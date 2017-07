Nikon introduceert nieuwe 70-300mm f/4.5-5.6-telezoom

Nikon heeft een nieuwe versie van de 70-300mm-telezoom ge´ntroduceerd. Dit nieuwe zoomobjectief heeft de beschikking over een AF-P-stappenmotor voor stillere scherpstelling en heeft een speciale vr-stand voor het vastleggen van snelle bewegingen tijdens panningshots.

Het nieuwe zoomobjectief heet voluit AF-P NIKKOR 70–300mm f/4.5-5.6E ED VR. Het is de opvolger van de AF-S 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED VR. Een belangrijk verschil tussen beiden is het feit dat het nieuwe objectief een AF-P-stappenmotor heeft, waardoor de autofocus sneller en stiller is. Dit is onder andere een handige optie voor het maken van video-opnames. De introductie van deze stappenmotor betekent wel dat oudere camera's zoals de D3300, D5300 en de D5500 firmware-updates nodig hebben voordat deze fullframe-telezoom met het FX-formaat werkt.

Het objectief is opgebouwd uit achttien lenselementen verdeeld over veertien groepen, en van de achttien lenselementen is er één een ED-element. Er is een elektromagnetisch diafragma met negen diafragmalamellen aanwezig. De 70–300mm f/4.5-5.6 beschikt over vr-beeldstabilisatie, die tot 4,5 stops moet compenseren. Daarbij is er ook een vr-stand voor sportopnames; deze stand moet ervoor zorgen dat het objectief bij horizontale bewegingen, waarbij de lens het object in horizontale richting volgt, ook bij de snelst bewegende objecten compenseert voor schokken en ongewenste bewegingen. De scherpstelling in de autofocus-modus kan handmatig worden bijgesteld door aan de scherpstelring te draaien. Een schakelaar past de gevoeligheid van de scherpstelring aan, zodat er niet onverhoopt een handmatige bijstelling van de focus wordt toegepast indien dat niet gewenst is.

De behuizing van de nieuwe 70-300mm f/4.5-5.6 is afgedicht tegen stof en vocht. Het objectief is 146mm lang, heeft een diameter van 80,5mm en weegt 680 gram. Er kunnen filters van 67mm worden gebruikt en de minimale focusafstand is 1,2 meter. Het objectief krijgt een prijs van 879 euro. Een woordvoerder van Nikon meldde dat het nog niet duidelijk is wanneer het objectief beschikbaar komt.