarkt. Ze hadden vroeger behoorlijk wat keuze, maar nu slechts 1 optie. Die optie was net niet wat ik zocht, maar voldeed opzich wel. De kabel was echter 16 euro. Online had ik hem voor 5 euro de volgende dag binnen. Er is eigenlijk niets meer wat mij naar de winkel brengt. Enkel winkels als een blokker of intertoys, al heeft de blokker tegenwoordig ook wel producten die alleen online te verkrijgen zijn.

Neemt niet weg dat ik het zonde vind als dergelijke winkels uit het straatbeeld verdwijnen. Zeker als de intertoys of de blokker ook weggaan. Een saaie boel wordt het dan ook. Wie weet zijn er in de toekomst alleen nog woonblokken, horeca en bedrijfshalen voor webshops.
RogerWilco2 @Zenomyscus14 september 2023 14:41
Mediamarkt was altijd al erg duur met accessoires zoals kabeltjes, opladers, batterijen e.d.
En niet de beste kwaliteit.
PeterDons @andreetje14 september 2023 12:39
Zelfde met BOL ook daar zijn vaak aanbiedingen. Ze komen niet aan en dan kan je uiteindelijk duurder terecht
Sabes @twiFight14 september 2023 12:26
In het verleden toen BCC nog een vestiging vlakbij zat hadden ze een aanbieding voor een printer.
Op mijn fietsje naar de winkel. Nee sorry dat is een online aanbieding en die hebben we niet.
Op mijn fietsje naar huis, printer besteld en afhalen in winkel geselecteerd (want geen verzendkosten en is toch dichtbij). 20 minuten later wordt ik gebeld dat mijn bestelling klaar staat in de winkel waar ik dus nog geen uur geleden was 8)7
Weer op de fiets en opgehaald en degene herkende me idd nog van een uurtje terug en wist niet wat die er over moest zeggen.
RogerWilco2 @Sabes14 september 2023 14:46
Juist dat soort dingen zou ik doorgevraagd hebben wat er aan de hand is.
Mochten ze de online aanbieding niet los in de winkel verkopen?
Was het voorraad systeem een zooi?
YopY @twiFight14 september 2023 11:28
Witgoed is een lastige, aangezien die veel ruimte innemen... maar aan de andere kant, dat zou toch geen probleem moeten zijn? Gewoon een groter gebouw bouwen, doe er een verdieping bij met voorraad oid.

Maar dat zal qua regelgeving en kosten wel niet mogen, vooral kosten zoals verzekering en verwarming, of dat ze ineens tig magazijnen binnen Nederland hebben in plaats van 1 centrale, en risicos zoals diefstal.
Fyrus @YopY14 september 2023 11:45
Zo is er al minimaal 1 in Nederland, die zit in Breda denk ik. De Mediamarkt zit op de woonboulevard waar je alles kunt bekijken en enkele items zijn alleen in een extern magazijn te halen wat een kleine 5 minuten rijden is.

Ik nam aan dat er wel meer winkels waren die dit deden.
olafmol @Fyrus14 september 2023 12:46
Dit heette vroeger De Kijkshop ;P Hun tijd ver vooruit blijkt wel weer!
SPee @olafmol14 september 2023 14:13
Ja! Die zijn zoveel eerder failliet gegaan, dat de rest nu pas volgt. :Y)
Janusch @YopY14 september 2023 11:31
Gaat niet alleen om mogen, maar die investering+onderhoud is flink.

Ze hebben dat al lang uitgerekend.

En bezorgpartijen zoals CoolBlue zijn zo goed en snel geworden, dat zoals voorbeelden hierboven fysieke winkels niet meer relevant zijn. Je kunt je product niet meteen ophalen want moet besteld worden.

Dan doe ik dat net zo lief zelf, dan via een medewerker in de winkel of zoals bij de blokker dat je via een soort grote iPad ter plaatse je bestelling moest doen....
marco-ruijter @YopY14 september 2023 13:10
Gewoon een groter gebouw en gewoon een extra verdieping erop, je doet alsof dat allemaal even appeltje eitje is en de ruimte geen geld kost...
LOTG @wouter197114 september 2023 11:26
Dit is 9/10x waar ik tegen aan loop als ik weer eens naar een winkel ga en de reden dat ik er weer een tijd weg blijf.

Of ze hebben het product niet op voorraad (terwijl de website zegt dat het wel zo is, vooral bouwmarkten die claimen meerdere op voorraad te hebben maar blijkbaar toch niet).
Of ze hebben het product wat je zoekt helemaal niet in het assortiment terwijl het op de website staat. Ja de website staat dan los van de winkel. Super voor je klanten.
Ook leuk, andere prijs in de winkel dan online.

En dan ben je weer voor niets naar de winkel gegaan. Kost tijd, benzine en soms nog parkeer kosten.
Dan bestel ik het maar weer online en bedenk ik mij de volgende keer nog eens voor ik weer ga.
caspertje19 @LOTG14 september 2023 11:33
Ik wil toch even inhaken op de voorraden bij de bouwmarkt. Je moet qua voorraden ook in je achterhoofd houden dat er een hoop 'gratis' wordt gewinkeld. Als er iets wordt meegenomen zonder dat het gescand is, klopt de voorraad niet meer. En je wilt niet weten hoeveel er verdwijnt. Een online winkel zal hier niet mee te maken hebben, hooguit order pick fouten, of het personeel zelf moet gratis boodschappen doen, maar dat is vele malen kleiner dan al die duizenden mensen die in een fysieke (bouw)winkel boodschappen doen.
SirLenncelot @caspertje1914 september 2023 11:46
voor kleine dingen kan dat zeker, maar ik ben al vaker daar geweest dat grote platen of zakken van 25kg poeder toch niet op voorraad bleken...
wouter1971 @SirLenncelot14 september 2023 12:45
Ga naar Hornbach, alle andere bouwmarkten maken hun naam niet waar
_JGC_ @caspertje1914 september 2023 11:59
Niet alleen dat, vaak zat meegemaakt dat een product wel op voorraad was, maar dan door een klant of vakkenvuller in het verkeerde vak ergens stond weggestopt.
In de supermarkt ook vaak zat het geval. Hoe vaak ik wel niet vakken opnieuw aan het vullen ben als klant omdat ze weer eens 2 soorten melk deels omgedraaid hebben bij het vullen...
R4gnax
@_JGC_14 september 2023 22:08
In de supermarkt ook vaak zat het geval. Hoe vaak ik wel niet vakken opnieuw aan het vullen ben als klant omdat ze weer eens 2 soorten melk deels omgedraaid hebben bij het vullen...
Of nieuwe voorraad vooraan aangevuld hebben ipv oude eerst naar voren te halen.
Trek je de laatste pot jam uit het rek; staat er letterlijk de schimmel op. Yummie!
VicTheTrader @wouter197114 september 2023 11:23
Ik had zelf een prima ervaring met de bezorgdienst én de montageservice van BCC, die was heel redelijk geprijsd en ze zijn alle afspraken netjes nagekomen.
Smuey @VicTheTrader14 september 2023 12:23
Mijn ervaring was toch anders. Koel/vriescombinatie vanuit het magazijn in dezelfde stad waar ik woon kostte bijna 60 euro aan bezorging en die werd tot aan de drempel geleverd (ik woonde toen 12 hoog...). Bol.com leverde dezelfde koelkast vijftig euro goedkoper, tot in de keuken, voor een bedrag van 1,99. En die namen het verpakkingsmateriaal nog weer mee ook.

Ik ervaar BCC toch echt als een nogal achterhaald concept.
R4gnax
@VicTheTrader14 september 2023 22:04
Zelf ook nooit problemen gehad met de bezorg- en montageservice van BCC zelf.
Dat zijn altijd kundige en nette mensen geweest.

Wel met de centrale afhandeling van garantie, wat via het hoofdkantoor liep.
(Twee jaar getouwtrek over een defecte Sony TV; zie elders in de reacties op dit artikel.)

Mijn ouders daarentegen hebben tot drie keer toe een defecte wasmachine geleverd gekregen van de bezorgdienst. De eerste was ontzet doordat deze te strak aangeklampd is geweest tijdens transport uit het magazijn; de zijkant was gewoon naar binnen in gewelfd. Die mocht dus meteen retour. Bij de tweede poging werd er een machine met een kapotte dash geleverd. Die mocht dus ook terug. Bij de derde konden mijn ouders vanuit de woonkamer zien dat deze bij het uitladen uit de bestelbus, op z'n kant op straat sodemieterde. Daarover werd uiteraard niets door de bezorgers gezegd aan de deur; ze probeerden dat ding gewoon binnen te hengsten. Toen er kenbaar werd gemaakt dat er gezien was dat het ding net een gigantische buts gemaakt had, kwamen ze met het verhaal: "oh, okee. maar als we hem nu installeren krijgt u korting- en als er dan toch wat blijkt te zijn kunnen we hem altijd laten repareren."

Kan vriezen; kan dooien - dus.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 12:27]

harrytasker @wouter197114 september 2023 12:04
De grootste killer voor de kleine middenstand is toch het wel terug mogen brengen/sturen binnen 14 dagen (vaak nog langer) zonder opgaaf van reden bij internet winkels.

[Reactie gewijzigd door harrytasker op 23 juli 2024 12:27]

MSalters
@harrytasker14 september 2023 15:04
Merkwaardig genoeg zie je tegelijkertijd de claims dat die teruggezonden artikelen een grote kostenpost zijn voor de webshops. Dat is expliciet door de wetgever overwogen.
moonlander @wouter197114 september 2023 11:55
ze kunnen echt een voorbeeld nemen aan coolblue bezorging
Dat hangt echt af welke bezorger coolblue kiest. Kiezen ze voor eigen bezorging, dan is dat prima. Maar besteden ze het uit (kan de naam ff niet vinden) dan is dat echt een regelrechte ramp.
zehsebas 14 september 2023 10:39
Fijn! We hebben straks geen keuze meer en kunnen alles keurig van bol.com of amazon.nl bestellen. Dat geeft mij een heel goed gevoel. Als de Expert en MediaMarkt straks ook omvallen zijn we eindelijk af van onze keuzestress! :-) /s
arbraxas @zehsebas14 september 2023 10:42
De reden dat ik nog steeds een hoop dingen haal bij de lokale winkel. Die is dan wel iets duurder, maar wasmachine was om 11 uur stuk en om 1400 stond de nieuwe te draaien. Best 2 tientjes waard.
Bij komend voordeel, geen keuzestress :+

[Reactie gewijzigd door arbraxas op 23 juli 2024 12:27]

Ryen @arbraxas14 september 2023 11:23
Als er een lokale winkel is met enigszins marktconforme prijzen, dan doe ik daar ook graag zaken mee, maar dat zijn er steeds minder.

