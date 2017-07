Gerucht: Nikon is bezig met nieuwe systeemcamera's

Camerabedrijf Nikon is bezig met de ontwikkeling van nieuwe systeemcamera's, zo valt af te leiden uit een opmerking van een woordvoerder van het bedrijf. Nikons meest recente systeemcamera komt uit 2015.

De woordvoerder vertelt aan DPreview dat het bedrijf momenteel aan 'spiegelloze producten' werkt. Verdere details onthult de woordvoerder niet. De president van Nikon, Kazuo Ushida, vertelde eerder in een interview dat het bedrijf graag weer systeemcamera's wilde maken. Deze zouden met mid-range- en high-end spiegelreflexcamera's moeten concurreren.

PetaPixel speculeert dat Nikon hiermee doelt op het maken van systeemcamera's met een fullframe-sensor. Nikon heeft nog geen systeemcamera's met dat sensorformaat; camerafabrikanten Leica en Sony hebben deze wel. Nikon begon in in 2011 met de verkoop van zijn systeemcamerareeks Nikon 1. Het meest recente model, de Nikon 1 J5, kwam in 2015 op de markt en heeft Nikons eigen CX-sensor met een cropfactor van 2,7x.

Nikons meest recente systeemcamera, de Nikon 1 J5