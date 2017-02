Door Sander van Voorst, maandag 13 februari 2017 10:47, 105 reacties • Feedback

Fnac, het Franse moederbedrijf van de Nederlandse elektronicawinkelketen BCC, wil 'miljoenen euro's' investeren om het bedrijf te herstellen. BCC heeft sinds vier jaar te maken met opeenvolgende verliezen.

BCC-directeur Herman Bramer deelt het nieuws over de investeringen met het FD, in reactie op geruchten dat de keten uit Nederland zou verdwijnen. De hoogte van het bedrag, anders dan dat het om 'miljoenen' gaat, is niet bekend. In de afgelopen week is er een herstelplan gepresenteerd. Volgens Bramer is het dit jaar de bedoeling om BCC 'weer gezond te krijgen'.

Als deel van het herstelplan moeten er verschillende investeringen plaatsvinden. Deze worden in de eerste plaats gedaan bij aanbiedingen en acties. Een ander gebied dat aandacht krijgt, is de verkoop via internet. Ook de winstmarges zouden omhoog moeten. Een reorganisatie zou geen deel uitmaken van het herstelplan. "Op het hoofdkantoor zijn wat functies geschrapt en in de winkels gaan we de bezetting optimaliseren, maar dat is wat je altijd doet", aldus Bramer.

BCC bestaat sinds 1969 en heeft naar eigen zeggen 72 winkels in Nederland. Het maakt deel uit van de Darty Groep, waarvan bijvoorbeeld ook de Belgische keten Vanden Borre deel uitmaakt. Darty werd vorig jaar overgenomen door Fnac. In 2014 nam BCC de 41 winkels van HiM Retail over, waar onder andere Harense Smid en It's Electronics onder vielen. De keten is niet de enige die zich in moeilijk vaarwater bevindt. Zo gingen in 2015 bijvoorbeeld MyCom en Dixons failliet, gevolgd door Scheer & Foppen in 2016.