Coolblue staat over het algemeen ook snel op de stoep met je nieuwe apparaat en sluit hem voor je aan. Misschien niet dezelfde dag, maar dan toch morgen. Keus genoeg en een redelijke prijs.
AMARONE @Ryen14 september 2023 11:47
Ik koop anders zelden nog bij Coolblue. De prijzen zijn daar gemiddeld aan de hoge kant en die service...goede marketing hebben ze.
SuperDre @AMARONE14 september 2023 18:27
Juist ja, installatie vaatwasser, vergeten ze het folie van de deur te halen.
dutchnltweaker @arbraxas14 september 2023 10:45
Dan moet je wel zo een winkel in de buurt hebben, niet alleen dat als het prijsverschil 4 a 500 euro wordt lokaal of niet lokaal. Kies ik toch niet lokaal.
zehsebas @arbraxas14 september 2023 11:10
Ik ben hier dus ook enorm fan van. Dan betaal ik maar ietsje meer.
ucsdcom @zehsebas14 september 2023 11:08
Fijn! We hebben straks geen keuze meer en kunnen alles keurig van bol.com of amazon.nl bestellen. Dat geeft mij een heel goed gevoel. Als de Expert en MediaMarkt straks ook omvallen zijn we eindelijk af van onze keuzestress! :-) /s
Zo en dan zit je straks bij bol.com plaza of op Amazon bij een een of andere vage reseller omdat de shop het zelf niet verkoopt, die Alibaba neuk verkoopt voor de hoofdprijs, of die neppe Apple oortjes etc. verkoopt als echt origineel Apple.

Veel, heel veel sterkte! Ik erger mij nu al aan deze praktijken.
ATS @ucsdcom14 september 2023 11:36
Zelfs Blokker doet dat tegenwoordig. Dat zou echt verboden moeten worden wat mij betreft: óf je bent een platform, óf je bent zelf verkoper. Niet beide, en zeker niet binnen dezelfde productcategorieën.
R4gnax
@ATS14 september 2023 21:21
Daar komt nu met o.a. de Digital Services Act ook een pakket wetgeving voor die bepaalde zaken gaat regelen zoals een verplichting om duidelijk te communiceren van welke partij je als consument aan het kopen bent. Maar ook een verplichting om te acteren op nepartikelen die via een handelsplatform aangeboden worden door derden; tegen onderhandelaars die verplichtingen niet nakomen; etc.
ATS @R4gnax15 september 2023 10:08
Ik vind het als koper onduidelijk inderdaad (al kan je het als je goed genoeg kijkt wel vinden), maar ik vind het richting verkopers ook oneerlijk, omdat je je grootste concurrent inzicht geeft in jouw verkoopcijfers, prijsstellingen, etc. Dat geeft het platform waardevolle informatie voor de eigen verkoop: welke producten doen het goed, tegen welke prijzen?

Het doet voor mij overigens vooral ook afbreuk aan de merken van de verkopers zelf: ik vind Bol en Blokker nu een stuk onbetrouwbaarder als sites om vanaf de kopen, omdat ik gewoon er niet van op-aan kan dat als ik iets koop van die site ik altijd dezelfde kwaliteit en service kan verwachten. Dat maakt mij huiveriger gebruik te maken van deze sites. Ik zou willen dat ik gewoon zou kunnen aangeven mij alleen eigen producten te tonen op deze sites.

Tegelijk snap ik het vanuit het perspectief van de aanbieders ook wel: je hebt een site en merk wat populair is. Marges op je eigen producten zijn dun, maar het afromen van de marge van een ander is bijna 100% winst: allemaal geautomatiseerde processen, geen gedoe met voorraad, verzenden of het afhandelen van retouren, maar wel een commissie meepakken.
zehsebas @ucsdcom14 september 2023 11:11
Verschrikkelijk toch, ik waarschuw vooral familie dat ze bij bol.com echt heel goed op moeten letten. Jammer dat het nodig is..
doobieters @zehsebas14 september 2023 10:42
Mediamarkt zal zich nog geen zorgen maken geloof ik.
deknegt @doobieters14 september 2023 10:58
Denk ik ook.

De marges van een speler zoals Mediamarkt/Saturn zijn veel sterker dan middel-spelers op de markt zoals BCC, Expert, en andere witgoedspeciaalzaken.

Het volume aan producten dat de MM/SAT inkoopt laat andere bedrijven in het niets vallen, waardoor zij gunstigere kortingen kunnen afspreken, en zo scherper in de markt kunnen staan zonder dat zij negatieve marges krijgen.

Ik denk dat we steeds meer naar een markt gaan waar 1-2 multinationals de gehele markt in handen heeft, je ziet het bijvoorbeeld ook met Decathlon die fietsen voor 400eu kunnen aanbieden waar gemiddeld concurrent meer dan de helft voor moeten vragen, omdat Decathlon gewoon in 1x inkoopt voor al hun Europese filialen.

Je kan daar alleen nog met service tegen concurreren, maar de meeste consumenten letten op de centjes en hebben liever dezelfde wasmachine voor minder geld en geen service.

En spelers zoals BCC leveren niet genoeg service om het verschil te maken, zijn niet specialistisch genoeg, en dus gaan de klanten ergens anders heen waar ze OF extra betalen voor de service, of lekker naar de MM voor de goedkope opties.
Dreadramon @deknegt14 september 2023 14:07
Met winstmarges rond de 1% heeft Mediamarkt ook geen enorme laag vet op de botten. Waar BCC al jaren geleden van A-locaties in het centrum vertrok naar locaties aan randen van steden, heeft MM vaak nogsteeds gigantische winkels op A-locaties. Dat brengt natuurlijk enorm veel kosten met zich mee.

Dat daar druk op zit blijkt ook wel in Eindhoven, waar ze al een verdieping gaan sluiten, puur om te besparen op die kosten. Daarnaast zorgt de ligging er ook voor dat het nog meer een kijken-kijken-niet kopen winkel wordt. Je betaalt wel voor het personeel en de oppervlakte, maar het zet relatief gezien weinig om.

De enige wellicht levensvatbare optie die ik zie, is een shift die expert al jaren geleden heeft gemaakt. Relatief kleine winkels in (dorps)kernen, dichterbij de mensen. Maar ook dit is vooral gericht op de oudere medemensen en ook daar zullen de kosten van huur en personeel steeds zwaarder worden.

Ze kunnen onder het mom van service wel een premium vragen tov online, maar die is ook niet oneindig. Ook ik ben best geneigd iets meer te betalen bij lokale middenstand, maar geen tientallen procenten.
SuperDre @doobieters14 september 2023 18:25
Wees daar niet zo zeker van, veel MM winkels zijn al kleiner aan het worden.
steefje @zehsebas14 september 2023 10:55
Ja dat vind ik dus best zorgelijk. Concurrentie is goed, maar we willen allemaal zo min mogelijk betalen met zo veel mogelijk service.
Persoonlijk probeer ik de Amazons en Bol zoveel mogelijk te vermijden en lokaal te kopen. Maar helaas lijken die alleen maar groter te worden
Tjeerd @zehsebas14 september 2023 11:00
Ik ben misschien simpel, maar heb een principe om sowieso bijna nooit iets bij de grote (10?) spelers te bestellen zoals bol.com, Amazon, Coolblue enzovoorts. Puur omdat ze allen een groot deel van de kleinere spelers wegdrukken. Ook op de Tweakers Pricewatch probeer ik als het even kan bij een minder bekende naam te bestellen, als de prijs niet al te veel verschilt. Of als ik een product eventueel zie op bol.com, ga ik zoeken op internet of er misschien een (kleine) webshop is die het product ook verkoopt. Ik gun het de groten gewoon niet.

[Reactie gewijzigd door Tjeerd op 23 juli 2024 12:27]

SupaHotFire 14 september 2023 10:36
Was een kwestie van tijd... Service/Producten waren altijd karig op z'n best.

[Reactie gewijzigd door SupaHotFire op 23 juli 2024 12:27]

Timmy @SupaHotFire14 september 2023 10:50
Ik moet zeggen dat mijn ervaring heel anders is. Goede service door veelal wat oudere medewerkers met voldoende kennis (heel anders dan MM) en prijzen die over het algemeen lager of op hetzelfde niveau liggen als de online winkels. Ik kwam er graag en ben benieuwd wat de toekomst brengt.
deknegt @Timmy14 september 2023 11:02
Ik denk dat het heel erg aan het filiaal ligt dan aan het merk BCC. De MM weet je 100% dat je geen/weinig service krijgt, maar dat je meestal scherpere prijzen kan vinden.

Hier in mijn stad (Doetinchem) heb je meerdere kleinere filialen zitten van BCC, Boxxer, en Expert. Maar toch gaan bijv. mijn ouders en vrienden naar een Expert filiaal in Zelhem omdat daar de service top is, zelfs vergeleken tegen hetzelfde merk winkel in Doetinchem.

Ik denk dat we steeds meer een markt gaan krijgen van 1-2 megafranchises (en andere 'service tot aan de deur' spelers) zoals MediaMarkt die onmogelijk scherpe marges kunnen hanteren omdat ze alles op gigantische aantallen inkopen. En dan onafhankelijke speciaalzaken gaan zien die service bieden aan de mensen die dat nog belangrijk vinden.

Middel-spelers zoals BCC/Boxxer/Expert e.d. gaan denk ik allemaal uit het straatbeeld verdwijnen, omdat het gewoon allemaal 'net niet' is. Middelmatige marges, middelmatige service, dus niets waar je een klant mee gaat vinden.

[Reactie gewijzigd door deknegt op 23 juli 2024 12:27]

Forte @deknegt14 september 2023 11:25
Toch wel van mening dat spelers als Expert//EP/BCC nog wel een bestaansrecht hebben, niet iedereen wil online bij een grote speler kopen. Bij Expert gehad dat mijn wasmachine stuk was en nog geen uur later al een nieuwe werd geïnstalleerd, die service ga je bij een CB of MM nooit krijgen. Zeker niet nu CB en MM de installatieservices ook steeds meer aan het inperken zijn en uitbesteden aan derde partijen.
RobbieHifi @Forte14 september 2023 11:35
Van mening.... feit is dat bcc te weinig verdient. Dat is geen mening maar feitelijk.

Weet dat veel mensen op internet kopen. Of erger nog, eerst in de winkel van bcc, expert, mm kijken en daarna online bestellen.

Het zijn producten met een lage marge, dus moet je veel omzetten om geld te kunnen verdienen. Het aantal mensen die fysiek gaan shoppen is daarmee te laag. Zonde, want voor een deel van het witgoed ga ik inderdaad liever langs een winkel en betaal daar extra voor.
zap8 @RobbieHifi14 september 2023 17:00
Vergeet ook niet dat deze deze winkels panden hebben waarvoor ze huur betalen. In Amsterdam sloot een giga grote vestiging (Oostpoort) in januari. Fysieke winkels kosten geld tel daar nog een aantal personeelsleden bij en ze kunnen de prijsconcurrentie al niet meer aan.

Op youtube heb je een aantal kanalen waar de teloorgang van Shoppingmalls kunt zien. Na de corona is een hele winkelwereld ingestort en ze zijn er niet meer bovenop aan het komen.
deknegt @Forte14 september 2023 11:51
Het probleem is dat deze spelers op dit moment teveel in het midden zitten, en zichzelf nog teveel profileren als franchise big-box winkels, en ze nu de keuze moeten maken (en moeten realiseren) dat ze zich volledig moeten gaan storten op het bieden van kwalitatieve service.

Je geeft Expert aan als voorbeeld, en ik gaf zelf ook al een voorbeeld aan dat onder de Expert filialen het verschil tussen kwaliteit al heel erg kan schommelen afhankelijk van wie die tent runt. Het merk 'Expert' zwakt daardoor af, want Expert verkoopt franchise rechten toch wel aan iedereen die een filiaal wilt openen.

