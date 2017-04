Door Julian Huijbregts, woensdag 12 april 2017 09:09, 17 reacties • Feedback

Nikon heeft de D7500 aangekondigd. De spiegelreflexcamera krijgt dezelfde 20,9-megapixelsensor als de D500 en beschikt net als die camera over een 4k-filmfunctie. De nieuwe dslr komt eind juni uit en kost 1499 euro.

Naast de sensor zijn ook de Expeed 5-beeldprocessor en de rgb-meetsensor met 180.000 pixels gelijk aan die van de duurdere Nikon D500. De lichtgevoeligheid van de aps-c-sensor loopt van 100 tot 51.200 iso en dat kan worden uitgebreid naar 50 tot 1,64 miljoen iso. Net als de D500 kan de D7500 filmen in 4k-resolutie met een maximale bitrate van 144Mbit/s. Dat kan echter niet met de volledige sensor; daarvoor wordt een uitsnede van 1,5x uit het midden van het beeld gemaakt.

Voor autofocus maakt de D7500 gebruik van dezelfde module als de D7200. Het systeem heeft 51 focuspunten, waarvan er 15 kruislings gevoelig zijn. De fotografeersnelheid stijgt van 6 naar 8fps en de buffer biedt ruimte aan 50 ongecomprimeerde rawbestanden. Bij de D7200 pasten er 18 raws in de buffer. De D500 blijft het topmodel voor actiefotografie. Deze duurdere dslr heeft een snelheid van 10fps en heeft 163 autofocuspunten.

De behuizing van de D7500 lijkt veel op die van zijn voorganger, maar ten opzichte van de D7200 is de nieuwe camera iets lichter en is de handgreep wat dieper gemaakt. Ook is de afdichting tegen stof en vocht volgens Nikon verbeterd. Het 3,2"-scherm is nu aanraakgevoelig en kantelbaar. Een dubbel sd-kaartslot ontbreekt in de D7500; er is ruimte voor één sd-kaartje.

Volgens Nikon is de D7500 vanaf eind juni verkrijgbaar. De losse body krijgt een adviesprijs van 1499 euro. Ook brengt Nikon een kit op de markt inclusief AF-S DX 18-105mm VR-objectief, voor 1799 euro.