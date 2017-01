Door Bauke Schievink, dinsdag 24 januari 2017 22:20, 10 reacties • Feedback

Acer heeft de Chromebook Spin 11 aangekondigd. Deze laptop heeft een scherm dat 360 graden kan draaien, en is voornamelijk bedoeld voor gebruik in een schoolomgeving. Daarbij moet het apparaat ook tegen een stootje kunnen.

De Chromebook Spin 11 werd wereldkundig gemaakt op de BETT-beurs, die van 25 tot en met 28 januari wordt gehouden in Londen. Volgens Acer is de Chromebook voorzien van een 11,6"-scherm met resolutie van 1280x720 pixels. Het scherm is van het ips-type, en kan 360 graden worden gedraaid, waardoor de Chromebook ook als tablet is te gebruiken.

Volgens Acer is de Chromebook Spin 11 bedoeld om gebruikt te worden in het klaslokaal. Daarom is het apparaat stevig gemaakt, conform de MIL-STD 810G-specificaties. Dat betekent dat het apparaat een val tot 122 centimeter moet kunnen overleven, en bestand moet zijn tegen gemorste vloeistof. Verder is er ondersteuning voor een stylus, die wordt bijgeleverd en is ontworpen door Wacom. Om het scherm tegen beschadigingen te behoeden is gekozen voor Gorilla Glass van Corning.

Wat betreft de interne hardware zijn er twee verschillende modellen, eentje voorzien van een Intel Celeron-processor met modelnummer N3350, en eentje met modelnummer N3450. Ook het ram en opslaggeheugen zijn verschillend, met respectievelijk 4GB/8GB of 32GB/64GB. Verder beschikken beide modellen over twee webcams: eentje van 5 megapixel en eentje van 1 megapixel. Verbindingen kunnen gelegd worden via wifi 802.11ac en bluetooth 4.2. Verder er vier usb-poorten, waarvan 2 van het c-type en een micro-sdkaart-slot. Het gewicht bedraagt 1,4kg, en Acer meldt een accuduur van maximaal 10 uur.

Acer toonde tijdens de CES-beurs ook al een Chromebook die bedoeld is voor gebruik in het onderwijs. Deze beschikt echter niet over een omklapbaar scherm.