In feite gaan mensen dan naar die filialen niet omdat het een Expert winkel is, maar omdat ze toevallig weten dat dat specifieke filiaal goede service levert.

Daarom denk ik dat zulke spelers uit het straatbeeld gaan verdwijnen. En daar houd je een paar over die dus wel heel erg focussen op brand quality, of filialen die verder gaan als onafhankelijke 'non-brand' winkels die bestaansrecht hebben gegarandeerd door goed lokaal management.
benji83 @Forte14 september 2023 12:11
Ik denk dat de markt voor die kleinere franchises steeds kleiner aan het worden is.
De jongere consument koopt liever online, leest een aantal reviews van wat ze zoeken en maken daarop hun keuze. De oudere generatie zal meer geneigd zijn om naar de winkel te lopen.
Die oudere generatie word kleiner, waarna de kleinere franchises wegvallen en alleen de grote dozenschuiver nog overblijft.
Toin @Forte14 september 2023 12:56
En Expert kan in de winkel best nog wat met de prijs doen als je meer apparaten tegelijk koopt.
BLACKfm @Toin14 september 2023 15:59
Wat moet ik nou met 2 koelkasten? :+

Maar ik snap je punt. Beetje pingelen in een winkel is in ieder geval iets wat je alleen fysiek in een winkel kan doen. Of je moet een kleine ondernemer hebben die online goed is te benaderen voor een dealtje (Iets met dure tv's... vooral van LG... en met het recente nieuws over prijsafspraken achteraf gezien niet zo gek dat dit kon...).
Coy @deknegt14 september 2023 11:25
Dat de middenmoot (bijna) geen plek meer heeft in het winkelbeeld zie je overigens ook met oude lokale partijen als Paradigit, ooit gigantisch en in iedere provincie wel een aantal winkels, maar totaal ingestort zodra online verkopen de norm werden en gemiddelde kennisniveau van de consument hoger werd.
deknegt @Coy14 september 2023 11:55
Ik zie zich nog best een paar computerwinkels, maar je ziet er inderdaad geen franchiser meer tussen zitten. Dit zijn allemaal onafhankelijke ondernemingen die zichzelf in de markt houden door goede service te bieden aan de best nog grote groep mensen die niet computer-technisch handig genoeg zijn om zelf die dingen uit te vogelen.

Want qua marge kan je gewoon niet meer opboksen tegen de grote spelers, dus ik snap het eerlijk ook niet waarom die middenspelers niet 100% inzetten op top service. (maar ik denk dat franchises niet werken op dat vlak, want ze verkopen puur hun brandnaam om op een winkel te plakken, vaak zonder enige kwaliteitseisen er aan vast)
R4gnax
@deknegt14 september 2023 20:21
Ik zie zich nog best een paar computerwinkels, maar je ziet er inderdaad geen franchiser meer tussen zitten. Dit zijn allemaal onafhankelijke ondernemingen die zichzelf in de markt houden door goede service te bieden aan de best nog grote groep mensen die niet computer-technisch handig genoeg zijn om zelf die dingen uit te vogelen.
Of aan de mensen die juist wel computer-technisch handig genoeg zijn om te weten dat prijs-kwaliteit gezien die winkels hen geen poot uitdraaien; ze goed werk leveren; en dat de uren die mensen er zelf aan kwijt zouden zijn niet in verhouding staan tot de kleine toeslag aan arbeidsurenkosten voor (in/op)bouwwerk.
Plus: mocht er onverhoeds iets fout gaan, wat natuurlijk altijd kan - ongeluk; kleine hoekjes; etc. - dan is dat voor het risico van de ondernemer.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 12:27]

Wailing_Banshee @deknegt14 september 2023 12:27
Ik denk dat bedrijven als Expert wel blijven (Boxxer ken ik niet), omdat die kleinschaliger zijn waarbij service het belangrijkste is. Ik zie BCC niet in dezelfde categorie als Expert, maar eerder een Mediamarkt.
Martinspire @Timmy14 september 2023 10:58
Het hangt vast af van de winkels. Ik ken zowel goede als hele matige winkels. Ik ga er vanuit dat er vast wel een herstart kan zijn met een deel van de winkels. Maar het is wel weer typisch dat er zo'n grote speler wegvalt.

Dan blijft er voor Mediamarkt ook weinig concurrentie meer over. Ja online, maar wie koopt veel van die grote apparaten nou online zonder ze eerst in het echt te hebben gezien?
J_van_Ekris @Martinspire14 september 2023 11:38
Dan blijft er voor Mediamarkt ook weinig concurrentie meer over. Ja online, maar wie koopt veel van die grote apparaten nou online zonder ze eerst in het echt te hebben gezien?
Koelkast, magnetron, wasmachine, allemaal op basis van de specs (en reviews) online gekocht bij Coolblue. Zo bijzonder is dat spul nu ook weer niet en de toegevoegde waarde van zo'n verkoper is gewoon nul. En als de kwaliteit echt tegenvalt gaat het binnen twee weken weer terug (nog nooit hoeven doen overigens).
RogerWilco2 @J_van_Ekris14 september 2023 14:54
Ik heb mijn koelkast en wasmachine toch bij de locale Expert gekocht.
Ik had echt wel wat aan hun advies, er zijn veel soorten en varianten.

Vroeger kocht ik bij de Harense Smit maar die bestaat al lang niet meer.

Voor dingen waar ik zelf de expertise heb koop ik wel vaak online bij Coolblue of Megekko of zo.

Maar advies is mij toch echt nog wel wat waard, en ik ben niet het type dat eerst bij de locale winkel advies haalt, om het daarna vijf euro goedkoper online te kopen. Als een winkel mij goed helpt dan koop ik het daar ook.

Ik heb het geluk dat ik in Groningen woon, waar veel specialistische zaken nog overleven. Ik heb zelfs nog een fotograaf bij mij in de buurt.
J_van_Ekris @RogerWilco214 september 2023 15:49
Maar advies is mij toch echt nog wel wat waard, en ik ben niet het type dat eerst bij de locale winkel advies haalt, om het daarna vijf euro goedkoper online te kopen. Als een winkel mij goed helpt dan koop ik het daar ook.

Ik heb het geluk dat ik in Groningen woon, waar veel specialistische zaken nog overleven. Ik heb zelfs nog een fotograaf bij mij in de buurt.
Dan heb je echt geluk. Hier in het midden van het land is de "deskundige verkoper" vaak een puber met een weekendbaantje die een keer 5 minuten uitleg heeft gekregen hoe je de klant de duurste variant uit de winkel aansmeert. Toen ik nog in Eindhoven woonde kwam ik altijd bij een fotovakhandel waar de verkopers vakidioten waren die regelmatig zelf met spullen experimenteerden en ook echt wisten waar ze het over hadden. Dan betaal ik met plezier de meerprijs voor goed advies en een prettig gesprek. Maar als men niet naar mijn wensen en zorgen luistert en blind wat roept, nee dank je.

Overigens, nu ik wat langer graaf. Toen mijn dochter een gaming/studie laptop nodig had en moest kiezen tussen twee opties ben ik naar de Mediamarkt en Coolblue winkel in Utrecht gegaan. MM had beide opties maar de verkoper kwam niet verder dan dat de CPU een tikkie zwaarder was. Bij Coolblue was de verkoper een student GameDesign en kon hij haar veel beter door alle CPU, GPU en memory opties heen loodsen. Machines speciaal voor haar ook naast elkaar gezet. Daar on-the-spot ook gekocht, het verhaal klopte gewoon en het was niet meer dan passend dat die student de koop afrondde. Dan heeft zo'n fysieke winkel echt meerwaarde.
R4gnax
@RogerWilco214 september 2023 20:11
Vroeger kocht ik bij de Harense Smit maar die bestaat al lang niet meer.
Harense Smit is destjids BCC geworden.
Opgekocht.

En dat kon je van de ene op de andere dag duidelijk merken.
Week N was het nog Harense Smit en kon iedereen de tijd nemen om je goed te helpen; had je geen gesodemieter met allerlei zooi die je aangesmeert werd; was er nog tijd voor een praatje en een graatje menselijkheid -- en week N+1 was het BCC en lag het er duimendik bovenop dat er targets gehaald moesten worden en iedereen de zweep er over heen kreeg als ze te lang aan een klant zouden besteden of zouden vergeten om ze nog wat extra's aan te smeren zoals verlengde garantie op een f---ing broodrooster.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 12:27]

Peenutzz @RogerWilco216 september 2023 18:12
Niet meer in de vroegere vorm, maar hier vlakbij in Haren zijn ze weer electronica gaan verkopen: https://www.desmidelektro.nl/
crimby @Martinspire14 september 2023 14:29
Ik kende vooral zeer matige BCC winkels. Die winkels waren ook al sinds 1990 niet meer opgefrist. Het zag er altijd maar een beetje muf en sfeerloos uit. Dat heb ik bij concurrenten niet op een of andere manier.

Echter, wat je zegt... precies de dingen die zij verkopen koop ik juist online en zeker niet dat ik die eerst wil zien. Huishoudelijke apparaten moeten gewoon goed zijn, daar ga je af op gebruikersreviews. Zelfde geldt voor electronica. TV's en beeldkwaliteit wil je misschien ervaren maar al die winkels stellen het beeld zo af dat de tv met de meeste winst voor de winkel het beste eruit komt. Dus ook dat bestel je dan net zo goed online.
Coy @Martinspire14 september 2023 11:24
De service en ervaring in Mediamarkt, zowel online als fysiek is op zijn best dieptreurig en op zijn slechtst ronduit crimineel en illegaal.

MediaMarkt heeft flinke concurrentie van CoolBlue en gedeeltelijk ook van Amazon en Bol. MediaMarkt is eigenlijk een dozenschuiver, maar dan zonder de capaciteit die Bol/Amazon hebben wat betreft supporting services.
andreetje @Coy14 september 2023 11:33
Vaak is Coolblue net zo duur als Mediamarkt. Dan is de keuze snel gemaakt. Coolblue heeft zoveel betere service. Daar kun je bijvoorbeeld oortjes uitproberen in de winkel. Je kunt ze kopen en als ze niet bevallen binnen 30 dagen omruilen. Daar hoef je bij Mediamarkt niet op te rekenen. Je kunt ze niet luisteren. Je hebt al geluk als je gewenste type inderdaad op voorraad is.
vlaag @andreetje14 september 2023 11:38
Als ik exact weet welk product ik wil hebben en MM heeft het liggen dan haal ik het op, maar kom er voor niets anders dan dat en meestal laat ik het klaarleggen en betaal vooraf. Staan teveel rijen voor de kassa met allerlei frutsels en gangen voordat je er bent.
J_van_Ekris @vlaag14 september 2023 16:01
Als ik exact weet welk product ik wil hebben en MM heeft het liggen dan haal ik het op, maar kom er voor niets anders dan dat en meestal laat ik het klaarleggen en betaal vooraf.
Ik kom er niet meer sinds ze een DOA harddisk (die als vervanging van een uitgevallen disk in een RAID array diende) naar de fabrikant ter reparatie wilden sturen. En ze bedoelden echt ter reparatie. Ging paar weekjes duren dachten de serviceafdeling, inclusief de manager. Gelukkig liet de servicemedewerker de schijf uit zijn handen vallen en moesten ze wel een vervangend product aanbieden. Zelfs met Amazon heb je minder gedoe.
Harold Finch @andreetje14 september 2023 13:19
Die service van Coolblue heb ik anders flink tegen vinden vallen. Ik had een blu-ray-speler die nog ruimschoots binnen de garantie viel en waarvan ik vastgesteld had dat alleen de adapter defect was. Dat heb ik duidelijk gecommuniceerd. Na 3 weken kreeg ik echter gecommuniceerd dat de speler niet te repareren zou zijn. Vervolgens moest ik, terwijl dat bekend was, nog een week -volgens mij zelfs langer- wachten. In plaats van een vervangend product aan te bieden (wat ze wettelijk verplicht zijn - zie hieronder), kreeg ik tegoedbon. Heel toevallig was er echter geen enkele speler voor hetzelfde geld beschikbaar en heb ik de nodige moeite moeten doen om zonder bij te betalen een andere -met minder functionaliteit- te krijgen. Dat 'alles voor een glimlach' hebben ze bij mij niet waargemaakt.

