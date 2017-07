Nikon viert 100ste verjaardag en kondigt komst D850 aan

Camerafabrikant Nikon heeft de D850 aangekondigd zonder details over de camera te melden. Het is in ieder geval een nieuwe fullframe-dslr die de opvolger wordt van de D810. De aankondiging valt samen met het honderdjarig bestaan van het bedrijf. Voor de gebeurtenis brengt Nikon speciale versies van bestaande producten uit.

Nikon maakte dinsdag bekend dat het bezig is met de ontwikkeling van de D850. Het bedrijf publiceerde een bijbehorende teaservideo waarin beelden te zien zijn die met de spiegelreflexcamera zijn opgenomen. Aan het einde van het filmpje hint de camerafabrikant naar de mogelijkheid om timelapsebeelden te maken met een 8k-resolutie. Het bedrijf maakte verder geen details of specificaties bekend over de D850, behalve dat de camera de opvolger wordt van de D810, die in 2014 uitkwam.

Nikon viert op dinsdag zijn honderdjarig bestaan: het bedrijf is in 1917 in Japan opgericht door de samenvoeging van drie grote Japanse optiekmakers. Nikon maakte tot 1948 nog geen eigen camera's; de fabrikant was vooral bekend om zijn lenzen, microscopen en optisch gereedschap, die het bedrijf onder meer maakte voor het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De populaire Nikon F-camerareeks, die in de jaren '60 en '70 als zeer geavanceerd werd beschouwd, is nog altijd populair onder liefhebbers van analoge fotografie. De nieuwste uitvoering, de Nikon F6, komt uit 2004 maar wordt nog steeds geproduceerd. Niet alleen met consumentenproducten is Nikon succesvol. Ruimtevaartorganisatie NASA gebruikte in 1971 bijvoorbeeld speciale camera's van Nikon om de Apollo 15-ruimtemissie vast te leggen. De Nikon F4 die het bedrijf voor NASA maakte was tegelijkertijd één van de eerste volledig digitale spiegelreflexcamera's.

In 1999 bracht Nikon zijn eerste professionele dslr uit: de D1. De camera kostte 650 duizend yen, omgerekend rond vijfduizend euro, maar dit was veel goedkoper dan zijn rivalen. Mede hierdoor werd de digitale camerareeks van het bedrijf erg populair.

Nikon ontwikkelde ook als eerste Japanse bedrijf lithografie-apparatuur voor het maken van halfgeleiders. De vraag naar de apparatuur groeide tot in de jaren '90 erg rap, maar Nikons marktaandeel is flink gedaald, met name door het succes van het Nederlandse ASML. Het Japanse bedrijf is verwikkeld in meerdere patentzaken met ASML. Het Nederlandse bedrijf is 's werelds grootste leverancier van chipsmachines.

Ter ere van het honderdjarig jubileum brengt het bedrijf een aantal anniversary-producten uit. Dit zijn speciale versies van al bestaande producten. Zo verkoopt Nikon een D5- en D500 camera met een grijze 'metallic'-afwerking en een speciale inscriptie. Ook verkoopt het bedrijf een replica van de oorspronkelijke Nikon 1-camera die volledig bestaat uit Swarovski-kristallen. Dit schaalmodel kost 1599 euro.