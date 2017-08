Acer kondigt Nitro 5 Spin-convertible gamelaptop aan

Acer heeft een nieuwe convertible aangekondigd. De Nitro 5 Spin is voorzien van een omklapbaar scherm en wordt uitgerust met een van de relatief zuinige quadcore-processors van de nieuwe 8th Generation Core van Intel.

De Nitro 5 Spin krijgt een 15,6"-ips-touchscreen met een resolutie van 1920 x 1080 pixels. Verder wordt de laptop uitgerust met een pcie-ssd van maximaal 512GB en een Geforce GTX 1050. Volgens Acer moet de laptop tot maximaal 10 uur meegaan op een acculading en is het apparaat bedoeld voor casual gamers.

De laptop heeft een aluminium frame, rode kleuraccenten en een met backlight uitgerust toetsenbord. Voor de beveiliging is een vingerafdrukscanner toegevoegd, waarmee de gebruiker zich via Windows Hello kan identificeren. Verder zijn er twee naar voren gerichte luidsprekers een subwoofer aanwezig. De Acer Nitro 5 Spin komt in oktober uit in Europa voor een prijs van 1199 euro.