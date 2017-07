Blizzard dwingt eigenaar World of Warcraft-server met oude content te sluiten

Blizzard heeft een eigenaar van een private klassieke World of Warcraft-server met tien jaar oude content uit het spel, gesommeerd er per direct mee te stoppen. De server werd vrijdag opgestart, maar de eigenaar heeft binnen vijf uur voldaan aan Blizzards eisen en de server gesloten.

Blizard heeft een advocatenkantoor een cease and desist-brief laten sturen naar de eigenaar van de server, bijgenaamd Gummy52. In de brief verwijt Blizzard de servereigenaar het intellectueel eigendom van het gamebedrijf te schenden en gebruik te maken van oneigenlijke 'emulated server software'. Ook zou de eigenaar met zijn de server, genaamd Felmyst, bijdragen aan het gebruik van illegale versies van de game en zodoende bijdragen aan een vermindering van de waarde en integriteit van World of Warcraft.

Op de officiële website van de server, waar eerst informatie over de server en een forum te vinden was, is nu alleen nog een verklaring van Gummy52 te lezen. Daarin beschrijft hij hoe hij vier jaar lang intensief heeft gewerkt aan de server en lijdt aan een ernstige erfelijke spierziekte. Als gevolg van zijn aandoening zegt Gummy52 dat hij niet in staat is zijn project elders in een ander land voort te zetten, omdat hij niet op zichzelf kan wonen.

Het project gaf de werkloze ontwikkelaar naar eigen zegen een doel in zijn leven. In zijn reactie geeft de eigenaar ook aan hoezeer hij fan is van World of Warcraft en diens community, en hoezeer hij een oudere versie van het spel kon waarderen. Hij geeft aan delen van de broncode mogelijk door te geven aan anderen, maar is zich bewust van de mogelijke juridische gevolgen daarvan. Blizzard heeft nog niet gereageerd op een verzoek tot commentaar van Ars Technica.

Binnen de kortste keren nadat de server, die Gummy52 zelf huurde, werd geopend, waren er al 3000 spelers op te vinden, het maximumaantal. Hij hoopte dat zijn server door een dergelijk beperkt maximum onder de radar zou blijven, zoals eerder wel het geval was bij zijn eerdere project Scriptcraft, een emulator van een oudere versie van World of Warcraft. Felmyst is een vergelijkbaar project, waarbij de server een klassieke versie van World of Warcraft draait die wat content betreft vergelijkbaar is met de World of Warcraft-uitbreiding The Burning Crusade. Die kwam begin 2007 uit.

Het is niet de eerste keer dat Blizzard zijn pijlen richt op private World of Warcraft-server die emulators draaien. In 2016 werd de server Nostalrius kort na de start alweer offline gehaald. Ook deze server draaide een oude versie van de game, zoals het er in 2006 uit zag. Volgens de beheerders waren er 800.000 geregistreerde accounts en 150.000 actieve spelers. Zij zouden met Blizzard in overleg treden voor het leveren van de ondersteuning voor legacy servers, maar Blizzard liet niks van zich horen, waardoor de beheerders in december een nieuw vergelijkbaar serverproject genaamd Elysium hebben opgestart; deze server is nog online.