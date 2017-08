Facebook geeft veiligheidscheck een apart tabblad in mobiele app

Facebook heeft de functionaliteit Safety Check een apart tabblad gegeven in de mobiele app. Deze veiligheidscheck is bedoeld zodat gebruikers, die zich in de buurt van een ramp of noodsituatie bevinden, aan hun Facebook-contacten kunnen aangeven dat ze veilig zijn.

In feite is het vernieuwde Safety Check een soort nieuwsfeed waarbij onder andere wereldwijde rampen kunnen worden getoond, zoals overstromingen of een treinongeluk. Ook wordt per ramp getoond welke bevriende Facebook-gebruikers hebben aangegeven veilig te zijn.

Eerder voegde Facebook al de optie Community Help toe, waarmee gebruikers de mogelijkheid krijgen om geld kunnen doneren en hulp en assistentie kunnen zoeken of verlenen. De update voor de vernieuwing van de veiligheidscheck komt in de komende weken stapsgewijs beschikbaar voor gebruikers van de mobiele Facebook-app.

In oktober 2014 werd de optie voor gebruikers om aan te geven dat ze veilig zijn, voor het eerst geïntroduceerd. Deze functionaliteit was toen nog beperkt en kwam alleen beschikbaar als de notificatie in beeld kwam met de vraag of de gebruiker in veiligheid is. Via verscheidene locatiegegevens wordt bepaald of een gebruiker zich in het rampgebied bevindt.

Naast Facebook richt ook Google zich op een specifieke functionaliteit voor gebruikers die zich in noodsituaties bevinden. Eind juli werd de functionaliteit SOS Alert geïntroduceerd in Google Search en Maps. Gebruikers krijgen bovenaan de zoekresultaten in een rode balk een waarschuwing over een ramp of noodsituatie. In Google Maps komt er bijvoorbeeld een opvallend rood pictogram in beeld als de locatie van een noodsituatie in beeld is. Er kan met SOS Alert ook geld worden gedoneerd.