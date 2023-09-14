Elektronicaketen BCC vraagt uitstel van betaling aan, winkels blijven open

De Nederlandse elektronicaketen BCC heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dit is vaak een stap naar een faillissement. De eigenaar van BCC's moederbedrijf ziet geen toekomst meer in het verdienmodel van het bedrijf en probeerde het bedrijf recent zonder succes te verkopen.

Het verdienmodel van de elektronicaketen werkt volgens Michiel Witteveen, eigenaar van BCC's moederbedrijf Mirage Retail, niet meer. Dat zegt Witteveen tegen Het Financieele Dagblad. Door hogere huren, lonen en energie zou het niet langer mogelijk zijn om winst te kunnen draaien, ook niet op de lange termijn. Grote leveranciers zouden het BCC ook niet mogelijk maken om hogere marges te rekenen op producten. Daarnaast geven consumenten minder uit, onder meer door de hoge inflatie.

De winkels van BCC blijven vooralsnog open en het bedrijf blijft via de webwinkel elektronica verkopen. BCC heeft 56 fysieke winkels en ongeveer duizend werknemers. Die werknemers zijn donderdagochtend ingelicht over de problemen. De keten had in het boekjaar van 2021 een omzet van 424,8 miljoen euro en een nettoverlies van 21 miljoen euro.

Mirage probeerde de afgelopen jaren het tij te keren met bijvoorbeeld een ontslagronde, het verkopen van het hoofdkantoor en het stoppen met weinig winstgevende projecten, zoals een partnerschap met Wehkamp. In plaats daarvan wilde het bedrijf overstappen naar 'complexere elektronica' zoals zonnepanelen, met hogere marges. "Alleen kost het tijd voordat je daar bent. En daar komen we nu gewoon niet uit", zegt Witteveen. Een recente verkoop mislukte ook, deels vanwege financiële redenen. Samen met bewindvoerders worden nu andere opties onderzocht.