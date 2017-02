Door Julian Huijbregts, maandag 13 februari 2017 10:31, 3 reacties • Feedback

Nikon schrapt de drie DL-camera's die het begin 2016 had aangekondigd. De compactcamera's met 1"-sensor waren aanvankelijk vertraagd door productieproblemen, maar komen nu helemaal niet meer op de markt, omdat Nikon zorgen heeft over de winstgevendheid.

Het besluit om de camera's niet uit te brengen is genomen vanwege de toename in ontwikkelkosten en een afname van het aantal exemplaren dat Nikon verwacht te kunnen verkopen, als gevolg van de krimpende cameramarkt.

Nikon presenteerde de drie DL-camera's in februari 2016. Het waren compactcamera's met een vaste lens en een relatief grote sensor van het 1"-formaat. Met name het DL18-50-model viel op, omdat dit voorzien was van een groothoekzoomlens met een bereik van 18 tot 50mm in kleinbeeldequivalent. Er zijn nog geen vergelijkbare camera's op de markt.

De DL-camera's moesten in juni 2016 op de markt komen, maar in april maakte Nikon bekend dat er problemen waren met de productie. Daarom werd de release van de camera's voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Het schrappen van de DL-serie is gelijktijdig met de presentatie van de kwartaalcijfers bekendgemaakt. Nikon behaalde in de laatste drie maanden van 2016 een omzet van 222,1 miljard yen, dat is 4,5 procent meer dan in het vergelijkbare kwartaal een jaar eerder. De winst groeide met 8,5 procent naar 18,8 miljard yen, omgerekend zo'n 155 miljoen euro.

De hogere omzet is te danken aan de gestegen omzet van de Precision Equipment Business-tak van Nikon. Het bedrijfsonderdeel, dat onder andere machines maakt voor chipproductie, zag de omzet met 154 procent stijgen. De cameradivisie kampt met tegenvallende resultaten; de omzet daalde met 23 procent en de winst daalde met 9,4 procent. Nikon schrijft dat deels toe aan het schrappen van de DL-serie.

In november vorig jaar kondigde Nikon een grote reorganisatie aan, die het bedrijf winstgevend moet houden. Die herstructurering is nog in volle gang en verloopt volgens plan. Het bedrijf maakt bekend dat 1143 werknemers gebruikmaken van een vrijwillige vertrekregeling.