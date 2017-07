Google komt met waarschuwingen voor noodsituaties in Google Search en Maps

Google introduceert nieuwe functionaliteit in Google Search en Maps. SOS Alert geeft gebruikers waarschuwingen als er wordt gezocht naar een specifieke ramp of de locatie ervan. De dienst is nog niet beschikbaar in Europa.

SOS Alert zorgt ervoor dat gebruikers bovenaan de zoekresultaten in een rode balk een waarschuwing krijgen over een ramp of noodsituatie, zoals een bosbrand. Er moet dan wel specifiek via zoektermen worden gezocht op de ramp, via relevante trefwoorden of door het zoeken naar de locatie in Google Maps. Er worden eventueel ook overzichtskaarten, belangrijke actuele updates en noodnummers weergegeven. Ook is er een functie waarmee geld kan worden gedoneerd.

Mensen die zich in de buurt van het getroffen gebied bevinden, kunnen ook een melding op hun smartphone krijgen die naar deze informatie verwijst. Ze kunnen onder andere korte zinnen met informatie over de noodsituatie lezen en krijgen tweets te zien van getuigen die het incident hebben gezien. De mate van gegevens die te zien zijn hangen af van hoe dicht de gebruiker bij de ramp is. Zo zal de functie om geld te doneren alleen beschikbaar komen voor mensen die zich op een aanzienlijke afstand van de ramp bevinden.

In Google Maps is SOS Alert ook beschikbaar; als de locatie van de noodsituatie in beeld is, is er een opvallend rood pictogram op de kaart te zien. Als daarop wordt geklikt, opent zich een venster met meer informatie over het incident, zoals nuttige telefoonnummers of websites om de autoriteiten te waarschuwen. Ook toont het venster in real-time updates, zoals informatie over gesloten wegen en files in de regio. Deze informatie is afkomstig van navigatiedienst Waze, die eigendom is van Google-moederbedrijf Alphabet.

Op dit moment is SOS alert beschikbaar in twaalf landen: de VS, Australië, Canada, Colombia, Japan, Taiwan, Indonesië, Mexico, de Filipijnen, India, Nieuw Zeeland en Brazilië. In deze landen werkt Google samen met onder meer het Rode Kruis en lokale officiële instanties om de informatievoorziening in SOS Alert te kunnen verzorgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om meteorologische instituten. SOS Alert wordt waarschijnlijk op termijn uitgebreid naar meer landen, waaronder Europese landen.

Google heeft tegen de BBC gezegd dat het bedrijf een speciaal team heeft opgezet dat beslist welke gebeurtenissen in aanmerking komen voor SOS Alert. Google wilde niet zeggen hoeveel mensen er in dit team zitten. Het is niet duidelijk welke criteria in aanmerking komen voor een mogelijke melding van een incident via SOS Alert.

Facebook heeft al een enigszins vergelijkbare dienst waarmee gebruikers in de buurt van rampen de mogelijkheid hebben om vrienden te vertellen dat ze veilig zijn. Deze dienst is bekritiseerd, omdat er in sommige gevallen een valse melding van een noodsituatie kwam. In Nederland is er ook NL Alert, een dienst waarmee de overheid bij rampen burgers gericht informatie kan sturen naar hun mobiele telefoons.