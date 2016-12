Door Julian Huijbregts, dinsdag 27 december 2016 18:30, 31 reacties • Feedback

De veiligheidscheck op Facebook, waarbij mensen kunnen aangeven of ze veilig zijn na een natuurramp of aanslag, is dinsdag automatisch ten onrechte geactiveerd. Dat gebeurde nadat er veel nepnieuws opdook over een aanslag in Bangkok.

Op het sociale netwerk verschenen nieuwsberichten over een aanslag in Bangkok, maar die waren afkomstig van een websites die nepnieuws verspreiden. Volgens The Verge ging het om gekopieerde oude berichten van een aanslag die in 2015 plaatsvond.

De veiligheidscheck van Facebook werd door een algoritme automatisch geactiveerd. Sinds november laat Facebook de functie automatisch inschakelen als het algoritme detecteert dat er een aanslag of ramp in een bepaald gebied is. In november zei een ontwikkelaar van Facebook tegen The Verge dat het algoritme eerst nagaat of het nieuws echt is, maar dat systeem heeft dus gefaald.

Eerder deze maand maakte Facebook bekend dat het nieuws dat wordt gedeeld wil laten factchecken. Als gebruikers aangeven dat ze twijfelen over de echtheid van een nieuwsartikel dat op Facebook staat, kunnen ze dat aangeven en bij genoeg meldingen moet het artikel door journalisten van andere media gecontroleerd worden.

Facebook introduceerde de veiligheidscheck in 2014. Gebruikers die in een rampgebied zijn krijgen de vraag of ze veilig zijn. Door antwoord te geven op die vraag kunnen vrienden en kennissen zien of de persoon in veiligheid is. Voorheen werd de functie handmatig geactiveerd door het sociale netwerk.