Coolblue handelt met de tegoedbonnen als 'garantie' overigens ook tegen de wet. Op de ACM ConsuWijzer.nl staat:
"Gaat uw product eerder stuk dan u mag verwachten? (...) En het is niet uw eigen schuld? Dan hebt u volgens de wet recht op gratis reparatie of vervanging door de verkoper."
Bron: https://www.consuwijzer.n...kocht-maar-kapot/garantie

[Reactie gewijzigd door Harold Finch op 23 juli 2024 12:27]

Game-Over @Harold Finch14 september 2023 15:51
Voor een tegoedbon is wel wat te zeggen.
"Wij vinden deze Philips een prima vervanger voor jouw Sony TV" is niet echt waar veel mensen op zitten te wachten. Een model leveren dat uit de productie is kan natuurlijk ook niet.
Heel toevallig was er echter geen enkele speler voor hetzelfde geld beschikbaar en heb ik de nodige moeite moeten doen om zonder bij te betalen een andere -met minder functionaliteit- te krijgen.
Dat lijkt mij niet de bedoeling.
mongkut @andreetje14 september 2023 12:02
Daar kun je bijvoorbeeld oortjes uitproberen in de winkel.
Die zullen er wel lekker inglijden naar xx proberen door de voorgaande klanten :9
andreetje @mongkut14 september 2023 14:56
:o
Gelukkig bestaat er ook nog zoiets als schoonmaakdoekjes. ;)
Martinspire @Coy14 september 2023 14:22
Mijn ervaring is dat ook Coolblue niet meer is wat het is geweest. Moest een monitor ruilen die vanuit de doos meteen pixels miste en stuurde hem op. Eerst duurde het al meer dan een week voordat er uberhaupt iemand naar keek en toen werd er nog droog beweerd dat ik niet alles in de doos had gedaan. Vervolgens heeft het echt lang geduurd voor ik mijn geld terug kreeg en bovendien was de communicatie erbarmelijk. Echt, het is ook een dozenschuiver geworden en ze kunnen duidelijk de support niet aan. Als je altijd enorme drukte hebt op je klantenservice, dan is dat gewoon je nieuwe aantal en moet je gewoon meer mensen aannemen om het op te lossen.

Verder vind ik dingen online bestellen altijd zo frustrerend met de aflevering. Pakketdiensten zijn ook niet meer wat het geweest is. Er is nog echt een markt voor een dienst die beter aansluit bij de wensen van de klanten. Zowel op het tijdstip waarop ze langskomen, als de manier waarop. Zoveel problemen de laatste maanden met zowel PostNL als DHL, UPS, DPD, Fedex en whatever. Weinig details over wanneer ze nou werkelijk op de stoep staan, bij appartementen nog wel eens pakketten vergeten mee te nemen, maar wel uit te checken en simpelweg niet langskomen met avondbezorging is gewoon echt frustrerend. En als je pakket zoek raakt, mag je fluiten naar je service. Zo moest ik eens wat gehuurde lego terugsturen, maar die was ineens kwijt (nadat ze het verkeerde label scanden omdat ik blijkbaar nog ergens een sticker vergeten was) en kon ik vervolgens de lego terugbetalen aan de verhuurder want blijkbaar is het dan mijn schuld dat ze die shit kwijt zijn (en dat was een duur geintje, maar wel volgens voorwaarden).

Kortom, elke online keten die ook maar een beetje groot wordt, gaat enorm achteruit qua service en dienstverlening. Ja op het oog ziet het er allemaal aardig uit, maar de service is al jaren aan het aftakelen. Ik zou best wat extra willen betalen voor bezorging die wel competent is, maar dat is er gewoon niet. Of gewoon meer en grotere kluisjes overal door Nederland zodat ik niet op de deurbel hoef te wachten of op onmogelijke tijdstippen thuis hoef te zijn. De huidige PostNL kluizen zijn gewoon veel te klein voor de meeste dozen (en je kunt er vaak ook veel te weinig grote dozen in doen).

Qua Mediamarkt is ook de service erbarmelijk, maar je kunt in ieder geval nog wel bij een mens terecht en als je je niet als eikel gedraagd kun je nog wel wat gedaan krijgen. Natesten van wat er fout is, is vrij snel gedaan. Je moet alleen niet op zaterdagmiddag langs gaan want dan is het tyfus druk, maar gewoon doordeweeks, ook in de avond, is prima te doen.

Ook de speciaalzaken verdwijnen langzaam. Veel ouderen maken er nog wel gebruik van en voor hele specifieke producten is er nog wel een markt voor, maar men laat tegenwoordig alles thuisbezorgen. Het probleem is alleen dat ik graag wat wil zien voordat ik het koop en dat is steeds lastiger. Voorraden zijn kleiner, alles is steeds minder eerlijk (tv instellingen zijn vaak voor goedkope modellen expres brak zodat je duurder koopt) en men weet steeds minder van de producten af.
watercoolertje @Coy14 september 2023 13:02
De service en ervaring in Mediamarkt, zowel online als fysiek is op zijn best dieptreurig en op zijn slechtst ronduit crimineel en illegaal.
Hier (heerhugowaard) niet, ben altijd goed geholpen, krijg bij een defect vrijwel standaard het aankoopbedrag terug, zodat je het product nogmaals kunt kopen (vaak goedkoper en hou je geld over en begint de garantieperiode weer opnieuw), of voor weinig geld kunt upgraden of gewoon niks meer voor terug kopen.

Enige irritante is dat ze vaak een energiecontract proberen aan te smeren, maar dan zeg ik gewoon dat ik al een vast contract heb voor 3 jaar :P

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 12:27]

Wailing_Banshee @Martinspire14 september 2023 12:24
Dan blijft er voor Mediamarkt ook weinig concurrentie meer over. Ja online, maar wie koopt veel van die grote apparaten nou online zonder ze eerst in het echt te hebben gezien?
Wij wilden een paar jaar geleden een nieuwe vriezer kopen (tafelmodel). Wilden toch even kijken in de winkel (moesten toch er zijn om iets anders te halen), maar daar had je niets aan, want degene die we wilden stond wel op de site maar niet in de winkel. Dus de volgende dag bij Coolbue besteld, de dag daarna thuis bezorgd. Ik zou absoluut nooit wat groots meer kopen bij Mediamarkt.
Heroic_Nonsense @Wailing_Banshee14 september 2023 13:18
En als hij er wel staat, zijn de informatiebordjes karig. De verkoper leest de informatie van datzelfde infobordje af als je iets vraagt, of googlet het ter plekke (dat kan ik thuis ook wel).

Dan koop je zo'n ding en krijg je ongevraagd nog een advies over je energiecontract en je internetverbinding, er wordt geprobeerd om je een verzekering (die ze "uitgebreide garantie" noemen) aan te praten en als dat allemaal achter de rug is, dan mag je een paar dagen wachten op je witgoed.

Coolblue: niets van dat alles en ze staan morgen voor je deur.
old_spice @Martinspire14 september 2023 12:09
Euh ik? Online zijn er veel betere beschrijvingen te vinden van apparatuur dan in de winkel en goede reviews (mits je ook verschillende bronnen gebruikt). In de winkel krijg je iemand die als doel heeft om je iets te verkopen, ook al hebben ze niet eens de betere modellen in de showroom. Tevens hoef ik niet eerst zo'n ding te zien, de afmetingen zijn standaard en staan online er ook gewoon bij. En dan ben ik al thuis om het snel even op te meten. In de winkel moet ik eerst weer naar huis om daar te kijken en dan wéér terug.
BLACKfm @Martinspire14 september 2023 15:53
Tussen 'willen zien' en daadwerkelijk kopen bij de Mediamarkt zit nog wel een verschilletje.
Nu zal dat voor een koelkast, wasmachine, stofzuiger of koffiezetapparaat niet zoveel uitmaken kwa prijs.

Maar als je net even wilt weten hoe die headset zit, het mobieltje in de hand ligt, of de muis lekker glijd en het toetsenbord lekker typt, is even kijken in een winkel nog wel eens fijn. En de MM zit overal tegenwoordig dus je hoeft er ook niet altijd voor om te rijden als je toch al aan het shoppen bent.

Als het vervolgens 10 euro of meer scheelt om het online te bestellen doe ik dat desnoods al direct in de winkel. Fysiek kopen brengt behalve het 'gelijk in de handen' voordeel, niet veel voordelen met zich mee.
Met de Wet Koop op Afstand kun je het in ieder geval zonder problemen terugsturen als het uiteindelijk toch niet bevalt.
Geen idee hoe dat in de winkels zelf wordt afgehandeld, maar als ik de 'Radar' en 'Kassa''s van deze wereld mag geloven is dat ook alleen maar gezeik.
RedRayMann @Timmy14 september 2023 11:28
Dit!
Ik heb mijn eerste oven/fornuis, 2x magnetron, 2x wasmachine, televisie, koelkast etc bij BCC gehaald.

Oudere werknemers die al die jaren er hebben gewerkt waren fijn. Hebben ook mee gedacht en de prijs verlaagd.
De magnetron ging stuk, zij hadden geen vervanger en zij hebben diverse winkels in de omgeving gebeld voor een vervanger. Eerst netjes klaargezet en kon die bij de andere winkel zo oppikken.

Heb ook veel aan hun Outlet gehad. (Droger en wasmachine) en super netjes afgehandeld toen ik alsnog problemen kreeg met de wasmachine.

Ik kom er niet voor de details, die kan iedereen op internet vinden, en ja ze wilde een Samsung tv verkopen en ik wilde Philips (en toen ook genomen)
Maar verder altijd netjes en klantvriendelijk.

Nu ik dit tik, de eerste wasmachine ging na 8 a 10 jaar stuk, ze hebben echt moeite gedaan met het hoofdkantoor, in de tussentijd kregen we Nespresso uit het demo apparaat ipv de standaard koffie.
En na enkele bezoeken en gesprekken liep ik de winkel uit met wat buizen Nespresso omdat ze toch te veel hadden en bijna niemand bij de BCC hun Nespresso ging proeven. Niet dat daarmee het probleem van de wasmachine was opgelost maar wel meedenkend en naar omstandigheden de situatie positief houden.
old_spice @RedRayMann14 september 2023 12:16
Ik lees eigenlijk alleen maar kosten voor BCC en baten voor jou omdat er zaken misgaan. Jij verwart dit met goede service, maar eigenlijk is het slechte bedrijfsvoering en een aantal keren een compleet verloren marge of zelfs verlies. Dit is dus de reden dat ze verlies draaien. Dat is op korte termijn leuk voor de klant maar maakt het bedrijf niet gezond.
InfzZ @old_spice15 september 2023 01:21
Valt best mee, het is helaas een enorm getouwtrek met het hoofdkantoor, als het om garantie kwesties gaat, mede omdat wij het mandaat niet meer hebben om tot omruilen etc over te gaan.

Als de magnetron binnen de garantie kapot gaat zijn er gewoon afspraken met de leveranciers, waaronder bijvoorbeeld een credit, waarmee de klant een andere magnetron zou kunnen hebben uitgezocht.

Die Nespresso cups krijgen we gewoon van Nespresso, niemand drinkt die dingen... behalve het personeel.

Daarnaast is er altijd de optie om geen service te verlenen en zwart-wit naar elk probleem te gaan kijken. Als je snel klanten wil verliezen, dan is dat de beste manier. Soms dan neem je als bedrijf wat en soms geef je wat. Niet iedereen kan altijd tevreden worden gehouden.
RedRayMann @old_spice14 september 2023 16:58
Goed punt.
Denk dat de ondersteuning en moeite die ze hebben gestopt in de wasmachine wel service was. Die is gewoon stuk gegaan met pech en buiten de garantie. Uiteindelijk hebben ze daar ook niets voor mij kunnen betekenen en hebben we samen een andere uitgezocht.

De magnetron is inderdaad bedrijfsvoering, of magazijn beheer. Binnen garantie begon hij te knetteren en is omgeruild. Echter hadden zij alleen andere modellen beschikbaar.

Ik vind het jammer, hoe dan ook had ik daar een beter gevoel dan de MM waar ik gejaagde verkopers ervaar.
Ik wilde een specifiek Android toestel en kleur, maar zij begonnen het gesprek richting de iPhone. Daarna toegeven aan Android en kwam de OnePlus marketing om de hoek en moest ik OnePlus nemen. Zonder dat ze naar mijn wensen luisterde.

Bezoek was oriëntatie en hands-on voor mijn vriendin. Uiteindelijk konden zij mijn gewenste toestel en kleur niet leveren, ook niet op bestelling.
We kregen een moeizame glimlach.

Maar goed, ervaring verschillen per dan en per persoon :)
Joe28965 @Timmy14 september 2023 12:01
Ik heb ook altijd hele goede service gehad bij BCC. Had (wel 15 jaar geleden ondertussen) mijn eerste tv (nog zo'n oude vierkante) daar vandaan. 5 jaar garantie, in die 5 jaar 2x naar de winkel gemoeten (de tv was wel echt slecht).
Tweede keer zeiden ze "repareren we niet meer, ga maar in de winkel kijken voor een vergelijkbare". Toen alleen nog maar flatscreens, dus ik eentje uitgekozen met ongeveer hetzelfde formaat (was wel 50 euro meer dan ik oorspronkelijk had betaald). "Ja, is vergelijkbaar, neem maar mee"
wiseger
@Timmy14 september 2023 13:47
Goede service? Maar met een faillissement vervalt hun service en ben je aangewezen op fabrieksgarantie.
R4gnax
@wiseger14 september 2023 20:26
Goede service? Maar met een faillissement vervalt hun service en ben je aangewezen op fabrieksgarantie.
Als je nog extra winkelgarantie bijgekocht had, en die was nog van de oude polis-vorm ipv de nieuwe abonnementsvorm, dan heb je wellicht nog geluk. Die polissen zijn bij een verzekeraar ondergebracht en blijven als het goed is nog gewoon bestaan.

Product kan niet gerepareerd of vervangen worden? Dan keert de polis de originele aankoopwaarde uit. (Niet de dagwaarde. De aankoopwaarde.)
jukman @SupaHotFire14 september 2023 10:49
Jij hebt wellicht jouw ervaringen;
Ik heb de afgelopen jaren juist veel producten gekocht bij BCC (wasmachine, inbouwkoffiezetter, , oven, koelkast .... ) omdat ze veel productkennis hadden (Breda). Ik vind het jammer . Op deze manier word je 'gedwongen' om bij de Mediamarkt binnen te lopen..
Coy @jukman14 september 2023 11:26
Of, je gaat naar de CoolBlue? Fijne winkels, mensen aan het werk, proberen je ook geen nieuw energiecontract of internetcontract aan te smeren als je een tandenborstel komt kopen :).
RoccoS @Coy15 september 2023 15:00
Nee, vast niet https://www.coolblue.nl/energie
Coy @RoccoS15 september 2023 17:00
CoolBlue heeft geen strategie om laaggeletterden (Hoge conversion rate) te benaderen met honderden euro's aan waardebonnen voor hun complete assortiment zolang je maar overstapt naar een andere energieleverancier ;).

Sterker nog, CoolBlue geeft je alleen korting op energiebesparende producten. Dus, wel relevant idd en goed om te benoemen, maar niet dezelfde wurgconstructie die MediaMarkt hanteert.
Tweakert2020 @jukman14 september 2023 11:18
Als er een BCC is waar men weinig productkennis heeft dan is het de winkel in Breda wel.
Luchtbakker @SupaHotFire14 september 2023 10:59
Dat is wellicht jouw ervaring. Mijn ervaring was juist dat BCC uitstekende service en garantieafhandeling had. Iets waar bijvoorbeeld Mediamarkt echt van kan leren.

Ikzelf zou het daarom echt enorm zonde vinden als ze failliet zouden gaan. Het is naar mijn idee de laatste winkel waar nog enige vorm van kennis, passie en service te vinden was.
R4gnax
@Luchtbakker14 september 2023 20:33
Dat is wellicht jouw ervaring. Mijn ervaring was juist dat BCC uitstekende service en garantieafhandeling had. Iets waar bijvoorbeeld Mediamarkt echt van kan leren.
Ik heb alles bij elkaar opgeteld zo'n anderhalf à twee jaar aan touwtrekken gehad met BCC over een Sony TV met defecten.

Bleven me continu door sturen naar Sony's reparatie-service en probeerden zich keer op keer te ontdoen van hun wettelijke verantwoordelijkheden als verkoper. Je werd de-facto gewoon verplicht om het zelf maar met de reparatie-service van de fabrikant af te handelen.

In mijn geval betekende dat dat ik eerst maar moest wachten op een toekomstige firmware update, want het klonk als een bekend softwareprobleem. Half jaar later was dat probleem nog steeds niet opgelost; BCC bleek de originele nog niet afgehandelde klacht gewoon geschrapt te hebben en ik kon weer van voor af aan beginnen.

Toen moest en zou Sony eerst onderdelen aan de TV moeten vervangen, want dan was het vast het mainboard wat defect was. Ik wilde onderhand gewoon van die TV af, want: niet binnen redelijke tijd en zonder overlast hersteld. Maar neeee--; volgens BCC was dit de eerste klacht en zij hadden recht eerst poging tot herstel te doen.

Vervolgens huis-aan-huis reparatie langs geweest, main board van de TV vervangen.
Behuizing TV sloot niet meer goed af - kierde aan één hoek - en er stond een kras midden over het scherm die ik pas de dag er op kon zien, toen de zon er overheen viel.

Nee; BCC kon niets betekenen. Oh; dat klonk alsof Sony weer terug moest komen- dus ze zouden wel weer even een nieuw ticket voor me aanmaken. Denk je dat daar iets mee gebeurde? Nee! Sony beweerde glashard dat ik die schade direct had moeten melden.

Weer terug naar BCC; weer verhaal doen. Oh jee; nee dat was niet de bedoeling. Daar gingen ze iets aan doen. Ik kreeg nog bericht. Dat bericht was er na meerdere weken nog niet. En ondertussen was ook gebleken dat het vervangen van dat mainboard natuurlijk geen kloot uit had gemaakt. Probleem was er nog steeds.

Dus, wederom contact met BCC. Weer een nieuw ticket richting Sony. etc. etc.
Weer wekenlang radiostilte. Proberen ze te bellen begon onderhand ook in de papieren te lopen, want je stond gewoon elke keer 40+ minuten in de wachtrij. En e-mailen was helemaal een lachertje; want daar kreeg je gewoon wekenlang geen antwoord op.

Toen opeens nieuws vanuit een reparateur; ze konden aanbieden om de TV om te wisselen voor een nieuwer model. Hoe dat dan? Waarom heb ik hier niets eerder van gehoord? Waarom duurde dit zo lang? Nou; ik mocht dus vanuit deze derde partij vernemen dat de eerdere gecontracteerde onderaannemer die huis-aan-huis reparaties verrichtte 'uit de markt gestapt was.' (cq. failliet was gegaan, of de boel opgedoekt had en met de noorderzon vertrokken was, dus.)

Nieuwe TV geleverd. En zelfde week nog bleek hetzelfde probleem nog altijd present. (Want tja; draaide op het zelfde gare AndroidTV platform met dezelfde gare Mediatek chipsets...)

Weer een hoop gedoe. En uiteindelijk dan zou BCC de TV terugnemen en kon ik of m'n geld terugkrijgen of een andere TV van een ander merk selecteren.
Alleen ging dat ook nog eventjes bijna fout, aangezien de gladiolen iets bij hun communicatie met Sony niet goed hadden afgehandeld waardoor niet bij BCC vermeld stond dat de oude TV omgewisseld was. (Godzijdank alle correspondentie en papierwerk zelf bewaard; waardoor dat goed gekomen is.)

BCC: shit pricing, no service.


(Let wel: dit was allemaal gezeik met de service-afhandeling wat via het hoofdkantoor loopt/liep. Met de fysieke winkel in mijn omgeving eigenlijk nooit gezeik gehad. En zij hebben echt vaak aan de balie arbiter gespeeld tussen mij en het hoofdkantoor om als breekijzer fungerende, te proberen schot in de zaak te krijgen. Maar het BCC hoofdkantoor? Zum kotzen.)

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 12:27]

SuperDre @SupaHotFire14 september 2023 18:21
BCC is/was gewoon een goede keten, vaak beter wat betreft service dan bv Mediamarkt. Maargoed, tegen dozenschuivers webshops is het moeilijk opboxen, zou mij niets verbazen als BCC een doorstart als webshop only, met misschien nog een paar winkels, zoals bv Coolblue.
HolyDemon 14 september 2023 10:38
Toen ik vorig jaar voor een nieuwe woning vrij genoeg al het witgoed nodig gehad ben ik bij meerdere winkels waaronder BCC geweest en ik vond het aanbod er karig, duur en bovendien waren er ook weinig klanten.

De winkel heeft ook gewoon geen eigen identiteit ten opzichte van concurrenten.
redslow @HolyDemon14 september 2023 10:41
precies dit, de winkel had een beetje van vanalles wat. Waardoor je eigenlijk niks hebt daarbij ook nog de hogere prijzen en je hebt een recept voor een falende winkel.

Ik denk dat wij nu in een tijd komen waarin dit soort grote spelers die vanalles wat hebben langzaam aan verdwijnen en dat daarvoor weer de speciaalzaak terug komt. Je ziet het met big bazaar en nu ook met BCC.

Wat je eigenlijk wilt is een witgoedzaak, computer speciaalzaak met personeel die verstand heeft en deze niet gecombineerd zien waarbij personeel van vanalles wat af weet.
Zoop @redslow14 september 2023 10:53
Hier in Middelburg zitten de BCC en MediaMarkt relatief dicht bij elkaar, en het zijn gewoon dezelfde winkels, MM is alleen wat groter en heeft meer en heeft dus mijn voorkeur. Maar met die toko gaat het ook niet al te best geloof ik. Micro Elektro heeft daar ook nog gezeten, maar die is wel weggeconcureerd door die andere 2 grote.

Maar ik kom sowieso niet bij de MM voor expertise, dat zijn grotendeels vakantiewerkers die er ballen verstand van hebben. Ik vind het een fijne winkel omdat je lekker rond kan wandelen "kijken wat ze hebben". Maar meer dan dat moet je denk ik niet verwachten.

Dat BCC nu dus struggled verbaast me niks, hier voelt het als de slappere kleinere variant van de Media Markt.
Lawine93 @Zoop14 september 2023 11:05
Mikro Elektro is overgenomen door BCC. Meeste panden waar Mikro Elektro zat zit nu ook BCC, onder andere in Middelburg en Goes
R4gnax
@Lawine9314 september 2023 21:00
Zelfde met Harense Smit. Ook destijds opgekocht door BCC en de formule verneukt.

BCC heeft lange tijd geopereerd onder het principe schaalvergroting: go big, or go extinct - om op te boksen tegen Media Markt / Saturn, en heeft daarvoor heel veel winkelketens opgeslokt. Daardoor zijn ze top-heavy geworden in fysieke locaties. Veel en veel te veel fysieke locaties. Hier in mijn woonplaats en directe omgeving hadden ze er op een gegeven moment een stuk of 7, geloof ik.

Dat heeft uiteindelijk heel veel kosten met zich meegebracht die er uit moesten. Wat beknibbelen betekende; en dus kreeg je terugloop in service; terugloop in aanbod; terugloop in onderhoud van winkellocaties en vrij direct in aanzien ('klinisch'; 'karig'; 'kaalgeslagen' en 'pauper' zijn veelgehoorde termen voor het beschrijven van BCC winkels); en ook in de motivatie van personeel, wat direct ook weer terug inhaakt op de service-ervaring voor klanten.

De fout van BCC was dat ze de strijd naar de bodem aangegaan zijn met de Media Markt, in plaats van zich te focusen op de parel die ze in handen hadden: een enorm web aan vooral fijne vertrouwde klant-aan-huis winkels waar iedereen die gesteld was op een lange-termijn klant-relatie eerder genegen was heen te gaan, dan de Media Markt en Saturn - die van begin af aan als bulk-dozenschuiver en prijsstunters te boek stonden, waar je vooral niet voor kwaliteit moest zijn.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 12:27]

Lord Anubis @Zoop14 september 2023 11:47
Spijker op zijn kop.
Als ik in Mid bij MM ga of BCC, is het alleen om te laten zien aan mijn vrouw hoe het er uit ziet.

Vorige maand wilde ik mijn vrouw een koelkast laten zien; een meisje daar schoot te hulp; super overtuigend bezig. “De gehele koelkast was van Roest Vrij Staal. Ook het aluminium handvat” Zei ze. ???!!?! Ik zei “Al het staal dat geen roest heeft is roestvrij staal; maar je wilt roest vast staal zeggen; En het handvat is van aluminium, en de kast is van gelakt plaatstaal, beide geen RVS”.
Kwam een manager langs, ( net als de baas van Terra Nova en zo uit de serie kwam stappen) met zo’n oortje die tegen dat meisje erg onvriendelijk zei dat ze iets anders moest gaan doen. Zijn meer kennis was dat hij het label kon voorlezen. Kwam denk ik omdat hij stukje langer was dan het meisje en zodoende bij het label kon. Dus ja BCC en MM goodbye. Moet wel zeggen dat de prijs lager was dan hier op Tweakers gemeld.
Zoop @Lord Anubis14 september 2023 12:03
BCC wil soms puur voor de prijs wel de moeite waard zijn ja. Soms nog goedkoper dan op internet vermeld.
Doe dus je eigen research en loop die winkel binnen om het product op te halen, maar ga vooral geen discussie aan met het personeel, kunnen inderdaad heerlijk uit hun nek lullen.

Zo ook bij mediamarkt, mannetje dat maar bleef zeggen dat de wifi code aan onderkant van je router staat (dat is wellicht zo bij sommige routers die je van je provider krijgt), en wilde maar niet aannemen dat ik een eigen wachtwoord had ingesteld. Zoiets simpels zo stug over doen ... raar.

Net als dat meisje in jouw verhaal, heeft ze wel enig idee wat RVS en aluminium zijn?
Ja deze telefoon is helemaal van glas, zelfs het plastic is van glas! Zulke rare onzin dat ze uit kunnen kramen, en er zullen ongetwijfeld klanten zijn die dat nog slikken ook. Afijn.
Amasik @Lord Anubis14 september 2023 13:35
Anekdote van de mediamarkt:
Jaren geleden naar een Senseo koffiezetapparaat gaan kijken.
2 modellen, een rond de 75 euro en een rond de 95 euro. Toen ik aan de eerste medewerker vroeg wat het verschil was keek die op de prijskaartjes en gaf die aan dat het dure model een XXL reservoir had.
Mijn reactie was toen dat het goedkope model op het prijskaartje geen XXL reservoir had, maar als je op de dozen keek die er onder stonden hadden beide modellen hetzelfde XXL reservoir (stond duidelijk aangegeven in de tekst)
De medewerkers van Mediamarkt worden getraind op hun afdeling en de medewerker die ik eerst sprak was van een andere afdeling. Toen die de expert van de koffiezetapparaten erbij haalde wist die te zeggen dat het enige verschil tussen die 2 modellen de kleur en de prijs waren.
zo'n 20 euro duurder om dat typische blauw Senseo te hebben, dus koos ik voor de goedkope zwarte...
Zoop @Amasik14 september 2023 15:08
Meestal zijn zwart gekleurde modellen juist duurder, omdat het een neutralere kleur is en dus over het algemeen meer gewild. Zeker in 2e hands (als je dus ooit een telefoon koopt die je ooit wilt doorverkopen, kies dan ook zo'n neutraal mogelijke kleur, mijn 2e hands rosegold XS was namelijk redelijk goedkoop omdat dat "een wijvekleur" is).

Typisch dat hier dat dus juist niet zo is. Ik denk dat het eerder met een model versie te maken heeft, die duurdere is dan waarschijnlijk van een nieuwere batch (wat in de praktijk helemaal geen verschil hoeft te maken).
Jeroen hofman @Zoop14 september 2023 11:04
Denk dat je eigen voorkennis ook belangrijk is als je een product als tv, of dergelijke wilt aankopen. of het nu vakantie medewerkers bij MM zijn of niet.
Was het vroeger niet de EXPERT wat een ellende was het toen al met de creditcard truc bij aankopen, die kreeg je er gratis ongevraagd bij

[Reactie gewijzigd door Jeroen hofman op 23 juli 2024 12:27]

PeterFP @Zoop14 september 2023 12:09
Diezelfde BCC, zonder voorraad overigens, durft mij ook nog per verdieping 35 euro bezorgkosten te vragen, ik woon 6 hoog met gewoon een keurige lift dus niets tillen naar boven. Komt nog bij dat die mevrouw die daar werkt(e) mij verteld dat ik niets van Philips mag kopen maar Princess moet nemen.....

MediaMarkt in Middelburg, daar zeg ik niets meer over; pas toen ik over een aanklacht over verduistering van gelden ging spreken kwamen ze in actie en krijg ik mijn geld terug (zij konden een product niet leveren).
ChopperGunnerNL @Zoop14 september 2023 22:02
De BCC in Middelburg is ook vaak vrij rustig, je ziet er maar weinig klanten lopen t.o.v. de Mediamarkt tegenover. En zelfs bij de MM lijkt het rustiger te zijn dan voor de verbouwing.

Ook toen BCC op ZEP zat zaten ze al te strugglen met klandizie, en toch zitten ze nog steeds in Middelburg.
JustRob @redslow14 september 2023 10:53
Mwoa. Coolblue laat zien dat je met een gevarieerd maar relatief beperkt assortiment ook succesvol kan zijn. Inclusief fysieke winkels.

[Reactie gewijzigd door JustRob op 23 juli 2024 12:27]

benji83 @JustRob14 september 2023 12:14
Ik moet zeggen dat ik nog nergens een fysieke Coolblue winkel ben tegen gekomen.
Wailing_Banshee @benji8314 september 2023 12:30
Dan woon je waarschijnlijk in het midden of oosten van het land... Ze zitten vooral in het westen. En in Groningen :p
benji83 @Wailing_Banshee14 september 2023 13:44
Oosten, ja, veel oosterlijker word het niet.
Thekilldevilhil @benji8314 september 2023 12:25
Sorteer de Nederlandse steden op inwoners aantal en pak de top 15~. Als je ooit in een van die steden best zou ik mijn ogen even open houden.
PvdVen777 @benji8314 september 2023 12:35
Uit mijn eigen ervaring/kennis :
- Den Haag in elk geval. Net naast het Centraal station.
- Rotterdam/Alexandrium

Maar volgens mij kan je het op de website haarfijn zien.
JustRob @benji8314 september 2023 12:51
15 winkels in NL
8 winkels in BE
2 in DE

Het grappige hier is dat Coolblue juist de tegenovergestelde beweging heeft gemaakt, van Online naar Fysiek, waardoor ze niet aan een gigantische overhead aan winkels op ongunstige locaties zitten zoals bv. een BCC wel heeft. Daarnaast zijn de winkels van Coolblue ook veel meer ingericht als 'concept en kijk'-store, waarbij ze alleen producten hebben staan die je ook echt fysiek zou willen bekijken. Zo zie je er bv. wel veel TV's en audio apparatuur, en maar een handje vol witgoed. i.t.t. bv. een Mediamarkt waar vaak een hele verdieping aan witgoed is besteed.
R4gnax
@JustRob14 september 2023 20:52
Mwa. Ik zou sommig witgoed ook wel even fysiek willen zien hoor. Van een foto af kun toch niet helemaal lekker beoordelen hoe groot de berglades van een koel- of ijskast nou echt zijn. En hoe solide een wasmachine of droger gebouwd is, dat proef je ook in het echt toch net wat beter als je op details kunt letten zoals hoe knoppen; grepen; en scharnieren afgewerkt zijn; hoe de deurrubbers er uit zien; etc.

Enige wat ik direct digitaal zou kopen zonder het in mn handen te hebben gehad, ... dat zijn eigenlijk computeronderdelen. Want dat is zo abstract dat je door het in je handen te nemen er toch niet veel over kunt zeggen. Voor de meest belangrijke eigenschappen ben je eerder aangewezen op het spul in een testopstelling benchmarken. En zat hardware reviews te vinden op internet die dat dan voor je gedaan hebben.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 12:27]

SuperDre @benji8314 september 2023 18:22
Ze hebben er een paar, eindhoven en arnhem weet ik zeker.
RobinNL @redslow14 september 2023 11:03
M'n moeder heeft een tijdje terug haar smartwatch gekocht bij BCC. Ze had een aantal vragen over het product, maar de medewerker kon de vragen niet gelijk beantwoorden.

Een medewerker hoeft natuurlijk niet alle kennis te hebben van alle producten, maar dat een medewerker bijvoorbeeld wel veel weet van een specifieke afdeling (bijvoorbeeld wasmachines, tv's of smartphones + accessoires etc).
yorroy @RobinNL14 september 2023 12:40
Dit is wel echt slecht maar is ook een kwestie van interesse tonen in wat je verkoopt.
Vroeger liep ik als bijbaan bij de mediamarkt op de TV afdeling en wist ik echt gedetailleerde informatie over alle modellen die we verkochten. Als ik nu aan een medewerker vraag wat het verschil is tussen een bepaalde tv dan leest hij precies op wat er op de kaartjes staat.
Maar niet alleen bij een mediamarkt of BCC is dit zo. Vorig jaar was ik voor een nieuwe wasmachine bij een kleinere zaak die gespecialiseerd is in witgoed, maar ook daar kon de medewerker eigenlijk niks specifieks bedenken waarom ik voor een bepaalde model zou moeten gaan. Als ik dan vroeg wat het verschil was tussen model A en model B zag ik dat ook die medewerker gewoon het kaartje erbij pakte en zei: deze is 1600 toeren en die andere 1400. Ik had op internet al lang gezien dat er nog wel wat meer verschillen in zaten.

Conclusie: je kan gewoon niet meer vertrouwen op de expertise van verkopend personeel (uitzondering daargelaten). Waarom zou ik dan bij een fysiek winkel kopen?
RobinNL @yorroy14 september 2023 16:49
Ik had juist wat informatie opgezocht over wat smartwatches en ik kon de vragen van m'n moeder sneller beantwoorden dan dat ze medewerker dat kon. Dat ging over vrij simpele vragen zoals de accuduur.

Binnenkort heb ik ook wat duurder spul nodig (tv, deurbel, lampen en andere zaken). Dan wil ik wel dat een medewerker mij goede informatie kan geven. Natuurlijk ga ik zelf eerst op onderzoek uit op het internet. Stel ik maak een minder slimme keuze of er is een beter alternatief, dan hoor ik dat graag van een medewerker. Niet dat je zo'n ja-knikker hebt die weinig van het product weet.
Lord Anubis @yorroy15 september 2023 05:11
Hoe de afwerking van een product is. Dat is voor mij meestal de reden om naar zo’n winkel te gaan.

Ze doen soms erg hun best om een product aan je te verkopen alleen om de verkeerde redenen.
JayPe @redslow14 september 2023 10:59
Wat je eigenlijk wilt is een witgoedzaak, computer speciaalzaak met personeel die verstand heeft en deze niet gecombineerd zien waarbij personeel van vanalles wat af weet.
Ja, precies wat de grote concurrenten zoals bol.com amazon en Coolblue bieden.

Die bieden precies ook niets, enkel de laagste prijzen.
j_bos @JayPe14 september 2023 11:04
Ik snap die winkels van Coolblue wel als servicepunt, maar verder niet.

Kom ik daar aan de balie, pakken ze de website om te laten zien wat ze hebben en dan moet ik alsnog zelf uitleggen wat ik nodig heb. In de winkel hangt verder ook veel te weinig demo spul.
SirLenncelot @j_bos14 september 2023 11:50
ja, maar er staat wel iemand bij de ingang om je welkom te heten...
Annihilism @redslow14 september 2023 12:29
Ik hoop dat je gelijk krijgt maar met de huidige huurprijzen vraag ik me af of een speciaalzaak het wel kan redden.

Wij hebben hier in de buurt nog een expert zitten met eigen vakkundige reparatie afdeling en onderdelen verkoop. Echt een fantastische winkel waar je nog gewoon snaren voor je wasmachine en onderdelen etc. kunt kopen (en op voorraad is). Dat is iets wat ik graag zie terugkomen.
crimby @redslow14 september 2023 14:43
Dit zou nog wel eens kunnen gebeuren inderdaad en dat is ook precies het onderscheidende van online: kennis, service en persoonlijkheid. De spullen kan je online waarschijnlijk goedkoper, beter (meer keuze dus dichter op je eisen lijstje) en sneller geleverd krijgen. Maar je gaat naar een winkel voor juist advies, een persoonlijke benadering en sublieme service.
wiseger
@crimby14 september 2023 16:22
Alleen kost sublieme service heel veel geld. De fabrikant levert alleen minimale, wettelijke service. Dus kan de winkel vaak niks declareren.

Dus de kans dat die lokale winkel het financieel redt is erg klein.
R4gnax
@wiseger14 september 2023 21:10
Klinkt alsof het naast wetgeving die de kleine consument beschermt tegen de grote boze handelaren; ook eens tijd wordt voor wetgeving die de kleine handelaren beschermt tegen de grote boze fabrikanten, niet?

Liever gezegd: de fabrikanten en grootwinkelketens die in veel van de gevallen altijd al het probleem waren, en die middels wurg-leveringscontracten met de handelaren of middels wurgconstructies met franchisers hen geen mogelijkheid bieden om consumenten degelijk en met een maat menselijkheid te behandelen.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 12:27]

MSalters
@R4gnax14 september 2023 21:50
Het grote voordeel van consumentenbescherming is dat het natuurlijke personen zijn. Dat is een stuk objectiever dan "kleine handelaar". Want als je de "kleine handelaar" beschermt, wat doe je dan tegen pseudo-franchise concepten? Elke franchisenemer lijkt dan een kleine handelaar, maar de franchisegever kan een héle grote zijn. Denk aan McDonalds.
MSalters
@wiseger14 september 2023 21:47
Er is géén wettelijke service die de fabrikant moet leveren. Niet aan de eindklant, niet aan de tussenhandel.
R4gnax
@MSalters14 september 2023 21:56
Klopt. Ik heb dit mijn ouders ook al zooo-- vaak duidelijk proberen te maken.
Maar met name mijn vader staat dan altijd klaar met: "hoezo, ik heb toch nog altijd 2 jaar bij de fabrikant?"

Echt. Hoe vaak ik wel niet geprobeerd heb uit te leggen dat dat niet is hoe het werkt...
Je wordt er moedeloos van.
Veel respect voor hem, maar wat betreft dit soort zaken... oh man...
Oude hond; nieuwe kunstjes - zullen we maar zeggen.
wiseger
@MSalters14 september 2023 22:43
Dir is wat de overheid erover zegt:
U hebt wettelijke garantie zolang u mag verwachten dat uw product meegaat. Gaat het sneller kapot? Dan moet de verkoper uw product maken of vervangen. Daar hebt u wettelijk recht op. Ga dus niet alleen uit van de garantie die de verkoper of fabrikant geeft.
R4gnax
@wiseger15 september 2023 00:27
En zeg eens: is de fabrikant de verkoper aan de consument?
Want enkel en alleen waar dat het geval is, ontstaat er voor de fabrkant een wettelijke verplichting richting de consument.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 12:27]

wiseger
@R4gnax15 september 2023 09:59
Ik ken in Nederland geen elektronische producten die zonder fabrieksgarantie verkocht worden.

Zodra een fabrikant een fabrieksgarantie afgeeft heeft hij een wettelijke verplichting deze na te komen.
Hans1990 @HolyDemon14 september 2023 12:05
ik vond het aanbod er karig, duur en bovendien waren er ook weinig klanten.
De winkel heeft ook gewoon geen eigen identiteit ten opzichte van concurrenten.
Nouja die hadden ze opzich wel; namelijk showroom verkopers die actief benaderen en doen alsof je een hele grote aankoop komt doen. Dus dan stapte ik eens binnen om vragen te stellen over een inductie kookplaat. Zegt die verkoper: "ja deze is wel mooi, want die heeft losse knopjes voor elk kookpit ipv centraal". Ik vraag: oke, maar die kost over de 1000 euro, terwijl hier links ook een 4-pit inductieplaat hangt van nog geen 500 euro met hetzelfde kookvermogen en centrale bediening. Die extra knopjes kosten toch geen 500 euro?

Kreeg ik geen duidelijk antwoord op. Enkel emotionele argumenten over wat je wel of niet moet willen. Sja, leuk zo'n verkoper.. maar als die dure modellen en extra service/garantie pakketten probeert te pushen voor een stukje witgoed wat na 5-10 jaar tegenwoordig toch al uit elkaar valt, dan ga ik wel elders kijken. O-)

[Reactie gewijzigd door Hans1990 op 23 juli 2024 12:27]

R4gnax
@Hans199014 september 2023 21:15
Ik: "Waarom zou ik deze 20 EUR duurdere HDMI kabel moeten kopen?"
BCC verkoopster: "Nou, kijkt u eens. Deze is veel dikker. Daar past uw data veel makkelijker door."

Eee--n we zijn weer weg.

Letterlijk.
Het was niet eens een kabel voor mij; maar voor een kennis. Draaide zonder iets te zeggen met m'n hand een rechts-omkeert in de lucht en we waren vertrokken. Ik mag aannemen dat mevrouw de verkoopster de hint begrepen had. Mijn god...

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 12:27]

Coencordia @HolyDemon14 september 2023 10:41
Daarboven op; als je een groter item koopt zoals een tv of een wasmachine kan deze pas op zijn best de volgende dag bezorgd worden. Er is dus geen enkel voordeel op dat vlak ten opzichte van een webshop.
Klaus_1250 @Coencordia14 september 2023 11:00
Laatst een koelvriescombinatie gekocht, bij BCC was deze duurder en kon pas met een week worden geleverd. Beetje vervelend als je koelkast net de geest heeft gegeven. Bij Bol kon ik dezelfde krijgen voor minder, en dan de volgende dag geleverd en geinstalleerd.

Laatste keer dat ik iets echt bij BCC kocht, duurde het weken langer voordat het product uiteindelijk werd geleverd (a-merk wasmachine) en kreeg ik als goedmaker een waterkoker die het voor geen meter deed en een memory card met nutteloze capacitiet.

Ik heb BCC nooit gesnapt. Leuk om met de kids even te kijken, maar duur, klein assortiment en lange levertijden als het niet op voorraad is.
SuperDre @Klaus_125014 september 2023 18:24
En daar zit het probleem dus, BCC wordt meer door mensen als kijkshop gebruikt, maar uiteindelijk bestellen ze het dan via internet.
mk1992 @HolyDemon14 september 2023 10:43
Klopt ja, was mijn eerste gedachte 'aantal keer geweest, maar ze hadden het niet'.

Wel fijn tablet gekocht die ik daardoor direct in mijn handen had. Maarja, daar draait de toko niet op.
Cilph 14 september 2023 10:39
Blokker zal dan binnenkort ook wel volgen gok ik?
Joshuffle @Cilph14 september 2023 10:41
Nee, niet perse, blokker focust op een hele andere markt en bied producten aan voor een veel lagere prijs, maar ik denk inderdaad dat het niet nog een decennium overleefd.
Cilph @Joshuffle14 september 2023 10:43
Dezelfde eigenaar als BCC en Big Bazar geloof ik. Verder vind ik Blokker winkels steeds kariger worden met minder voorraad...
Yucko @Cilph14 september 2023 10:52
nee, Big Bazar was ooit van Blokker Holding maar is al een aantal jaren in bezit van BB Retail
SuperDre @Yucko14 september 2023 18:28
En Big Bazar zit ook zwaar in de problemen.
R4gnax
@SuperDre14 september 2023 21:22
Had BB niet laatst ook al uitstel van betaling aangevraagd?
Of hadden ze niet een leverstop omdat hun leveranciers niet betaald waren, of zoiets?
WhySoSerious? @Cilph14 september 2023 10:42
Ja Intertoys wouden ze ook verkopen.
Frankster @WhySoSerious?14 september 2023 20:30
Wouden? Dat zijn grote bossen :+
Martinspire @Cilph14 september 2023 11:03
Blokker en Intertoys zullen wel flink gaan krimpen maar zullen voorlopig nog wel even blijven bestaan denk ik, maar ze moeten zich wel gaan specialiseren en bepaalde productgroepen gewoon afstoten omdat de concurrentie daar te groot is met online. Het is vooral funest voor de consument. Dit soort winkels zorgen voor concurrentie en als dat wegvalt dan blijft er weinig over om prijzen laag te houden. Het zal me niet verbazen als Mediamarkt nog harder gaat inzetten op de prijzenoorlog in het buitenland waarbij de prijzen hier enorm gaan stijgen om dat te bekostigen. En ja we hebben ook nog Amazon die inmiddels ook te groot begint te worden.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 23 juli 2024 12:27]

doobieters @Cilph14 september 2023 10:43
Samen met Big Bazar en Intertoys.
TheMaurice @doobieters14 september 2023 14:50
Die roze olifant zal gemist worden. Dat is toch wel een stukje Nederlands erfgoed ondertussen.
Wasabi! 14 september 2023 10:41
Quote "Grote leveranciers zouden het BCC ook niet mogelijk maken om hogere marges te rekenen op producten"

Wat heeft LG dan gedaan? LG krijgt boete van 8 miljoen euro in Nederland om prijsafspraken. LG krijgt van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete van 8 miljoen euro. Het bedrijf maakte jarenlang afspraken met winkels en webshops die de prijzen van tv's opdreven. De ACM wil niet vertellen welke zeven grote webwinkels het betreft.

[Reactie gewijzigd door Wasabi! op 23 juli 2024 12:27]

twkr18526 @Wasabi!14 september 2023 11:00
En het is niet altijd LG kan ik je uit eigen ervaring vertellen. Het blijft natuurlijk een uitdaging voor de traditionele winkels om met hun formule te blijven bestaan. Eerst waren het de papa en mama winkels die weg gingen door oa het grote geweld van MM. Daarna de ketens zelf. Is het veranderende beeld in de toekomstige winkelstraat wat we willen?
sdziscool @twkr1852614 september 2023 11:46
Daar zit je fout in: BCC is een bedrijf met nul.nul innovatie, die winkels zijn niet veranderd sinds 1980, en maakt zo ook al 8+ jaar geen of nauwelijks winst meer, en nog steeds nemen ze kostbare ruimte op in het winkelcentrum!
Ik wil die winkels juist weg! Ze nemen ruimte waar interessante (en winstgevende) bedrijven hadden kunnen staan waardoor meer mensen naar het centrum zouden gaan!

Naast BCC nog tientallen winkelketens waar niemand komt of wil komen en die ook al jaren uitstel van executie hebben, en ja dan gaat niemand de stad meer in natuurlijk!

Nieuwe winkels uit azie zoals de minisoda bvb komen met een heel ander plan en vernieuwen ook hun concepten vaak, dat trekt een nieuwe generatie aan die dat helemaal geweldig vind!
SPee @sdziscool14 september 2023 14:29
Of er komen andere winkels in, die je ook niet wilt, zoals de Action en Primark.
sdziscool @SPee14 september 2023 15:11
die winkels komen er voor een reden: mensen willen ze. Dat ben ik misschien niet, maar de wereld is dan ook niet voor mij alleen gemaakt.
J_van_Ekris @twkr1852614 september 2023 11:32
Eerst waren het de papa en mama winkels die weg gingen door oa het grote geweld van MM. Daarna de ketens zelf. Is het veranderende beeld in de toekomstige winkelstraat wat we willen?
Dit is misschien niet wat we willen, maar wel wat we met elkaar aan het creeeren zijn door ons collectieve gedrag. Aan de andere kant, Coolblue opent fysieke winkels, dus misschien is het ook een verhaal van meegaan met je tijd.

Ik denk dat dit zich nog wel voortzet. Ik heb altijd gedacht dat je schoenen niet online kon kopen, maar als je een favoriet merk, type en maat hebt, who cares? Punt is dat er een domino-effect ontstaat: wat winkels weg, dus die eettentjes in de buurt leggen ook het loodje vanwege een gebrek aan aanloop. Zelf zie ik het bij een winkelcentrum: eerst alle huurders er uit gejaagd om te renoveren, om vervolgens de boel niet meer vol te krijgen. Ondat er niemand zit, wil geen enkele winkelier daar naartoe. De verhuurder biedt het nu aan specifieke beoogde huurders een jaar gratis aan. Dat is het voorland van de gemiddelde winkelstraat.
MSalters
@J_van_Ekris14 september 2023 21:54
Schoenen is een kwaliteitskwestie. Als je maatvoering slordig is, en een maat 44 soms een 45 is (kan met goedkoop handwerk), dan is online kopen een crime. Ecco? Ik kan ze blindelings kopen, die zijn consistent genoeg. De prijs is er naar, maar de levensduur is ook in orde.
Calypso @Wasabi!14 september 2023 11:03
Die quote viel me ook meteen op. Sorry, maar ik kan deze quote echt niet begrijpen:

* Wanneer ze zeggen "we willen spullen duurder kunnen aanbieden" dan verkopen ze niets meer (want ze zijn te duur)
* Wanneer ze zeggen "we willen meer marge dus de inkoopsprijzen moeten lager" dan kan ik je meteen op een briefje geven dat dat niet gaat lukken

Sorry, maar BCC is voor mij al heel lang een winkel waar ik niet meer kom. Aanbod is slecht, kennis is vaak nog slechter, en prijzen zijn alles behalve concurrerend.

Met alle berichten van de afgelopen periode over BCC en hun steeds verder uithollen is dit geen echt verrassende volgende stap...
Tweakert2020 @Calypso14 september 2023 11:12
BCC hier in mijn regio is altijd een soort van veredelde kijkshop geweest met ongemotiveerd personeel met zoals je zegt inderaad slechte kennis en beperkt aanbod.
Cambionn @Wasabi!14 september 2023 11:26
Ik heb destijds naast mijn studie bij de MediaMarkt gewerkt. Ik kan je vertellen dat veel (grotere) producten een karige marge, of soms zelfs min-marges hebben (laptops bijvoorbeeld standaard min-marge, en de "goede marge" producten hebben iets minder min-marge) en dat al het geld vanuit randverkoop komt. Vandaar dat Media Markt zo pushed op Ziggo/Budget, verzekeringen, smartbarproducten (voorinstellen, screenprotectors, reparatie), bijverkoop (muisen, laptoptassen), extra software (MS Office, virusscanners), en dat soort dingen. Daar verdienen ze aan, en daarmee moesten we de karige marges weer goedmaken.

Meer marge maakt je te duur en dan blijft de consument weg, minder marge is niet mogelijk dus prijsvechten kan ook niet meer. Vandaar dat Media Markt toen ook de "elders goedkoper, wij verlagen de prijs" regel eruit heeft gegooid. Als er aanbiedingen zijn is dat ook vrijwel altijd omdat de korting achteraf terug wordt betaald door de merken. Denk waar BCC vooral fout is gegaan is dat ze idd duur waren en weinig bijzonders hadden. Ze probeerde de verdienste in de marge te krijgen, maar waren vervolgens voor de consument gewoon duur met weinig keuze dus die ging gewoon elders.

En dan heb je daarnaast nog merken die winkels verbieden kortingen te geven, met zeer weinig uitzonderingen. Apple stond daar bijvoorbeeld bekend om. Daar mocht Media Markt geen korting op geven zonder toestemming van Apple, zelfs al wou Media Markt wel. Daarom waren kortingen zo weining, en als ze er waren dan waren ze erg klein.

Dat is allemaal al wel weer een paar jaar geleden overigens, en stond ik op computer en gaming waar we dus niet zo heel veel LG hebben staan. Maar ik kan me niet indenken dat dit drastisch veranderd is. Is ook niet om te zeggen dat wat LG deed niet waar is, maar eerder dat het idee dat het niet mogelijk was om hogere marges te rekenen best wel kan kloppen.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 23 juli 2024 12:27]

Olghur 14 september 2023 10:39
Jammer, vond het een verademing in vergelijking met de Mediamarkt.
voodooless @Olghur14 september 2023 10:42
Ik denk dat die ook op de schopstoel zitten. Was laatst in onze lokale Mediamarkt en ik schok ervan hoe leeg alles was 8)7 , zowel producten als klanten waren amper te bekennen.
Yucko @voodooless14 september 2023 10:53
dit!
In Dordrecht ook. In plaats van 2 verdiepingen nog maar 1 verdieping en het was net of men de stroom niet had betaald zo onverlicht was de boel. Voelde gewoon doods aan.
tvtech @Yucko14 september 2023 11:09
in Middelburg is de MM ook recent verkleind om plaats te maken voor een dierenwinkel
x0z8_ @Yucko14 september 2023 12:41
In Arnhem ook. Van twee grote verdiepingen naar alleen de benedenverdieping die ook nog eens verkleind is. Niet dat ik overigens graag bij de MM kom. Humor als 'Niet te lang naar dat scherm kijken hoor anders schrijf ik een factuurtje' helpen ook niet mee als je eigenlijk alleen wilt weten hoe groot 34 inch ultrawide daadwerkelijk is.
Martinspire @voodooless14 september 2023 11:05
Leegte hoeft niet alleen te duiden op gebrek aan interesse. Ik zal niet de enige zijn die nu even geen budget heeft voor wat leuke extra's. Daarvoor zijn de overige prijzen te hard gestegen.
R4gnax
@voodooless14 september 2023 21:33
Bij ons is de MM letterlijk een dozenschuiver geworden.
Helft van het aanbod staat niet eens meer uitgepakt op de winkelregalen; maar staat gewoon in de nog met bubbelplastic en verpakkingstape afgezekerde buitendozen op vorkhefpallets in de 'middenberm' van de gangpaden.
bartburg 14 september 2023 11:30
Je zag het bij de meeste van dit soort winkels wel aankomen zoals ook bij Dynabyte, kijkshop, its, scheer en foppen etc dus dat de bcc nu de zwakste schakel geworden is geen verrassing. Whos next?
Batch @bartburg14 september 2023 11:52
Media Markt? Daar komen wel meer mensen dan bij BCC, maar ook lang niet meer zoveel als vroeger. Als je dan ziet hoeveel personeel er loopt dat weinig te doen heeft, vraag ik me serieus af hoe lang MM kan overleven.
Wasabi! @Batch14 september 2023 12:11
Net zo lang als de Makro....... Metro is dezelfde eigenaar, (EDIT, oh, is nu Ceconomy voor MediaMarkt. Ik loop alweer jaren achter). https://www.dutchitchanne...beiden-zelfstandig-verder Makro is ook niet meer wat het geweest is. De supermarkt en Kruidvat zijn vaker goedkoper.
Toin @bartburg14 september 2023 13:00
Expert, Electroworld, EP?

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